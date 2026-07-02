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25 வருடப் போராட்டம்; 37 வயதிலும் தளராத மனம் - எழுச்சியூட்டும் வள்ளியம்மாளின் கல்விப் பயணம்

அரசு வேலை பெற வேண்டும் என்பதே தனது கனவு எனக்கூறும் வள்ளியம்மாளின் வார்த்தைகளில் அசாத்திய தன்னம்பிக்கை ஒளிர்கிறது.

வள்ளியம்மாள்
வள்ளியம்மாள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 10:40 PM IST

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- BY எஸ்.சீனிவாசன்

'பெண் கல்வி' என்பது ஒரு குடும்பத்தை மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தையே மேம்படுத்துவதற்கான சக்தி. கல்வியால்'தான் குடியரசுத் தலைவர், மாநில ஆளுநர்கள், ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் என்று பல உயர்ப்பதவிகளில் பெண்கள் தங்களின் திறமையை நிலைநாட்டி வருகின்றனர்.

ஆனால் குடும்ப சூழல், வறுமை போன்ற காரணங்களால் பலரால் படிக்க முடியாமல் போகிறது. அப்படி 7ம் வகுப்பில் படிப்பை கைவிட்ட ஒரு பெண், கல்வி மீதான தீராத காதலால் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு செய்த சாதனை பலரையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளது.

குறிப்பாக, கல்வியின் முக்கியத்துவம், ஒரு தாய் தன் மகளுக்காக படும் போராட்டங்களை மையமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட 'அம்மா கணக்கு' படம். அதேபோன்று, வள்ளியம்மாளும் தனது மகள் உதவியுடன் படித்து வருகிறார் என்பது கூடுதல் சிறப்பு.

வறுமையின் பிடியில் வள்ளியம்மாள்

காலமும், வறுமையும் ஒரு மனிதனின் கனவுகளை தற்காலிகமாக வேண்டுமானால் தள்ளிப் போடலாமே தவிர, அதை நிரந்தரமாக அழித்துவிட முடியாது என்பதற்கு வாழும் உதாரணமாக திகழ்கிறார் 37 வயதான வள்ளியம்மாள்.

தாய்க்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கும் மகள்
தாய்க்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கும் மகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சூலூர் அருகே உள்ள சின்னப்புதூர் கிராமத்தை சேர்ந்த அவர், ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் பிறந்து வறுமையின் பிடியில் சிக்கியவர். 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஏழாம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்தபோது அவரது தந்தை அகால மரணமடைந்துள்ளார்.

குடும்ப பாரம் சிறுமியான வள்ளியம்மாளின் தோள்களில் விழ, புத்தகப் பையை தூக்க வேண்டிய கைகள் கூலி வேலைக்கு சென்றன. வறுமை போதாதென்று, திருமண வாழ்க்கையும் அவரை சோதித்துள்ளது. கணவரால் கைவிடப்பட்ட நிலையில், தனது 2 குழந்தைகளையும் வளர்க்கும் முழுப் பொறுப்பையும் ஒற்றை தாயாக ஏற்று, பகலிரவாக உழைத்து தேய்ந்தார்.

புத்துயிர் பெற்ற கல்வித்தாகம்

தன்னை போல தன் பிள்ளைகளும் ஆகிவிடக்கூடாது என்ற வைராக்கியத்தில், மூத்த மகளை சேலத்தில் சட்டப்படிப்பிலும், இளைய மகனைப் பத்தாம் வகுப்பிலும் படிக்க வைத்து வருகிறார். இப்படி தன் வாழ்க்கையையே குழந்தைகளுக்காக அர்ப்பணித்த வள்ளியம்மாளின் நெஞ்சுக்குள், கால் நூற்றாண்டாக புதைந்து கிடந்த கல்வித்தாகம் மீண்டும் புத்துயிர் பெற்றது.

கிராமத்து இளைஞர்கள் சிலர் அரசுப் பணிக்கான குரூப்-4 தேர்வுக்கு படிப்பதை கண்டபோது, தனக்குள்ளும் அந்த நெருப்பு இருப்பதை அவர் உணர்ந்தார். பகல் முழுவதும் வெயிலில் காய்ந்து, கூலி வேலை செய்துவிட்டு, உடல் சோர்வடைந்த நிலையிலும் இரவு நேரங்களில் கண்விழித்துப் படித்து வருகிறார்.

சான்றிதழ் அல்ல... தவத்தின் பலன்

வறுமைக்கு இடையே தனது 37 வயதிலும் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எதிர்கொண்டார். வறுமையோ, வயதோ, குடும்பச் சுமையோ அவரது கல்வி வேட்கையை தடுத்து நிறுத்தவில்லை. முதல்முயற்சியிலேயே பத்தாம் வகுப்பு தேர்வில் அவர் பெற்ற தேர்ச்சி, ’வெறும் கல்விச் சான்றிதழ் அல்ல; உழைக்கும் பெண்ணின் 25 ஆண்டுகாலத் தவத்தின் பலன்’

இதுகுறித்து அவரிடம் கேட்டபோது, "என்னுடைய படிப்புப் பயணம் இத்துடன் முடிந்துவிடாது. அரசு வேலையை வாங்கும் வரை என் உழைப்பு ஒருபோதும் ஓயாது" என வைராக்கியமாக கூறுகிறார் வள்ளியம்மாள்.

கூலி வேலை செய்யும் வள்ளியம்மாள்
கூலி வேலை செய்யும் வள்ளியம்மாள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மகளின் உதவியுடன்

இதுகுறித்து அவரது மகள் தன்யாஸ்ரீ கூறுகையில், “எனது அம்மா சிறுவயது முதலே பல்வேறு கஷ்டங்களை சந்தித்துள்ளார். அவரால் படிக்க முடியவில்லை என்றாலும்கூட, எங்களை நன்றாக படிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற வைராக்கியம் இருந்தது. அதனால், கூலி வேலைக்கு சென்று எங்களை படிக்க வைத்தார்.

இன்றைக்கு நான் சட்டக்கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கிறேன். எனது தம்பி பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிறான். இப்படிப்பட்ட சூழலில், அக்கம்பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் அரசு போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராவதை பார்த்த எனது தாய், "எனக்கும் படிக்க ஆசையாக உள்ளது" என்று கூறினார். அதனை சிறிதும் அலட்சியப்படுத்தாமல், அருகில் உள்ளவர்கள் உதவியுடன் அவருக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுக்க தொடங்கினோம்" என்றார்.

இவர்களது முயற்சியின் முதல் வெற்றிப்படியாக, கடந்த ஆண்டு எட்டாம் வகுப்புத் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற வள்ளியம்மாள், இந்த ஆண்டு பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். ஆரம்பத்தில், வயதான காலத்தில் இதெல்லாம் தேவையா? என்ற நபர்களின் வாயையும் அடைத்துள்ளார்.

தாய்க்கு கற்றுக் கொடுப்பதில் பெருமை

தொடர்ந்து பேசிய மகள் தன்யாஸ்ரீ, “எனது அம்மா தேர்ச்சி பெற்றது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. அவர் அடுத்ததாக 12ம் வகுப்பு மற்றும் பட்டப்படிப்பு படிக்க விரும்புகிறார். அதனைத் தொடர்ந்து, அரசு வேலைக்கு செல்ல முயற்சி எடுத்து வருகிறார். வழக்கமாக, பெற்றோர்கள் தான் குழந்தைக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுப்பார்கள். ஆனால், எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக, நாங்கள் அம்மாவுக்கு படிக்க கற்றுக் கொடுக்கிறோம் என்பது பெருமையாகத்தான் உள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, கூலி வேலைக்கு சென்றுவிட்டு மாலையில் கிடைக்கும் நேரத்தில் படித்து வருகிறார்" என்றார் அவர்.

மன உறுதியும், ஆர்வமும்

தொடர்ந்து வள்ளியம்மாளுக்கு ஆங்கிலம் கற்றுக் கொடுக்கும் பக்கத்து வீட்டு இளைஞர் விஜய் பூபதி பேசுகையில், “நாங்கள் போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராவதைப் பார்த்த அவர், தனக்கும் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை உள்ளதாகவும், அதற்கு உதவுமாறும் கேட்டார். தற்போது நன்கு படித்து, முதல் முயற்சியிலேயே 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார்” என பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

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இதில் என்ன பெருமை என சிலர் கேட்கலாம். ஒரு வருடம் படிப்பில் இடைவெளியானாலே, அதை மீட்டெடுப்பது சிரமம். ஆனால், 25 வருடத்திற்கு பின் பகல் முழுவதும் கூலி வேலைக்கு சென்றுவிட்டு, இரவில் வெறும் 2 மணி நேரம் மட்டுமே படித்து முதல் முயற்சியிலேயே 8 மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் வெற்றி பெற்றுள்ளார் என்றால் பாராட்டக் கூடிய விஷயம்தான்.

வள்ளியம்மாளுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கும் காட்சி
வள்ளியம்மாளுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

“படிக்க வேண்டும் என்ற தீவிர இலட்சியமும், ஆர்வமும் இருந்தால் மட்டுமே, இதுபோன்று எளிதில் படிக்க முடியும். அது அவருக்கு நிறையவே உள்ளது. விரைவில் அவர் போட்டித் தேர்விலும் தேர்ச்சி பெறுவார். அதற்காக நாங்கள் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்வோம்” என்றார் விஜய் பூபதி.

குடும்ப சூழ்நிலையால் கைவிட்டுப் போன படிப்பை, 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கையில் எடுத்து, "அரசு வேலை பெற வேண்டும் என்பதே தனது கனவு" எனக் கூறும் வள்ளியம்மாளின் வார்த்தைகளில் அசாத்திய தன்னம்பிக்கை ஒளிர்கிறது. வறுமையை சாபமாகக் கருதி முடங்கிப் போவோருக்கும், வயதைக் காரணம் காட்டித் தயங்குவோருக்கும் மத்தியில், வள்ளியம்மாளின் இந்த முயற்சி ஒரு உத்வேகம் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை.

TAGGED:

WOMEN EDUCATION
COIMBATORE VALLIAMMAL
கோயம்புத்தூர் வள்ளியம்மாள்
37 வயதில் படிக்கும் பெண்
STORY OF WOMAN STUDY IN HER 37S

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