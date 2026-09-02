"சின்ன வயசுல இருந்தே பெரிய ஆசை" | கனவை நனவாக்கிய விநோதினி; கோவையை கலக்கும் முதல் திருநங்கை நடத்துநர்
விடாமுயற்சியும், உழைப்பும் இருந்தால் எந்தவொரு இலக்கையும் எட்ட முடியும் என்பதற்கு திருநங்கை நடத்துநர் விநோதினி ஒரு முன்னூதாரணமாக திகழ்கிறார்.
Published : September 2, 2026 at 8:48 PM IST
- BY எஸ்.சீனிவாசன்
“சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு ஆசை... ஆசைன்னா பெரிய ஆசை” என பெருமிதம் கொள்கிறார் நடத்துநர் கனவை நனவாக்கிய திருநங்கை விநோதினி.
கேலி கிண்டல்கள், சமூக புறக்கணிப்பு, சொந்த குடும்பமே நிராகரிக்கும் சூழல், பொருளாதார தடை போன்ற பல்வேறு தடைகளையும் தாண்டி, இன்று பல திருநங்கைகள் விடாமுயற்சியாலும், உழைப்பாலும் பல்வேறு துறைகளில் சாதித்து வருகின்றனர்.
கோவையை கலக்கும் முதல் திருநங்கை நடத்துநர்
குறிப்பாக, பரதநாட்டிய கலைஞர் நர்த்தகி நடராஜ், கலைஞர் மற்றும் எழுத்தாளரான கல்கி சுப்ரமணியம், வழக்கறிஞர் சத்யஸ்ரீ ஷர்மிளா, நீதிபதி ஜோயிதா மொண்டல் போன்றோர் தடைகளை உடைத்து வாழ்க்கையில் சாதித்த முதல் திருநங்கைகள் ஆவர். அந்த வரிசையில், கோவையில் முதல் அரசு பேருந்து நடத்துநராக வலம் வந்து, அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார் திருநங்கை விநோதினி.
வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சோதனைகள்... சமூகத்தின் புறக்கணிப்புகள்... வலிகள், அவமானங்கள் என அத்தனையையும் கடந்து வந்தாலும், தனது கனவை மட்டும் கைவிடாமல் இருந்துள்ளார் இந்த திருநங்கை; இன்று அதே கனவு நனவாகியுள்ளது. கையில் பயணச்சீட்டு... தோளில் பை... வாயில் விசில் உடன் “ரைட்... ரைட்... போலாம்!” என அரசு பேருந்தில் கம்பீரமாக வலம் வருகிறார் விநோதினி.
யார் இந்த விநோதினி?
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியை சொந்த ஊராக கொண்ட விநோதினி(26) பாலின மாற்றம் செய்த பின்னர் ஆரம்பத்தில் கிடைத்த வேலைகளை செய்து வந்துள்ளார். இருந்தாலும், நடத்துநர் ஆக வேண்டும் என்ற அவரின் சின்ன வயது ஆசை மனதுக்குள் நெருடலாகவே இருந்து வந்துள்ளது. இதுபோன்ற சூழலில், திருநங்கைகள் என்றாலே சாலையோரங்களில் யாசகம் கேட்பவர்கள் என்ற நிலையை மாற்ற வேண்டுமென்ற சிந்தனை விநோதினிக்கு உதித்துள்ளது.
கனவை நனவாக்கிய சிங்கப்பெண்
பத்தாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்த இவர், தனது பாலின அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தி திருநங்கையாக தனது வாழ்க்கை பயணத்தை தொடர்ந்தார். அப்போது பல்வேறு சவால்களையும், சமூகத்தின் புறக்கணிப்புகளையும் எதிர்கொண்ட அவர், சுமார் 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கோவைக்கு வந்தார்.
கோவையில் சமையல் வேலை, ஓட்டுநர் வேலை உட்பட கிடைத்த பணிகளைச் செய்து தனது வாழ்க்கையை நகர்த்தி வந்த விநோதினியின் மனதில், சிறு வயதில் உருவான நடத்துநர் கனவு தொடர்ந்து தான் இருந்தது. அந்த கனவை நனவாக்கும் முயற்சியில் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடத்துநர் உரிமம் பெற்றார். தனது விடாமுயற்சிக்கு பலனாக கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தில், அவருக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிக நடத்துநர் பணி கிடைத்துள்ளது.
தற்போது கோவையில் இயங்கி வரும் ஐந்தாம் எண் பேருந்தில் நடத்துநராக வலம் வருகிறார். இதன் மூலம் கோவையின் முதல் திருநங்கை நடத்துநர் என்ற பெருமையையும் விநோதினி பெற்றுள்ளார்.
என்னை யாரும் ஒதுக்கவில்லை
இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசிய விநோதினி, “பாலின மாற்றத்திற்கு பின், எட்டு ஆண்டுகளாக கோவையில் இருக்கிறேன். என்னதான் நான் திருநங்கையாக மாறினாலும், என்னுடைய குடும்பத்தினர் என்னை ஒதுக்கவில்லை. அவர்களின் அரவணைப்பில் நல்ல வேலைக்கு சென்று சாதித்துக் காட்ட வேண்டும் என்னிடம் கூறினர்.
இருந்தாலும், எனது வாழ்க்கையில் பல கஷ்டங்களையும், சவால்களையும் சந்தித்துதான் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறேன். இந்த வேலை எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது. அதனாலேயே வேலை செய்வதில் எந்த சிரமமும் தெரியவில்லை. பேருந்தில் பயணிக்கும் பலரும் என்னிடம் கனிவாக நடந்து கொள்வது மட்டுமின்றி, என் முயற்சியை பாராட்டி வாழ்த்துகளையும் தெரிவிக்கின்றனர்” என்றார்.
சின்ன வயசு ஆசை
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “சின்ன வயதிலிருந்தே நடத்துநராக வேண்டும் என்பது என்னுடைய மிகப்பெரிய ஆசை. அந்த கனவு தற்போது நிறைவேறியுள்ளது. இதற்கு வாய்ப்பளித்த போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரிகள், ஆதரவு அளித்த என் குடும்பத்தார் மற்றும் எனது சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் (திருநங்கைகள்) அனைவருக்கும் நன்றி.
எனது ஆசை பல்வேறு கதைகளை கடந்து வந்தது. திருநங்கை என்றாலே ஒதுக்குவதாகக் கூறும் இக்காலகட்டத்தில், என்னிடம் பாகுபாடு பார்க்காமல் அனைவரும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கின்றனர். பயணிகளிடையே நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. பேருந்தில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்போது, அதற்கு தகுந்தாற்போல் ஓட்டுநரும் எனக்கு உதவி செய்கிறார்.
முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கோரிக்கை
என்னைப் போல, திருநங்கைகள் பலரும் சமூகத்தில் சாதிக்க வேண்டும் எனக் கூறுகிறார்கள். அவர்களுக்கும் இட ஒதுக்கீடு கொடுத்தால், கீழே உள்ளவர்கள் மேலே வருவார்கள். ஏனென்றால், படித்த பல திருநங்கைகளுக்கு திறமைக்கு ஏற்ற வேலை வழங்கப்படுவதில்லை. ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால், அவர்களும் நல்ல நிலைக்கு வருவார்கள்” என தமிழக அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
மேலும், "என்னுடைய பணியை நிரந்தரம் செய்துதர வேண்டும்" என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு கோரிக்கை விடுத்த அவர், "நடத்துநர் ஆக வேண்டும் என்ற எனது ஆசையை நான் விட்டுக் கொடுக்கவில்லை. பல சோதனைகளுக்குப் பிறகு வெற்றி அடைந்துள்ளேன். இதில் நிரந்தரமாகி அடுத்தகட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதே என்னுடைய ஆசை" என தெரிவித்தபடியே, "ரைட்... ரைட்... போலாம்"... என்று விசிலடித்து விருப்பமான பயணத்தை தொடர்ந்தார் திருநங்கை விநோதினி.
வாழ்க்கை கொடுத்த வலிகளை எல்லாம் படிக்கட்டாக மாற்றி, விநோதினி படைத்துள்ள இந்த வெற்றி, வாழ்க்கையில் சாதிக்கத் துடிக்கும் பல திருநங்கைகளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை பாதையாக மாறட்டும்.