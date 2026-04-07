தேர்தல் என்றாலும்கூட கட்சிகளுக்கும், கொடிகளுக்கும் அனுமதி இல்லை; அரசியலுக்கு 'தடா' சொல்லும் ஒத்தவீடு கிராமம்

கிராமத்தில் திருமணம், இறப்பு, பிறப்பு ஆகியவற்றுக்கான வாழ்த்து பதாகைகள், சுவரொட்டிகள், துண்டறிக்கைகள், கட்சி கொடிகளுக்கும் அனுமதி கிடையாது என்கிறார்கள்.

ஒத்தவீடு பெயர்ப்பலகை
ஒத்தவீடு பெயர்ப்பலகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 7, 2026 at 8:59 PM IST

-By இரா.சிவக்குமார்

"எவ்வளவு பெரிய அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும் ஊருக்கு வெளியேதான். அதேசமயம் அவர்களுக்கு கொடுக்கும் மரியாதைக்கும் குறைவே இருக்காது" என்கிறார்கள் ஒத்தவீடு கிராம மக்கள்

சட்டமன்ற தேர்தல் களம் பரப்புரை, பிரச்சாரம் என அனல் பறக்கிறது. அதற்காக போஸ்டர், கட்அவுட், பேனர்கள் என எங்கு பார்த்தாலும், அரசியல் கட்சிகளின் விளம்பரங்களும், கொடிகளும் மிளிர்வதை நாம் காணலாம். ஆனால், இன்றைய விளம்பர யுகத்தில் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமம் அரசியல், சினிமா, திருமணம் என எந்தவித விளம்பரங்களும் இல்லாத அதிசய கிராமமாக உள்ளது என்றால் நம்ப முடிகிறதா?

ஆம், அரசியல் கட்சிகளுக்கும், கொடிகளுக்கும் தோரணங்களுக்கும் பதாகைகளுக்கும் ஒருபோதும் அனுமதி இல்லை. தேர்தல் காலம் என்றால் கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு பாகுபாடின்றி மரியாதை தருவோம். ஆனால், ஊருக்குள் பரப்புரை ஒருபோதும் கூடாது என நிபந்தனையோடு கண்டிப்பு காட்டுகிறது 'ஒத்தவீடு' என்கிற கிராமம். தமிழ்நாட்டில் உள்ள குக்கிராமங்கள் கூட பரபரப்பாய் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில், ஒத்தவீடு கிராமம் மட்டும் ஆர்ப்பாட்டம், கட்சிக் கொடி, தோரணங்கள், அரசியல் கட்சியின் பரப்புரைக்கு என எதற்கும் அனுமதி தராமல் அமைதியாய் புரட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது.

ஒத்தவீடு பெயர்ப்பலகை
ஒத்தவீடு பெயர்ப்பலகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

'ஒத்தவீடு' கிராமம்

மதுரையில் இருந்து சிவகங்கை செல்லும் சாலையில் கருப்பாயூரணி அப்பர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் இருந்து வலது பக்கம் திரும்பினால் சரியாக ஒரு கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது 'ஒத்தவீடு' கிராமம். ஊரின் பெயர் மட்டும் தான் ஒத்தவீடு. ஆனால், பல்வேறு சமூக மக்கள் கலந்து வாழும் அமைதியான சிற்றூர் இது. இந்த ஊரின் ஒரு பகுதி வண்டியூர் ஊராட்சிக்கும், மற்றொரு பகுதி மதுரை மாநகராட்சிக்கும் உட்பட்டு அமைந்துள்ளது. இங்கு சுமார் 300 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன.

இருந்தாலும், கடந்த நான்கைந்து தலைமுறையாக அரசியல் வாடையே இல்லாமல் அமைதியாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, கட்சிக் கொடிகளோ, தோரணங்களோ, பதாகைகளோ, சுவரொட்டிகளோ, ஊருக்குள் பரப்புரைகளோ அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. அது தேர்தல் காலமாகவே இருந்தாலும்கூட ஊர்மக்கள் மிகுந்த கண்டிப்பு காட்டுகின்றனர். தகவலறிந்து அக்கிராமத்திற்கு சென்றபோது, ஊரில் உள்ள பேருந்து நிழற்குடையில் ‘இந்த கிராமத்தில் நோட்டீஸ் ஒட்டவோ, விளம்பரம் செய்யவோ’ என எழுதி வைத்திருந்தனர்.

முன்னுதாரணமாக திகழும் கிராமம்

இதுகுறித்து அவ்வூரை சேர்ந்த உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் ராஜாராம் கூறுகையில், “இங்கு பல தலைமுறையாக சாதி, கட்சி பாகுபாடு கிடையாது. கிழக்குத் தொகுதிக்கே முன்னுதாரணமுள்ள கிராமமாக திகழ்கிறது. அதேபோல, பொங்கல் விழா என்றாலும் ஊர் கோயில் திருவிழா என்றாலும் பாகுபாடு இன்றி, ஒற்றுமையாகக் கொண்டாடி மகிழ்கிறோம்.

எங்கள் கிராமத்தில் திருமணம், இறப்பு, பிறப்பு ஆகியவற்றுக்கான வாழ்த்து பதாகைகள், சுவரொட்டிகள், துண்டறிக்கைகள், கட்சி கொடிகளுக்கும் அனுமதி கிடையாது. எங்கள் கிராமத்தை சுவரொட்டிகள் இல்லாத கிராமம் என்றும் சொல்லலாம். ஊர் கட்டுப்பாட்டிற்கு இந்த ஊர் மக்கள் அனைவரும் ஒத்துழைப்பு தருகின்றனர்” என பெருமை தெரிவித்தார் அவர்.

கட்சி என்றாலும், சாதி என்றாலும் அவரவர் வீட்டுக்குள் தான். அதனை ஒருபோதும் ஏதேனும் ஒரு அடையாளத்தில் வெளிப்படுத்தவோ, தெரியப்படுத்தவோ கூடாது என்பதை ஊர் கட்டுப்பாடாகவே விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு அனைவரும் ஒத்துழைக்கின்றனர். மூன்று நான்கு தலைமுறைகளுக்கு முன்பு கொண்டுவரப்பட்ட இந்த நடைமுறையை, இன்றுள்ள தலைமுறையினர் வரை பின்பற்றி வருகின்றனர் என்பது வியப்பை ஏற்படுத்துகிறது.

ஊருக்கு வெளியே தான் எல்லாம்

இதுகுறித்து ஒத்தவீடு கிராமத்தை சேர்ந்த முத்து என்ற பெரியவரிடம் கேட்டபோது, “எங்கள் முன்னோர்கள் வகுத்த பாதையை நாங்கள் பின்பற்றி செல்கின்றோம். கட்சி சார்புடன் எந்த தலைவர்கள் வந்தாலும், அவர்களுக்கு ஊருக்குள்ளே அனுமதி கிடையாது. ஒருவேளை தேர்தல் காலம் என்றால், பிரச்சாரம் செய்வதற்கு ஊருக்கு வெளியே அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. கிராமத்திற்கு வெளியே வைத்து, வேட்பாளர்கள் யார் வந்தாலும் அவர்களுக்கு ஊர் சார்பாக மரியாதை செய்து, கௌரவிக்கப்படுகின்றனர். அதேசமயம் துண்டறிக்கைகளோ, பதாகைகளோ, சுவரொட்டிகளோ ஊருக்குள் அனுமதி இல்லை.

பேருந்து நிழற்குடையில் ‘இந்த கிராமத்தில் நோட்டீஸ் ஒட்டவோ, விளம்பரம் செய்யவோ’ கூடாது என்று எழுதப்பட்டுள்ளது
பேருந்து நிழற்குடையில் ‘இந்த கிராமத்தில் நோட்டீஸ் ஒட்டவோ, விளம்பரம் செய்யவோ’ கூடாது என்று எழுதப்பட்டுள்ளது (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஓட்டு போடுவது அவரவர் விருப்பம்

இதுபோன்ற விதிகளை நாங்கள் மட்டுமின்றி, எங்களுக்கு அடுத்து வரும் தலைமுறையையும் இந்த நடைமுறையை தொடர்ந்து காப்பாற்ற அறிவுறுத்தி வருகிறோம். இந்த கிராமத்தில் மட்டும் 654 வாக்குகள் உள்ளன. அதேபோன்று, கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்பது அவரவர் விருப்பமே. அதில் யாருக்கும் தலையிட அனுமதி இல்லை.

எந்த கட்சி வேட்பாளராக இருந்தாலும் சரி, நாங்கள் சொல்வதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். அந்த நடைமுறையை அவர்களும் பின்பற்றுகிறார்கள். கடந்த 1960 ஆம் ஆண்டு காமராஜர் முதலமைச்சராக இருந்தபோது எங்கள் ஊருக்கு வருகை தந்து தொடங்கி வைத்த மனமகிழ் மன்றத்தை இப்போதும் பாதுகாத்து வருகிறோம். அதில் தற்போது குழந்தைகளுக்கான சத்துணவு கூடம் செயல்பட்டு வருகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.

ஒத்தவீடு கிராம மக்களின் கோரிக்கை

இந்த கிராம மக்கள் ஊரை மிக சுத்தமாகவும், நேர்த்தியாகவும் பராமரிக்கிறார்கள். தற்போது வருகின்ற இளைய தலைமுறையினரும் இந்த நடைமுறையை பின்பற்றி வாழ்கின்றனர். எப்படி பரப்பரைக்கு அனுமதி இல்லையோ, அதேபோன்று கட்சி சார்பாக வாக்குக்கு பணம் கொடுப்பதையும் கிராமத்தார் அனுமதிப்பதில்லை.

ஒத்தவீடு கிராமத்துக்கு பொதுவாக உள்ள சுடுகாட்டில் மின்விளக்கு வசதி இல்லை, தண்ணீர் தொட்டியை புதிதாக அமைத்து தர வேண்டும் என்பதை வேண்டுகோளாக வைக்கின்றனர். ஒற்றுமை தழைத்தோங்கும் ஒத்தவீடு கிராமத்தில் அரசியல் கட்சிகளாலோ, சாதிகளாலோ மக்கள் மனதில் எந்தவித பாகுபாடும், ஏற்றத்தாழ்வும் கிடையாது என்கிறார்கள். அப்படி வந்து விடக்கூடாது என்பதில் மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையோடு செயல்படும் இந்த கிராமத்தை தேர்தல் ஆணையம் முன்னுதாரண கிராமமாக அறிவிப்பு செய்ய வேண்டும் என்பதே இந்த கிராம மக்களின் ஒட்டுமொத்த கோரிக்கையாக உள்ளது.

