கரூரில் 2-வது நாளாக சிபிஐ அதிகாரிகள் ஆய்வு! போக்குவரத்து முடங்கியதால் வியாபாரிகள் வாக்குவாதம்!
இரண்டு நாட்களில் 700 மீட்டர் அளவுக்கு துல்லியமாக அளவிட்டு ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளனர். விஜய் வாகனம் நின்று பேசிய இடத்தில் மட்டும் சுமார் 3 மணி நேரத்துக்கு மேலாக 3D கருவி மூலம் ஒளிப்பதிவு செய்தனர்.
Published : November 1, 2025 at 6:57 PM IST
கரூர்: கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் இரண்டாவது நாளாக சிபிஐ அதிகாரிகள் அதிநவீன கருவி மூலம் சாலையை ஆய்வு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்ட நிலையில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த வியாபாரிகள் தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி சிபிஐ அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் விஜய் உரையாற்றும் போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இது தொடர்பாக சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
முதற்கட்டமாக நேற்று அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி சிபிஐ எஸ்.பி பிரவீன் குமார் தலைமையில் கரூர் வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் மூன்று குழுக்களாக பிரிந்து சாலையோர வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும் முக்கிய கடைகளில் பொருத்தப்பட்டு உள்ள கேமிராக்கள் மற்றும் சாலை ஓர சிசிடிவி கேமிராக்கள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தனர்.
இது தவிர அதிநவீன 3D கேமரா மூலம் அதிகளவில் கூட்டம் நின்ற கரூர் கோதூர் பிரிவு சாலை முதல் வேலுச்சாமிபுரம் பேருந்து நிறுத்தம் மற்றும் கரூர் வடிவேல் நகர் பேருந்து நிறுத்தம் வரை சுமார் 700 மீட்டர் பகுதியை அளவு பதிவிடும் பணியினை துவங்கினர்.
இந்த கேமிராவை சாலை நடுவே பொருத்தி இரு புறமும் சுற்றளவு, நீளம் ஆகியவற்றை துல்லியமாக கணக்கிட்டு இதில் எவ்வளவு பேர் நிற்க முடியும்? என்பதை கணக்கிட முடியும் என்பதால் நேற்று 7 மணி நேரம் சுமார் 400 மீட்டர் அளவுக்கு ஒளிப்பதிவு செய்தனர்.
இரண்டாவது நாளாக இன்று காலை 6.30 மணி அளவில் சி.பி.ஐ ஏஎஸ்பி முகேஷ் குமார் தலைமையில் கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கரூர் - ஈரோடு நெடுஞ்சாலையில் அதிநவீன 3D கேமரா மூலம் மீதமுள்ள 300 மீட்டர் சாலையை அளவிடும் பணியை துவங்கினர். இதனால் கரூர் - ஈரோடு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரண்டாவது நாளாக போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டு மாற்று வழியில் கோவை சாலை வழியாக போக்குவரத்து திருப்பி விடப்பட்டன.
இன்று சனிக்கிழமை வார சம்பள தினம் என்பதால், வேலுச்சாமிபுரம் வடிவேல் நகர் பகுதியில் போக்குவரத்து மாற்றத்தால், சாலையோர கடை வைத்திருப்போர் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி சிபிஐ அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால் நேற்று மாலை 5.30 மணியளவில் தொடங்கிய சாலை அளவிடும் பணியினை, இன்று மாலை 4.30 மணி அளவில் சி.பி.ஐ அதிகாரிகள் முடித்துக் கொண்டனர். இதையடுத்து இன்று காலை 6 மணியளவில் கரூர் ஈரோடு சாலையில் திருப்பி விடப்பட்ட பேருந்துகள் அனைத்தும் கரூர் - ஈரோடு சாலையில் மாலை 4.30 மணிக்கு மேல் மீண்டும் தொடர்ந்து இயங்க அனுமதிக்கப்பட்டது.
சம்பவ இடத்தில் கரூர் உட்கோட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளர்கள் செல்வராஜ் தலைமையில் கரூர் நகர காவல் ஆய்வாளர் முத்துக்குமார் உள்ளிட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். இன்று மட்டும் சுமார் 9 மணி நேரத்துக்கு ஆய்வு நடைபெற்றது. மொத்தமாக இரண்டு நாட்களில் 700 மீட்டர் அளவுக்கு துல்லியமாக அளவிட்டு ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளனர். இதில் விஜய் வாகனம் நின்று பேசிய இடத்தில் மட்டும் சுமார் 3 மணி நேரத்துக்கு மேலாக 3D கருவி மூலம் ஒளிப்பதிவு செய்தனர்.
இரண்டாவது கட்டமாக நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளரான தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் மற்றும் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த், இணை செயலாளர் நிர்மல் குமார் ஆகியோருக்கு பதிவு தபால் மூலம் அனுப்பிய சம்மன் தவெக கட்சியில் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றதால் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு இன்னும் கையில் கிடைக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இதனால் சி.பி.ஐ அதிகாரிகள் நேரடியாக சம்மனை வழங்குவதற்கு திட்டமிட்டு உள்ளதாகவும், அதன் பிறகு விசாரணை தொடங்கப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகக் கூட்ட நெரிசல் வழக்கில் சி.பி.ஐ அதிகாரிகள் மும்முரம் காட்டி வருவதால் கட்சி வட்டாரத்தில் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது.