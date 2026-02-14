ETV Bharat / state

'நீரும் நாசம்.. நிம்மதியும் நாசம்' - 40 ஆண்டுகளாக குப்பை கிடங்கினால் அல்லல்படும் கன்னடபாளையம் மக்கள்

எங்கள் பகுதியை கடப்பவர்கள் 2 நிமிடத்திற்கே மூக்கை பொத்திக் கொண்டுதான் போவார்கள். ஆனால், 40 வருடமாக இந்த குப்ப நாற்றத்துக்குள்ளேயே வாழும் எங்களது நிலை யாருக்கும் புரியவில்லை கன்னடபாளையம் மக்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர்.

கன்னடபாளையம் குப்பை கிடங்கு
கன்னடபாளையம் குப்பை கிடங்கு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 14, 2026 at 9:49 PM IST

Updated : February 14, 2026 at 10:34 PM IST

By - சுபாஷ் தயாளன்

"குழாய்யை திறந்தால், மஞ்சள் நிறத்தில் தண்ணீர், வெளியே சென்றால் புகைமண்டிய காற்று. கடந்த 40 வருஷமா வீசிங், இருமல், தோல் நோய், காய்ச்சல் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகிறோம். எப்பதான் எங்களுக்கு விடிவுகாலம் பிறக்கும்" என கேட்கின்றனர் கன்னடபாளையம் மக்கள்.

ஒரு மனிதருக்கு உணவு எவ்வளவு முக்கியமோ.. அந்த அளவுக்கு குடிநீரும், சுவாசிக்கும் காற்றும் முக்கியம். நாம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான இந்த அத்தியாவசிய வசதிகள், வேறு ஒருவருக்கு தேவையில்லாமல் போகும் கழிவால் 40 வருடமாக பாதிக்கப்படுகிறது என்பது நாம் வெட்கி தலைகுனிய வேண்டிய காரியம். அதேசமயம் இவர்கள் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுதான் கொசுத்தொல்லை, மூச்சுத்திணறல், நீர் மாசுபாடு என அன்றாட வாழ்க்கை இழந்து தவிப்பார்கள். எப்போதுதான் நிம்மதி பெரும்மூச்சு விடுவார்கள்? என நம்மை சிந்திக்க வைக்கிறது கன்னடபாளையம் மக்களின் வாழ்க்கைச் சூழல்.

சென்னை அடுத்த தாம்பரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட கன்னடபாளையம் பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களை சேர்ந்த 30,000-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகிறார்கள். இங்கு சுமார் 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், கன்னடம் பேசும் நபர்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால், இப்பகுதி ‘கன்னடபகுதி’ என்று அழைக்கப்பட்டுள்ளது. காலப்போக்கில், அப்பெயர் கன்னடபாளையம் என மாற்றப்பட்டுள்ளது.

கன்னடபாளையம்
கன்னடபாளையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆரம்பத்தில் இயற்கையான சூழல், ஏரி, விவசாயம் என இவர்களும் நன்றாகத்தான் வாழ்ந்து வந்தனர். குப்பை கிடங்கு என்ற ஒன்று வரும் வரை. கடந்த 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தாம்பரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை இப்பகுதியில் வந்து கொட்டியுள்ளனர். காலப்போக்கில் அது ஒரு குப்பை கிடங்காகவே மாறியுள்ளது. தொடர்ந்து, தாம்பரம் நகராட்சியாக மாற்றப்பட்ட பிறகு, கன்னடபாளையம் பகுதியில் ஒரு குப்பை கிடங்கையே அமைத்துவிட்டனர். நாளடைவில், 1,000 டன்னுக்கு மேல் குப்பை தேங்கியதால், அவை மலை போல் காட்சியளித்துள்ளது.

அதுமட்டுமின்றி, அப்பகுதி முழுவதும் துர்நாற்றம் வீசி, நோய்த்தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டது. இதனால், எங்களால் சுவாசிக்கவே முடியவில்லை. குப்பை கொட்டப்படுவதால் நிலத்தடி நீரும் மாசடைந்துள்ளது. தண்ணீர் மஞ்சள் நிறமாகவும், சிலசமயம் கருமையாகவும் வருகிறது என அப்பகுதி மக்கள் வேதனையுடன் அரசு அதிகாரிகளை பலமுறை நாடியுள்ளனர். பல போராட்டங்களையும் கையில் எடுத்துள்ளனர். எந்த பயனும் இல்லை. சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்பட்டு, டெங்குகாய்ச்சல், தோல் நோய், குழந்தைகளுக்கும் முதியோர்களுக்கும் மூச்சுத்திணறல், ஆஸ்துமா உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் வந்ததுதான் மிச்சம்.

கன்னடபாளையம் குப்பை கிடங்கு
கன்னடபாளையம் குப்பை கிடங்கு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதிகாரிகள் யாரும் கண்டு கொள்ளாததால் விரக்தியடைந்த மக்கள், கன்னடபாளையத்தில் பல ஆண்டுகளாகக் குப்பை கொட்டப்பட்டதால், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொதுமக்கள் சுகாதார பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக புகார் அளித்தனர். 2018-ல் இந்த வழக்கை விசாரித்த பசுமை தீர்ப்பாயம், “குப்பை கிடங்கை முற்றிலும் அங்கிருந்து அகற்ற வேண்டும். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்” என முக்கிய உத்தரவை வழங்கி, அலட்சியமாக செயல்பட்ட தாம்பரம் நகராட்சிக்கு ரூ.40 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்தது. அதைத் தொடர்ந்து, இரண்டே ஆண்டில் கன்னடபாளையத்தில் கொட்டப்பட்ட குப்பைகள் அகற்றப்பட்டு, ஆப்பூர் அருகே உள்ள கொளத்தூரில் கொட்டினர். இதனால், அப்பகுதி மக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர்.

ஆனால், அந்த நிம்மதி வெகுநாட்கள் நிலைக்கவில்லை. மீண்டும் அப்பகுதியில் குப்பையை கொட்டி மலை போல் தேக்கினர். இதற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியபோது, கரோனா காலம் என்பதால், இங்கு குப்பை கொட்டி, நிலைமை சரியானதும் அகற்றப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்துள்ளனர். இதையடுத்து, கடந்த 2021-ல் தாம்பரம் மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்ட பிறகும் அப்பகுதி மக்கள் குப்பையை அகற்றி எங்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டுமெனக் கோரிக்கை வைத்தனர்.

அப்போது, ‘அங்கிருந்து குப்பைகள் முற்றிலும் அகற்றப்பட்டு புதிய வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம், புதிய தாம்பரம் மாநகராட்சி கட்டடம் அல்லது விளையாட்டு மைதானம் கட்டி தரப்படும்’ என அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர். ஆனால், தாம்பரம் மாநகராட்சியாக மாறி 4 ஆண்டுகளாகியும், அந்த குப்பை கிடங்கிற்கு மட்டும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை. இதில் பாதிக்கப்பட்டது கன்னடபாளையம் மக்கள் மட்டுமே.

கன்னடபாளையம் குப்பை கிடங்கு
கன்னடபாளையம் குப்பை கிடங்கு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த தண்ணிய எப்படி பயன்படுத்த முடியும்?

இதனால், பாதிக்கப்பட்ட கன்னடபாளையம் பகுதி மக்களை நேரில் காண ஈடிவி பாரத் ஊடக குழு அப்பகுதிக்கு பயணப்பட்டது. அப்பகுதிக்குள் நுழையும் போதே, குவிந்து கிடந்த குப்பைகள் நம்மை முகம் சுழிக்க வைத்தது. இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்களிடம் கேட்டபோது, 'இதுக்கே இப்படி என்றால்' என்று கூறிவிட்டு, அவர்கள் வீட்டில் போடப்பட்டிருக்கும் போர்வெல் மூலம் வரும் மஞ்சள் மற்றும் கருப்பு நிற தண்ணீரை காண்பித்து, இந்த தண்ணீரை எவ்வாறு பயன்படுத்த முடியும்? என வேதனையை கொட்டித் தீர்த்தனர்.

விடாமல் துரத்தும் குப்பை நாற்றம்

அப்போது நம்மிடம் பேசிய முத்துலட்சுமி என்ற பெண், “இந்த குப்பை கிடங்கால், கடந்த 40 வருஷமா பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறோம். குறிப்பாக, வீசிங், இருமல், தோல் நோய், குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி காய்ச்சல் உள்ளிட்ட நோய் தொற்றுகள் பரவுகிறது. இதனால், இங்கே வாழவே முடியல. இதுக்குநடுவே, குப்பைக் கிடங்கை அடிக்கடி கொளுத்தி விடுவார்கள். அந்த புகையால், இங்கே வாழும் மக்கள் மூச்சுத்திணறலால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். வெளியே இருக்க முடியவில்லை என வீட்டிற்குள் ஏசி போட்டாலும், குப்பையின் நாற்றம் விடாமல் துரத்திக் கொண்டே இருக்கிறது” என்றார்.

கன்னடபாளையத்தில் மஞ்சள் நிறத்தில் வரும் தண்ணீர்
கன்னடபாளையத்தில் மஞ்சள் நிறத்தில் வரும் தண்ணீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல, ”இங்கு வசிக்கும் பெண்களுக்கு அதிகமாக கருப்பை பிரச்சினை ஏற்படுகிறது. இதற்கும் இந்த குப்பை கிடங்குதான் காரணமோ என்று தோண்ற வைக்கிறது. ஆட்சிகள் மட்டும் மாறி மாறி வருகிறது. ஆனால், எந்த ஆட்சியில் புகார் கொடுத்தாலும், இந்த குப்பைக் கிடங்குக்கு மட்டும் முழுமையான தீர்வு கிடைக்கவில்லை. பள்ளி குழந்தைகளை அழைத்து சென்றும் போராட்டத்தை நடத்தி பார்த்துவிட்டோம். எந்த அதிகாரிகளும் அதை பொருட்படுத்தவில்லை” என வேதனை தெரிவித்தார் முத்துலட்சுமி.

எங்கள் கதியை யாரும் நினைத்து பார்க்கவில்லை

தொடர்ந்து பேசிய சூசன், “கடந்த 15 வருசமாக, போர்வெல் மூலம் வரும் தண்ணீரை குடிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஏனென்றால், அந்த நீர் மஞ்ச கலர்லையும், மழைக்காலத்தில் கருப்பு கலர்லையும் வரும். அதை குளிக்கவும், கழிவறைக்கும் மட்டும் பயன்படுத்தி வருகிறோம். இதுல, கொசுத்தொல்லை வேற.. இருட்டிய பிறகு எப்படா விடியும் என தோணும். எங்கள் பகுதியை கடந்து செல்லும் நபர்கள் மூக்கை பொத்திக் கொண்டுதான் போவார்கள். இரண்டு நிமிடத்திற்கே அவர்களுக்கு இப்படி இருந்தால், 40 வருசமாக இந்த குப்ப நாற்றத்துக்குள்ளே வாழ்ற எங்க கதியை யாரும் நினச்சுக்கூட பார்க்கல்ல... எப்பதான் எங்களுக்கு விடிவு காலம் பிறக்கும்” என மனக் குமுறலை கொட்டினார்.

ஒரு மாதத்தில் அகற்றப்படும்

இப்பகுதி மக்களின் நிலை குறித்தும், கன்னடபாளையம் குப்பைக் கிடங்கை மாற்றும் திட்டம் குறித்தும் தாம்பரம் மாநகராட்சி ஆணையர் பாலச்சந்தரை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, “தாம்பரம் மாநகராட்சியில் மட்டும் தினமும் 400 டன் குப்பைகள் சேகரிக்கப்படுகிறது. இதற்காக, 385 வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஓபன் டம்பிங் முறையை ஒழிக்க ரூ.10 கோடி செலவில், கன்னடபாளையத்தில் நவீன குப்பை மாற்று நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குப்பைகளை அப்பகுதிக்கு அகற்ற திட்டமிட்டுள்ளோம்.

தண்ணீரை காட்டி வேதனை தெரிவிக்கும் பெண்கள்
தண்ணீரை காட்டி வேதனை தெரிவிக்கும் பெண்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கன்னடபாளையம் குப்பை கிடங்கில் சுமார் 2,000 லோடு அள்ளும் அளவிற்கு குப்பைகள் இருந்தன. அதனை படிப்படியாக அங்கிருந்து ஒரகடம் அருகே உள்ள ஆப்பூர் குப்பை கிடங்குக்கு மாற்றி வருகிறோம். இன்னும் ஒருமாத காலத்தில் கன்னடபாளையம் குப்பைக் கிடங்கிலிருந்து அனைத்து குப்பைகளையும் அகற்றி விடுவோம். அதன்பிறகு சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை, கன்னடபாளையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நவீன குப்பை நிலையத்தில் கம்ப்ரஸ் கம்ப்ரஸர் செய்து, அது வெளியே சிந்தாமலும், துர்நாற்றம் வராமலும் முழுவதும் மூடப்பட்டுள்ள லாரிகளில் அடைத்து ஆப்புருக்கு கொண்டு செல்லப்படும். இதன்பிறகு அங்கு குப்பைகள் கொட்டி தேக்கப்படாது” என உறுதியளித்தார்.

எந்த புகாரும் எங்கள் கவனத்திற்கு வரவில்லை

மேலும், “குப்பைக் கிடங்கை முழுவதுமாக அகற்றிய பிறகு, அந்த காலி இடத்தில் மாநகராட்சி வாகனங்கள் நிறுத்துவதற்கான பார்க்கிங் வசதி, வாகனங்களை பழுது பார்க்கும் நிலையம் அமைக்கத் திட்டமிட்டு வருகிறோம். அப்பகுதி மக்களுக்கு வாச பிரச்சனை, அலர்ஜி, ஆஸ்துமா உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் இருந்தது தொடர்பான எந்தவொரு புகாரும் மாநகராட்சியின் கவனத்திற்கு இதுவரை வரவில்லை. அங்கு வசிக்கும் மக்கள் அவர்களே, போர்வெல் அமைத்து தண்ணீரை எடுக்கின்றனர். சரி, போர்வெல் அமைப்பது அவர்களின் தனிப்பட்ட விருப்பம்தான். ஆனால், அந்த தண்ணீர் தூய்மை இல்லாமல் இருந்தால், அதனை உடனடியாக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி, பிறகு பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லவா?

கன்னடபாளையம் மக்களின் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவர்கள் பிரச்சனைகள் குறித்து முறையாக புகார் அளித்திருந்தால், நாங்கள் அதை ஆய்வு செய்து அந்த தண்ணீரை பயன்படுத்தலாமா? வேண்டாமா? என அறிவுரை கூறுவோம். மேலும், வாரத்திற்கு இரண்டு முறை அப்பகுதிக்கு பாலாறு குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது. அந்த தண்ணீரை கூட, தூய்மையாக வடிகட்டி, நன்றாக காய்ச்சிய பிறகே குடிக்க அறிவுறுத்தியுள்ளோம்” என தெரிவித்தார்.

ஆனால், அப்பகுதி மக்கள் தொடர்ந்து புகார் அளித்தும், அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளவில்லை என குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர். ஏன், அந்த குப்பை கிடங்கு அருகே அரசின் அங்கன்வாடி மையம், நடுநிலைப்பள்ளி, ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் என அனைத்தும் செயல்படுகிறது. ஆனால், நோய் தொற்று பரவும் அபாயத்தில், யாருமே அங்கு குழந்தைகளை சேர்ப்பது கிடையாது என அப்பகுதி இளைஞர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர். 40 ஆண்டுகளாக குப்பை நாற்றத்துடன் வாழும் கன்னடபாளையம் மக்களுக்கு, “இனி வாக்குறுதி வேண்டாம்.. நிரந்தர தீர்வு தேவை” என்பதே ஒருமித்த கோரிக்கையாக உள்ளது.

கன்னடபாளையம் மக்களுக்கு பேராபத்து

இதுகுறித்து நீரியல் வல்லுநர் பேராசிரியர் ஜனகராஜ் கூறுகையில், “40 வருடங்கள் மேலாக ஒரு இடத்தில் குப்பை கிடங்கு உள்ளது என்றால், நிச்சயமாக அந்த பகுதியை சுற்றியுள்ள நிலத்தடி நீர் மாசடைந்திருக்கும். அந்த குப்பை கிடங்கில் மருத்துவக் கழிவுகள், தொழிற்சாலை கழிவுகள், வீட்டு உபயோக கழிவுகள் என அனைத்தும் இருந்திருக்கும். இவை அனைத்தும் மழைக்காலங்களில் ஒன்று சேர்ந்து, அழுகி நிலத்தில் இறங்கி நிலத்தடி நீரை பாதிக்கும். ஆகையால், கன்னடபாளையம் மக்கள் அந்த நிலத்தடி நீரை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது.

முதலில் அந்த தண்ணீரை ஆய்வுக்கு அனுப்பி, அதில் ரசாயனத்தை ஆய்வுகளை செய்ய வேண்டும். அதில் என்னென்ன கெமிக்கல் உள்ளது என்பதை அறிந்த பிறகு தான், அந்த தண்ணீரை பயன்படுத்தலாமா.. இல்லையா? என்பது குறித்து முடிவெடுக்க முடியும். ஏனென்றால், அவர்கள் அந்த தண்ணீரை தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் போது, தோல் நோய், முடி உதிர்தல் மற்றும் உடல் சார்ந்த பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். உடனடியாக ரசாயன பகுப்பாய்வை செய்ய வேண்டும்” என எச்சரித்தார்.

Last Updated : February 14, 2026 at 10:34 PM IST

கன்னடபாளையம்
KANNADAPALAYAM GARBAGE
கன்னடபாளையம் குப்பை கிடங்கு
TAMBARAM CORPORATION
KANNADAPALAYAM GARBAGE ISSUE

