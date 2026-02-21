எங்கே போவது..? எங்க உயிர் நாடியே உப்பு உற்பத்தி தான் - குமுறும் உப்பள தொழிலாளர்கள்
தூத்துக்குடியில் கப்பல் கட்டும் தளம் வந்தால், ஊருக்குள் வெள்ளம் வரும், விவசாயம் பாதிக்கப்படும் என உப்பள தொழிலாளர்கள் புலம்புகின்றனர்.
Published : February 21, 2026 at 7:31 PM IST
-By எம்.மணிகண்டன்
"தூத்துக்குடியில் கப்பல் கட்டும் தளம் அமைத்தால், விவசாயம் முற்றிலும் அழியும் நிலை உருவாகும். அரசின் திட்டங்களை எதிர்க்கவில்லை. அதே சமயம், எங்களின் உயிர் நாடியான உப்பு உற்பத்தி தொழிலில் கைவைத்தால், ஸ்டெர்லைட்டை விட மோசமான பிரச்சனையை அரசு சந்திக்க நேரிடும்" என எச்சரித்தார் உப்பு உற்பத்தியாளர் சங்க செயலாளர் சேகர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை விவகாரம் பெரும் பிரச்சனையாக இருந்து வரும் சூழலில், புதிதாக ‘கப்பல் கட்டும் தளம்’ என்ற பெயரில் உப்பு உற்பத்திக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் செயலில் மத்திய அரசு ஈடுபடுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. ஏனென்றால், தூத்துக்குடி என்றாலே முதலில் நினைவுக்கு வருவது முத்து, உப்புதான். அந்த உப்புக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது தான் தூத்துக்குடியின் இன்றைய ஹாட் டாபிக்.
தூத்துக்குடியில் உள்ள உள்ள முள்ளக்காடு, முத்தையாபுரம், பழைய காயல், கோவளம் கடற்கரை ஆகிய பகுதிகளில், கிட்டத்தட்ட 1,500-க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் உப்பு உற்பத்தியானது நடைபெறுகிறது. அதை நம்பி ஆண், பெண் என 20 ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் உள்ளனர். இதுமட்டுமின்றி, கோவளம் கடல் பகுதியில் மீன் பிடித்தல் தொழிலும் நடைபெறுகிறது. இதுபோன்ற சூழலில் முள்ளக்காடு, முத்தையாபுரம், பழைய காயல் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய, கிராமம் மற்றும் கடற்கரை ஒட்டிய தரிசு நிலங்கள் என சுமார் 3,000 ஏக்கர்களை தேர்வு செய்து, கப்பல் கட்டும் தளத்திற்கான நடவடிக்கையில் மத்திய, மாநில அரசுகள் ஈடுபட்டுள்ளது.
அதற்காக, மத்திய அரசின் 'கப்பல் கட்டுமான தொகுப்புகள் திட்டத்தின் கீழ், தூத்துக்குடி துறைமுகம் அருகே 1,800 ஏக்கர் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, 3,000 ஏக்கரில் கப்பல் கட்டுமான தளம் அமைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது. அதேபோல, 2026-27 தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்டில் தூத்துக்குடியில் ரூ.5,200 கோடியில் புதிய கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்கப்படும் என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவித்தார்.
கப்பல் கட்டும் தளத்திற்கு எதற்காக 3,000 ஏக்கர்?
ஆனால், இந்த கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலியுறுத்தி, அப்பகுதியை சேர்ந்த உப்பு உற்பத்தியாளர்கள், உப்பள தொழிலாளர்கள், மீனவர்கள், அரசியல் கட்சியினர் என பலரும் பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். ஆனால், தமிழக அரசோ இந்த திட்டத்தை கைவிட எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுத்தபாடில்லை என உப்பு உற்பத்தியாளர்கள் புலம்புகின்றனர்.
இதுகுறித்து உப்பு உற்பத்தியாளர் சங்க செயலாளர் சேகர் நம்மிடம் பேசியபோது, “தமிழக- ஆந்திரா எல்லைப்பகுதியில் 250 - 300 ஏக்கரில் கப்பல் கட்டும் தளம் உள்ளது. அந்த வகையில், கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்க 250 ஏக்கர் போதும் என்கிறார்கள். ஆனால், தூத்துக்குடியில் 3,000 ஏக்கர் வேண்டும் என்கின்றார்களே ஏன்? அப்படியே வேண்டும் என்றாலும், துறைமுகம் அருகிலேயே அதற்கு தகுந்த இடம் உள்ளது. ஏன், இந்த உப்பளப் பகுதியில் கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்க முற்படுகின்றார்கள் என்று தான் தெரியவில்லை. இந்த உப்பு தொழிலை நம்பி 80 ஆயிரம் குடும்பங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்கு தான் கப்பல் கட்டும் தளம் அமைப்பேன் என்றால் என்ன அர்த்தம்? என கேள்வி எழுப்பினார்.
போக சொன்னால் எங்கே செல்வது?
மேலும் பேசிய அவர், “விளாத்திகுளம் பகுதியில் தரிசு நிலம் அதிகமாக இருக்கிறது. அதைவிட்டு விட்டு இங்கு வருகின்றார்கள் என்றால், இதில் ஏதோ அரசியல் தலையீடு உள்ளதோ என்று தோன்றுகிறது. தூத்துக்குடி எம்.பி கனிமொழியிடம் 2 முறை கோரிக்கை வைத்தோம். உங்கள் இடத்தில் கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்கப்படாது என்றார். பிறகு, ஒரு நாள் தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா எங்களை அழைத்து, “இந்த இடத்தை விட்டு போய்விடுங்கள்” என்றார்.
நாங்கள் இப்பகுதியில் 93 வருடமாக வாழ்ந்து வருகிறோம். போக சொன்னால் எங்கே செல்வது? நாங்கள் எங்கேயும் போக மாட்டோம் என்று தெரிவித்துவிட்டோம். தற்போது எம்.பி கனிமொழியிடம் கேட்டால், காலி செய்ய சொன்னால் செய்யுங்கள் என்கிறார்.
பொருளாதாரம் வளர வேண்டும் என்பது தான் மத்திய அரசின் நிலைபாடு என்றால், வேறு இடத்திற்கு இத்திட்டத்தை கொண்டு செல்லுங்கள். நாங்கள் அரசின் திட்டங்களை எதிர்க்கவில்லை. தொழிற்சாலை எங்கு வேண்டுமானாலும் கட்டலாம். உப்பு உற்பத்தி இங்கு மட்டும் தான் செய்ய முடியும். எங்களின் உயிர் நாடியே இந்த உப்பு உற்பத்தி தொழில் தான். ஆனால், இங்கு தான் திட்டத்தை கொண்டு வருவோம் என்றால், ஸ்டெர்லைட்டை விட மிக மோசமான பிரச்சனையை அரசு சந்திக்க நேரிடும்” என எச்சரித்தார் சேகர்.
ஏற்கனவே, 2013-ல் அப்போதைய முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தபோது, உப்பு தொழிலாளர்களின் நிலைமையை எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அதனைக் கேட்ட ஜெயலலிதா, ஒரு தொழிலை அழித்து மற்றொரு தொழிலா? என இத்திட்டத்தை உடனடியாக ரத்து செய்துள்ளார். அதேபோல, கலைஞர் கருணாநிதி இருக்கும் போதும், இத்திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போதும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், பின்னர் இந்த திட்டம் கைவிடப்பட்டது. ஆனால், தற்போது கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்கும் முயற்சியில் தமிழக அரசு மும்முரமாக உள்ளது.
விவசாயம் அழியும் சூழல்
ஒருவேளை கப்பல் கட்டும் தளம் அமைத்தால், இந்த இடத்தில் சுற்றுச்சுவர் கட்டப்படும். அப்போது மழைநீர் கடலுக்கு செல்ல வழி இருக்காது. ஊருக்குள் தான் புகும். இதனால் வாழை, நெல் போன்ற விவசாயம் கடுமையாக பாதிக்கும். குறிப்பாக, குலையன்கரிசல், கூட்டாம்புளி, சிவத்தையாபுரம் வரை விவசாயம் முற்றிலுமாக அழியக்கூடும் எனக் கூறப்படுகிறது. ஏனெனில், 2023-ல் தூத்துக்குடியில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தின்போது, இந்த உப்பள பகுதியை கடந்து தான் மழைநீர் கடலுக்கு சென்றது. தொழிற்சாலையால் நாட்டின் முதுகெழுப்பான விவசாயம் அழிந்தால் பரவாக இல்லையா? என்ற கேள்வியை இவர்கள் எழுப்பி வருகிறார்கள்.