'ஆட்டுப்பட்டியிலதான் ராத்திரி தூங்குறோம்; ஆஸ்பத்திரி கூட இல்ல' | அடிப்படை வசதிகள் இன்றி தவிக்கும் சின்னாம்பதி மக்களின் கண்ணீர் கதை!
சின்னாம்பதி பழங்குடியின மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சலுகைகள், கட்டடங்கள் முழு பயன்பாட்டிற்கு வர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாவும், ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு நிரந்தர மருத்துவர்கள் நியமிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாவும் கோவை ஆட்சியர் தெரிவித்தார்.
Published : August 16, 2026 at 8:00 AM IST
-BY எஸ்.சீனிவாசன்
"புதுசா கட்டுன ரேஷன் கடை திறக்காம இருக்கு. ஆஸ்பத்திரி கட்டி இருக்காங்க... ஆனா, டாக்டரு இல்ல. பஸ் வசதி இல்லைன்னு பஞ்சாயத்துல வேன் கொடுத்தாங்க. அதுவும் ரிப்பேர். ராத்திரி ஆட்டுப்பட்டியில தான் தூங்குறோம்; " என்கின்றனர் சின்னாம்பதி மக்கள்.
பாதியில் கட்டி நிற்கும் வீடுகள்... ரேஷன் கடை, ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் என அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் இருந்தும், இல்லாதது போன்ற நிலைதான். ஆம், அரசின் அனைத்து திட்டங்களும் இங்கு பெயரளவுக்கு மட்டுமே இருக்கின்றன. அவற்றை ஆத்திர அவசரத்திற்கு கூட பயன்படுத்த முடியாத அவல நிலையில் உள்ளனர் சின்னாம்பதி பழங்குடியின மக்கள்.
'சின்னாம்பதி' கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் வாளையார் அருகே தமிழ்நாடு – கேரளம் எல்லையோரத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு கடைக்கோடி கிராமம். மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில், அடர்ந்த வனப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ள இந்த கிராமத்தில், இருளர் பழங்குடியினத்தை சேர்ந்த 72 குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை
அதில், சொந்த வீடற்ற 32 குடும்பங்களுக்காக ‘அனைவருக்கும் வீடு’ திட்டத்தின் கீழ், 32 வீடுகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வீடுகள் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் நிதியுதவியில், தலா ரூ.5 லட்சத்து 73 ஆயிரம் மதிப்பில் கட்டப்பட்டு வருகின்றது.
அதன் கட்டுமானப் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள சூழலில் நிதி ஒதுக்கீடு பிரச்சனை காரணமாக பணிகள் நிறைவு பெறுவதில் இழுபறி நீடித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுமட்டுமின்றி, அக்கிராம மக்களுக்காக ரூ.5 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட ரேஷன் கடை திறக்கப்படவில்லை எனவும், போக்குவரத்து வசதிக்காக வழங்கப்பட்ட வேன் பழுதடைந்து பயன்பாடு இல்லாமல் கிடப்பதாகவும் தகவல் கிடைத்தது.
அதன் உண்மை நிலையை அறிய ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகக்குழு சார்பில் சின்னாம்பதி கிராமத்திற்கு பயணப்பட்டோம்.
கோவையிலிருந்து கொச்சின் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாளையாறு சென்று அங்கிருந்து சின்னாம்பதி செல்லக்கூடிய கிராமத்துச் சாலை வழியாக பயணித்தோம். கேரளம் செல்லக்கூடிய ரயில் பாதைகள், வனச்சோதனை சாவடியை கடந்து வாளையாறு நதியை ஒட்டியவாறே இருந்த சாலையில் சென்றோம்.
அப்போது சின்னாம்பதி கிராமத்திற்கு முன்பாக வலது பக்கம் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் வீடுகளின் கட்டுமான பணிகள் நிறைவு பெறும் நிலையில் இருந்தன. அதில், இன்னும் சொற்ப வேலைகளே மிச்சமிருந்தன. சற்று தொலைவில் உள்ள சின்னாம்பதி கிராமத்திற்குள் சென்றபோது, அங்கிருந்த கோயில் முன்பாக கூடியிருந்த மூதாட்டிகளிடம் பேசினோம்.
ஆட்டுப்பட்டியில தான் தூங்குறோம்
அப்போது பேசிய அவர்கள், “நாங்க மொத்தம் 72 குடும்பங்கள். ரொம்ப வருசமா இங்கயே தான் இருக்கோம். ஆனா 48 வீடுகள் தான் இருக்கு. அதனால வீடு கட்டி தரச் சொல்லி அரசாங்கத்துகிட்ட கேட்டோம். கிராமத்துக்குள்ள இடம் இல்லைன்னு, பக்கத்துல இடம் எடுத்து வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. தேர்தலுக்கு முன்னால வேலை வேகமா நடந்துச்சு. அப்புறம் அப்படியே நின்னுடுச்சு...
இன்னும் கொஞ்சம் வேலைதான் மீதி இருக்கு. ஆனா, பில்லு பாக்கி இருக்குனு வேலைய முடிக்காதனால, வீடுகள கொடுக்காம வைச்சிருக்காங்க. அதனால வீடு இல்லாதவங்களும், வீட்டுல இடம் பத்தாதவங்களும் இந்த ஆட்டுப்பட்டியில தான் தூங்குறோம். இதனால ரொம்ப சிரமப்படுறோம்” என தங்களது வேதனையை கொட்டினர்.
ரேசன் பொருட்கள் வாங்குவதில் சிக்கல்
அந்த சமயத்தில், இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த ஒருவர் "புதுப்பதி கிராமத்துக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க சென்ற பெண்கள் வர நேரமாகும், மதியம் ரெண்டு மணிக்கு தான் அரிசி போடுவாங்களாம், வர நேரமாகும்" என தெரிவித்து சென்றுவிட்டார்.
தொடர்ந்து, அங்கிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ள புதுப்பதி கிராமத்திற்கு சென்றோம். ஊருக்குள் இருந்த பெரிய ஆலமரத்தடியில் இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு, எதிரே இருந்த ரேஷன் கடைக்கு சென்றபோது கடை முன்பு தரையில் அமர்ந்திருந்த சின்னாம்பதி பெண்கள், "அரிசி எப்ப போட்டு, நாம எப்ப போறது. அரிசி எடுத்துட்டு போக ஜீப்பும் இன்னும் வரல. ஒரு போன் பண்ணி கேளு" என சொல்லியவாறு இருந்தார் கலாமணி என்ற பெண்.
காசு இருக்கவங்க வண்டியில போவாங்க... நாங்க?
அவரிடம் ரேஷன் கடை பிரச்சனை குறித்து கேட்ட போது. "நாங்க சின்னாம்பதியில் இருந்து புதுப்பதிக்கு ரேஷன் பொருளை வாங்க வந்திருக்கோம். மூனு கிலோமீட்டர் நடந்து வந்து ரேஷன் வாங்குனா ஒரு பொழுதே போயிரும். வாங்கிய பின்னாடி அதனை கொண்டு போக ஆம்பள தொணை இருந்தா பைக்கில கொண்டு போயிரலாம்.
ஒருவேள வீட்ல ஆம்பள இல்லைன்னா தலையில் வச்சிட்டுதான் போகனும். இல்லைன்னா காசு கொடுத்து ஜீப்புல கொண்டு போகனும். அதுவும் லேட் ஆனா யானை வந்திரும். ரோட்ல போகவே பயமா இருக்கும். புதுசா கட்டுன ரேஷன் கடை திறக்காம இருக்கு. அதை திறந்த ரெம்ப சந்தோசமா இருக்கும்.
இருக்கு ஆனா இல்லை
ஆஸ்பத்திரி கட்டி இருக்காங்க... ஆனா, டாக்டரு இல்ல, உடம்பு முடியலைன்னா அவசரத்திற்கு சாவடி, இல்லைன்னா கோயமுத்தூர் போகனும்; பஸ் வசதி இல்லைன்னு பஞ்சாயத்துல வேன் கொடுத்தாங்க. அதுவும் ரிப்பேர் ஆகி அப்படியே நிக்குது. அத சரி பண்ணுனா கூட நல்ல இருக்கும்.
அடிப்படை வசதி இருக்கு, ஆனா பயன்படுத்த முடியல. யாராவது உதவி செஞ்ச கூட பரவாயில்லை. வீடு இல்லாதவங்களுக்கு வீடு கட்டுனாங்க அது முடிகிற நிலையில் இருக்கு. சீக்கிரம் முடிச்சு கொடுக்கணும்" என வேண்டுகோள் விடுத்தார் கலாமணி.
அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய பாப்பாத்தி, "முதல்ல இந்த ஊருல எந்த வசதியும் இல்ல. அப்புறம் அரசாங்கமும், தனியாரும் கொஞ்ச கொஞ்சமாக சில வசதிகள பண்ணி தந்திருக்காங்க. ஆனா எதுவும் பயன்படுத்துற மாதிரி இல்ல.
ரோட்டரி கிளப்காரங்க ரேஷன் கடை கட்டி கொடுத்தாங்க. அதை திறந்து ஒரு வருசத்துக்கு மேலாகியும், பூட்டியே தான் கிடக்கு. அதனால, பக்கத்துல இருக்குற புதுப்பதி ஊருக்குள்ள இருக்குற ரேஷன் கடைக்கு நாங்க நடந்தே போயி, அரிசி வாங்கிட்டு வரோம்" என புலம்பினார்.
மேலும், நியாயவிலைக்கடையில் விலையின்றி பொருட்களை வாங்கினாலும், அவற்றை வீட்டிற்கு கொண்டு வர வண்டிக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டியுள்ளதாகவும், இதுகுறித்து பஞ்சாயத்தில் பல முறை சொல்லியும் இன்னும் ரேஷன் கடையை திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனவும் அவர் கூறினார்.
போக்குவரத்து வசதி இல்லை
இதுமட்டுமா!.. ஆஸ்பத்திரியும் பூட்டியதேதான் கிடக்கு என நம்மிடம் பேசிய அக்கிராமத்து பெண்கள், "சின்னாம்பதி ஊருக்கு காலையில ஏழரைக்கும், சாயந்திரம் ஐந்தரைக்கும் ஒரு பஸ் வரும். ஆனா, அதுவும் சரியா வராது. போதுமான பஸ் வசதி இல்லததால, தேர்தலுக்கு முன்னால பஞ்சாயத்துல இருந்து ஒரு வண்டி கொடுத்தாங்க. அதுல இன்ஜின் பிரச்சனைனு சும்மாவே நின்னுட்டு இருக்கு. பல மாசமாகியும் யாரும் சரி பண்ணல.
பள்ளிக்கூடத்திலும் பாதுகாப்பு இல்லை
இதுக்கு இடையில, எப்போ வேணும்னாலும் இங்க யானை வரும். அதனால பயத்தோட நாங்க நடந்து போயிட்டு வர வேண்டியிருக்கு. பசங்க படிக்குற ஸ்கூல் கம்பவுண்ட் சுவர் உடைச்சு பல மாசம் ஆச்சு. ஸ்கூல் வளாகமும் புதர் மண்டி கிடப்பதால பாம்பு, பூச்சி வந்திடுமோனு பயத்தோட பசங்க படிக்குறாங்க. இதையெல்லாம் சரி பண்ணி கொடுக்க அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கணும்” என வேண்டுகோள் விடுத்துவிட்டு, யானை வர்றதுக்கு முன்ன ஊருக்கு போகனும்ன்னு சொல்லி, தலையில் ரேஷன் அரிசி மூட்யை வைத்துக்கொண்டு கிளம்பினர் சின்னாம்பாதி கிராமத்து பெண்கள்.
உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
இதுகுறித்து கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் கிரியப்பனாவரிடம் கேட்டபோது, "இதுகுறித்த தகவல் கிடைத்ததும் உடனடியாக அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சலுகைகள், கட்டடங்கள் முழு பயன்பாட்டிற்கு வர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு நிரந்தர மருத்துவர்கள் நியமிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தார்.