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கைதட்டி பொம்மையும் ஜவ்வு மிட்டாயும்; 85 வயது மிட்டாய் தாத்தா 'கருப்பு'டன் முடிகிறதா இந்த மரபு?

கால ஓட்டத்தில் இதுபோன்ற மரபுகளெல்லாம் தடம் தெரியாமல் மறைந்து கொண்டிருக்கும் சூழலில், ஏதாவது ஒரு மூலையில் 'கருப்பு' போன்ற தாத்தாக்கள் ஒரு சிலர் வலம்வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றனர்.

கருப்பு எனும் மிட்டாய் தாத்தா
கருப்பு எனும் மிட்டாய் தாத்தா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 9:00 PM IST

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- BY இரா. சிவக்குமார்

"என்னால முடியும்.. உன்னால முடியுமா?..." என கேட்டவாறு நாள்தோறும் சுமார் 40 கி.மீ. சைக்கிள் பயணத்தின் மூலமாக பள்ளிக் குழந்தைகளிடம் ஜவ்வு மிட்டாய் விற்று சராசரியாக ரூ.300-ரூ.400 வருமானமீட்டி குடும்பத்தைத் தன் தோளில் சுமக்கும் 'கருப்பு' என்ற 85 வயது முதியவர்.

இனிப்புக்கு மயங்காத நபர்களே இருக்கமாட்டார்கள் எனலாம். அதிலும், இன்றைய தலைமுறை குழந்தைகள் விதவிதமான சாக்லேட்டுகளுக்கு அடிமையாகி கிடக்கின்றனர் என்பதே கசப்பான உண்மை. இதன் காரணமாக பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மால்களில் கிடைக்கும் சாக்லேட் வகைகளின் எண்ணிக்கை, நிச்சயம் கணக்கில் அடங்காத அளவிற்கு அதிகரித்துவிட்டன.

90-களின் இனிப்பான நினைவு

குறைந்தபட்சம் 10 ரூபாயில் தொடங்கி ரூ.200, ரூ.500 என விற்கும் சாக்லேட் ரகங்கள் மிக ஏராளம். இதுவே, 80’s, 90's காலக்கட்டத்தில் சாக்லேட் என்றாலே 'ஜவ்வு மிட்டாய்'தான். நாலணா, எட்டணா தொடங்கி இன்றைக்கு அதிகபட்சம் ரூ.5-க்குதான் விற்பனை செய்கிறார்கள்.

இந்த ஜவ்வு மிட்டாய் விற்பனையாளர்கள் வாரத்தில் ஏதேனும் ஒருநாள் பள்ளிக்கு வரும்போது அன்றைய தினம் குழந்தைகளுக்கு கொண்டாட்டம்தான். ஏனென்றால், அதற்கு பிறகு எத்தனை நாட்கள், எத்தனை வாரங்கள் கழித்து ஜவ்வு மிட்டாய் விற்பவர் மீண்டும் வருவார் என்று தெரியாது. இப்படி ஒரு ஜவ்வு மிட்டாய் பரம்பரை இன்றைக்கும் மதுரையை சுற்றி இருக்கிறது என்பதுதான் மிகப்பெரும் அதிசயம்.

ஜவ்வு மிட்டாயை வாங்கிய உற்சாகத்தில் உள்ள குழந்தைகள்
ஜவ்வு மிட்டாயை வாங்கிய உற்சாகத்தில் உள்ள குழந்தைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஜவ்வு மிட்டாய் தாத்தா

அதுவொரு அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி. மூங்கிலின் முனையில் கட்டப்பட்ட கைதட்டிப் பொம்மை ஒன்றை பின்னால் சொருகியிருந்த அந்த மிதிவண்டியில், வித்தியாசமான ஒலியோடு வந்திறங்குகிறார் அப்பெரியவர். பிறகு அந்த பொம்மை இரு கைகளால் கைதட்டுவது போன்று இயக்கி, அனைவரையும் தன்பக்கம் வரவழைக்கிறார்.

பள்ளி இடைவேளை நேரம் என்பதால் குழந்தைகளெல்லாம் 'அய்... மிட்டாய் தாத்தா' என்றவாறு வெளியே ஓடி வருகின்றனர். அவர்களை கொஞ்சிப் பேசி சிறிது நேரம் உரையாடுகிறார். குழந்தைகள் கொடுக்கும் காசைப் பெற்றுக் கொண்டு, மூங்கில் கம்புடன் அதன் முனையில் கட்டப்பட்டிருந்த பிளாஸ்டிக் கவரை நீக்கிவிட்டு, அதிலிருந்த வெளிர் சிவப்பு நிற ஜவ்வு மிட்டாயை நூலாக இழுக்கிறார் மிட்டாய் தாத்தா.

ஜவ்வு மிட்டாயை குழந்தைக்கு கையில் கட்டிவிடும் மிட்டாய் தாத்தா
ஜவ்வு மிட்டாயை குழந்தைக்கு கையில் கட்டிவிடும் மிட்டாய் தாத்தா (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த காட்சியை நினைக்கும் போதே, குழந்தை பருவத்திற்கு சென்று வந்ததுபோல் இருக்கும்.

கடிகார மிட்டாய்

அம்மிட்டாயில் கைக்கடிகாரம் போன்ற அழகிய வடிவமைப்பை செய்து குழந்தைகளின் கைகளில் கட்டிவிடுகிறார். பிறகு அதிலேயே மோதிரம் போன்று செய்து அதனையும் அவர்களின் மோதிர விரலில் மாட்டுகிறார். பிறகு அதே மிட்டாயில் குழந்தைகளுக்கு மீசை வைத்துவிட்டு, கன்னத்தில் சிறியதாக ஒன்றை ஒட்டியும் விடுகிறார்.

குழந்தைகள் ஒருவருக்கொருவர் பார்த்துவிட்டு அந்த மிட்டாயை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உண்ணத் தொடங்குகின்றனர். பின்னர் பெரியவரோ அங்கிருந்து மீண்டும் மிதிவண்டியில் ஏறி அடுத்த பள்ளிக்கு பயணம் செய்ய தொடங்குகிறார்.

யார் இந்த மிட்டாய் தாத்தா?

மதுரை மாவட்டம் விக்கிரமங்கலம் கருப்பசாமி கோயிலின் அருகே வசிக்கும் சுமார் 85 வயது பெரியவரான கருப்புதான் அந்த மிட்டாய் தாத்தா. தன்னுடைய 15 வயதிலிருந்து ஜவ்வு மிட்டாய் விற்று வரும் கருப்பு என்ற கருப்புசாமி தாத்தா, இந்த தலைமுறையின் கடைசி ஜவ்வு மிட்டாய் தாத்தா என்று சொன்னால் கொஞ்சம் வியப்பாகத்தான் இருக்கும்.

ஒரு காலத்தில் ஊர் திருவிழா, சந்தை, கோவில், பள்ளிகளில் இதுபோன்ற கைத்தட்டி பொம்மையோடு கூடிய மூங்கில் கம்பை சுமந்து மிட்டாய் விற்கும் வயதான பெரியவர்களை அடிக்கடி காணலாம். அவர்களிடம் கடிகாரம், மோதிரம், கழுத்து சங்கிலி, மீசை என வகைவகையான ஜவ்வு மிட்டாய்களை வாங்கி அணிந்து கொண்டு திரிந்த தலைமுறை, இன்றைக்கு சுமார் 30-லிருந்து 60-70 வயதினராக இருப்பர்.

ஜவ்வு மிட்டாய் விற்பனைக்கு கிளம்பும் கருப்பு தாத்தா
ஜவ்வு மிட்டாய் விற்பனைக்கு கிளம்பும் கருப்பு தாத்தா (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த மிட்டாய்க்கு ஈடில்லை

அதிலும் அந்த மூங்கில் கம்பின் முனையில் கைதட்டிக் கொண்டே இருக்கும் பொம்மைதான் மிகச்சிறப்பு. அக்கம்பின் கீழ்பகுதியில் பொம்மையை இயக்கும் விசையை காலால் அழுத்திக் கொண்டே தாத்தா தரும் மிட்டாய்களுக்காகவே குழந்தைகள் தெருக்களில் காத்திருந்த காலமெல்லாம் உண்டு. அந்த பொம்மையோடும் சிறுவர், சிறுமிகளோடும் பேசிக் கொண்டே தாத்தா தரும் ஜவ்வு மிட்டாய் அத்தனை சுவையாக இருக்கும் என்றால் மிகையாகாது.

அப்பு... ஒன்னால முடியுமா...?

கால ஓட்டத்தில் இதுபோன்ற மரபுகளெல்லாம் தடம் தெரியாமல் மறைந்து கொண்டிருக்கும் சூழலில், ஏதாவது ஒரு மூலையில் 'கருப்பு' போன்ற தாத்தாக்கள் ஒரு சிலர் வலம் வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றனர்.

"அப்பு... நிலக்கோட்டை, உசிலம்பட்டி, திருமங்கலம், மதுரை, சமயநல்லூர், பரவை... ஏன் மானாமதுரை வரைக்கும்கூட மிட்டாய் விக்கப்போவேன். சராசரியா ஒரு நாளைக்கு 35 கி.மீ. சைக்கிள்லதான். கோயில் திருவிழா நடக்குற ஊர்கள்ல சில நாட்கள் அங்கேயேகூட தங்கிட்டு வித்துட்டுதான் வருவேன்... நீ சைக்கிள் ஓட்டுவியா... உன்னால ஓட்ட முடியுமா...?" என்று நம்மிடம் கேள்வி எழுப்பும் கருப்பு தாத்தாவுக்கு, ராசாத்தி என்ற மனைவியும், உமா, முருகுசெல்வி என்ற மகள்களும் உள்ளனர்.

இரண்டு பெண் பிள்ளைகளையும் மிட்டாய் விற்ற இந்த வருமானத்தில்தான் கட்டிக் கொடுத்ததாக பெருமை கொள்கிறார் அவர்.

என்னோட மூத்த புள்ள ‘கைத்தட்டி பொம்ம’

இரண்டும் மகள்கள்தான் என்றபோதும், தன்னுடைய மூத்த மகள் என்று தனது கைதட்டிப் பெண் பொம்மையை கூறித்தான் பெரிதும் சிலாகிக்கிறார். "ஆமாம்ப்பு.. அது இல்லேன்னா, எனக்கு வாழ்க்க ஏது..? பொண்டாட்டி புள்ளக ஏது? எனக்கு இன்னிக்கும் சோறு போடுறது ஏம் மூத்த புள்ளதான்.." என்று அதனைக் கைகாட்டி கும்பிடுகிறார் கருப்பு.

கையில் ஜவ்வு மிட்டாயுடன் குழந்தை
கையில் ஜவ்வு மிட்டாயுடன் குழந்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒவ்வொரு நாளும் காலை 9 மணியளவில் விக்கிரமங்கலத்திலுள்ள தனது சிறிய குடிசை வீட்டிலிருந்து புறப்படும் கருப்பு, இரவு 8 மணியளவில் வீடு திரும்புகிறார். நாளொன்றுக்கு சராசரியாக ரூ.200-லிருந்து ரூ.300 வரை வருமானம் கிடைப்பதாக கூறுகிறார்.

இவரு பின்னால ஓடுவோம்

கருப்பு தாத்தாவை பின்தொடர்ந்து நாம் சென்றபோது, மேலக்கால் அருகே கூடிய நபர்கள், "ஆகா... இவரா...? நான் சின்னப்புள்ளையா இருக்கும்போது இவர்கிட்ட மிட்டாய் வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு கையில கட்டிவிடுவாரு" என்று உற்சாகமாகி ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகக்குழுவிடம் போட்டிபோட்டுக் கொண்டு பேசத் தொடங்கினர்.

தாராபட்டியை சேர்ந்த தவமணி கூறுகையில், "நான் சின்ன வயசுலருந்து இந்த ஐயாவ பாத்துகிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வெவரம் தெரிஞ்ச நாள்லருந்து மிட்டாய் விக்குறாரு. இந்த மிட்டாய வாங்குறதுக்கு ஐயா பின்னாடியே ஓடுவோம். கைதட்டுகின்ற இந்த பொம்மைய பாத்தாலே சந்தோசமாருக்கும்" என்கிறார்.

எனக்கு அப்புறம் என் மகளும்

தொடர்ந்து, கீழப்பட்டியை சேர்ந்த கார்த்திக் ராஜா கூறுகையில், "விக்கிரமங்கலம் மேல்நிலைப்பள்ளியில படிச்சிட்டு இருந்தப்பருந்து ஐயாவ தெரியும். இவருகிட்டருந்துதான் முட்டாய் வாங்கி சாப்பிடுவோம். இப்ப என்னோட மகளும் ஐயாகிட்டதான் முட்டாய் வாங்கி சாப்பிடுது' என்கிறார் பலத்த சிரிப்புடன்.

மிட்டாய் தாத்தா கருப்பு சைக்கிளில் செல்லும் காட்சி
மிட்டாய் தாத்தா கருப்பு சைக்கிளில் செல்லும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த ஜவ்வு மிட்டாயில் என்னதான் இருக்கு!

ஜவ்வு மிட்டாய் தயாரிக்க தேவையான அளவு ஜீனியை எடுத்து அதனை 'பாகு' போன்ற பதத்திற்கு வரும் வரை காய்ச்சுகிறார். பிறகு, அதில் சிறிதளவு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி, ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிந்து ஜவ்வு போன்று மாறியவுடன், மிகச்சிறிய அளவில் ரோஸ் பவுடரை வண்ணத்திற்காக சேர்க்கிறார். பிறகு அதனை உயரத்தில் ஒரு கம்பியில் தொங்கவிட்டு, மீண்டும் மீண்டும் சூடு ஆறும்வரை அம்மிட்டாயை இழுத்து பதப்படுத்துகிறார்.

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பிறகு நெகிழித் தாள் ஒன்றில் அதனை கட்டி உள்ளே வைத்து, விற்பனைக்காக தேவைப்படும் அளவு மட்டும் கொண்டு செல்கிறார். சில ஊர்களில் நாட்கணக்கில் தங்க நேர்ந்தால், கையோடு 5-லிருந்து 10 கிலோ சீனி உள்ளிட்ட பொருட்களைக் கொண்டு சென்று, அங்கு மிட்டாயை செய்து, அவற்றை விற்பனை செய்துவிட்டு ஊர் திரும்புகிறார் அவர்.

கடைசி தலைமுறை

"சில நேரங்கள்ல நான் வேல விட்டு வரும்போது, நைட்டு 12 மணி ஆயிரும். அப்ப கூட, இவரு சைக்கிள்ல இந்த இருட்டுல போயிட்டுருக்கறத பல முறை பாத்துருக்கேன்' என்று சொல்லும் கார்த்திக்ராஜா, "கருப்பு தாத்தாவ மாதிரி மிட்டாய் விக்குற பெரியவங்களுக்கு அரசாங்கம் ஏதாவது உதவி செஞ்ச நல்லா இருக்கும். இவர மாதிரி மதுரைக்குள்ள 45 பேர் இருக்காங்கன்னு ஐயா சொல்றாரு... இவங்களுக்கு பிறகு இனி இத யாரும் செய்யப்போறதில்ல. அதனால தமிழக அரசு ஏதாவது இவங்களுக்கு செய்யணும்' என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

அரசு உதவ வேண்டும்

அவரை தொடர்ந்து சமயநல்லூரை சேர்ந்த அருளானந்து கூறுகையில், "எந்தவொரு கலப்படமும் இல்லாம வீட்டுலயே செய்யுற மிட்டாய் இது. இதுபோன்ற விசயங்கள் இப்ப உள்ள தலைமுறைக்கு தெரியாது. இன்னிக்கி சாக்லேட், அதுஇதுன்னு சாப்புடுறாங்க. இந்த ஜவ்வு மிட்டாய அருவெறுப்பா நினைக்கிறாங்க. கடந்த 40-50 வருசமா உழைக்கிறாரு. இன்னும் 5 வருசம் உழைப்பாரான்னா தெரியல. அதனால அரசாங்கம் இவுங்கள மாதிரி ஆளுகளுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யணும்' என்றார்.

தொடரும் பயணம்

தன்னைச் சுற்றி நிற்பவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதுகூட கருப்பு தாத்தாவுக்கு தெரியாது. காரணம், அவருக்கு தற்போது கேட்கும் திறன் வெகுவாகக் குறைந்துவிட்டது. ஆனாலும், எதைப் பற்றியும் கவலைப்படாமல் 85ஆவது வயதிலும் தனது மிதிவண்டியை எடுத்துக் கொண்டு, தன் வயிற்றுப்பாட்டை பார்க்கப் புறப்பட்டு செல்கிறார்.

ஊரார் குழந்தைகளின் நாக்கை இனிப்பாக்கி மகிழ்விக்கும் கருப்பு தாத்தா தனக்காகவும் தன் மனைவி, பிள்ளைகள், பேரப்பிள்ளைகளுக்காகவும் தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்.

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