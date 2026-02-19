தனியார் பள்ளிக்கே டஃப் கொடுக்கும் கொண்டலூர் அரசுப் பள்ளி - அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்?
தனியார் பள்ளியில் கிடைக்கும் அனைத்துமே எங்களுக்கு கிடக்கிறது. சொல்லப்போனால், தனியார் பள்ளிகளை விட எங்கள் பள்ளிதான் சிறந்த பள்ளி என மாணவர்கள் பெருமிதம் தெரிவிக்கின்றனர்.
"மாணவர்கள் மனதில் வேறுபாடு வரக்கூடாது என்பதற்காக யூனிபார்ம், ஷீ என அனைத்தையும் நாங்களே வழங்குகிறோம். இது அரசுப் பள்ளியா.. என வியக்கும் அளவுக்கு மாற்றத்தை செய்துள்ளோம். இந்த முயற்சி ஊர்மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. மேலும், தனியார் பள்ளிக்கு இணையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்து வருகிறோம்" என்கிறார் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மைக்கேல்ராஜ்.
எதற்காக அரசுப் பள்ளியில் இத்தனை மெனக்கெடல் என்று சிலர் எண்ணலாம். ஆனால், தமிழ்நாட்டில் சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்புவரை, குழந்தைகள் அரசுப் பள்ளிகளிலேயே அதிகமாக படித்தனர். ஆனால், சமீபகாலமாக தனியார் பள்ளிகள் மீதான ஈர்ப்பு பெற்றோர்கள் மத்தியில் பரவலாக உள்ளது. அதிலும், தனியார் பள்ளியில் படித்தால் தான் குழந்தைகள் நன்றாக படிக்கும், எதிர்காலத்தில் நல்ல நிலைமைக்கு வரும் என்ற மனோபாவம் ஏற்பட்டுவிட்டது.
தனியார் பள்ளிகளின் மோகம்
இதனால், தரமான கல்விக்காக தனியார் பள்ளிகளை நோக்கி படையெடுக்கின்றனர். இது ஒரு புறம் இருந்தாலும், அக்கம்பக்கத்தில் உள்ள குழந்தைகள் தனியார் பள்ளியில் படிப்பதை பார்த்து, சில பெற்றோர்கள் போட்டி போட்டு தங்களது குழந்தைகளை தனியாரில் சேர்க்கும் மனநிலை அதிகரித்து வருகிறது. ஒரு கட்டத்திற்குமேல் தனியார் பள்ளி தான் சமூகத்தில் மரியாதை, எதிர்காலம் என்றே தீர்மானித்து விட்டார்கள்.
விலை உயர்ந்த தனித்துவமான ஆடை அணிந்து, வீட்டின் அருகில் மிடுக்காகாக நின்று கொண்டு, வாசலுக்கே வரும் பள்ளி வாகனத்தில் குழந்தைகள் செல்வதை மக்கள் கௌரவமாக பார்க்கத் தொடங்கியதில் ஆரம்பித்தது இந்த பிரச்சனை. இதனால், அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக சரிந்தது. பல பள்ளிகள் இழுத்து மூடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அரசுப் பள்ளியில் படித்த சாதனையாளர்கள்
அதேசமயம், “அரசுப் பள்ளி என்பது அவமானம் அல்ல.. அது நமது அடையாளம்” என அரசுப் பள்ளியில் படித்து உயர்ந்த நிலைக்கு வந்த பலரும் பெருமை பேசுவதையும் நாம் பார்க்கிறோம். ஏன், இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் முதல் அரசியல் தலைவர்கள் பலர் அரசுப் பள்ளியில் படித்து சாதித்துள்ளனர். குறிப்பாக, அப்துல் கலாமில் தொடங்கி பி.வீரமுத்துவேல், மயில்சாமி அண்ணாதுரை, வி.நாராயணன் மற்றும் சமீபத்தில் சூரியனுக்கு செயற்கைக்கோள் அனுப்பிய பெண் விஞ்ஞானி நிஜார் ஷாஜி வரை அரசுப் பள்ளிகளில் பயின்றவர்கள்தான்.
அரசுப் பள்ளிக்கு சிபாரிசு செய்வதைத் தாண்டி, பல ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் நலனுக்காக தங்களது சொந்த பணத்தை செலவு செய்கிறார்கள். அதன்படி, பெரும்பாலான அரசு தொடக்கப்பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் சம்பளத்தில் இருந்து குழந்தைகளுக்காக ஆட்டோக்கள் ஓடுகிறது என்றால் நம்ப முடிகிறதா? அதேபோன்று தான் தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு அரசுப் பள்ளியில், தலைமை ஆசிரியரின் முயற்சி அந்த கிராமத்தையே புருவம் உயர வைத்துள்ளது.
வியக்க வைக்கும் கொண்டலூர் பள்ளி
ஆமாம்.. தென்காசி மாவட்டம் பாவூர்சத்திரம் அருகே கொண்டலூர் கிராமத்தில்தான் அப்பள்ளி செயல்படுகிறது. அந்த ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளிக்கு மைக்கேல்ராஜ் என்பவர், கடந்த ஒரு வருடத்திற்கு முன்னர் தலைமை ஆசிரியராக பொறுப்பேற்றார். ஆசிரியர் பணி மீதும், மாணவர்கள் மீதும் அதீத காதலும், அக்கறையும் கொண்ட அவருக்கு, பிற பள்ளிகளைப் போலவே கொண்டலூர் பள்ளியிலும் மாணவர்கள் சேர்க்கை சரிந்தது வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த ஆண்டில் மட்டும் 20 பேர் வேறு பள்ளிக்கு மாறி சென்றனர்.
தனியார் பள்ளிக்கு டஃப் கொடுக்கும் அரசு பள்ளி
பள்ளியை காக்க எதாவது செய்ய வேண்டும் என திட்டமிட்ட மைக்கேல்ராஜ், தனியார் பள்ளிகளுக்கு இணையாக மாணவர்களுக்கு சீருடை வசதி, ஆங்கில பயிற்சி வகுப்புகள் போன்றவற்றை ஏற்பாடு செய்துள்ளார். முதல்கட்டமாக, தனக்கு தெரிந்த நண்பர்களின் உதவியோடு மாணவர்களுக்கு தனியார் பணிகளைப் போன்று அழகழகான நிறங்களில் விளையாட்டு சீருடை வாங்கி கொடுத்தார். மொழி புலமையை வளர்க்க, துபாயில் உள்ள தன்னார்வலர்களை தொடர்பு கொண்டு, இலவசமாக ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் பயிற்சியும் ஏற்பாடு செய்தார்.
அதோடு நிறுத்தவில்லை, படிப்புடன் தற்காப்பு கலையும் அவசியம் என கொண்டலூரை சேர்ந்த சிலம்பம் வீராங்கனை மூலம் வாரத்துக்கு 2 நாட்கள் மாணவர்களுக்கு சிலம்பம் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. இதுதவிர யோகா, கராத்தே போன்ற பயிற்சிகளும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இதற்காக, தலைமையாசிரியர் மைக்கேல்ராஜ் தனது சம்பளத்திலிருந்து மாதம் ரூ.10 ஆயிரம் வரை செலவு செய்கிறார். மற்ற ஆசிரியர்களும் முடிந்த அளவு பண உதவி செய்கிறார்கள்.
இந்த நிலையில், அவரது அர்ப்பணிப்பு உணர்வை அறிந்து கொள்வதற்காக ஈடிவி பாரத் ஊடக குழு சார்பில் கொண்டலூர் கிராமத்திற்கு பயணப்பட்டோம். பள்ளிக்கு வெளியே ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி என எழுதப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அங்கு நாம் கண்ட காட்சி தலைகீழாக இருந்தது. அரசுப் பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்கள் தனியார் பள்ளிகளைப் போல சீருடை, காலில் ஷூ அணிந்து மிடுக்காக வந்ததது நம்மை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது.
தினமும் காலை 9.05 மணிக்கு பிரேயர் தொடங்கியதும், மாணவர்களின் தனித்திறனை மேம்படுத்த நாள்தோறும் எதாவது ஒரு பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. மாணவர்களின் ஒழுக்கத்தை மேம்படுத்த ஆசிரியர்கள் அறிவுரைகள் வழங்கினர். சீருடை மட்டுமல்ல, வகுப்பறையும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு இணையாகவே காட்சியளித்தது. பழைய காலத்து பெஞ்சுகள் போல் இல்லாமல், தரமான இருக்கைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அதனால், நமக்கு தனியார் பள்ளிக்குள் சென்றதை போன்ற உணர்வு ஏற்பட்டது. ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் பயிற்சி எடுப்பதையும், தன்னார்வலர்கள் மிகுந்த அக்கறையோடு மாணவர்களை கையாள்வதையும் காண முடிந்தது. இது என்ன பிரமாதம் என கொண்டலூர் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேசியதை கண்டு வியந்தோம்.
மாணவர் சேர்க்கை அதிகரிப்பு
இதுகுறித்து நம்மிடம் பேசிய தலைமை ஆசிரியர் மைக்கேல்ராஜ், “மாவட்டத்திலேயே சிறந்த பள்ளி என்ற விருதை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். மாணவர்களுக்கு சிலம்பம், யோகா, கராத்தே போன்ற தற்காப்புக் கலைகள் மட்டுமின்றி, தினமும் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வகுப்புகளும் எடுக்கப்படுகிறது. நேரடி அனுபவம் கிடைக்கும் வகையில், பல்வேறு இடங்களுக்கு களப்பணியாக அழைத்து செல்கிறோம். இதன்மூலம் அவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும்.
இதுதவிர, பள்ளியில் அடிப்படை வசதிகளுக்கு பஞ்சமே கிடையாது. சமீபத்தில் கூட மருத்துவர் ஒருவர் ரூ.3 லட்சம் செலவில் மாணவர்களுக்கு பெஞ்ச் மற்றும் டெஸ்க் வாங்கிக் கொடுத்தார். விளையாட்டு சீருடை மற்றும் விளையாட்டு பொருள்கள் தன்னார்வலர்கள் வழங்கி வருகின்றனர். தற்போது, ஒரே ஒரு வகுப்பறையில் மட்டும் ஸ்மார்ட் போர்டு உள்ளது.
தனியார் பள்ளிக்கு எந்த விதத்திலும் குறைந்து விடக்கூடாது என்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்து வருகிறோம். மாணவர்கள் மனதில் வேறுபாடு ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக, அவர்களுக்கு விளையாட்டு சீருடை போன்ற வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்திருக்கிறோம். எங்களது முயற்சி, ஊர்மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் சேர்க்கையும் அதிகரித்துள்ளது. தற்போது வரை 107 மாணவர்கள் உள்ளனர். எங்கள் மீதுள்ள நம்பிக்கையால், பல பள்ளிகளில் இருந்தும் இங்கு படிக்க வருகிறார்கள். அதற்கேற்ப ஆசிரியர்களும் சிறப்பாக செயல்படுகிறார்கள்” என்றார்.
கட்டணமில்லா ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வகுப்பு
மேலும் பேசிய அவர், “எனது ஆசிரியர் நண்பர் ஒருவர் மூலம்தான் துபாயில் உள்ள தன்னார்வலர்களுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டது. கடந்த ஆண்டு வாரத்திற்கு 2 நாட்கள் ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டும் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் எடுத்த அவர்கள், தற்போது தினமும் 5 மற்றும் 4ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். இதன்மூலம் மாணவர்கள் முன்னேற்றம் அடைந்திருப்பது கண்கூடாக தெரிகிறது. மற்ற வகுப்புகளுக்கு இடையூறு இல்லாமல், மதியம் 1 - 2 மணி வரை இந்த வகுப்புகள் நடக்கும். இதற்காக, மாணவர்களிடம் தனியாக கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்கவில்லை.
இடவசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும்
போதிய இடவசதி இல்லையென்றாலும், இருக்கிற இடத்தில் சிறப்பாக பள்ளியை செயல்படுத்தி வருகிறோம். தற்போது, ரூ.36 லட்சம் மதிப்பில் இரண்டு வகுப்பறைகள் கட்டப்பட்டு வருகிறது. ஏற்கனவே, ரூ.15 லட்சம் மதிப்பில் ஒரே ஒரு வகுப்பறை மட்டும் கட்டப்பட்டது. அனைத்து வகுப்பிலும் ஸ்மார்ட் போர்டு வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் எனது இலக்கு. மேலும், ஊராட்சி தொடக்கப்பள்ளியாக இருந்த இதை நடுநிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்த வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். அதை அரசு நிறைவேற்றினால் நன்றாக இருக்கும்” என கோரிக்கை வைத்தார் மைக்கேல்ராஜ்.
மாணவர்கள் நலனுக்காக பார்த்து பார்த்து செய்கிறோம்
தொடர்ந்து பேசிய 3-ம் வகுப்பு ஆசிரியை வெனிஸ்டா பொன்சீலா, “இங்கே தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மீடியம் உள்ளது. கல்வி மட்டுமல்லாமல், மாணவர்களின் கூடுதல் திறமையை வளர்க்கும் விதமாக சிலம்பம், யோகா உள்ளிட்டவை கற்றுக் கொடுக்கிறோம். ஆங்கில புலமையை வளர்க்கும் விதமாக தினமும் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் எடுக்கப்படுகிறது. மேடை பயத்தை போக்குவதற்காக, தினமும் எதாவது ஒரு பயிற்சி வழங்கி வருகிறோம்” என்றார் அவர்.
அதைத் தொடர்ந்து, 4-ம் வகுப்பு ஆசிரியை கூறியதாவது, “மாணவர்களுக்கு படிப்பை தாண்டி நிறைய கலைகள் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. அதனால், பல கலைத் திருவிழாக்களில் மாணவர்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள். பள்ளியின் செயல்பாட்டை பார்த்து, வெளியூர்களிலிருந்தும் இங்கு வந்து மாணர்களை சேர்க்கிறார்கள். தனியார், மெட்ரிகுலேஷன், சிபிஎஸ்சி பள்ளிகளுக்கு இணையாக எங்கள் பள்ளி செயல்படுகிறது. அதற்கு முக்கிய காரணம் எங்களது தலைமை ஆசிரியர்தான். மாணவர்கள் என்ன வேண்டுமோ, அதை பார்த்துப் பார்த்து செய்கிறார்” என புகழ்ந்தார்.
தனியார் பள்ளியை விட சிறந்த பள்ளி
இதுகுறித்து அங்கு பயிலும் மாணவி ராஜ வைஷ்ணவியிடம் கேட்டபோது, “எங்கள் பள்ளியில் தனியார் பள்ளியைப் போலவே, விளையாட்டு சீருடைகள், ஷூ, பெல்ட் போன்றவை கொடுத்துள்ளார்கள். தனியார் பள்ளியில் கிடைக்கும் அனைத்தும் எங்களுக்கு கிடக்கிறது. சொல்லப்போனால், தனியார் பள்ளிகளை விட எங்கள் பள்ளிதான் சிறந்த பள்ளி என்பது, எங்களுக்கு பெருமையாக உள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய கிரித்திக் ஆதவன், “தனியார் பள்ளியில் காசு கட்டி படிக்க வேண்டிய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ், கராத்தே, சிலம்பம் உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் எங்கள் பள்ளியில் கட்டணம் இல்லாமலேயே கிடைக்கிறது. I Love My School. இங்கு நிறைய கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். அதற்கு தலைமை ஆசிரியர் பெரிதும் உதவியாக உள்ளார்” என தெரிவித்தார்.
திரைப்பட பாணியில் புரட்சி
தலைமை ஆசிரியர் கூறியது போல, மாணவர்களின் கல்வி மற்றும் கனவுகளை நனவாக்குவதில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் இந்த பள்ளியில் பல பெருமைகள் இருந்தாலும், இடவசதி என்பது பெரும் சவாலாக இருக்கிறது. போதிய இடவசதி இல்லாததால், காலை வழிபாட்டுக் கூட்டம் (பிரேயர்) நடத்த முடியாமலும், விளையாட்டு பயிற்சி வழங்க முடியாமலும் அவதிப்படுகிறார்கள். தலைமையாசிரியரின் முயற்சியால் தற்போது அங்கு கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டும் பணிகள் மும்மரமாக நடைபெற்று வருகிறது. குடும்பத்தின் அனைத்து பாரத்தையும் குடும்பத் தலைவர் சுமப்பதை போன்று, பள்ளியின் அனைத்து பொறுப்புகளையும் சுமந்து வருகிறார் தலைமை ஆசிரியர் மைக்கேல்ராஜ்.
அதிலும், புதிதாகக் கட்டப்பட்டு வரும் பள்ளி கட்டடத்தில், கட்டட தொழிலாளியை போன்று களத்தில் இறங்கி வேலை பார்த்த அவரது செயல் நம்மை வியக்க வைத்தது. கட்டடத்திற்கு தண்ணீர் அடிப்பது போன்ற அனைத்து போன்ற பணிகளை அவரே செய்தார். பள்ளி மாணவர்களையும் கவனித்துக் கொண்டு, பள்ளிக்குத் தேவையானதையும் ஒருவரால் எப்படி கவனிக்க முடிகிறது என்பது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது.
யார் எப்படி போனால் எனக்கென்ன?.. நமக்கு கை நிறைய சம்பளம் வருகிறது. வேறு என்ன கவலை என்று இல்லாமல். சமுத்திரக்கனியின் ‘சாட்டை’ படப் பாணியில், நம்மைப்போல மாணவர்களும் எதிர்காலத்தில் உயர்ந்த இடத்திற்கு வர வேண்டுமென்ற நல்லெண்ணத்தோடு தலைமை ஆசிரியர் உள்ளிட்ட ஆசிரியர்கள் எடுத்து வரும் முயற்சி பாராட்டுக்குரியதே.