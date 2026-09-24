புராணங்களில் புனித நதியாக கூறப்பட்ட ஆறு; இன்று மாசுபாட்டின் அடையாளம் - மீண்டும் மீளுமா கூவம்?
கூவம் ஆற்றின் இன்றைய நிலை, ஒரே காரணத்தால் உருவானது அல்ல. சென்னை நகரம் விரிவடைந்ததுடன் மக்கள் தொகையும் அதிகரித்தது. இதன் தாக்கம் நகரின் நீர்வழிகளிலும் ஏற்பட்டது.
Published : September 24, 2026 at 9:04 AM IST
-By எஸ். உசேன்
ஒரு காலத்தில் மக்களின் வாழ்வாதாரமாக இருந்த கூவம், இன்று மாசுபாட்டின் அடையாளமாக உள்ளது. பல திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டும் ஆற்றின் நிலை மாறாத நிலையில், த.வெ.க அரசு புதிய முயற்சிகளை முன்னெடுத்துள்ளதால், மீண்டும் மீளுமா கூவம்? என்ற எதிர்பார்ப்பு சென்னைவாசிகள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
சென்னையின் வரலாற்றோடும், வளர்ச்சியோடும் நீண்ட காலமாக பயணித்து வரும் கூவம் ஆறு, இன்று நகரத்தின் முக்கிய நீர்வழிகளில் ஒன்றாக மட்டுமல்லாமல், நகரமயமாக்கலால் நீர்நிலைகள் எதிர்கொள்ளும் பாதிப்புகளுக்கான உதாரணமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு காலத்தில் நீர்ப்பாசனம், வீட்டுப் பயன்பாடு, மீன்பிடி மற்றும் படகுப் போக்குவரத்து என மக்களின் வாழ்க்கையுடன் தொடர்புடையதாக இருந்த கூவம், காலப்போக்கில் கழிவுநீர் மற்றும் திடக்கழிவுகள் கலப்பால் தனது இயல்பை இழந்தது.
பல ஆண்டுகளாக கூவத்தை சீரமைக்க அரசு சார்பில் பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், ஆற்றில் தொடர்ந்து கழிவுநீர் கலப்பது உள்ளிட்ட அடிப்படைப் பிரச்சினைகள் நீடித்ததால் எதிர்பார்த்த அளவிலான மாற்றம் ஏற்படவில்லை. இந்நிலையில், கூவம் ஆற்றை அதன் இயல்பு நிலைக்கு மீட்டெடுக்கும் நோக்கில் புதிய விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணிகள் தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கூவத்தின் பாதை
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கூவம் என்ற பகுதியை ஒட்டிய தொடக்கப்பகுதியைக் கொண்டிருப்பதால் இந்த நீர்வழி ‘கூவம்’ என அழைக்கப்படுகிறது. இக்கூவம் ஆறு திருவள்ளூர் மாவட்டம் கூவம் கிராமத்தில் தொடங்கி, பூந்தமல்லி, மதுரவாயல், கோயம்பேடு, எழும்பூர் வழியாகச் சென்னை நகரின் இடையே பாய்ந்து நேப்பியர் பாலம் அருகில் வங்காள விரிகுடா கடலில் கலக்கிறது. சென்னையின் மழைநீர் மற்றும் வெள்ளநீரை வெளியேற்றும் முக்கிய நீர்வழிகளில் ஒன்றாகவும் இது விளங்குகிறது.
கடந்த காலங்களில் கூவம் ஆற்றின் நீர் பல்வேறு தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், இந்த ஆறானது மீன்பிடி மற்றும் படகுப் போக்குவரத்துக்கு முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
அதுமட்டுமின்றி, புராணங்களில் 'விருத்த க்ஷீர நதி' (பழைய பாலாறு அல்லது பாற்கடல் நதி) மற்றும் 'பாலி நதி' என்று அழைக்கப்படும் கூவம் ஆறு, ஒரு காலத்தில் பாவங்களை போக்கி முக்தி அளிக்கும் மிகப் புனிதமான நதியாக இருந்துள்ளது.
சாக்கடையாக மாறிய கூவம்?
அப்படிப்பட்ட கூவம் ஆற்றின் இன்றைய நிலை அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால் அது ஒரே ஒரு காரணத்தால் உருவானது அல்ல. அதாவது, சென்னை நகரம் விரிவடைந்ததுடன் மக்கள் தொகையும் அதிகரித்தது. இதன் தாக்கம் நகரின் நீர்வழிகளிலும் ஏற்பட்டது. ஆற்றில் கழிவுநீர் கலப்பது, திடக்கழிவுகள் கொட்டப்படுவது போன்ற காரணங்களால் நீரின் தரம் படிப்படியாக பாதிக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக துர்நாற்றம், கொசு உற்பத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டன.
மேலும், கூவம் கடலில் கலக்கும் முகத்துவாரப் பகுதியில் மணல் தேங்குவதால் நீரின் இயற்கையான பரிமாற்றமும் பாதிக்கப்படுகிறது. வறட்சி காலங்களில் ஆற்றில் போதுமான நீரோட்டம் இல்லாததும் மாசுபாட்டின் தாக்கத்தை அதிகரிக்கும் காரணிகளில் ஒன்றாக உள்ளது.
1967-ல் தொடங்கிய சீரமைப்பு முயற்சி
கூவத்தை மீட்டெடுப்பதற்கான முக்கியமான ஆரம்பக்கால முயற்சிகளில் ஒன்று 1967ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த அண்ணாதுரை தலைமையிலான அரசின் திட்டத்தில், ஆற்றில் கலக்கும் கழிவுநீரைத் திசை திருப்புதல், கரைகளைப் பலப்படுத்துதல், முகத்துவாரத்தில் மணல் தேங்குவதைத் தடுத்தல், நடைபாதைகள் மற்றும் படகுத் துறைகள் அமைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் இடம்பெற்றன.
அதன் தொடர்ச்சியாக 1973-இல் கருணாநிதி ஆட்சியில் கூவம் ஆற்றில் பொழுதுபோக்கு படகு சேவையும் தொடங்கப்பட்டது. அந்த காலகட்டத்தில் கூவத்தின் நிலை மேம்பட்டு வருவதற்கான ஒரு அடையாளமாக இது பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், முகத்துவாரத்தில் தொடர்ந்து மணல் தேங்கியதால் படகு சேவை நீண்ட காலம் தொடரவில்லை.
சிங்கப்பூர் வரை சென்ற ஆய்வுகள்
2000ஆம் ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் சென்னையின் நீர்வழிகளை நவீன முறையில் சீரமைப்பது தொடர்பான முயற்சிகள் மீண்டும் வேகம் பெற்றன. 2009ஆம் ஆண்டு அப்போது தமிழக துணை முதலமைச்சராக இருந்த மு.க ஸ்டாலின் மற்றும் அதிகாரிகள் சிங்கப்பூர் சென்று அங்குள்ள ஆற்றின் மறுசீரமைப்பு முறைகளை ஆய்வு செய்தனர். பிறகு சென்னையின் நதிகளை சீரமைப்பதற்கான தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகளைப் பெற்று சிங்கப்பூர் நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயல்படுவதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இதன் மூலம், கூவம் உள்ளிட்ட சென்னை நதிகளை வெறும் தூர்வாருதல் மற்றும் அழகுபடுத்துதல் என்ற அணுகுமுறையைத் தாண்டி, ஒருங்கிணைந்த முறையில் சீரமைக்க வேண்டிய தேவை வலியுறுத்தப்பட்டது.
ரூ.735.08 கோடியில் திட்டம் - இருந்தாலும் தீர்வு இல்லை
அதோடு நில்லாமல் 2015 ஜனவரியில் கூவம் ஆற்றை சீரமைக்க நிர்வாக ஒப்புதல் ரூ.735.08 கோடியாக ஒதுக்கப்பட்டது. கடல் முகத்துவாரம் வரை சுமார் 32 கிலோமீட்டர் நீளப் பகுதியில் பல்வேறு பணிகளை மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டது.
கழிவுநீரை ஆற்றில் கலப்பதற்கு முன்பே இடைமறித்து மாற்றுப்பாதையில் கொண்டு செல்வது, கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பது, ஆற்றுப்படுகையை மேம்படுத்துவது, திடக்கழிவுகளை அகற்றுவது, நடைபாதைகள் மற்றும் பூங்காக்கள் அமைப்பது, கரைகளில் தாவரங்களை வளர்ப்பது உள்ளிட்ட பல பணிகள் இதில் இடம்பெற்றன. எனினும், இத்திட்டத்தின் பல்வேறு பணிகள் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் முன்னெடுக்கப்பட்டாலும், கூவத்தின் அடிப்படை மாசுபாட்டுப் பிரச்சினைக்கு முழுமையான தீர்வு கிடைக்கவில்லை.
மீண்டும் புதிய முயற்சி
இந்த நிலையில், 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையில் சென்னை நதிகள் மறுசீரமைப்புக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. அதன் ஒருபகுதியாக கூவம் ஆற்றுக்கான புதிய விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் நடவடிக்கை அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக, செப்.22 அன்று முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் தலைமையில் தலைமைச் செயலகத்தில் கூவம் ஆறு மறுசீரமைப்புத் திட்டம் தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
அதில், கூவம் ஆற்றை இயற்கையான நிலைக்கு மீட்டெடுப்பது, நீண்டகால சுற்றுச்சூழல் சீரமைப்பை உறுதி செய்வது மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது. மேலும், திட்டத்துக்கான பன்னாட்டு தொழில்நுட்ப நிபுணத்துவம் மற்றும் தரநிலைகளைப் பயன்படுத்தும் வகையில், உலகளாவிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை கோருவதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டன.
புதிய முயற்சியின் தொடக்க நடவடிக்கையாக, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 3 கிலோமீட்டர் நீளப் பகுதியில் கூவம் ஆற்றை மறுசீரமைத்து மேம்படுத்துவதற்கான கருத்துருவாக்கம் மற்றும் செயல் விளக்கத் திட்டத்தை உருவாக்குவது குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த பகுதியில் நடைபாதைகள், மிதிவண்டிப் பாதைகள், நதிக்கரை நடைபாதைகள், ஆற்றைப் பார்வையிடும் தளங்கள், பசுமைப் பகுதிகள் மற்றும் சமூகப் பயன்பாட்டு வசதிகளை ஏற்படுத்துவதும் குறித்து திட்டமிடப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், இயற்கை சார்ந்த சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டுப் பணிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கூவத்தை மீட்க அனைத்து துறையும் ஒன்றிணைய வேண்டும்
கூவத்தை மீட்டெடுப்பது ஒரு துறையின் பணி மட்டுமல்ல. பல அரசுத் துறைகள் இணைந்து செயல்பட வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. அதன்படி, நீர்வளத்துறை, சென்னை மாநகராட்சி, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை, சென்னை குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியம், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் உள்ளிட்ட பல துறைகள் இதில் தொடர்புடைய பணிகளை மேற்கொள்கின்றன.
- ஆற்றின் முகத்துவாரப் பராமரிப்பு, தூர்வாருதல் மற்றும் ஆற்றின் எல்லைகளை வரையறுத்தல் போன்ற பணிகளில் நீர்வளத்துறை ஈடுபடுகிறது.
- உள்ளாட்சி அமைப்புகள் திடக்கழிவுகளை அகற்றுதல், வேலி அமைத்தல் மற்றும் மிதக்கும் கழிவுகளைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்றன.
- கழிவுநீர் ஆற்றில் கலப்பதைத் தடுப்பது, அதனை மாற்றுப்பாதையில் கொண்டு செல்வது, சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் மற்றும் பாதாளச் சாக்கடை தொடர்பான பணிகளை சென்னை குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியம் மேற்கொள்கிறது.
- மறுகுடியமர்வு மற்றும் மறுவாழ்வு நடவடிக்கைகளில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் பங்கு வகிக்கிறது.
அழகுபடுத்துவது மட்டும் தீர்வல்ல
கூவம் ஆற்றின் கரையை அழகுபடுத்துவது மட்டும் அதன் மாசுபாட்டுக்கு நிரந்தரத் தீர்வாக இருக்க முடியாது. ஆற்றில் தொடர்ந்து கழிவுநீர் கலப்பதைத் தடுப்பதும், திடக்கழிவுகள் சேர்வதை கட்டுப்படுத்துவதும், இயற்கையான நீரோட்டத்தைப் பாதுகாப்பதும் முக்கியம். இதனால், புதிய திட்டத்தில் கழிவுநீர் இடைமறிப்பு, மாற்றுப்பாதையில் கொண்டு செல்லுதல், சுத்திகரிப்பு மற்றும் நீர்வழி சார்ந்த சுற்றுச்சூழல் பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட உள்ளது.
மாற்றம் ஏற்படுமா?
கூவம் ஆற்றின் வரலாற்றை பார்த்தால், சீரமைப்புத் திட்டங்கள் புதிதல்ல. பல தசாப்தங்களாக பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. ஆனால், ஒவ்வொரு முறையும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதி செயல்படுத்தப்பட்டாலும், ஆற்றில் கழிவுநீர் கலப்பது போன்ற அடிப்படைப் பிரச்சினைகள் தொடர்ந்து வந்துள்ளன.
தற்போது முன்வைக்கப்படும் புதிய அணுகுமுறை, கூவத்தை வெறும் அழகுபடுத்தும் திட்டமாக இல்லாமல், அதன் இயற்கையான தன்மையை மீட்டெடுப்பதையும், நீண்டகால சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பையும் இலக்காகக் கொண்டதாக அமைக்கப்பட உள்ளது. முதற்கட்டமாக 3 கிலோமீட்டர் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வும், அதனைத் தொடர்ந்து உருவாக்கப்படும் விரிவான திட்ட அறிக்கையும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு அடிப்படையாக அமையும்.
பல தலைமுறைகளாக சென்னையின் வளர்ச்சியையும், மாற்றங்களையும் பார்த்த கூவம், மீண்டும் தூய்மையான நீரோட்டத்துடன் மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய நீர்வழியாக மாறுமா? பல ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் இந்தக் கேள்விக்கு, புதிய மறுசீரமைப்புத் திட்டத்தின் செயல்பாடுகளே அடுத்தகட்டத்தில் விடை அளிக்கும் நிலையில் உள்ளது.