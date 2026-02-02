ETV Bharat / state

ஜெட் வேகத்தில் உயரும் தங்கம் விலையால் வந்த சோதனை; தொழில் நகரமாம் கோவையில் வேலையிழந்து தவிக்கும் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள்

ஒருசில காரணங்களால் நகை விலை குறைந்தாலும், இனிவரும் காலங்களில் தங்கம் விலை மீண்டும் உயரும் என தங்க நகை தயாரிப்பாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

நகைப்பட்டறை உரிமையாளர் நடராஜ்
நகைப்பட்டறை உரிமையாளர் நடராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 2, 2026 at 8:16 PM IST

3 Min Read
By - சீனிவாசன்

ஜெட் வேகத்தில் உயரும் தங்கம் விலையால் போதிய ஆர்டர்கள் இல்லாமல் நகை விற்பனை 85 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. இதனால் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலையிழந்து, பல நகைப்பட்டறைகள் மூடப்படும் அபாயத்தில் இருப்பதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் தங்க நகை உற்பத்தியாளர்கள்.

தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய தொழில் நகரம் மற்றும் வணிக மையமாக திகழும் கோவை, ஜவுளித் தொழிலுக்காக ‘தெற்கின் மான்செஸ்டர்’ என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, 25 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் (MSME), மோட்டார் பம்ப் செட்கள், வாகன உதிரிப்பாகங்கள் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள், ஐடி நிறுவனங்கள் வரிசையில் தங்க நகை தொழிலுக்கும் பெயர்போனதாக திகழும் கோயம்புத்தூர், இந்தியாவிலேயே தங்க நகை தயாரிப்பில் மும்பை, கொல்கத்தாவிற்கு அடுத்த இடத்தில் உள்ளது.

ஜெட் வேகத்தில் உயர்வு

தங்க நகை உற்பத்தி தொழிலை மட்டுமே சார்ந்து சுமார் 25 ஆயிரம் நகை பட்டறைகள், 45 ஆயிரம் பொற்கொல்லர்கள், முதன்மை நகை தயாரிப்பாளர்கள் என நேரடியாக கோவை மாவட்டத்தில் ஒரு லட்சம் பேர் இந்த தொழிலை நேரடியாகவும் ,மறைமுகமாகவும் சார்ந்துள்ளனர். இங்கு வருடத்திற்கு சுமார் 100 டன் தங்க நகைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. கோவையில் உள்ள பட்டறைகளில் தயாரிக்கப்படும் தங்க நகைகளுக்கு தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி இந்தியா முழுவதும் நல்ல மவுசு உண்டு.

தங்க நகை
தங்க நகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

சமீபகாலமாக தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் காட்டும் அதிரடியால், சாமானிய மக்கள் தங்கம் வாங்குவது என்பது எட்டாக்கனியாக மாறியுள்ளது. நம் சமூகத்தில் கல்யாணம், காதுகுத்து என எந்த விஷேசமாக இருந்தாலும், அதற்கு அடிப்படை தங்கம்தான். அப்படிப்பட்ட தங்கம் என்பது வெறும் ஆபரணமாக மட்டும் இல்லாமல் இந்திய மக்களது சேமிப்பின் முக்கிய கருவியாக விளங்குகிறது. இதுபோன்ற சூழலில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு குறைவு, மத்திய வங்கிகள் தங்கத்தை வாங்கி குவிப்பது, போர் சூழல், புவிசார் அரசியல் பதற்றம் உள்ளிட்ட காரணத்தால் தங்கத்தின் விலை ராக்கெட் வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது.

வெறிச்சோடிய நகை பட்டறைகள்

இருந்தாலும், 2026-27 ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டுக்கு முன்பும், பின்பும் தங்கம் விலை சரிவை சந்தித்துள்ளது. கிட்டத்தட்ட 16 ஆயிரம் வரை சென்ற ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை தற்போது ரூ.13,950 ஆக உள்ளது. இதற்கு முதலீட்டாளர்கள் லாப நோக்கத்தில் தங்கத்தை விற்றது, சர்வதேச சந்தையில் நிகழ்ந்த மாற்றங்கள் உள்ளிட்டவை காரணம் எனப்படுகிறது. ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்த தங்கத்தின் விலை என்னதான் சற்று குறைந்தாலும் தங்க நகையே வேண்டாம் என்ற மனநிலைக்கு சாமானியர்கள் வந்துவிட்டனர் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.

நகை பட்டறை உரிமையாளர்கள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

போதிய ஆர்டர்கள் இல்லாமல் கோவையில் தங்க நகை பட்டறைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுவதே வெகுஜன மக்களின் இந்த மனநிலைக்கு ஆகச்சிறந்த சான்று. இதனால் இந்த தொழிலையே நம்பியுள்ள லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் தவித்து வருகின்றனர். கோவையை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் மட்டுமல்லாமல், பிழைப்பு தேடி வந்த வடமாநிலத் தொழிலாளர்களும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வந்த இடத்தில் வேலையில்லாமல் என்ன செய்வது? என்ற கேள்வியுடன் பலர் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பும் அவலநிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது.

நகை பட்டறையில் வேலையின்றி உள்ள தொழிலாளிகள்
நகை பட்டறையில் வேலையின்றி உள்ள தொழிலாளிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

85 சதவீதம் விற்பனை குறைவு

இந்நிலையில், கடந்த மூன்று நாட்களாக தங்கம் விலை சரிந்தாலும், மீண்டும் உயர வாய்ப்புள்ளதாக தங்க நகை தயாரிப்பாளர்கள் அச்சத்துடன் தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து கோவை மாவட்ட தங்க நகை தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் முத்து வெங்கட்ராமன் கூறும்போது, “ஒரு நாளைக்கு சுமார் 200 கிலோ தங்க நகைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த ஒரு மாதத்தில் தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு வருவதால், தற்போது 15 - 20 சதவீதம் வரை மட்டுமே தங்கம் விற்பனை நடைபெற்று வருகிறது. 85 சதவீதம் விற்பனை குறைந்துள்ளது. இந்நிலை நீடித்தால், லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலை இழப்பார்கள். மாவட்டத்தில் சுமார் ஒரு லட்சம் பேர் இத்தொழிலை நம்பியிருந்த நிலையில் அவர்களில் பெரும்பாலானோர் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பிவிட்டனர். தற்போது இத்தொழிலை நம்பி 45,000 பேர் உள்ளனர்," என்றார்.

மீண்டும் தங்கம் விலை உயரும்

மேலும், “தங்கம் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்ததால், லாபம் பார்க்க வேண்டுமென்ற நோக்கில் ஜப்பான் தன்வசம் இருக்கும் தங்கத்தை தற்போது விற்பனை செய்து வருகிறது. இதனாலேயே கடந்த 3 நாட்களாக தங்க விலை குறைந்துள்ளது. இதை பார்த்து, அதிக விலை இருந்தபோது நகையை வாங்கிவிட்டோமே என மக்கள் பயப்பட வேண்டாம். ஜப்பானின் தங்க விற்பனை நிறுத்தப்படும்போது மீண்டும் விலை உயரத் தொடங்கும்.

கடையில் நகை வாங்கும் வாடிக்கையாளர்
கடையில் நகை வாங்கும் வாடிக்கையாளர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒன்றிய அரசு தங்கத்தின் மீதான இறக்குமதி வரியை 2 சதவீதமாகவும், ஜிஎஸ்டி வரியை 1.5 சதவீதமாகவும் குறைத்தால் மட்டுமே தங்கத்தின் விலை கணிசமாகக் குறைந்து விற்பனை அதிகரிக்கும்” என்று கூறுகிறார் முத்து வெங்கட்ராமன்.

ஆனால், நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட மத்திய பொது பட்ஜெட்டில் தங்கம் குறித்த எந்தவொரு அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை என்பது தங்க நகை உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையாளர்களுக்கு பேரிடியாக அமைந்துள்ளது.

மூடப்படும் நகைப்பட்டறைகள்

தொடர்ந்து நகைப்பட்டறை உரிமையாளர்கள் கூறுகையில், “தங்கம் விலை லட்சத்தை கடந்துள்ளதால் ஆர்டர்களும் குறைந்துள்ளது. முன்பெல்லாம் ஒரு மாதத்திற்கே கிலோ கணக்கில் தங்க நகைகளை உற்பத்தி செய்து வந்த நிலையில், தற்போது கிராம் கணக்கிலேயே தங்க நகைகள் செய்ய ஆர்டர்கள் வருகின்றன. இதனால், எங்களை நம்பியுள்ள தொழிலாளர்களுக்கும் சரிவர வேலை கொடுக்க முடியவில்லை. 10 பேர் வேலை பார்க்கும் நகைப்பட்டறையில், 4 பேர் மட்டுமே வேலை செய்கின்றனர். போதிய வருமானம் இல்லாத காரணத்தால், பலரும் வேறு வேலைக்கு செல்ல தொடங்கிவிட்டனர்.

நாளுக்கு நாள் தங்கம் விலை கூடுவதால், நகை வாங்கவே மக்கள் தயங்குகின்றனர். பணக்காரர்களும் நகையாக வாங்காமல், காயின் அல்லது தங்க பிஸ்கட்டாக வாங்குகின்றனர். இப்படி மக்களின் தங்கம் வாங்கும் திறன் குறைந்து வருவதால், நகைப்பட்டறைகள் படிப்படியாக மூடப்படும் சூழலும் உருவாகும்” என்று வேதனை தெரிவித்தனர்.

