9 மாதங்களில் நான்கு தூக்குத் தண்டனை; 6 பேருக்கு சாகும் வரை சிறை - குற்றம் செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு பயத்தை காட்டும் நெல்லை காவல்துறை
2026-ல் இதுவரை 61 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அதில் நான்கு வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு தூக்குத் தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 23, 2026 at 10:25 PM IST
-By இரா.மணிகண்டன்
"9 மாதங்களில் நான்கு தூக்குத் தண்டனை; 6 பேருக்கு சாகும் வரை சிறை... இதனால் போக்சோ குற்றங்களில் ஈடுபட நினைப்பவர்கள் நடுங்குகிறார்கள்" என்கிறார் நெல்லை மாவட்ட ஏடிஎஸ்பி சண்முகம்.
நாடு முழுவதும் அரங்கேறும் குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்கும் விதமாக சட்டங்களை கடுமையாக்கியுள்ளது மத்திய அரசு. குறிப்பாக, 18 வயதிற்குக் கீழ் உள்ள குழந்தைகளுக்கு நடக்கும் அநீதிகள், அத்துமீறல்களை ஒடுக்க போக்சோ (POCSO) சட்டம் மிக முக்கியமான ஆயுதமாகச் செயல்படுகிறது.
2012-ம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட இச்சட்டம் தொடர்பாக, காவல்துறை மற்றும் அரசின் பல்வேறு துறைகள் சார்பில் விழிப்புணர்வும் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. என்னதான் போக்சோ சட்டம் வந்தபின், குற்றங்கள் குறைந்தது போல் இருந்தாலும், நாளுக்கு நாள் குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நிகழ்ந்த வண்ணம் தான் உள்ளன.
திரும்பிப் பார்க்க வைத்த நெல்லை
இருந்தாலும், குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனையை பெற்றுத்தருவதில் போலீசாரும் ஓயவில்லை. அதன் ஒரு பகுதியாக, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டில் மட்டும், 4 போக்சோ வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு தூக்குத் தண்டனை பெற்றுக் கொடுத்து, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளனர் அந்த மாவட்ட போலீசார்.
திருநெல்வேலியில் மாநகர மற்றும் மாவட்ட காவல்துறை செயல்பட்டு வருகிறது. மாநகரில் ஆணையர் கட்டுப்பாட்டில் 10 காவல் நிலையங்கள், மாவட்டங்களில் காவல் கண்காணிப்பாளர் கட்டுப்பாட்டில் 50 காவல் நிலையங்கள் என மொத்தம் 60 காவல் நிலையங்கள் உள்ளன.
இங்கு 2025-26ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 54 கொலை, 535 கொலை முயற்சி வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதுமட்டுமின்றி, காவல்துறை குற்ற ஆவணப்படி மாவட்டம் முழுவதும் அதிகபட்சமாக 5,416 குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. (இதில் 629 திருட்டு வழக்குகள், 285 கொள்ளை வழக்குகள், 17 பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகள் அடங்கும்)
குறிப்பாக, 2025-ல் மட்டும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்பாக 109 வழக்குகள், 66 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 2026-ல் இதுவரை 61 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அதில் நான்கு வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு தூக்குத் தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
4 தூக்குத் தண்டனை என்பது முதல்முறை
அதாவது, நான்கு சிறுமிகளுக்கு தொடர்ச்சியாக பாலியல் தொல்லை கொடுத்த மத போதகர் ஆபிரகாம் என்பவருக்கு கடந்த 2026 ஆகஸ்ட் மாதம் 20ஆம் தேதி திருநெல்வேலி மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் நான்கு மரண தண்டனைகளை (தூக்குத் தண்டனை) விதித்தது. ஒரே போக்சோ வழக்கில் குற்றவாளிக்கு 4 தூக்குத் தண்டனை விதிப்பது இந்தியாவிலேயே இதுதான் முதல்முறை.
அதேபோன்று, 2026 மார்ச் மாதம் ஆனந்த சேகர் என்பவருக்கு போக்சோ வழக்கில் தூக்குத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, பிளஸ் 2 மாணவியை காதலித்து திருமணம் செய்வதாக ஏமாற்றி, தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்த முனீஸ்வரன் மற்றும் அவரது நண்பன் சின்னக்குட்டி என்பவருக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டது.
போக்சோ வழக்குகளில் கூடுதல் கவனம்
இதன் மூலம், 2026-ல் மட்டும் 4 போக்சோ வழக்கு குற்றவாளிகளுக்கு மாவட்ட காவல்துறை தூக்குத் தண்டனை பெற்றுக் கொடுத்துள்ளது. இதில் என்ன சிறப்பு என்னவென்றால், இந்த நான்கு தூக்கு தண்டனையும் திருநெல்வேலி மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சுரேஷ் குமாரால் வழங்கப்பட்டது. நீதிபதி சுரேஷ் குமார் இதுவரை மொத்தம் பத்து போக்சோ வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு தூக்குத் தண்டனை வழங்கியுள்ளார்.
மேலும், திருநெல்வேலி மாவட்ட பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றத் தடுப்பு பிரிவு காவல்துறை போக்சோ வழக்குகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இதனால், குறுகிய காலங்களில் பல வழக்குகளுக்கு நீதி கிடைத்துள்ளது. குறிப்பாக, நாங்குநேரி அருகே சிறுமியை பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்த வழக்கில் அன்சாரி(35) என்பவருக்கு வெறும் 29 நாட்களில் சாகும் வரை சிறை தண்டனை கிடைத்தது. கடந்த 2026 மார்ச் 12ல் அன்சாரி மீது போக்சோ வழக்கு பதியப்பட்ட நிலையில், 29 நாளில் தீர்ப்பும் வழங்கப்பட்டது.
குற்றவாளிகளுக்கு பயத்தை காட்டிய வழக்குகள்
இந்த அதிரடி நடவடிக்கை குறித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் சண்முகத்தை ஈடிவி பாரத் சார்பில் தொடர்பு கொண்டோம். அப்போது அவர் நம்மிடம் கூறுகையில், “பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்பு பிரிவு சார்பில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மீதான குற்றங்களை தடுக்கவும், மீறி குற்றம் நடந்தால் குற்றவாளிகளுக்கு தகுந்த தண்டனை வாங்கி கொடுக்கவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம்.
இந்த ஆண்டில் மட்டும் 19 போக்சோ வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்துள்ளோம். அதில், நான்கு வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு தூக்குத் தண்டனை வாங்கி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஒரே வழக்கில் குற்றவாளிக்கு 4 தூக்குத் தண்டனை வாங்கி கொடுத்துள்ளோம்.
இதுதவிர 6 போக்சோ வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு சாகும் வரை சிறை தண்டனை வாங்கி கொடுத்துள்ளோம். இதுபோக மீதமுள்ள அனைத்து வழக்குகளிலும் 25 ஆண்டுகளுக்கு மேல் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனாலேயே போக்சோ குற்றங்களில் ஈடுபட நினைப்பவர்களுக்கு அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.
குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன
கடந்த 2025-ல் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 66 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த ஆண்டில் தற்போது வரை 61 வழக்குகள் மட்டும் பதிவு செய்துள்ளோம். காவல்துறை எடுத்த கடுமையான நடவடிக்கைகள் மூலமாக குற்ற எண்ணிக்கைகள் குறைந்துள்ளது. மேலும், காவல்துறை மற்றும் நீதிமன்றம் மூலம் குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.
சென்ற ஆண்டில் மட்டும் 26 போக்சோ வழக்குகளிலும், இந்த ஆண்டு 13 வழக்குகளிலும் குற்றவாளிகள் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில், போக்சோ வழக்குகளில் 100% தண்டனை வாங்கி கொடுத்துள்ளோம்.
மகளிர் காவல்துறை சார்பில் தொடர்ச்சியாக பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளிடம் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக, தற்போது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் தங்களுக்கு எதிராக நடைபெறும் குற்றங்கள் குறித்து துணிச்சலுடன் புகார் அளிக்க வருகிறார்கள். இதனால், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் போக்சோ வழக்குகள் குறைந்துள்ளது" என்கிறார்.
அடியோடு அழிக்க வேண்டும்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஒரே வழக்கில் 4 தூக்குத் தண்டனை வாங்கி கொடுத்திருப்பது என்பது இந்தியாவுக்கே முன்மாதிரியான நடவடிக்கை தான். நெல்லையில் குழந்தை திருமண வழக்குகள் மட்டும் அதிகரித்துள்ளது. இதுதொடர்பாகவும் வழக்குகள் பதிவு செய்துள்ளோம். காவல்துறை எடுக்கும் தொடர் நடவடிக்கையால், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள பெண்கள் குழந்தைகள் பாதுகாப்புடன் இருக்கிறார்கள்.
குழந்தையும் - தெய்வமும் ஒன்று என்பார்கள். அதிலும் பெண் குழந்தைகள் மகாலட்சுமி. எனவே, பெண் குழந்தைகளிடம் அத்துமீறும் எண்ணமே யாருக்கும் இருக்கக்கூடாது. அதை அடியோடு அழிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் தொடர்ந்து போராடி வருகிறோம்.
குறுகிய காலத்தில் முடிந்த போக்சோ வழக்கு
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வழக்குகளை விரைந்து முடிப்பதற்காக தனிக் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். இதற்காக தனி குழுவையும் நியமித்துள்ளோம். குறிப்பாக, நாங்குநேரியில் ஒரு வழக்கில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட 11 நாட்களில் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. வெறும் 29 நாட்களில் அவ்வழக்கில் குற்றவாளிக்கு சாகும் வரை சிறை தண்டனை வாங்கி கொடுத்துள்ளோம். இதுதான் மிகக் குறுகிய காலத்தில் முடிக்கப்பட்ட போக்சோ வழக்கு” என தெரிவித்தார்.
தமிழகத்தில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி, அப்பாவி சிறுமிகளை வீட்டில் அடைத்து வைத்து பாலியல் கொடுமை செய்த விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. இதுபோன்ற சூழலில், போக்சோ வழக்கில் திருநெல்வேலி மாவட்ட நீதிபதி சுரேஷ்குமார் காட்டி வரும் அதிரடி நடவடிக்கை ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிற்கு எச்சரிக்கை மணியாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.