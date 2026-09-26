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பிணவறைகளில் காத்திருக்கும் உடல்கள்: மீளா துயரத்திலும் தவிக்கும் குடும்பங்கள் - உடற்கூறாய்வு நடைமுறையில் தாமதம் ஏன்?

காலை முதல் மாலை வரை உடற்கூறாய்வு மேற்கொள்வதற்காக தனிக் குழுவை அமைப்பதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று வருவதாக மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனை நிர்வாகம் கூறுகிறது.

பிணவறையில் இருந்து இறந்தவரின் உடலை கொண்டு செல்லும் காட்சி
பிணவறையில் இருந்து இறந்தவரின் உடலை கொண்டு செல்லும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 10:35 PM IST

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-By இரா.சிவக்குமார்

தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆண்டுதோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பிரேதப் பரிசோதனை நடைபெற்று வரும்போது, மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் மட்டும் ஆண்டுக்கு 4,000-க்கும் மேற்பட்ட உடற்கூறாய்வுகள் நடைபெறுகின்றன. அதேசமயம், காவல்துறை ஆவணங்கள், ஆன்லைன் நடைமுறை உள்ளிட்ட காரணங்களால் தாமதம் ஏற்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

'மரணம்' ஒரு குடும்பத்திற்கு மிகப்பெரிய இழப்பு. குறிப்பாக விபத்து, கொலை போன்ற இயற்கைக்கு மாறான மரணங்களில் காவல்துறை விசாரணை, உடற்கூறாய்வு, தடயவியல் பரிசோதனைகள் உள்ளிட்ட சட்ட நடைமுறைகள் முடிந்த பின்னரே உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. இந்த நடைமுறைகளில் ஏற்படும் தாமதம், ஏற்கனவே மீளா துயரத்தில் இருக்கும் குடும்பத்தினருக்கு கூடுதல் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துவதாக தெரிவிக்கின்றனர்.

உடற்கூறாய்வு செய்வது ஏன்?

எல்லா மரணத்திற்கும் பிரேதப்பரிசோதனை செய்யப்படுவதில்லை. சந்தேகத்திற்குரிய மரணம், விபத்து, கொலை, தற்கொலை, சந்தேக சந்தேகம், நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு, தீக்காயம், மின்சாரம் தாக்குதல், அடையாளம் தெரியாத உடல், காவல் அல்லது நீதிமன்றக் காவலில் மரணம் உள்ளிட்ட சட்டரீதியான விசாரணை தேவைப்படும் நிகழ்வுகளுக்கு மட்டுமே மருத்துவ-சட்ட உடற்கூறாய்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

மரணம் எதனால் ஏற்பட்டது, உடலில் ஏற்பட்ட காயங்களின் தன்மை என்ன, அந்த காயங்கள் மரணத்துடன் தொடர்புடையதா, விஷம் அல்லது வேறு காரணிகள் உள்ளனவா போன்ற கேள்விகளுக்கு மருத்துவ மற்றும் தடயவியல் ஆதாரங்களை வழங்குவதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.

அதில் உடற்கூறாய்வில் வெளிப்புற காயங்கள் மட்டுமின்றி உட்புற உறுப்புகளும் பரிசோதிக்கப்படுகின்றன. தேவையான மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு நச்சியல் (Toxicity), DNA, histopathology உள்ளிட்ட பரிசோதனைகளுக்கும் அனுப்பப்படலாம். எனவே, உடற்கூறாய்வு முடிந்தவுடன் அந்த வழக்கின் அனைத்து மருத்துவ விசாரணைகளும் முடிந்துவிட்டன என்று பொருளல்ல.

பிணவறையில் இருந்து இறந்தவரின் உடலை கொண்டு செல்லும் காட்சி
பிணவறையில் இருந்து இறந்தவரின் உடலை கொண்டு செல்லும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழகத்தில் 300 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான வரலாறு

இந்தியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் medico-legal autopsy, 1693 ஆகஸ்ட் 28 அன்று சென்னையில் நடைபெற்றதாக மருத்துவ வரலாற்று ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன. டாக்டர் எட்வர்ட் பல்க்லி இந்த உடற்கூறாய்வை மேற்கொண்டதாக பதிவுகள் உள்ளன.

பின்னர், 1835-ல் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்கப்பட்டதுடன் மருத்துவச் சட்டவியல் (Medical Jurisprudence) எனப்படும் மருத்துவ சட்டவியல் கல்வியும் நிறுவன ரீதியாக வளரத் தொடங்கியது. 1909 - 1915 வரையிலான காலத்தில் சென்னை நகரில் உள்ள ஒரு அரசு மருத்துவமனையில் மட்டும் 1,019 உடற்கூறாய்வுகள் நடைபெற்றதாக வரலாற்றுப் பதிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இன்றைய நடைமுறை, அந்த நீண்டகால medico-legal அமைப்பின் வளர்ச்சியடைந்த வடிவமாக உள்ளது.

மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையின் பணிச்சுமை

அந்த வகையில், மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் தடயவியல் மருத்துவத் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத் தகவலின்படி, அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை தொடர்பான பணிகளில் ஆண்டுக்கு 4,000-க்கும் மேற்பட்ட உடற்கூறாய்வுகள் நடைபெறுகின்றன. இது ஆண்டின் 365 நாட்களைக் கொண்டு கணக்கிட்டால், நாளொன்றுக்கு சராசரியாக குறைந்தது 11 உடற்கூறாய்வுகள் என்ற அளவைக் காட்டுகிறது. அங்கு 28 உடல் குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் மற்றும் 5 autopsy tables உள்ளதாகவும் மருத்துவக் கல்லூரி தெரிவிக்கிறது.

மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனை
மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)

உயிரிழந்த பின்னும் நிம்மதியில்லை

இதுதொடர்பாக அறிந்து கொள்ள ஈடிவி ஊடகம் சார்பில் மதுரை GH-க்கு சென்றபோது, உறவினரின் உடலை பெறுவதற்காக காத்திருந்த மதுரை மாவட்டம் ராஜாக்கூரைச் சேர்ந்த பச்சையம்மாளிடம் பேச்சு கொடுத்தோம்.

நம்மிடம் பேசிய அவர், “விபத்தில் எங்கள் ஊரைச் சேர்ந்த உறவினர் உயிரிழந்துள்ளார். காவல்துறை விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளது. அவர்களது அறிக்கைக்காக உடற்கூறாய்வு காத்திருக்கிறது. நடைமுறைகளை விரைவுபடுத்தினால் குடும்பத்தினர் இறுதிச்சடங்குகளை மேற்கொள்ள வசதியாக இருக்கும்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய மதுரை பைக்காராவைச் சேர்ந்த சமயவேல், “அண்ணன், தம்பி இடையிலான தகராறு கொலையில் முடிந்துள்ளது. காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளதால் உடல் இங்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. காலை 8 மணியிலிருந்து காத்திருக்கிறோம். காவல்துறை அறிக்கைக்குப் பிறகே உடற்கூறாய்வு செய்து, உடலை ஒப்படைப்பதாகத் தெரிவித்துவிட்டனர்” என்றார் வேதனையோடு.

பிணவறைக்கு வெளியே காத்திருக்கும் மக்கள்
பிணவறைக்கு வெளியே காத்திருக்கும் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பணியாளர் பற்றாக்குறை

மதுரையைச் சுற்றியுள்ள பல மாவட்டங்களில் இருந்து சட்டரீதியான உடற்கூறாய்வுக்காக உடல்கள் இங்கு அனுப்பப்படுவதாக சமூக ஆர்வலர் நேதாஜி ஹரிகிருஷ்ணன் தெரிவிக்கிறார். பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆதரவற்ற உடல்களுக்கு தனது சொந்த செலவில் இறுதிச்சடங்குகள் செய்துள்ள இவர், தற்போதைய ஆன்லைன் நடைமுறை பொதுமக்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்துவதாக கூறுகிறார்.

பிணவறை
பிணவறை (ETV Bharat Tamil Nadu)

"பிரேதப் பரிசோதனைக்கான விண்ணப்பங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை ஆன்லைனில் பதிவேற்றி, அவை சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னரே மருத்துவ சட்ட மருத்துவரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டியுள்ளது. குறிப்பாக மதுரையைச் சுற்றியுள்ள தேனி, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் வழக்குகளில் ஆவணங்களுடன் காவல்துறை மதுரைக்கு வருவதற்குள் பிற்பகல் ஆகிவிடுகிறது. இதனால் உறவினர்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது” என்றார்.

மேலும், தற்போதுள்ள விண்ணப்பம் பெறும் நேரத்தை காலை 10 மணியிலிருந்து மாலை 4 மணி வரை என்று இருப்பதை 5 மணி வரை என நீட்டிக்க வேண்டும் என்றும், பணியாளர் பற்றாக்குறையைத் தீர்க்க வேண்டும் என்றும் நேதாஜி ஹரிகிருஷ்ணன் கோரிக்கை விடுத்தார்.

புதிய டிஜிட்டல் நடைமுறை

இதனிடையே, தமிழக காவல்துறை 2026 ஆகஸ்ட் 1 முதல் medico-legal cases மற்றும் post-mortem requisitions-க்கு CCTNS 2.0-ல் உள்ள MedLEaPR செயலியை கட்டாயமாக பயன்படுத்த அறிவுறுத்தியுள்ளது. அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளில் இந்த முறை ஏற்கெனவே செயல்படுத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காவல்துறை மற்றும் மருத்துவமனைகளுக்கு இடையே ஆவணங்களை மின்னணு முறையில் பரிமாறுவதும், காகித நடைமுறையைக் குறைப்பதுமே இதன் நோக்கமாகும்.

தனியார் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் - பாண்டி சமூக ஆர்வலர் - நேதாஜி ஹரிகிருஷ்ணன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

7 முதல் 8 மணி நேரம் ஆகிறது

இதுகுறித்து ராஜாஜி மருத்துவமனை பிணவறை தனியார் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் பாண்டி கூறுகையில், “விபத்து நடந்த பிறகு காவல்துறை விசாரணை செய்து ஆவணங்களைத் தயாரித்து பிணவறைக்கு வருவதற்கே குறைந்தபட்சம் 7 - 8 மணி நேரம் ஆகிறது. தொடர்ந்து, ஆன்லைனில் ஆவணங்களைப் பதிவேற்றி ஒப்புதல் பெறுவதிலும் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. இதனால் இறுதிச்சடங்கும் தாமதமாகின்றன. எனவே உடற்கூறாய்வு நேரத்தை மேலும் ஒரு மணி நேரம் நீட்டிக்க வேண்டும்” என்றார்.

அதிக பிரேதப்பரிசோதனை நடக்கும் மருத்துவமனை

இதுகுறித்து ராஜாஜி மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் கேட்டபோது, தமிழகத்திலேயே அதிக எண்ணிக்கையில் உடற்கூறாய்வுகள் நடைபெறும் மருத்துவமனைகளில் ராஜாஜி மருத்துவமனையும் ஒன்று. தேவையான மருத்துவர்கள் மற்றும் பிணவறை பணியாளர்கள் இருப்பதாகவும் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

ஆன்லைன் முறை அவசியமா?

அதாவது, மருத்துவமனை நிர்வாகத்தின் கூற்றுப்படி, பிணவறை மருத்துவக் குழுவினர் காலை 10 மணிக்கே பணிக்கு வந்து விடுகின்றனர். ஆனால் சில வழக்குகளில் காவல்துறையிடமிருந்து தேவையான ஆவணங்கள் வந்து சேருவதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக CCTNS ஆன்லைன் பதிவால் ஏற்படும் தாமதங்கள் குறித்து காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்து நடைமுறையை முறைப்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

முந்தைய நாள் நிகழ்ந்த மரணங்களுக்கான ஆவணங்கள் தாமதமாக வருவது அதிக சிக்கலை ஏற்படுத்துவதாகவும், முக்கியமான கொலை வழக்குகளில் புலனாய்வு அதிகாரியின் நேரடி இருப்பு அவசியமாக இருப்பதாகவும் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், காலை முதல் மாலை வரை உடற்கூறாய்வு மேற்கொள்வதற்காக தனிக் குழுவை அமைப்பதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் கூறியுள்ளது.

நிலுவை வழக்குகளை கண்காணிக்க அரசு நடவடிக்கை

தமிழக சுகாதாரத்துறை 2026-ல் Post-mortem வசதியுள்ள மருத்துவமனைகளிடமிருந்து தினசரி அறிக்கைகளைப் பெறும் நடைமுறையை தொடங்கியுள்ளது. அதில் அன்று பெறப்பட்ட உடல்கள், செய்யப்பட்ட உடற்கூறாய்வுகள், 24 மற்றும் 48 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள், பிணவறை கொள்ளளவு, Toxicology, DNA, Histopathology தேவைப்படும் வழக்குகள் போன்ற விவரங்கள் கேட்கப்படுகின்றன. 10-க்கும் மேற்பட்ட உடற்கூறாய்வுகள் நிலுவையில் இருந்தாலோ அல்லது 48 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக தாமதம் ஏற்பட்டாலோ Red-flag Notification வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதனால், உடற்கூறாய்வை விரைவுபடுத்துவது மட்டுமின்றி, காவல்துறை ஆவணங்கள், டிஜிட்டல் பதிவுகள், மருத்துவப் பரிசோதனை, தடயவியல் மாதிரிகள் மற்றும் உடல் ஒப்படைப்பு என முழு நடைமுறையையும் ஒருங்கிணைப்பதே இதன் தீர்வாகும்.

மரணத்தின் காரணத்தை சட்டரீதியாக உறுதி செய்வது அவசியமாகும் அதே நேரத்தில், அந்த நடைமுறையால் ஏற்கெனவே துயரத்தில் இருக்கும் குடும்பங்கள் தேவையற்ற காத்திருப்புக்கு ஆளாகாத வகையில் நிர்வாக அமைப்புகளும் செயல்பட வேண்டிய தேவை எழுந்துள்ளது என்பதுதான் கள எதார்த்தம்.

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TAGGED:

GOVERNMENT RAJAJI HOSPITAL
AUTOPSY
பிரேதப் பரிசோதனை
உடற்கூறாய்வு தாமதம்
MADURAI GH AUTOPSY ISSUE

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