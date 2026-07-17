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மனித வாடையின்றி இயற்கை வசமே திரும்பிச் செல்லும் மாஞ்சோலை; முடிவுக்கு வந்த ஜமீனின் கடைசி அடையாளம்

மாஞ்சோலையில் பி.பி.டி.சி நிறுவனத்திடம் இருந்த 8373.57 ஏக்கர் நிலமும் ஒட்டுமொத்தமாக சமீபத்தில் வனத்துறை வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

மாஞ்சோலை தேயிலை தோட்ட ரேஷன் கடை விலைப்பட்டியல்
கீழே கிடக்கும் மாஞ்சோலை தேயிலை தோட்ட ரேஷன் கடை விலைப்பட்டியல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 10:26 AM IST

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-By இரா.மணிகண்டன்

தேயிலைத் தோட்டப் பணியாளர்கள் பரபரக்க; தேயிலைச் செடிகள் ‘ஹாய்’ சொல்ல பச்சை பசேல் என ரம்மியமாக உருவாக்கப்பட்ட மாஞ்சோலை எஸ்டேட் பகுதிகளை, இயற்கை வசமே ஒப்படைக்க தமிழ்நாடு வனத்துறை முடிவெடுத்துள்ளது. அடர்ந்த வனப்பகுதியாக மாறப்போகும் மாஞ்சோலையின் வரலாறு, ஜமீனின் 100 ஆண்டுகால குத்தகைக் கணக்குடன் முடிந்துவிடாது.

திருநெல்வேலி என்றாலே வற்றாத ஜீவநதியான தாமிரபரணி ஆறும், இருட்டுக்கடை அல்வாவும், நெல்லையப்பர் கோயிலும்தான் பெரும்பாலான மக்களின் நினைவுக்கு வரும். ஆனால் நெல்லையில் ஊட்டிக்கு இணையாக ஒரு குளிர்ச்சியான மலைப்பகுதி அமைந்திருப்பதை பெரும்பாலானவர்கள் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.

திருநெல்வேலியின் மேற்குப்பகுதியில் கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே சமவெளிப் பகுதியில் இருந்து சுமார் 3,000 அடி மலை உயரத்தில் தான் இந்த குளிர்ச்சியான மலைப்பகுதி அமைந்துள்ளது. மாஞ்சோலை என்று அழைக்கப்படும் இங்கு தேயிலை எஸ்டேட் செயல்பட்டு வந்தது.

96 ஆண்டுகால சகாப்தம்

சுமார் 96 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வந்த இந்த மாஞ்சோலை தேயிலை எஸ்டேட் தற்போது முடிவுக்கு வந்துள்ளது. பனியிலும், கொட்டும் மழையிலும் ஓடி ஆடி தேயிலை பறித்து கொண்டு இருந்த தொழிலாளர்கள், தற்போது அங்கு இல்லை. தேயிலைக்காக பராமரிக்கப்பட்டு வந்த தேயிலைச் செடிகள் தற்போது பராமரிப்பு இன்றி மரங்களாக மாறிவிட்டது.

மாஞ்சோலை தேயிலைத் தோட்டம்
மாஞ்சோலை தேயிலைத் தோட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தேயிலை எஸ்டேட்டை மையமாக வைத்து இயங்கி வந்த தேநீர் கடைகள், உணவகங்கள், தபால் நிலையங்கள், சுகாதார அலுவலகங்கள், பள்ளிக்கூடங்கள் என அனைத்தும் மூடப்பட்டு, ஆள் நடமாட்டமே இல்லாமல் காட்சியளிக்கிறது. மாஞ்சோலை எஸ்டேட்டின் இந்த நிலைக்கு என்னதான் காரணம்? எஸ்டேட் மூடப்பட்டதின் பின்னணி என்ன? என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.

மாஞ்சோலை எஸ்டேட்டின் பின்னணி

சுமார் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே சிங்கம்பட்டி ஜமீன்தார் வாழ்ந்து வந்தார். ஜமீன் சிங்கப்பட்டி என்ற அவரது அரண்மனை தற்போதும் உள்ளது. கல்லிடைக்குறிச்சி மட்டுமல்லாமல் அருகில் உள்ள மணிமுத்தாறு, மாஞ்சோலை, பாபநாசம், காரையாறு உள்ளிட்ட வனப்பகுதிகள் முழுவதும் இந்த சிங்கம்பட்டி ஜமீன் கட்டுப்பாட்டிலேயே இருந்தது.

இதுபோன்ற சூழலில் தான் கடந்த 1929 காலகட்டங்களில் மாஞ்சோலை வனப்பகுதியில் தேயிலை எஸ்டேட் அமைக்க மும்பையை சேர்ந்த பி.பி.டி.சி என்ற தனியார் நிறுவனம் சிங்கப்பட்டி ஜமீனை அணுகியது. அப்போது நூறு ஆண்டுகளுக்கு மாஞ்சோலை வனப்பகுதியை பி.பி.டி.சி நிறுவனத்திற்கு குத்தகைக்கு கொடுக்க சிங்கம்பட்டி ஜமீனும் ஒப்புக்கொண்டார்.

100 வருட ஒப்பந்தம்

அதன்படி 1929 - 2028 வரை என 100 ஆண்டுகள் மாஞ்சோலையில் தேயிலை எஸ்டேட் அமைக்க ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது. இதையடுத்து மாஞ்சோலை மட்டுமில்லாமல் அருகில் உள்ள ஊத்து, நாலுமுக்கு, காக்காச்சி ஆகிய இடங்களில் மிகப்பெரிய தேயிலை எஸ்டேட்டை உருவாக்கி 2,000-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களை பணியமத்தியது பி.பி.டி.சி நிறுவனம்.

ஊட்டி பகுதியில் அமைந்துள்ள பிற தேயிலை எஸ்டேட்டுகளை போன்று, மாஞ்சோலையும் புகழ்பெற்ற தேயிலை எஸ்டேட்டாக உருவெடுத்தது. இங்கு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட தேயிலை உள்நாடு மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது.

ஊத்து எஸ்டேட்
ஊத்து எஸ்டேட் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நாளடைவில் சிங்கம்பட்டி ஜமீன் உயிரிழந்தார். அவருக்கு பிறகு அவரது வாரிசுகள் இருந்தாலும்கூட நாடு முழுவதும் ஜமீன் சட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டதால், ஜமீன் முறை ஒழிக்கப்பட்டது. ஜமீன் சொத்துக்கள் அனைத்தும் அரசின் வசம் வந்தது. ஆனாலும், தொழிலாளர்கள் நலனை கருத்திற்கொண்டு, மாஞ்சோலை எஸ்டேட் பகுதியை அரசு கையகப்படுத்தாமல் தொடர்ந்து எஸ்டேட் செயல்பட நீதிமன்றம் மூலம் அனுமதி வாங்கப்பட்டது.

வனத்துறை கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்த எஸ்டேட்

அதேசமயம் எஸ்டேட்டை சுற்றி அடர்ந்த வனப்பகுதி இருப்பதால், அவை அனைத்தும் வனத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. எஸ்டேட் தனியார் நிறுவனத்திடம் இருந்தாலும்கூட அதனை கண்காணிப்பது மற்றும் பொதுமக்கள் வந்து செல்வதில் கட்டுப்பாடு விதிப்பது உள்ளிட்ட பணிகளை வனத்துறையே செய்து வந்தன. மாஞ்சோலை குளிர்ச்சியான மலைப்பகுதி என்பதால், வனத்துறை சார்பில் எஸ்டேட்டை சுற்றிப் பார்க்க சூழல் சுற்றுலாவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

ஆண்டுக்கு சுமார் 8 மாதங்கள் வரை மழைப்பொழிவு இருக்கும் என்கிறது வானிலை ஆய்வு மைய தரவுகள். தமிழ்நாடு முழுவதும் கோடை வெயில் கொளுத்தினாலும்கூட மாஞ்சோலை, ஊத்து, நாலுமுக்கு பகுதிக்கு செல்லும்போது மிகவும் குளிர்ச்சியான, ரம்மியமான சூழல் நிலவும். இதனால், தொழிலாளர்கள் மட்டுமல்லாமல் அவர்களது உறவினர்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள் என இங்கு மனிதர்களுக்கு பஞ்சம் இல்லாத நிலை இருந்தது.

வெளியேற்றப்பட்ட தொழிலாளிகள்

நாட்கள் செல்ல செல்ல ஜமீன் போட்டுக் கொடுத்த குத்தகை காலமோ முடிவுக்கு வரத் தொடங்கியது. அதாவது, 2028ஆம் ஆண்டுடன் குத்தகை காலம் முடிவடைய இருக்கும் சூழலில், அதற்கு முன்பாகவே எஸ்டேட் பகுதியில் அமைந்துள்ள கட்டட இடர்பாடுகள் உள்பட எந்த இடையூறும் இல்லாமல், ஏற்கனவே இருந்ததைப் போன்று முழு காடாக மாஞ்சோலை எஸ்டேட்டை வனத்துறையிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் பி.பி.டி.சி நிறுவனத்திற்கு அறிவுறுத்தியிருந்தது.

எனவே, கட்டடங்களை அகற்றுவது, தொழிலாளர்கள் குடியிருப்புகளை காலி செய்வது உள்ளிட்ட பணிகள் இருப்பதால் முன்னதாகவே (2024 ஆம் ஆண்டே) பி.பி.டி.சி நிறுவனம் மாஞ்சோலையில் தேயிலை உற்பத்தியை நிறுத்தியது. இதனால், அங்கு பணிபுரிந்த 500-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வேலையிழக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி, தொழிலாளர்களுக்கு கட்டாய விருப்ப ஓய்வு வழங்கி, அதற்கான பணபலங்களையும் கொடுத்தது.

கண்ணீரும், கவலையும்

இருந்தாலும், 3 தலைமுறைகளாக வாழ்ந்து வந்த தொழிலாளர்கள் மாஞ்சோலையை விட்டும் எஸ்டேட்டை விட்டும் பிரிய மனமில்லாமல், குடியிருப்புகளை காலி செய்ய மறுத்தனர். ஆனால், பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு, 400-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் கீழே குடிபெயர்ந்தனர். இன்னும் 30 பேர் மட்டும் குடியிருப்புகளை காலி செய்யாமல், தொடர்ந்து எஸ்டேட் பகுதியிலேயே வசிக்கின்றனர்.

இது தமிழக அரசுக்கும், வனத்துறைக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியது. ஒருபுறம் எஸ்டேட் தேயிலை உற்பத்தியை நிறுத்தியதால் மாஞ்சோலை தோட்டம் கலையிழந்தது. குளிர்ச்சியான சூழலில் குதூகலமாக வேலை பார்த்த தொழிலாளர்கள் கண்ணீரும், கவலையுமாக மாறினர்.

சுடலை டீக்கடை
சுடலை டீக்கடை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மாஞ்சோலையில் தேநீர் கடை நடத்தி வந்த சுடலை இன்னும் காட்டிற்குள் தாக்குப்பிடித்து வருகிறார். தனக்கு மலையடிவாரத்தில் கடை அமைத்து வருவாய்க்கு ஏற்பாடு செய்துதர வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளார். நம்மிடம் பேசுகையில், “தேயிலைத் தோட்டம் செயல்பட்டு வந்தபோது வியாபாரம் சிறப்பாக இருந்தது. இப்போது ஒரு பைசா வருமானம் இல்லை. அரசு தான் உதவி செய்யணும். தனி நிலத்தில் சிறிய வீடு, ஒரு கடை அமைத்து கொடுத்தால் வாழ வழிகிடைக்கும்” என்று தெரிவித்தார்.

இறுதியாக ஒப்படைக்கப்பட்ட நிலம்

இதுபோன்ற சூழலில்தான், பி.பி.டி.சி நிறுவனத்திடம் இருந்த 8373.57 ஏக்கர் நிலமும் ஒட்டுமொத்தமாக சமீபத்தில் வனத்துறை வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

அதில் 8152.13 ஏக்கர் நிலத்தை கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் பிபிடிசி நிறுவனம் வனத்துறையிடம் ஒப்படைத்தது. இருப்பினும், மீதமுள்ள 221.41 ஏக்கர் நிலத்தில் தேயிலை தொழிற்சாலை கட்டடங்கள், தொழிலாளர்கள் குடியிருப்பு கட்டடங்கள் போன்றவை இருந்ததால் அந்த நிலங்களை ஒப்படைக்க இயலவில்லை.

வெறிச்சோடி காணப்படும் மாஞ்சோலை
வெறிச்சோடி காணப்படும் மாஞ்சோலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில் தான் மீதமுள்ள 221.44 ஏக்கர் நிலத்தையும், வனத்துறையிடம் பி.பி.டி.சி நிறுவனம் ஒப்படைத்தது. இதன்மூலம் மாஞ்சோலை, ஊத்து, நாலுமுக்கு ஆகிய எஸ்டேட் பகுதிகள் ஒட்டுமொத்தமாக வனத்துறை வசம் வந்துள்ளது.

வெறிச்சோடிய மாஞ்சோலை

இதனால். மாஞ்சோலை தேயிலை எஸ்டேட் இருந்ததற்கான அடையாளங்கள் முழுவதுமாக அழிக்கப்பட உள்ளன. எனவே, பரபரப்பாக இயங்கி வந்த மாஞ்சோலை எஸ்டேட் தற்போது எப்படி இருக்கிறது என்பதை தெரிந்துகொள்ள களத்திற்கு நேரடியாக ஈடிவி பாரத் பயணப்பட்டது.

மணிமுத்தாறு அருவியை கடந்து சுமார் 3,000 அடி உயரத்தில் உள்ள மாஞ்சோலை எஸ்டேட் பகுதிக்கு செல்லும் சாலை மிக மிக மோசமாக காணப்பட்டது. சாலைகள் குண்டும் குழியுமாக இருந்தன. மணிமுத்தாறு வனசோதனைச் சாவடியிலிருந்து சுமார் 16 கி.மீ தொலைவில் மாஞ்சோலை தேயிலை எஸ்டேட்டும், அடுத்த 10 கிமீ தொலைவில் காக்காச்சி, நாலுமுக்கு எஸ்டேட்டும், அடுத்த 3 கி.மீ தொலைவில் ஊத்து எஸ்டேட் பகுதியும் உள்ளது.

மாஞ்சோலையில் இடிக்கப்பட்ட கட்டடம்
மாஞ்சோலையில் இடிக்கப்பட்ட கட்டடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

எனவே 16 கி.மீ தூரம் பயணித்தபோது சாலையோரம் தேயிலை செடிகள் நம் கண்களுக்கு காட்சியளித்தன. ஆனால், ஏற்கனவே கூறியபடி பராமரிப்பு இல்லாததால், தேயிலை செடிகள் அனைத்தும் மரமாக வளர்ந்திருந்தன. பொதுவாக செடியாக இருக்கும் வரை தான் அதிலிருந்து தேயிலை எடுக்க முடியும். எனவே, அவை எந்த பயனும் இல்லாமல் காட்சியளித்தன.

மாஞ்சோலை எஸ்டேட்டின் நுழைவாயிலில் சோதனைச்சாவடி அமைக்கப்பட்டு, வாகனங்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தது. நாம் நேரில் சென்றபோது அந்த சோதனை சாவடியில் ஆளில்லை. மேலும் சோதனை சாவடியின் முன்பு பி.பி.டி.சி நிறுவனம் பெயரில் பெரிய வரவேற்பு பலகையும் வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்போது நிலம் அனைத்தும் வனத்துறை வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டதால். அந்த பெயர் பலகையை அப்புறப்படுத்தியிருந்தனர். அந்த காட்சிகளையும் நம்மால் காண முடிந்தது.

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பி.பி.டி.சி நிறுவனத்தின் பெயரை தாங்கி ஆங்காங்கே வைத்திருந்த பெயர் பலகைகளும் அகற்றப்பட்டிருத்தன. இதன்மூலம் அங்கு எஸ்டேட் இருந்ததற்கான அடையாளம் அழிக்கப்பட்டு வருவதை உணர முடிந்தது.

ஆள்நடமாட்டம் குறைந்திருப்பதால் தற்போது அங்கு எந்த தொழிலும் செய்ய முடியாத சூழல் இருப்பதை பார்க்க முடிந்தது. ஏற்கனவே செயல்பட்டு வந்த டீக்கடைக்கு பின்பகுதியில், அரசிடம் வாழ்வாதாரம் வேண்டி கோரிக்கை வைத்திருக்கும் சுடலை, ஒரு சின்ன அறையில் பெயரளவுக்கு டீக்கடை நடத்தி வந்ததை பார்த்தோம். தபால் நிலையம், சுகாதார நிலையம், பேருந்து நிலையம் என அனைத்தும் மூடப்பட்டு வெறிச்சோடி காட்சியளித்தன.

மனித வாடையை மறக்கும் மாஞ்சோலை

அங்கிருந்து சுமார் 10 கி.மீ தொலைவில் உள்ள நாலுமுக்கு எஸ்டேட் பகுதிக்கு சென்றோம். அங்கும் பரிதாப நிலையே காணப்பட்டது. எப்போதும் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் நாலுமுக்கும், ஆள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. அங்கிருந்து நேராக சுமார் 3 கி.மீ தொலைவில் ஊத்து பகுதிக்கு சென்றோம். அங்கு இதைவிட மோசமான நிலை காணப்பட்டது. ஒரே ஒரு தொழிலாளரை மட்டுமே காண முடிந்தது.

இடிக்கப்பட்டுள்ள கட்டடங்கள்
இடிக்கப்பட்டுள்ள கட்டடங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொழிலாளர்களின் குடியிருப்புகள் அனைத்தும் பூட்டிக் கிடந்தன. மிகவும் மோசமாக சாலை என்பதால், பொழுது சாய்வதற்குள் கீழே இறங்க வேண்டும் என்பதால் எஸ்டேட்டின் பரிதாப நிலையை பார்த்தவாறே கீழே இறங்கி விட்டோம். இந்நிலையில், மாஞ்சோலையை மீட்டுருவாக்கவனத்துறை மிகப்பெரிய திட்டத்தை வைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சூழல் சுற்றுலா எப்போது வரும்?

இதுகுறித்து களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்தை ஈடிவி பாரத் சார்பில் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டோம். நம்மிடம் பேசிய அவர், “தற்போது எஸ்டேட் பகுதியில் 30-க்கும் குறைவான தொழிலாளர்களே வசிக்கின்றனர். பிபிடிசி நிறுவனமும் தன்னிடம் இருந்த அனைத்து இடத்தையும் ஒப்படைத்துவிட்டது.

எஸ்டேட் பகுதியில் உள்ள கட்டடங்களை இடிப்பது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டு, அதற்கான பணிகளும் நடைபெற்று வருகிறது. அங்குள்ள தொழிலாளர்களுக்கு மறுவாழ்வு வசதி ஏற்படுத்தி கொடுத்த பிறகே அவர்களை கீழே இறக்க முடியும். இதுதொடர்பாக அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.

மேலும், எதிர்காலத்தில் மாஞ்சோலை எஸ்டேட் பகுதியில் சூழல் சுற்றுலா அமைப்பது தொடர்பாக மத்திய குழுவினர் இங்கு ஆய்வுக்கு வருவார்கள், அதன்பிறகே முடிவு எடுக்கப்படும். தேயிலை செடிகளை அகற்றுவதா? அல்லது அவற்றை அப்படியே விட்டுவிடுவதா என்பது குறித்து முடிவெடுக்க தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகிறது” என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

மாஞ்சோலை எஸ்டேட் என்ற சாம்ராஜ்யம் முடிவுக்கு வந்திருப்பதால், அதை நம்பியிருந்த தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரத்தை இழந்தாலும்கூட வனத்தை பாதுகாப்பது ஒவ்வொரு குடிமகன்களின் கடமை என்பதையும் இங்கு நாம் மறந்துவிட முடியாது. குறிப்பாக தென்னிந்தியாவில் அதிக மழைப்பொழிவை தரும் பகுதியாக மாஞ்சோலையின் ஊத்து பகுதி அமைந்துள்ளது.

விலங்குகளின் வசமான வனம்

எஸ்டேட் செயல்பாடு ஓய்ந்திருப்பதால் அருகில் உள்ள காட்டில் வசிக்கும் யானைகள், கரடிகள், சிறுத்தைகள், காட்டு மாடுகள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் சுதந்திரமாக எஸ்டேட் பகுதியில் வலம்வருகின்றன. நாம் சென்றபோது சாலையில் யானை சாணங்கள் அதிகளவு கிடந்தன. ஏறத்தாழ 96 ஆண்டுகளுக்குப்பின் விலங்குகளுக்கான வீடு மீண்டும் அவைகளிடமே ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது என்றுதான் கூற வேண்டும்.

இனி மனிதர்களின் இடையூறி இன்றி விலங்குகள் தன் காட்டை வலம் வரும். சொல்லப்போனால் எஸ்டேட் நிறுவனம் வைத்திருந்த நிலம் வனத்துறை வசம் வந்தது என்பதைவிட, விலங்குகளின் வசம் சென்றது என்றுதான் கூற வேண்டும். அதேசமயம் நிலம் வனத்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்படுவதன் மூலம் சிங்கம்பட்டி ஜமீன் கடைசி அடையாளமும் அழிந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

எனவே, பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியாக இருக்கும் இந்த மாஞ்சோலை காட்டை மேலும் மேம்படுத்த வனத்துறை முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. எது எப்படியோ; காடு பாழாகாமல் செழித்திருப்பது தானே இயற்கையில் நியதி!

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