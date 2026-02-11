புத்தகங்களுடன் வாழ்ந்து வரும் திவான்.. புத்தகத் திருவிழா அழைப்பிதழில் புறக்கணிக்கப்பட்டது ஏன்?
கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு எழுத்தாளர் திவானின் புத்தகங்கள் தமிழ்நாடு அரசால் நாட்டுடமையாக்கப்பட்டதன் மூலம், உயிரோடு இருக்கும்போதே ஒருவரின் புத்தகங்கள் நாட்டுடமையாக்கப்பட்ட முதல்நபர் என்ற பெருமையை பெற்றார்.
Published : February 11, 2026 at 10:11 PM IST
-By இரா.மணிகண்டன்
“என் உயிர் உள்ளவரை புத்தகம் எழுத வேண்டும் என்பதுதான் எனது லட்சியம். ஆனால், புத்தகத் திருவிழா அழைப்பிதழிலில் எனது பெயரை மட்டும் போடவில்லை. அதற்கு என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை” என வேதனை தெரிவித்தார் எழுத்தாளர் திவான்.
வீடு முழுவதும் ஒரு லட்சம் புத்தகங்கள்... எழுத்துக்களை உயிர் மூச்சாக நினைத்து வாழந்து வரும் திவான் தற்போது வரை 200 புத்தகங்கள் வரை எழுதியுள்ளார். கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு இவர் எழுதிய புத்தகங்களை தமிழ்நாடு அரசு நாட்டுடமை ஆக்கியது. ஏற்கனவே, ஒருங்கிணைந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மகாகவி பாரதியார் வ.உ.சிதம்பரனார் புதுமைப்பித்தன் சுப்பிரமணிய பிள்ளை சேதுப்பிள்ளை, சிதம்பரநாத முதலியார் தொ.பரமசிவன் நெல்லை கண்ணன் உள்பட 24 எழுத்தாளர்களின் புத்தகங்கள் நாட்டுடமையாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வரிசையில், 25-வது நபராக எழுத்தாளர் திவானின் புத்தகங்கள் நாட்டுடமையாக்கப்பட்டன.
இதுமட்டுமா? உயிரோடு இருக்கும்போதே ஒருவரின் புத்தகங்கள் நாட்டுடமையாக்கப்பட்டுள்ளது என்ற பெருமையை பெற்ற ஒரே எழுத்தாளரும் திவான் தான். ஏனென்றால், மற்ற படைப்பாளிகள் அனைவருமே மறைந்த பிறகுதான், அவர்களது நூல்கள் நாட்டுடமையாக்கப்பட்டன. அந்த வகையில், 25 பேரில் தற்போது உயிரோடு இருப்பதும் திவான் ஒருவர் மட்டுமே.
எனவே, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் முக்கிய எழுத்தாளராக திகழ்ந்து வரும் திவானின் பெயர் புத்தகத் திருவிழாவில் புறக்கணிக்கப்பட்டிருப்பது அவருக்கும், அவரை சார்ந்தவர்களுக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கிடையில் தனக்கு ஏற்பட்ட ஏமாற்றத்துக்கு நீதி கேட்டு எழுத்தாளர் திவான் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு புகார் மனு அனுப்பியுள்ளார்.
ஏனென்றால், தமிழ்நாட்டில் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மத்தியில் புத்தகம் வாசிக்கும் திறனை மேம்படுத்தும் வகையிலும், படைப்பாளர்களை கௌரவப்படுத்தும் விதமாகவும் ஆண்டுதோறும் அரசு சார்பில் புத்தகத் திருவிழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் திருநெல்வேலி மாநகராட்சி வர்த்தக மையத்தில், 9-வது 'பொருநை திருவிழா' நேற்று (பிப்.10) தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
இதற்காக, 126 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு, அங்கு பல்வேறு படைப்பாளிகளின் புத்தகங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் தொடக்க விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் அப்பாவு, “புத்தகத் திருவிழா என்பது வாசகர்களுக்கான விழாவாக மட்டுமல்லாமல், படைப்பாளிகளை ஊக்கப்படுத்தும் விழாவாகவும் நடத்தப்படுகிறது” என்றார்.
ஒவ்வொரு புத்தகத் திருவிழாவின் போதும், அந்தந்த மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து எழுத்தாளர்களையும் கௌரவப்படுத்துவது வழக்கம். குறிப்பாக, புத்தகத் திருவிழாக்களின் அழைப்பிதழ்களில் எழுத்தாளர் பெயரை இடம் பெறச் செய்வது, புத்தக அரங்குகளில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளின் மேடையில் எழுத்தாளர்களை கௌரவப்படுத்துவது போன்ற நிகழ்வுகள் இடம் பெற்றிருக்கும். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டையை சேர்ந்த பிரபல எழுத்தாளர் திவான் பெயர் புத்தகத் திருவிழா அழைப்பிதழில் இடம் பெறாதது அவருக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்துள்ளது.
இந்த நிலையில், புறக்கணிப்பு மூலம் வேதனையில் உள்ள திவானின் மனநிலை அறிந்து கொள்வதற்காக, ஈடிவி பாரத் ஊடகக்குழு சார்பில் பாளையங்கோட்டையில் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு பயணப்பட்டோம். அங்கு, திவான் என்ற பெயர் பலகை நம்மை வரவேற்றது, வீட்டுக்குள் நுழைந்தபோது, வீட்டின் முதல் அறையிலேயே புத்தகங்கள் நிரம்பி வழிந்தது. மேலும் வரவேற்பு அறை தொடங்கி, படுக்கை அறை வரை சுமார் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் அவரது வீட்டில் குவிந்து கிடந்தது வியப்பை ஏற்படுத்தியது. இதுவே திவான் புத்தகங்களையும், எழுத்துக்களையும் எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறார் என்பதை நமக்கு உணர்த்தியது. தனது நாள் முழுவதும் புத்தகங்களோடு வாழ்ந்து வரும் திவான், புத்தகத் திருவிழாவில் புறக்கணிக்கப்பட்டிருப்பது, அவருக்கு பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதை நம்மால் உணர முடிந்தது.
இதுகுறித்து நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்ட திவான், “எனது 18வது வயதில் பத்திரிகைகளில் கட்டுரை எழுத தொடங்கினேன். 1993ஆம் ஆண்டு புத்தகங்களை வெளியிட ஆரம்பித்தேன். இதுவரை 190 நூல்கள் எழுதி இருக்கிறேன். 2022ஆம் ஆண்டு எனது புத்தகங்கள் தமிழ்நாடு அரசால் நட்டுடமையாக்கப்பட்டது. அப்போது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ரூ.15 லட்சம் உரிமை தொகை கொடுத்தார். அதன் பிறகு 55 நூல்கள் எழுதி இருக்கிறேன். மேலும் 10 நூல்களை எழுதி வருகிறேன். பாளையங்கோட்டை போன்ற ஊர்களின் வரலாறு பற்றியும் எழுதியுள்ளேன்.
ஜாதி, மதம் கடந்து அனைத்து தரப்பு நூல்களையும் எழுதி வருகிறேன். பல்வேறு வரலாற்று உண்மைகள், மறுக்கப்பட்ட மற்றும் மறைக்கப்பட்ட செய்திகளை சொல்வது தான் எனது பணி. புத்தகத் திருவிழாவில் 243 நபர்களின் பெயர் இடம் பெற்றுள்ள நிலையில், எனது பெயர் இல்லாதது எனக்கு வேதனை அளிக்கிறது. எனது பெயரை அழைப்பதில் ஏன் போடவில்லை என்று தெரியவில்லை. அழைப்பிதழில் உன் பெயர் இல்லேயே என வீட்டில் இருப்பவர்களும், மற்றவர்களும் என்னிடம் கேட்கும்போது மனம் வேதனையாகிறது.
நேற்று கூட தொடக்க விழாவிற்கு நான் சென்றேன். அப்போது 3,000 ரூபாய்க்கு புத்தகம் வாங்கினேன். சிராஜ் உத் தெளலா பற்றி சமீபத்தில் நான் தான் எழுதியிருக்கிறேன். எனவே இந்த சம்பவம் மிகவும் வேதனையாக இருக்கிறது. இதற்கு நீதி கேட்டு முதலமைச்சரிடம் மனு அளித்துள்ளேன். நான் எப்போதும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒதுங்கியே இருப்பேன். இருந்தாலும், சம்பிரதாயத்திற்காவது எனது பெயரை போட்டு இருக்க வேண்டாமா? வ.உ.சிதம்பரனார், சுப்பிரமணிய பாரதியார் போன்ற நாட்டுடமையாக்கப்பட்ட எழுத்தாளர்களில் நானும் ஒருவன். தற்போது கூட வந்தே மாதரம் பற்றியும், அதில் பிரச்சனை எப்போது ஏற்பட்டது என்பது பற்றியும் எழுதி வருகிறேன். நான் யாரையும் தாக்கி எழுத மாட்டேன், அதேசமயம் வரலாற்றை உள்ளபடியே எழுதுவேன்.
எனது புத்தகங்களில் மருதநாயகம் பற்றி எழுதியது தனித்துவமானது. வ.உ.சிதம்பரனார் உயிலை தேடி கண்டுபிடித்து எழுதியது நான் மட்டும்தான். பாரதி செல்லம்மாள் உயிலையும் கண்டுபிடித்து எழுதி இருக்கிறேன். எனது வீடு முழுவதும் புத்தகங்கள் இருக்கிறது. படுப்பதற்கு மட்டுமே கொஞ்சம் இடம் வைத்துள்ளோம், மற்றபடி அனைத்து இடங்களிலும் புத்தகம் தான் இருக்கிறது. என் உயிர் உள்ளவரை புத்தகம் எழுத வேண்டும் என்பதுதான் எனது லட்சியம்” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய எழுத்தாளர் ரியாஸ், “வரலாறு சம்பந்தமாக என்ன சந்தேகம் ஏற்பட்டாலும், எழுத்தாளர் திவானிடம் தான் கேட்போம். அவர் புத்தகங்களின் நுணுக்கத்தை அறிந்தவர். இதுவரை 200-க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார். அவரது புத்தகங்கள் நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட பின்பும் கூட, இந்த மூன்று வருடங்களில் 50 புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார். அந்த அளவுக்கு புத்தகங்கள் மீது வெறி கொண்டவர்.
இப்படிப்பட்ட நபரின் பெயரை புத்தகத் திருவிழாவில் ஏன் புறக்கணித்தார்கள்? என தெரியவில்லை. இந்த செயல் எங்களைப் போன்ற எழுத்தாளர்களுக்கு ஆதங்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனவே, புத்தகத் திருவிழாவை ஏற்பாடு செய்பவர்கள் இனிவரும் காலங்களிலாவது திவான் போன்ற எழுத்தாளர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கொடுக்க வேண்டும்” என்று வேதனை தெரிவித்தார்.
இதுதொடர்பாக புத்தகத் திருவிழாவின் பொறுப்பாளரும், வட்டாட்சியருமான மாரிராஜை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, “திவான் பெயர் அழைப்பிதழ் இடம்பெறாதது வருத்தமளிக்கிறது. இது முழுக்க முழுக்க தவறுதலால் ஏற்பட்ட பிரச்சனை. திட்டமிட்டு எதுவும் நடக்கவில்லை. திவான் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளர், தற்போது கூட புத்தகம் வெளியீட்டு விழாவிற்கு, அவரை பங்கேற்க ஏற்பாடு செய்து வருகிறோம். இதுதொடர்பாக அவருக்கு நேரில் சென்று அழைப்பு விடுக்க இருக்கிறோம். மற்றபடி வேண்டுமென்று அழைப்பிதழில் அவர் பெயரை நாங்கள் புறக்கணிக்கவில்லை” என விளக்கமளித்தார்.