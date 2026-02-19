தினமும் 15 கி.மீ நடந்தே சென்று தபால் பட்டுவாடா.. 25 ஆண்டுகால நடைக்கு விடை கொடுக்கும் தபால்காரர்
குன்னூரில் இருந்து தினமும் 15 கி.மீ தொலைவு நடந்தே சென்று, பழங்குடியின மக்களுக்கு தபால்களை பட்டுவாடா செய்த தபால்காரர் ரவீந்திரன் தன்னுடைய நடைக்கு விடைகொடுக்க உள்ளார்.
Published : February 19, 2026 at 9:55 PM IST
- By நடேஷ்குமார்
“மழைக்காலத்தில் மேலே இருக்கும் கிராமங்களுக்கு செல்வது சிரமம். ஆனால் காடு, மேடு கடந்து சிறுத்தை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் என எந்த ஆபத்துகளையும் பொருட்படுத்தாமல், 25 வருடமாக பழங்குடியின மக்களுக்கு கடிதங்களை வழங்கி வருகிறேன்” என பூரிப்புடன் கூறுகிறார் தபால்காரர் ரவீந்திரன்
வேகமாக வளர்ந்து வரும் டெக்னாலஜிக்கு மத்தியிலும் நீலகிரி போன்ற மாவட்டங்களில் அமைந்துள்ள சில மலைக் கிராமங்களில், அடிப்படை சேவைகள் கூட இல்லாமல் மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். அப்படிப்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் மலைக்கிராம மக்களுக்கு, தபால் என்பது வரப்பிரசாதமே. ஆனால், அந்த தபால்களையும் கொண்டு சேர்ப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல.. வழியில் கரடி, சிறுத்தை, யானையின் நடமாட்டம் இருக்கும். வழுக்கும் பாறைகள் மற்றும் நீரோடைகள், நீர்வீழ்ச்சிகளும் தபால்காரர் கடந்தாக வேண்டும்.
25 ஆண்டுகளாக 15 கி.மீ பயணம்
அதையெல்லாம் தைரியமாக கடந்து, உயிருக்கு அஞ்சாமல் தினமும் 15 கி.மீ அடர்ந்த காட்டில் பயணம் செய்து மக்களுக்கு தபால்கள் மற்றும் மணியாடர்களை கொண்டு சேர்த்துள்ளார் தபால்காரர் ரவீந்திரன். இதில் பல கிராமப் பகுதிகள் 4 கிலோ மீட்டர் இடைவேளியில் அமைந்திருக்கும். அதனால், ஒரு கிராமத்திலிருந்து மற்றொரு கிராமத்திற்கு மீண்டும் 4 கி.மீ நடந்தே சென்று, தினமும் 25 -30 மணியார்டர்களை வழங்கி வருகிறார். மழை, பேரிடர் காலத்திலும் இடைவிடாமல் ஓடிய ரவீந்திரன் 25 ஆண்டுக்கால பயணம் அப்பகுதி மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்து விட்டது.
யார் இந்த தபால்காரர்?
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் உள்ள குமரன் நகரில் வசித்து வரும் ரவீந்திரன், 1987ஆம் ஆண்டு தபால்துறையில் தபால்காரராக பணியமர்த்தப்பட்டார். கடந்த 30 ஆண்டுகளாக தபால்துறையில் பணியாற்றி வரும் இவருக்கு திருமணமாகி 3 மகள்கள் உள்ளனர். பணியில் சேர்ந்த சில ஆண்டுகளிலேயே, ரவீந்திரன் பர்லியார் தபால் நிலையத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். அன்று முதல் காடு, மேடு, வனவிலங்குகள் என பல்வேறு இன்னல்களை கடந்து 25 ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வரும் இவர், பிப்.25 ஆம் தேதியுடன் தனது நடைக்கு விடைகொடுக்க உள்ளார்.
25 வருட நடைப்பயணத்திற்கு ஓய்வு
இப்படி தனது 25 வருட வாழ்க்கையை பழங்குடியின மக்களுக்காக அர்ப்பணித்த குன்னூர் வன தபால்காரர் ரவீந்திரன் கூறியதாவது, “கடந்த 25 வருடமாக குன்னூர் பர்லியார் தபால் நிலையத்தில் தபால்காரராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். இங்குள்ள குறும்பாடி, சின்ன குறும்பாடி, சேம்பக்கரை, கோழிக்கரை, வடுகன் தோட்டம், புதுக்காடு போன்ற பழங்குடியின கிராம மக்கள் மணியாடர் மூலம் வரும் ரூ.1,500 பென்ஷன் பணத்திற்காக, என்னை எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்பார்கள். அவர்களுக்காக, தினமும் 15 கிலோ மீட்டர் பயணம் செய்து, மணியாடரை நேரடியாக வீட்டிற்கே சென்று வழங்கி வருகிறேன்.
இதற்காக, நடந்து செல்லும் பாதையில் காட்டு யானை, சிறுத்தை, கரடி மற்றும் கரடிகளின் அச்சுறுத்தல் நிறைந்திருக்கும். வனவிலங்குகளின் ஆபத்துகளுக்கு நடுவே, அவற்றை தொந்தரவு செய்யாமல் தினமும் செல்ல வேண்டும். அதில் சில ஆறுகளையும் கடந்து செல்ல வேண்டும். மழைக்காலத்தில் மேலே இருக்கும் கிராமங்களுக்கு செல்வது மிகவும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தும். ஆனால், அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல், இத்தனை வருடமாக அப்பகுதி மக்களுக்கு கடிதங்களை வழங்கி வருகிறேன். இந்த சூழலில், வரும் 25ஆம் தேதியுடன் நான் ஓய்வு பெறப் போகிறேன். இத்தனை ஆண்டுகளாக, பழங்குடியின மக்களுக்கு கடிதங்கள் வழங்கியதில் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. என்னைப்போல, ஒரு தபால்காரர் மீண்டும் இப்பகுதிக்கு வரவேண்டும்” என விருப்பம் தெரிவித்தார்.
பழங்குடியின மக்கள் பாராட்டு
தபால்காரர் குறித்து பழங்குடியின மக்கள் பேசுகையில், “பர்லியார் பழங்குடியின மக்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு, ரவீந்திரன் தான் கடந்த 25 வருடமாக தபால்காரராக உள்ளார். என்னதான் வனவிலங்குகளின் அச்சுறுத்தல் இருந்தாலும், கடிதம் சேர வேண்டிய இடத்திற்கு சென்றுவிடும். குறிப்பாக, முதியோர் உதவித்தொகை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை போன்றவற்றை பழங்குடியின மக்களின் வீட்டிற்கே சென்று வழங்கி வருகிறார். சேவை மட்டுமின்றி, மக்களுடன் பழகுவதிலும் அன்பானவர். அவரது ஓய்வு எங்களுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ரவீந்திரனை போலவே ஒரு நல்ல தபால்காரரை பணியமர்த்த வேண்டும்” என தபால் துறைக்குக் கோரிக்கை வைத்தனர்.