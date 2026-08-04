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30 ஆண்டுகால போராட்டம்; கனிம வள சுரண்டலுக்கு மூன்றே மாதத்தில் தீர்வு கொடுத்த த.வெ.க அரசு - எப்படி சாத்தியமானது?

கேரளாவில் கனிம வளங்கள் அதிகளவில் இருந்தும், அவர்கள் அதை பயன்படுத்துவதில்லை. அவர்கள் தங்கள் இயற்கையை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்கிறார்கள். அதேமாதிரி தமிழ்நாடு அரசும் இருக்க வேண்டும் என்றார் சமூக ஆர்வலர் பாண்டியராஜன்.

சமூக ஆர்வலர்கள்
சமூக ஆர்வலர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 1:00 PM IST

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-By இரா.மணிகண்டன்

“கடந்த 30 ஆண்டுகாலமாக தி.மு.க., அ.தி.மு.க ஆட்சியில் கனிம வளங்கள் சூறையாடப்பட்டன. அண்டை மாநிலம் என்றால் காய்கறிகள், பால் போன்ற பொருட்களை கொடுக்கலாம். மலையை உடைத்து கொடுக்க முடியாது” என்கின்றனர் சமூக ஆர்வலர்கள்.

'என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில், ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில்' என்ற கவிஞர் அ. மருதகாசியின் பாடல் வரிகளுக்கு ஏற்ப அனைத்து வளங்களும் இந்தியாவில் குவிந்து கிடக்கின்றன. அதில் ஒன்றுதான் கனிம வளங்கள்.

சமீபமாக, நகரமயமாதல் உள்ளிட்ட காரணங்களால் கனிம வளங்களை வெட்டி எடுக்க வேண்டிய சூழல் தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, கட்டட வேலைகளுக்காக ஜல்லி கற்கள், எம்-சாண்ட் மணல் போன்ற கனிம வளங்களை வெட்டி எடுத்து பயன்படுத்துகிறோம். அதனால், பல்வேறு பகுதியில் கல்குவாரிகள் இயங்க அரசே அனுமதி அளித்துள்ளது.

இங்குதான் பிரச்சினையே ஆரம்பிக்கிறது... அரசு அனுமதித்த அளவைவிட கூடுதல் அளவு கனிமங்கள் எடுக்கப்படுவதால், எதிர்காலத்தில் பெரும் ஆபத்து நம் சந்ததியினரை சூழ்ந்திருப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் தொடர்ச்சியாக அச்சம் தெரிவித்தனர்.

சூறையாடப்பட்ட கனிமங்கள்

இது ஒருபுறம் இருக்க திருநெல்வேலி, தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமான கனிம வளங்கள் சட்டத்துக்குப் புறம்பாக எடுக்கப்படுவதாகவும், அவை கேரளம் உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதாகவும் அறப்போர் இயக்கம் உள்ளிட்ட அமைப்புகள் குற்றஞ்சாட்டின.

இப்படி, நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான டாரஸ் லாரிகளில் கனிம வளங்கள் கேரளாவுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டதால், நமது வளங்கள் அண்டை மாநிலங்களுக்கு தாரை வார்க்கப்படுவதாகவும் சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்.

அரசு விதிப்படி, குவாரிகளில் 100 அடியில் இருந்து அதிகபட்சம் 150 அடி மட்டுமே பூமிக்கு அடியில் தோண்ட அனுமதி அளிக்கப்படும். ஆனால், விதிமீறி பெரும்பாலான குவாரிகளில் 400 - 450 அடி வரை தோண்டி கனிம வளங்களை எடுக்கின்றனர். இதனால் தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பும் கேள்விக் குறியாகிறது.

குறிப்பாக, கடந்த 2022-இல் திருநெல்வேலி மாவட்டம் அடைமிதிப்பான் குளத்தில் உள்ள கல்குவாரியில் பாறைகள் சரிந்து 4 தொழிலாளர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். எனவே அப்போதைய நெல்லை ஆட்சியர் விஷ்ணு மாவட்டம் முழுவதும் கல்குவாரிகளில் அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார். அதில் மொத்தமுள்ள 54 குவாரிகளில் 53 குவாரிகளில் விதிமீறல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. எனவே, 53 குவாரிகளையும் தற்காலிகமாக மூட அவர் உத்தரவிட்டார்.

ஆனால், உள்ளூர் அரசியல் பிரமுகர்களின் தொடர் அழுத்தம் காரணமாக மீண்டும் குவாரிகள் திறக்கப்பட்டது. தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 1,400 கல்குவாரிகள் இயங்கி வருவதாக தெரிகிறது. திருநெல்வேலியில் மட்டுமே சுமார் 120 குவாரிகள் இயங்கி வருகிறது.

தட்டிக்கழித்த திராவிட கட்சிகள்

இதனால், தென்காசி மாவட்டம் புளியரை சோதனை சாவடி வழியாகவும், கன்னியாகுமரி வழியாகவும் கேரளாவுக்கு 24 மணி நேரமும் கனிம வளங்கள் லாரியில் எடுத்து செல்லப்பட்டதால் ஏராளமான விபத்துகளும் நடைபெற்றன. கனிம வளங்களை ஏற்றி செல்லும் லாரிகள் மிக உயரமாகவும், அதிக எடையுடனும் இருப்பதால் சாலைகளும் சேதமானது.

எனவே, கனிம வளங்கள் அண்டை மாநிலங்களுக்கு தாரை வார்க்கப்படுவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என கடந்த அதிமுக, திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் தொடர்ச்சியாக பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தினர். ஆனால், "இது மத்திய அரசு சார்ந்த விஷயம்" என்று கடந்த ஆட்சி காலங்களில் அரசு தட்டிக் கழித்து வந்தது.

தடை விதித்த த.வெ.க அரசு

இப்படிப்பட்ட சூழலில்தான் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசு, சமீபத்தில் தமிழகத்திலிருந்து கனிம வளங்களை அண்டை மாநிலங்களுக்கு எடுத்து செல்ல 3 மாதம் தற்காலிக தடை விதித்துள்ளது. இந்த உத்தரவால் பொதுமக்கள் நிம்மதியடைந்துள்ளனர்.

குறிப்பாக, தென்காசி மக்கள் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். புளியரை மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள சோதனை சாவடி வழியாக ராட்சத டாரஸ் லாரிகள் செல்வது முற்றிலும் தடைபட்டுள்ளது.

எனவே, புளியரை சோதனை சாவடியில் நிலவும் தற்போதைய சூழல் குறித்து அறிந்து கொள்ள ஈடிவி பாரத் சார்பில் நேரில் பயணப்பட்டோம். தென்காசி மாவட்டம் என்றாலே தென்றல் தவழும் சாரல் மலையும், சில்லென்று வீசும் தென்மேற்கு பருவக்காற்றும் தான் நினைவுக்கு வரும். நாம் நேரில் சென்றபோதும் குற்றால சீசன் குளுகுளுவென இருந்தது.

தென்காசியை கடந்து சுமார் 15 கி.மீ தொலைவில் புளியரையை அடைந்தபோது, சாரல் மழை நம்மை நனைத்தது. பார்க்கும் இடமெல்லாம் பச்சை பசெல் என இயற்கை நம் கண்களுக்கு விருந்தளித்தது. இந்த இயற்கையை எதிர்கால சந்ததியினருக்கு விட்டு வைக்க தான், கனிம வளங்கள் விவகாரத்தில் மக்கள் போராடினார்கள் என்பதும் நினைவுக்கு வந்தது.

போக்குவரத்து நெருக்கடி இல்லை

புளியரை சோதனை சாவடி எந்த போக்குவரத்து நெருக்கடியும் இல்லாமல் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. கனிம வளங்கள் சென்ற டாரஸ் லாரிகளை தவிர, பிற வாகனங்கள் எளிதில் சென்று வந்தன. தொடர்ந்து, கேரள எல்லையில் உள்ள புகழ்பெற்ற புளியரை எஸ் வளைவு பகுதிக்கும் நேரில் சென்றோம்.

'எஸ்' வடிவில் இந்த வளைவு அமைந்திருக்கும். சில வாரங்களுக்கு முன்பு வரை கனிம வளங்கள் ஏற்றிச் செல்லும் லாரிகளால், இந்த எஸ் வளைவு பகுதியில் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படும். தற்போதோ லாரிகள் செல்லாததால் எஸ் வளைவு பகுதியும் போக்குவரத்து நெருக்கடியின்றி காணப்பட்டது. வாகன ஓட்டிகளும் மகிழ்ச்சியுடன் இந்த பகுதியை கடந்து சென்றனர்.

நிரந்தர தடை

இது நீடிக்க வேண்டும் என்றால் தற்போது விதிக்கப்பட்டுள்ள தற்காலிக தடை நிரந்தர தடையாக மாற வேண்டும் என்பதே தென்காசி மாவட்ட மக்களின் விருப்பமாக உள்ளது.

இதுகுறித்து அறப்போர் இயக்கத்தை சேர்ந்த ஜெயராமனிடம் பேசியபோது, “இந்த தடை உத்தரவு வரவேற்கத்தக்க விஷயம். அதேசமயம் சட்டவிரோதமாக இயங்கி வரும் குவாரிகளை உடனடியாக மூட வேண்டும். இதுதொடர்பாக கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் நாங்கள் அளித்த புகார்கள் மீது தற்போது வரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. அதன் மீதும் நடவடிக்கை எடுத்து, வெளி மாநிலங்களுக்கு நிரந்தரமாக கனிம வளங்கள் எடுத்து செல்ல தடை விதிக்க வேண்டும்" என்றார்.

30 ஆண்டுகளாக சூறையாடப்பட்ட கனிம வளம்

தொடர்ந்து, கனிம வள பிரச்சனை தொடர்பாக தொடர்ச்சியாக பல்வேறு போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், இயற்கை வளங்கள் பாதுகாப்பு சங்கத் தலைவருமான ரவி அருணன் நம்மிடம் கூறுகையில், “கடந்த 30 ஆண்டுகாலமாக திமுக மற்றும் அதிமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டின் கனிம வளங்கள் சூறையாடப்பட்டன. அளவுக்கு அதிகமாக கனிம வளங்கள் வெடி வைத்து தகர்த்தப்படுவதால், அருகில் உள்ள வீடுகளில் அதிர்வு ஏற்பட்டு மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.

மிக கனரக வாகனங்கள் கிராம சாலையில் இயக்கக்கூடாது. ஆனால் விதியை மீறி இயக்கி வந்ததால், நிறைய விபத்துக்கள் ஏற்பட்டன. தற்போது தடை விதித்திருப்பதால், மக்கள் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர். இது நீடிக்க வேண்டுமென்றால், தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் 3 மாதம் கழித்து, நிரந்தர தடையை விதிக்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.

கனிம வளம் இருந்தும் பயன்படுத்தாத கேரளா

அதையடுத்து பேசிய திப்பனம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் பாண்டியராஜன், “தமிழக அரசின் இந்த தடை உத்தரவு வரவேற்கத்தக்க வேண்டிய விஷயம். தமிழ்நாட்டில் உள்ள கனிம வளங்களை வெட்டி எடுத்து அண்டை மாநிலங்களுக்கு எடுத்து சென்றால், நமக்கு எவ்வளவு காலம் இருக்கும் என சொல்ல முடியாது. எனவே, அதை பாதுகாக்க வேண்டும்.

சாலை விபத்தில் தென்காசி மாவட்டம் நம்பர் ஒன்றாக உள்ளது. அதற்கு கனிம வளங்கள் கொண்டு சென்ற லாரிகள் தான் முக்கிய காரணம். அண்டை மாநிலங்களுக்கு தடை விதித்ததால், உள்ளூர் மக்களுக்கு கனிம வளங்கள் அதிகளவு கிடைக்கும். விலை குறைவதற்கும் வாய்ப்பிருக்கிறது.

மக்களுக்கு குறைவான விலையில் கனிம வளங்கள் கிடைப்பதற்கு அரசுதான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கேரளாவில் கனிம வளங்கள் அதிக அளவில் இருந்தும், அவர்கள் அதை பயன்படுத்துவதில்லை. அவர்கள் தங்கள் இயற்கையை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்கிறார்கள். அதேமாதிரி தமிழ்நாடு அரசும், நமது இயற்கை வளங்களை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதில் 100% தடை விதிக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.

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எவ்வளவு கோடி கொடுத்தாலும் ஈடாகாது

இதுதொடர்பாக, சமூக ஆர்வலர் செல்வராஜா நம்மிடம் கூறும்போது, “நிறைய கனிம வளங்கள் கேரளாவுக்கு சென்று கொண்டே இருந்தது. இதை தட்டிக் கேட்பதற்கு யாராவது வருவார்களா? என மக்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். தற்போது தவெக அரசு வந்து தற்காலிக தடை விதித்துள்ளது.

கேரளாவுக்கு நாம் காய்கறிகள், பால் போன்ற பொருட்களை கொடுக்கிறோம். அதில் தவறில்லை. ஆனால் மலையை உடைத்து அள்ளிக் கொடுக்கும் போது, எவ்வளவு கோடி கொடுத்தாலும் அந்த மலையை உருவாக்க முடியாது. தற்போது தான் அதை தமிழக அரசு உணர்ந்துள்ளது” என்றார்.

'ஜல்லிக்கட்டு' போல் போராட்டம் வெடிக்கும்

தொடர்ந்து சமூக ஆர்வலர் ராம்குமார் நம்மிடம் கூறுகையில், “எனக்கு தெரிந்து 15 ஆண்டுகளாக வண்டி வண்டியாக கனிம வளங்களை கேரளாவுக்கு கொண்டு சென்றார்கள். நாங்களும் பலமுறை மனு கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. ஒவ்வொரு நாளும் எங்கள் உயிரைப் பணயம் வைத்து, இந்த இடத்தில் வீடியோ எடுத்து அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றோம்.

தற்போது விதிக்கப்பட்ட தடை மக்களுக்கான வெற்றி. 3 மாதம் தடையே பெரிய விசயமாக உள்ளது. இருந்தாலும், நிரந்தர தடை வேண்டும். கேரளாவுக்கு மீண்டும் கனிமங்கள் கொடுத்தால், வருங்கால சந்ததிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவார்கள். தயவு செய்து இனி கனிம வளங்களை வெளி மாநிலங்களுக்கு கொடுக்காதீர்கள். மீறி கொடுத்தால் ஜல்லிக்கட்டு போன்று தென்காசியில் மாபெரும் போராட்டம் வெடிக்கும்” என எச்சரித்தார்.

இதுவே தமிழக மக்களின் எதிர்பார்ப்பு

அரசின் இந்த தடை உத்தரவு மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கிறது என்பதை நாம் நேரில் உணர்ந்தோம். அதேசமயம் தடையை நீக்குமாறு கேரள அரசு தமிழக முதலமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதியிருப்பது மக்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மனிதாபிமான அடிப்படையிலோ அல்லது வேறு ஏதாவது காரணங்களுக்காகவே மீண்டும் கனிம வளங்களை அண்டை மாநிலங்களுக்கு கொடுக்க அரசு முன்வரக்கூடாது என்பதே இப்பகுதி மக்களின் ஏக்கமாக உள்ளது.

மேலும், அண்டை மாநிலங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பதால், உள்ளூரில் அதிகளவு கனிம வளங்கள் விற்கப்படும். இதனால் எம் சாண்ட் மணல், ஜல்லி கற்கள் போன்றவையின் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. எப்படியோ பல வகையில் இந்த தடை உத்தரவு மக்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை.

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