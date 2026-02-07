'பசியோடு யாரும் இருக்கக்கூடாது' - 12 வருடமாக ரூ.30-க்கு சாப்பாடு வழங்கி வரும் மாற்றுத்திறனாளி
மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனை முன்பு ஏழை எளிய மக்களின் பசியை போக்கும் வகையில், கடந்த 12 ஆண்டுகளாக உணவுப் பொட்டலங்கள் வழங்கி சேவை செய்து வருகிறார் மோகன்.
Published : February 7, 2026 at 8:10 PM IST
By- இரா. சிவக்குமார்
"தமிழக அரசு அம்மா உணவகத்தில் ரூ.5-க்கு வழங்குகின்ற உணவை என்னால் வெறும் ரூ.3க்கு தர முடியும். என்னை பார்த்து நிறைய பேர் மக்களுக்கு இலவசமாக உணவு வழங்கி வருகின்றனர். அதுவே என்னுடைய 12 வருட சேவைக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி" என்று பெருந்தன்மையாக தெரிவிக்கிறார் மோகன்.
மனிதன் உயிர் வாழ அடிப்படைத் தேவைகளில் முதன்மையானது உணவு. அதற்காகத்தான் நாம் அனைவருமே இரவு-பகல் பாராமல் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், அத்தகைய உணவானது அனைவருக்கும் கிடைத்துவிடுகிறதா என்றால், இல்லை! உலகளவில் 11 பேரில் ஒருவர் தினமும் பசியால் வாடுவதாக ஜ.நா-வின் 2023 ஆம் ஆண்டின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
இந்த பசிப்பிணியை போக்க வேண்டும், பள்ளி மாணவர்கள் முதல் ஏழை எளியவர்கள் வரை யாரும் பட்டினியால் வாடக்கூடாது என்ற நோக்கில் பல்வேறு திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறது நமது தமிழ்நாடு அரசு. அவற்றில் முக்கியமானது 2013-ல் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவால் தொடங்கப்பட்ட திட்டம் 'அம்மா உணவகம்'. மலிவான விலையில், தரமான உணவை வழங்கும் இத்திட்டத்தால் பலரும் பயன்பெற்று வருகின்றனர்.
ஆனால், அம்மா உணவகத்தின் டெண்டரை என்னிடத்தில் தந்தால், ரூ.5-க்கு அரசு வழங்கும் உணவை வெறும் ரூ.3க்கே தருவேன் என மோகன் தெரிவிப்பது அனைவரையும் வியப்படைய வைத்துள்ளது. மாற்றுத்திறனாளியான இந்த மோகன் யார்? என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அறிவதற்காக ஈடிவி ஊடகக்குழு சார்பில் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனைக்கு பயணப்பட்டோம்.
ரூ.30-க்கு சாப்பாடு
ஒவ்வொரு நாளும் காலை 11.30 மணி தொடங்கி பிற்பகல் 2 மணி வரை மதுரை கோரிப்பாளையம்-பனகல் சாலையில் அமைந்துள்ள ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையின் வெளி நோயாளிகள் பிரிவு நுழைவாயில் பகுதி மிகவும் பரபரப்பாகிவிடுகிறது. நோயாளிகள், அவர்களை காண வரும் பார்வையாளர்கள், முதியோர்கள், வயதானோர் என பல்வேறு தரப்பினரும் மிக நேர்த்தியாக வரிசையில் நிற்கின்றனர்.
அப்போது, தனது இருசக்கர வாகனத்தில் 3-4 உணவுப் பொட்டலங்களை கொண்ட பெட்டிகளோடு தனது மகனுடன் வந்திறங்கும் அந்த நபர், மிகவும் சுறுசுறுப்பாக அவற்றை விநியோகம் செய்ய தொடங்குகிறார். அவர் கொண்டு வந்த உணவுப் பொட்டலங்களிலிருந்து 70 - 100 வரை கேட்போருக்கு இலவசமாகவே வழங்குகிறார். அவை அனைத்தும் 12 மணிக்குள் தீர்ந்து விடுகின்றன.
பிறகு, மற்றொரு பெட்டியிலிருந்து உணவுப் பொட்டலங்களை தனக்கு முன்புள்ள மேஜை மீது அடுக்குகிறார். அத்துடன் சாம்பார், ரசம், கூட்டு, பொரியல், அப்பளம், முட்டை மசாலா ஆகியவற்றை வெறும் ரூ.30க்கு, 150-லிருந்து 200 பொட்டலங்கள் வரை விநியோகம் செய்கிறார். சிலரிடம் காசே இருக்காது, சிலரிடம் வெறும் ரூ.15 அல்லது ரூ.10தான் இருக்கும். இருந்தாலும், அவர்களின் நிலையைப் பொறுத்து, அச்சிறிய தொகையையும் பெற்றுக் கொள்ளும் அவர், எந்தவித பாகுபாடுமின்றி உணவுப் பொட்டலத்தை வழங்குகிறார்.
அப்படி அவர் கொண்டு வரும் அனைத்து உணவுப் பொட்டலங்களும் பிற்பகல் 1 - 1.30 மணிக்குள் சடசடவென தீர்ந்து விடுகின்றன. ஒருவேளை யாருக்காவது உணவு கிடைக்கவில்லை என்றால், அவர்களிடம் அன்புடன் பேசி, மறுநாள் சற்று சீக்கிரம் வருமாறு அறிவுறுத்துகிறார். பிறகு காலியான பெட்டிகளை தூக்கிக் கொண்டு, மகனோடு மீண்டும் தனது வாகனத்தில் ஏறிப் புறப்படுகிறார். 'நாளைக்கு உணவுக்கான காய்கறிகள், பலசரக்கு சாமான்கள வாங்கணும்ல சார்... அதான் உடனடியா கிளம்பிடறது...' என்கிறார் நம்மைப் பார்த்து. 7
யார் இந்த மோகன்?
சிறுவயதிலேயே போலியோவால் கால்கள் பாதிப்படைந்து மாற்றுத்திறனாளியானவர். தந்தை மாரிமுத்து மிலிட்டரியில் கேப்டனாக இருந்தவர். மோகனுக்கு ஒரு வயது இருக்கும்போது அப்பா இறந்துவிட்டார். அதற்கு பிறகு தாயார் இந்திராணிதான் மோகனை அரும்பாடுபட்டு வளர்த்து வந்துள்ளார். 'சிறு வயதில் சாப்பாட்டுக்கு நான் பட்ட கஷ்டம்தான் இன்றைக்கு, இயலாத ஏழைகளுக்கு, நோயாளிகளுக்கு வயிறார உணவு வழங்க வேண்டும் என்ற எனது உறுதிக்கு மிக முக்கியக் காரணம். நான் பட்ட கஷ்டம் வேறு யாரும் படக்கூடாது என்றுதான் இந்த சேவையை கடந்த 12 ஆண்டுகளாக செய்து வருகிறேன்' என்கிறார் மோகன்.
முதியோர் இல்லங்களுக்கு இலவச உணவு
தனது சொந்த உழைப்பில் இந்த உணவு சேவையை மேற்கொண்டு வரும் மோகன், இதற்காக எவரிடமும் கையேந்தி நின்றதில்லை என்பதை பெருமையாகவே பகிர்கிறார். ரூ.30-க்கு விற்கின்ற உணவுப் பொட்டலங்கள் வாயிலாகக் கிடைக்கும் வருமானத்தின் மூலமாகத்தான், நாள்தோறும் 100 பேருக்கு தரமான இலவச உணவையும் வழங்கி வருவதாகக்கூறும் அவர், ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கட்கிழமை மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறும் பொதுமக்கள் குறைதீர் முகாமில் பங்கேற்க வரும் மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோர்கள், பெண்களுக்கும் உணவை இலவசமாக வழங்கி வருகிறார். அரசு நடத்தும் முதியோர் இல்லங்களுக்கும் சென்று அவ்வப்போது உணவு வழங்கி வருகிறார் என்பது புருவம் உயர்த்தி பார்க்க வைக்கிறது.
உணவின் தரத்தில் குறையே வைப்பதில்லை
மலிவான விலைக்கும், இலவசமாகவும் ஏழைகளுக்கு வழங்கும் இந்த உணவு தரமானதா? என்ற எண்ணம் பலருக்கும் வரக்கூடும். ஆனால், “உணவின் தரத்தில் ஒருபோதும் சமரசம் செய்ததில்லை” என்கிறார் மருத்துவமனை ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் பணியாற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநர் அலாவுதீன். இதுகுறித்து நம்மிடம் கூறுகையில், "நாள்தோறும் மோகன் வழங்குகின்ற இந்த உணவு சேவையில் பயனடைந்து வரும் நபர்கள் அவரை மனதார பாராட்டிச் செல்கின்றனர். சாம்பார், ரசம், கூட்டு, பொரியல், அப்பளம் என மிகத்தரமான உணவையே வழங்குகிறார். ஒரு டீ ரூ.15க்கு விற்பனை செய்யப்படும் இந்த காலத்தில் ரூ.30க்கு மோகன் தருகின்ற உணவு உண்மையிலேயே பெரிய விசயம்" என்கிறார்.
இந்த விலைக்கு சாப்பாடு தருவது பெரிய விஷயம்
அவரைத் தொடர்ந்து மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளர் வெங்கடேஷ் கூறுகையில், "மதிய சாப்பாடு ஓட்டல்களில் சாப்பிட்டால் குறைந்தது ரூ.100-ஆவது ஆகும். ஆனால், மோகன் தருகின்ற சாப்பாடுதான் என்னுடைய பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்றது. அவரின் குடும்பத்தார் அனைவரும் நல்லா இருக்கணும். கடந்த 27 வருசமா தூய்மைப் பணியாளரா இருக்கிறேன். எனக்கு மோகனை கடந்த 15 ஆண்டுகளாகத் தெரியும். நம் வயிற்றுக்கு போதுமான உணவை முட்டையுடன் வழங்குகிறார். இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா? தற்போது அவித்த முட்டை மட்டுமே ரூ.20க்கு விற்கிறார்கள். ஆனால், இவர் சாப்பாட்டுடன் சேர்த்தே ரூ.30க்கு தான் விற்கிறார். இங்கு வந்து உணவு வாங்கிச் செல்கின்ற அனைவரும் மோகனை மனதார வாழ்த்திவிட்டுத்தான் செல்கிறார்கள்" என்கிறார்.
ஏழைகளின் பசியை போக்க என்னால் முடிந்தது
தொடர்ந்து மோகனிடன் கேட்டபோது, "என்னைப்போல யாரும் பசியால் வாடக்கூடாது என்பதற்காக, கடந்த 12 வருஷமாக இந்த சேவையை செய்து வருகிறோன். அம்மா உணவகத்தின் டெண்டர் எனக்குக் கிடைத்தால், தமிழக அரசு ரூ.5க்கு வழங்குகின்ற உணவை என்னால் வெறும் ரூ.3-க்கே தர முடியும். அதையும் வெள்ளை சோறு, சாம்பார், ரசம், கூட்டு, பொரியல், அப்பளம் என தமிழகம் முழுவதும் வழங்க என்னால் முடியும். எனது சேவையைப் பார்த்து தற்போது நிறைய பேர் இதுபோன்று இலவசமாக உணவு வழங்கி வருகின்றனர். அதுவே எனக்குக் கிடைத்த வெற்றியாக பார்க்கிறேன்.
என்னுடைய மகன் அக்ஷய், மனைவி நாகரத்தினம் ஆகியோர்தான் எனக்கு பெறும் உதவியாக உள்ளனர். பட்டினியில் வருகின்ற மக்களுக்கு பசியாற்றுவதுதான் எனது வாழ்நாள் கடமை. இதனை எனது வாழ்நாள் முழுவதும் செய்வேன். இதற்காக தமிழக அரசும், முதலமைச்சரும் என்னைப் போன்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தொடர்ந்து ஊக்கமும், தைரியமும் தர வேண்டும்" என்று கோரிக்கை வைத்தார் மோகன்.
அப்பா போல நானும் சேவை செய்யனும்
இதுகுறித்து 11ஆம் வகுப்பு பயிலும் மோகனின் மகன் அக்ஷய் கூறுகையில், "என்னுடைய 4 வயதிலிருந்து அப்பாவுடன் நானும் வருகிறேன். பசியோடு வருவோருக்கு பணம் இல்லையென்றாலும் உணவு வழங்குகிறார். எதிர்காலத்தில் நானும் எனது அப்பாவைப் போல, ஏழை எளிய மக்களுக்கு உணவு வழங்கும் சேவையை தொடர்வேன்' என்கிறார்.
பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வள்ளலார் ஏற்றி வைத்த பசிப்பிணி போக்கும் திருவிளக்கு வடலூரில் மட்டுமின்றி தமிழகத்தின் எங்கேனும் ஓரிடத்தில் மோகன் போன்ற நபர்களால் எரிந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது என்றால் மிகையாகாது.