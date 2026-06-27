'பத்திரப்பதிவுக்கு மூலப்பத்திரம் தேவையில்லை' - உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு சொல்லும் செய்தி என்ன? - ஓர் அலசல்
தமிழக அரசை பொறுத்தவரை நீதிமன்றம் ரத்து செய்த 34-C பிரிவில் மீண்டும் திருத்தம் கொண்டுவர வாய்ப்பில்லை. ஆனால், மேல்முறையீடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.
Published : June 27, 2026 at 3:46 PM IST
-BY இரா.சிவக்குமார்
ஆவணம் மற்றும் பத்திரப்பதிவுக்கு மூலப்பத்திரம் தேவையில்லை எனக் குறிப்பிட்டு தமிழக அரசின் பத்திரப்பதிவுச் சட்டம் 34-C பிரிவை நீக்கி உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு அதிரடியாக வழங்கியுள்ள தீர்ப்பு, பொதுமக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. அதன் சாதக, பாதகங்கள் குறித்து அலசுகிறது இந்த தொகுப்பு.
ஆவணம் மற்றும் பத்திரப்பதிவு தொடர்பான வழக்கில் மதுரை அமர்வு அண்மையில் வழங்கியுள்ள இத்தீர்ப்பு மூலம், தங்களது சொத்துக்களை மூலப்பத்திரமின்றி பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்பதால், பதிவாளரின் எதேச்சதிகாரம் முற்றிலுமாக தடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கூடுதல் அதிகாரம்
ஆவணம் மற்றும் பத்திரப்பதிவு சட்டம் (Registration ACt, 1908 - Tamilnadu Amendment) பிரிவு 34-C, அசையா சொத்துக்கள் தொடர்பான ஆவணங்களை பதிவு செய்யும்போது சார் பதிவாளருக்கு (Sub-Registrar) கூடுதல் அதிகாரங்களை வழங்கும் வகையில், கடந்த 2026 ஜனவரி மாதம் மாநில அரசு கொண்டு வந்த முக்கிய திருத்தமாகும். பத்திரப்பதிவு முறைகளை முறைப்படுத்தவும், போலி ஆவணங்களை தடுக்கவும் பதிவுச் சட்டத்தில் பிரிவு 34-C-ஐ சேர்த்தது தமிழக அரசு.
34-C பிரிவு
இப்பிரிவின் கீழ், ஆவணங்களைப் பதிவு செய்ய வரும் பொதுமக்கள் அந்த சொத்தின் மூல தாய் பத்திரத்தை (Original Parent Title Deed) கட்டாயம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும் சமீபத்தில் பெறப்பட்ட Lien Certificate-ஐ (சொத்தின் மீது கடன் / உரிமைச் சுமை உள்ளதா என்பதைக் கூறும் சான்று) தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
சொத்து அடமானத்தில் இருப்பின், அடமானம் வைத்தவரின் தடையில்லா சான்று (No Objection Certificate - NOC) இல்லாமல் பதிவு செய்யக்கூடாது. அதே சொத்துக்கு முன்பே பதிவு செய்யப்பட்ட விற்பனை ஒப்பந்தம் (Agreement of Sale) இன்னும் நடைமுறையில் இருந்து, அதனை அமல்படுத்த வழக்கு தொடரும் காலவரம்பு முடிவடையாதிருந்தால் புதிய விற்பனைப் பதிவை மேற்கொள்ளக்கூடாது போன்றவை 34-C-ன் முக்கிய அம்சங்களாகும்.
அரசின் நோக்கம்
ஒரே சொத்தை பலருக்கு மோசடியாக விற்பனை செய்வதைத் தடுத்தல், போலி ஆவணப் பதிவுகளை குறைத்தல், உரிமைச் சங்கிலி (Chain of Title) சரியாக உள்ளதாக என்பதை உறுதிசெய்தல், சொத்து மோசடிகளைக் கட்டுப்படுத்தல் ஆகியவையே தமிழக அரசு இந்த சட்டப்பிரிவைக் கொண்டு வந்ததன் முக்கிய நோக்கங்களாகும். தமிழக அரசின் இந்த சட்டத்திருத்தத்திற்கு கடந்த ஜனவரி 23-ஆம் தேதி குடியரசுத்தலைவரும் அங்கீகரித்து ஒப்புதல் அளித்தார்.
கடுமையான சிக்கல்கள்
ஆனால், இதனை எதிர்த்து கொடைக்கானலைச் சேர்ந்த மனோஜ்குமார் துகார் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ‘இக்குறிப்பிட்ட சட்டம் தொடர்பாக சார்-பதிவாளர்களுக்கு தெளிவான வழிகாட்டுதல் இல்லாத காரணத்தால், அசல் ஆவணங்கள் இல்லாதபோது ஆவணப்பதிவுகளை செய்ய அவர்கள் தயக்கம் காட்டி மறுக்கின்றனர். இதனால் பொதுமக்கள் கடுமையான சிக்கல்களை எதிர்கொள்கின்றனர்’ என தெரிவித்திருந்தார்.
நீதிமன்ற அதிகார வரம்பு
இந்த வழக்கை விசாரித்த சதீஷ்குமார் மற்றும் ஜோதிராமன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, “பத்திரப்பதிவு அலுவலருக்கு உரிமை (Title) தொடர்பான சர்ச்சைகளை முடிவு செய்யும் அதிகாரம் கிடையாது. ஒரு சொத்தின் உண்மையான உரிமையாளர் யார் என்பதை தீர்மானிப்பது சிவில் நீதிமன்றத்தின் அதிகாரம். 34-C மூலம் பதிவு அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரம் நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்புக்குள் தலையிடுவதாக உள்ளது. பதிவு அலுவலரின் பணி என்பது ஆவணங்களை சட்டப்படி பதிவு செய்வது மட்டுமே தவிர, சொத்து உரிமை குறித்து தீர்ப்பளிப்பது கிடையாது” என தீர்ப்பளித்து, இந்த 34-C பிரிவையும் ரத்து செய்தது.
சொத்தில் உரிமைத் தகராறு இருந்தால்?
உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வின் இந்த தீர்ப்பால், ஆவணப்பதிவு செய்வதில் ஏற்பட்டிருந்த தொய்வுகள் குறையும். மூல ஆவணம் இல்லாதது அல்லது பழைய விற்பனை ஒப்பந்தம் இருப்பது போன்ற காரணங்களால் பதிவு செய்ய மறுக்கும் நடைமுறையை இனி தொடர முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
மேலும், சார்-பதிவாளர்களின் அதிகாரம் மீண்டும் வரையறுக்கப்படுவதோடு பொதுமக்களின் உரிமைத் தகராறுகளை இனி அவர்கள் விசாரிக்க முடியாது. இத்தீர்ப்பின் மூலம் பொதுமக்களுக்கு ஆவண மற்றும் பத்திரப்பதிவுகள் எளிதாகக்கூடும். ஆனால், சொத்துப்பதிவு செய்யப்பட்டதாலே உரிமை உறுதியாகிவிட்டது என்பது அர்த்தமில்லை. உரிமைத் தகராறு இருந்தால் அது சிவில் நீதிமன்றத்தில் மட்டுமே தீர்த்து வைக்கப்படும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்வது அவசியம்.
மேல்முறையீடு செல்ல வாய்ப்பு
ஒருவேளை உயர்நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றம் செல்லவும் வாய்ப்புள்ளது. ஆகையால், இறுதி சட்டநிலை உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை அடிப்படையாக கொண்டு அமையக்கூடும். தற்காலிகமாக உயர்நீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீர்ப்பின் அடிப்படையில் 34-C செயலற்றதாக மாறியுள்ளது என்பதே உண்மை.
கத்தியின் 2 பக்கங்களை போன்றது
இதுகுறித்து கடந்த 23 ஆண்டுகளாக கோவையில் சிவில் வழக்குரைஞராகவும், தமிழ்நாடு பத்திரப்பதிவு வழக்குரைஞர்கள் சங்கத்தை தோற்றுவித்து, கோவை மாவட்ட ஆவணப்பதிவு வழக்குரைஞர் சங்கத்தின் தலைவராகவும் பொறுப்பிலிருந்து வரும் உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் முருகேசனை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சார்பில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டோம்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது, “இந்த தீர்ப்பு மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது. ஆனால் இதிலும் சாதக பாதகங்கள் உள்ளன என்பதை மறுக்க முடியாது. குறைந்தது 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் உள்ள சொத்துக்களில் இடமாற்றமோ அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணங்களாலோ அசல் ஆவணங்கள் தொலைந்து போக வாய்ப்புள்ளது. ஆகையால், அதுபோன்ற பாதிப்பில் உள்ளவர்களுக்கு இத்தீர்ப்பு சாதகமாக இருந்தாலும், அசல் ஆவணத்தை அடமானமாகக் கொண்டு சொத்துக்களின் பேரில் புரோ நோட்டு மூலம் கடன் கொடுத்த நபர்கள் அதனை எவ்வாறு திரும்பப் பெற முடியும்? என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. ஒரு கத்தியின் 2 பக்கங்களைப் போன்றதுதான் இந்த தீர்ப்பு.
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மீண்டும் திருத்தத்திற்கு வாய்ப்பில்லை
அசல் ஆவணத்தைக் கேட்க வேண்டும் என வழக்குத் தொடுத்து யாரும் நீதிமன்றத்தை நாடவில்லை. அசல் ஆவணமின்றி பாதிக்கப்பட்ட நபர்களால்தான் இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசை பொறுத்தவரை இந்த சட்டத்தில் மீண்டும் திருத்தம் கொண்டுவர வாய்ப்பில்லை. ஆனால், மேல்முறையீடு செல்ல வாய்ப்பு அதிகம். மத்திய அரசு புதிதாக ஆவண மற்றும் பத்திரப்பதிவுச் சட்டம் கொண்டு வரப்போகிறது. அதில் இதுபோன்று ஏதேனும் மாற்றங்கள் செய்ய வாய்ப்புண்டு என நான் கருதுகிறேன்” எனக் கூறினார்.
நீண்ட நாட்கள் விசாரணைக்கு தீர்வு
தனது பூர்வீக சொத்து தொடர்பாக பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு மேற்கொண்ட மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தை சேர்ந்த மயில்முருகனை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, “எனது குடும்ப பூர்வீக சொத்தின் மூலப்பத்திரம் கிடைக்காத நிலையில், வாரிசு ஆவணங்களை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு இதற்காக பல நாட்கள் சார்-பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு அலைந்து திரிந்தேன். இதற்கான விசாரணை நடைபெற்ற பின்னரும்கூட இதுவரை எனது சொத்து பிரச்சனை முடிவுக்கு வரவில்லை. உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையின் தீர்ப்பு என்னைப் போன்ற நபர்களுக்கு நிச்சயம் ஒரு தீர்வினைத் தரும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது” என்றார்.
ஆறுதலான தீர்ப்பு
ஒருபுறம் நில மோசடி, வன்கைப்பற்றல் என நடைபெற்று வரும் நிலையில், தமிழக அரசு நல்ல நோக்கத்துடன் 34-சி சட்டத்திருத்தத்தை கொண்டு வந்திருந்தாலும்கூட, அதில் உள்ள சிக்கல்கள் பொதுமக்களுக்கு சலிப்பை தருவதாக அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில், உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வின் தீர்ப்பு இப்போதைக்கு ஆறுதல் அளித்தாலும், தமிழக அரசின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்னவாக இருக்கும்? என்பதுதான் அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.