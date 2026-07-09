யானையிடம் இருந்து உயிர்காத்த சிட்டுக்குருவிகள்; நன்றிக்கடன் செலுத்தும் கோவை விவசாயியின் நெகிழ்ச்சி பின்னணி
யானை தாக்குதலில் இருந்து தன்னை காப்பாற்றிய சிட்டுக்குருவிகளுக்கு நன்றிக்கடனாக, 50-க்கும் மேற்பட்ட கூண்டுகள் வைத்து அவற்றை பாதுகாத்து வருகிறார்.
Published : July 9, 2026 at 8:17 PM IST
- BY எஸ்.சீனிவாசன்
'கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது' என்பார்கள், அந்த பழமொழிக்கு ஏற்ப உருவத்தில் சின்னபறவையான சிட்டுக்குருவிகள்தான் யானையிடம் இருந்து எனது உயிரையே காப்பாத்துச்சு என்கிறார் விவசாய கூலித் தொழிலாளி குருசாமி.
வனப்பகுதியை ஒட்டிய கிராமத்தில் வாழும் குருசாமி என்பவரின் வாழ்க்கையில் நடந்த அந்த மற்க்கமுடியாத நிகழ்விற்கு நன்றிக்கடன் செலுத்தும் விதமாக, அழிவின் விளிம்பில் இருக்கும் சிட்டுக்குருவிகளை 50-க்கும் மேற்பட்ட கூண்டுகள் வைத்து பாதுகாத்து வருகிறார் அவர்.
உயிரைக் காப்பாற்றிய சிட்டுக்குருவிகள்
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சிறுமுகை அடுத்த காந்தையூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் குருசாமி. விவசாயியான இவர் தனது மனைவி, மகளுடன் அமைதியான சூழலில் வசித்து வருகிறார். குருசாமி வீட்டின் முன்பு உள்ள மரங்களில் ஏராளமான சிட்டுக்குருவிகள் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வசித்து வந்துள்ளன.
ஆரம்பத்தில் தனிமையில் இருந்த அவருக்கோ, சிட்டுக்குருவிகள் வந்து செல்வது பொழுதுபோக்காகவும், மன நிம்மதியை தருவதாகவும் அமைந்துள்ளது. எனவே, அவற்றுக்கு தானியங்கள் வைக்க ஆரம்பித்துள்ளார்.
மீட்பராக மாறிய சிட்டுக்குருவிகள்
இதுபோன்ற சூழலில்தான், ஒருநாள் இரவு குருசாமி வீட்டிற்கு வெளியே உறங்கிக் கொண்டிருந்துள்ளார். அப்போது காட்டிற்குள் இருந்து வெளியேறிய யானை ஒன்று, அவரது வீட்டை நோக்கி வந்துள்ளது. அதனைக் கண்ட வளர்ப்பு நாய் யானையைப் பார்த்து குரைக்கவே, கோபமடைந்த யானை நாயை துரத்தியுள்ளது.
ஆனால், சிறிது நேரத்தில் திசைமாறிய யானை, வீட்டின் முன்பு படுத்திருந்த குருசாமியை தாக்க வந்துள்ளது. சத்தம் கேட்டு தூக்கத்தில் இருந்து எழுந்த குருசாமி பயத்தில் உறைந்துள்ளார். அந்த நேரத்தில், மரங்களில் கூடுகட்டி வாழ்ந்த சிட்டுக்குருவிகள் அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில் பதற்றத்துடன் சத்தம் எழுப்பியவாறு பறந்தன. குருவிகளின் கூட்டமான சத்தமும், பறந்து வந்த காட்சியும் யானையை அச்சுறுத்தியுள்ளது.
நன்றிக்கடன்
அந்த சத்தத்தை சகிக்க முடியாத யானை, அங்கிருந்து வனப்பகுதிக்குள் ஓடியதால், பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது. அந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகு சிட்டுக்குருவிகள் மீதான குருசாமியின் அக்கறை மேலும் அதிகரித்து, நன்றிக்கடனாக மாறியுள்ளது.
அதனால், மனிதர்களின் நவீனகால வளர்ச்சிக்கு இறையாகி வரும் சிட்டுக்குருவிகளின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் விதமாகவும், அவற்றை பாதுகாக்கும் நோக்கிலும், குருசாமி அவரது வீட்டைச் சுற்றி 50-க்கும் மேற்பட்ட கூண்டுகளை அமைத்துள்ளார். அதில் ஏராளமான குருவிகள் கூடு கட்டி வாழ்கின்றன.
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கூண்டுகளில் தானியம், தண்ணீர் வைத்து தினமும் குருவிகளுக்கு உணவளித்து வருகிறார். இதனால் அப்பகுதியில் சிட்டுக்குருவிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. எனவே, அக்கம்பக்கத்தினரும் குருசாமியின் இந்த முயற்சியை பாராட்டி வருகின்றனர்.
அதுங்க இல்லன்னா... இன்னைக்கி நான் இல்ல
இதுகுறித்து விவசாயி குருசாமி நம்மிடம் பேசுகையில், “வனப்பகுதியில் தங்களுடைய கிராமம் அமைந்துள்ளதால் எப்போதும் பறவைகள் கூட்டமாக காணப்படும். இந்நிலையில் தான் எங்கள் வீட்டின் முன்பு உள்ள மரங்களில் சிட்டுக்குருவிகள் வந்து தங்க தொடங்கின. தொடர்ந்து அவை இங்கேயே நிரந்தரமாக இருக்க உணவு, தண்ணீர் வைக்க துவங்கினேன்.
தனிமையாக இருக்கும்போது அவற்றின் சத்தம் ஒருவித துணையாக இருந்தது. அந்த நேரத்தில் தான் ஒருநாள் இரவு ஊருக்குள் நுழைந்த யானை என்னுடைய வீட்டிற்கு வந்தது. அப்போது வீட்டின் முன்பு மரத்திலிருந்த குருவிகள் தொடர்ச்சியாக சத்தம் எழுப்பி பறந்ததால் யானை அங்கிருந்து சென்றது. நானும் உயிர் தப்பினேன்” என்று பெரும்மூச்சுவிட்டார்.
மேலும், “சின்ன உயிர்கள் தான், ஆனால் அன்னைக்கு அதுங்க சத்தம் தான் என்னுடைய உயிரக் காப்பாத்துச்சு. அதனால்தான் அதுங்கள பத்திரமா பாதுகாக்கிறேன்” என்கிறார் நெகிழ்ச்சியுடன் குருசாமி.