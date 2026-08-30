"லாபம் பெரிதல்ல; மக்களின் ஆரோக்கியமே முக்கியம்" | AI காலத்திலும் மாடுகளை கொண்டு கல்செக்கு எண்ணெய் தயாரிக்கும் நெல்லை வியாபாரி
மாடுகளை வைத்து செக்கு இழுப்பது அவ்வளவு எளிதல்ல, மாடுகளை கொண்டு 30 லிட்டர் எண்ணெய் எடுக்க வேண்டும் என்றால் சுமார் 5 மணி நேரம் ஆகும்.
Published : August 30, 2026 at 7:01 PM IST
-By இரா.மணிகண்டன்
"லாபம் பெரிதல்ல... மக்களின் ஆரோக்கியமே முக்கியம்" என்கிறார் பாரம்பரியம் மாறாமல் மாடுகளை வைத்து கல்செக்கு எண்ணெய் தயாரிக்கும் நெல்லை வியாபாரி சீனிவாசன்.
சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மாடுகள் நமது பாரம்பரியத்தின் முக்கிய அடையாளமாக திகழ்ந்தன. வணிகத்தை தாண்டி பண்பாடு, கலாச்சாரம் மற்றும் வீரத்தை பறைசாற்ற மக்கள் மாடுகளை வளர்த்தனர். காலப்போக்கில் மாடுகள் வணிகமானது. தற்போது பால், இறைச்சி போன்ற காரணத்திற்காகவே பெரும்பாலும் மாடுகளை வளர்க்கிறோம்.
'சுழன்றும் ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால் உழந்தும் உழவே தலை' என்று குறள் கூறுவதை போன்று உலகம் எத்தனை தொழில்களை நோக்கி சுழன்று ஓடினாலும், இறுதியில் உணவுக்காக ஏரினைப் பிடிக்கும் உழவுத் தொழிலின் பின்னால் தான் நிற்கிறது.
மாடு சார்ந்த பாரம்பரியங்கள் இன்றைய தலைமுறையினருக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. உழவு உழுதல், ஏறு தழுவுதல், செக்கிழுத்தல், போக்குவரத்து என பலவற்றிற்கும் காளைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் தற்போதைய தலைமுறையினர் மாடுகளை பால் கறக்கும் இயந்திரமாக பார்க்கும் சூழல் நிலவுகிறது. இதனால், திருநெல்வேலியில் காளை மாடுகளை கொண்டு கல்செக்கு மூலம் எண்ணெய் தயாரித்துக் கொண்டிருப்பதை சற்று வியப்பாக பார்க்கின்றனர் மக்கள்.
அதாவது, நெல்லை வண்ணாரப்பேட்டையில் இருந்து புதிய பேருந்து நிலையம் செல்லும் சாலையில் ரயில்வே தண்டவாளத்திற்கு அருகில் தான் மாடுகள் வட்ட வடிவில் சுற்றி வருகின்றன. பாரம்பரியத்தை அறிந்தவர்களுக்கு இதன் வரலாறு தெரியும். அதை அறியாத இன்றைய தலைமுறையினர் ஏதோ மாடுகளை வைத்து சர்க்கஸ் காட்டுகிறார்கள் என்று நினைத்தபடி தான் சாலையை கடந்து செல்வதாகவே தெரிகிறது.
6 தலைமுறைகளாக தொடரும் தொழில்
இந்நிலையில், இன்றைய தலைமுறையினருக்கு காளைகளுக்கு பின்னால் மறைந்திருக்கும் பாரம்பரியத்தை உணர்த்துவதற்காக ஈடிவி பாரத் சார்பில் அந்த மாடுகள் சுற்றிக் கொண்டிருந்த இடத்திற்கு நேரில் சென்றோம். அப்போது, திருநெல்வேலி பேட்டையை சேர்ந்த சீனிவாசனின் குடும்பத்தினர் 6 தலைமுறைகளாக மாடுகளைக் கொண்டு கல்செக்கு எண்ணெய் தயாரித்து வருவதை அறிந்தோம்.
'செக்கடி' என பெயர் பெற்ற ஊர்
50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கு 60-க்கும் மேற்பட்ட கல் செக்குகள் பயன்பாட்டில் இருந்துள்ளன. அதனால் தான் இந்த பகுதிக்கு 'செக்கடி' என்ற பெயர் வைக்கப்பட்டது. நவீனமயமாக்கல் காரணமாக காலப்போக்கில் மாடுகளை கொண்டு எண்ணெய் தயாரித்து வந்த செக்குகள் அனைத்தின் ஓட்டமும் நிறுத்தப்பட்டன. அதற்கு பதில் இயந்திரம் மூலம் ஓடும் மரச்செக்குகள் அறிமுகமாகின.
நவீன உலகிலும் மாறாத பாரம்பரியம்
சீனிவாசன் மட்டும் இந்த AI காலத்திலும் பாரம்பரியம் மாறாமல், மக்களுக்கு ஆரோக்கியமான எண்ணெய் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக மாடு கட்டி எண்ணெய் தயாரித்து வருகிறார். ஏனென்றால், சமீபகாலமாக மக்கள் பாரம்பரிய பொருட்களை விரும்ப தொடங்கியுள்ளனர். பாக்கெட்டுகளில் அடைத்து விற்கப்படும் எண்ணெய்க்கு மாற்றாக மரச்செக்கு எண்ணெய்யை வாங்குகின்றனர். இதனால், தமிழ்நாடு முழுவதும் இயந்திரத்தின் உதவியோடு சுழலும் மரச்செக்கு எண்ணெய்க்கு மவுசு அதிகரித்துள்ளது.
ஆனால், மரச்செக்கு எண்ணெயை காட்டிலும் மாடுகள் மூலம் இழுக்கப்படும் கல்செக்கு எண்ணெய்யில் தான் அதிக ஆரோக்கியம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், மாடுகள் பராமரிப்பு மற்றும் அவசர தேவை உள்ளிட்ட காரணங்களால் மாடு கட்டி செக்கு இழுப்பதற்கு யாரும் தயாராக இல்லை. சீனிவாசனோ வண்ணாரப்பேட்டை மற்றும் பேட்டை ஆகிய 2 இடங்களில் மாடுகளை கொண்டு எண்ணெய் தயாரித்து வருகிறார்.
அவ்வளவு சுலபமல்ல
இயந்திரம் மூலம் செக்கு ஓட்டுவதில் சிரமம் இருக்காது. சுவிட்ச் ஆன் செய்தால் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் 30 லிட்டர் எண்ணெய் வரை எடுக்க முடியும். ஆனால், மாடுகளை வைத்து எண்ணெய் சுற்றும்போது அது அவ்வளவு எளிதல்ல. மாடுகளை கொண்டு 30 லிட்டர் எண்ணெய் எடுக்க வேண்டும் என்றால் சுமார் 5 மணி நேரமாகும். அதுமட்டுமின்றி, மாடுகளை ஓட்டுவதற்கு பழக்கம் உள்ள ஆட்கள் தேவை. இப்படி பல்வேறு இன்னல்களையும் தாண்டி, லாப நோக்கம் இல்லாமல் பாரம்பரியம் மாறாமல் மாடுகளை கொண்டு செக்கு ஓட்டி வருகிறார் சீனிவாசன்.
வட்ட வடிவில் செதுக்கப்பட்ட ராட்சத கல்லை தரையில் பொருத்தி அதன் நடுவில் வாகை மரத்தினால் ஆன உலக்கையை சொருகியுள்ளனர். அந்த உலக்கையை மாடுகளுடன் மரக்கட்டையால் தொடர்புபடுத்தி, சுற்றும் போது உலக்கை சுழன்று எள், தேங்காய், கடலை போன்றவற்றை அரைத்து பிரித்து எண்ணெய் கிடைக்கிறது. இங்கு தயாரிக்கப்படும் நல்லெண்ணெய் ஒரு லிட்டர் ரூ.460-க்கும்; தேங்காய் எண்ணெய் ரூ.500-க்கும், கடலை எண்ணெய் ரூ.300-க்கும் விற்கிறார்கள்.
மேலும், இயந்திரத்தின் மூலம் தயாரிக்கப்படும் எண்ணெயில் அதிக சூடு ஏற்படும் சூழலில், செக்கின் மூலம் குளிர்ச்சியான எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யப்படுவதாக தொழிலாளர்கள் தெரிவித்தனர். இதற்காக, கடும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் தொழிலாளர்கள் இரண்டு பேர் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர்.
ஆரோக்கியத்திற்காக...
இதுகுறித்து தொழிலாளர் லட்சுமணன் நம்மிடம் கூறுகையில், "மிஷினில் தயாரிக்கும் எண்ணெய் சூடாக இருப்பதால், சத்துகளை உறிஞ்சிவிடும். ஆனால், நாங்கள் மாட்டை வைத்து தயாரிப்பதால் எண்ணெய் குளிர்ச்சியாக இருக்கும். இதில் பெருசாக லாபம் இருக்காது. இருந்தாலும், மக்களின் ஆரோக்கியத்துக்காக பாரம்பரியமாக செய்து வருகிறோம். இதனால், உள்ளூர் மட்டுமின்றி சிங்கப்பூர், மலேசியா போன்ற வெளிநாட்டில் வாழும் மக்கள் கூட எண்ணெய்யை வாங்கி செல்கின்றனர்" என்றார்.
தொடர்ந்து செக்கு உரிமையாளர் சீனிவாசன் நம்மிடம் கூறுகையில், "ஆறு தலைமுறைகளாக நாங்கள் மாடுகளை கொண்டு செக்கில் எண்ணெய் ஆட்டி வருகிறோம். மாடுகள் ஒரு நிமிடத்துக்கு ஒரு சுற்று தான் சுற்றும். எனவே இதில் ஒரு சதவீதம் கூட வெப்பம் இருக்காது. சூரிய வெப்பம் தான் படும். அதுவும் எண்ணெய் வித்துக்கு நல்லது தான். இந்த எண்ணெய் பச்சைத்தன்மை கொண்டது. எள், கடலை, தேங்காய் ஆகியவற்றில் உள்ள உயிர்ச்சத்துகள் அப்படியே இருக்கும்.
லாப நோக்கம் இல்லை
அதேசமயம் மாடுகளை பராமரிப்பதிலும் சவால்கள் உள்ளன. ஆனாலும், ஆரோக்கியமான எண்ணெய்யை கொடுக்கிறோம் என்ற மனதிருப்திக்காக மட்டுமே இந்த தொழிலை நாங்கள் கைவிடவில்லை. லாப நோக்கத்துடன் இல்லாமல், சமூக சேவையாகத்தான் இதை செய்கிறோம். மக்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் போதும்.
கிட்டத்தட்ட மிஷினில் தயாரிக்கும் எண்ணெய் விலையும், எங்கள் எண்ணெய் விலையும் சமமாகத் தான் இருக்கும். சொல்லப்போனால், மாடுகளை பயன்படுத்துவதால் நூறு ரூபாய் கூடுதலாக வாங்க வேண்டும், ஆனால் வாங்குவதில்லை. இதனால், விஐபிக்கள் பலரும் எங்களிடம் எண்ணெய் வாங்குகிறார்கள்," என பெருமிதம் கொள்கிறார் சீனிவாசன்.
எங்கள் முன்னோர்கள் பர்மா, சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளுக்கு எண்ணெய் அனுப்பினர். தற்போதுள்ள மக்களிடம் இதுகுறித்த சரியான விழிப்புணர்வு இல்லை என்ற அவர், "மக்கள் மாடுகள் ஓட்டுவதை வியப்பாக பார்க்கிறார்கள். ஆனால், அடுத்த தலைமுறையினர் இதை மீட்டெடுப்பதில் சிரமம் உள்ளது. இதனால், விருப்பம் உள்ளவர்களுக்கு இலவசமாக பயிற்சியும் கொடுக்கிறோம்.
ஆனால், மாடுகளில் இருந்து மிஷினுக்கு மாறிடலாமா என்று அவ்வபோது தோன்றும். ஆனால், இதனை சமூக சேவையாக செய்வதால் கடைசி வரை மாடுகளை கொண்டு தான் செக்கு இழுப்போம்" என்றார்.
மாடுகளை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது
அதேசமயம் நவீன இயந்திரங்கள் வந்த பிறகும் மாடுகளை துன்புறுத்துவது ஏன்? என்று கேள்வி எழுப்புகிறார், மிஷின் மூலம் எண்ணெய் தயாரிக்கும் பேட்டையை சேர்ந்த வியாபாரி முத்துச்சாமி. அவர் நம்மிடம் கூறும்போது, "ஒரு காலத்தில் மாடுகளால் அரைக்கப்படும் 80-க்கும் மேற்பட்ட செக்குகள் இங்கு இருந்தன. காலப்போக்கில் மிஷினுக்கு மாறிவிட்டோம்.
நாங்கள் மிஷினில் கல்செக்கு மூலமாக கருப்பட்டி பயன்படுத்தி தான் எண்ணெய் எடுக்கிறோம். ஆனால், சிலர் சர்க்கரை ஆலை கழிவுகளை இதில் போடுவதால் விலை மலிவாக கிடைக்கிறது. மக்களும் தரத்தை பார்க்காமல் மலிவாக கிடைப்பதை வாங்குகிறார்கள்.
மாடுகளுக்கும், மிஷின்களுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. மாடுகளை பார்க்க இப்போது ஆள் இல்லை, மாட்டுக்கு தீவனம் போடனும், அதை பராமரிக்க ஆள் இல்லை. இங்கு சுவிட்ச் போட்டால் மிஷின் ஓடும். ஆனால், மாடு அப்படி இல்லை; அது உயிருள்ள ஜீவன். மேலும், இதை மாடு வதை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அந்த காலகட்டத்தில், தெரியாமல் இழுத்தோம். நவீன இயந்திரங்கள் வந்த பிறகும், மாடுகளை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது" என கோரிக்கை வைத்தார்.
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வரலாற்றை தாங்கி நிற்கும் நெல்லை
தமிழ்நாடு முழுவதும் செக்குகள் இருந்தாலும்கூட திருநெல்வேலிக்கும், செக்கிற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. காரணம் சுதந்திர போராட்ட வீரரான ஒருங்கிணைந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்த வ.உ.சிதம்பரனார் ஆங்கிலேயர்களால் கைது செய்யப்பட்டு, கோவை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தபோது காவலர்கள் அவரை செக்கு இழுக்க வைத்து கொடுமைப்படுத்தினர்.
தற்போதும் அதுதொடர்பான புகைப்படங்கள் திருநெல்வேலியில் உள்ள வ.உ.சி மணிமண்டபத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே பாரம்பரியத்தையும், சுதந்திர போராட்ட தலைவர்களின் வரலாற்றையும் சுமந்து நிற்கும் செக்கு தொழிலுக்கு உயிர் கொடுத்து வரும் சீனிவாசனின் முயற்சி உண்மையிலேயே போற்றத்தக்கது.