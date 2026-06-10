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அழிவின் விளம்பில் 'சாட்டையும் சாகசமும்' - கண்ணீர் விடும் பம்பரம்

100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, கர்நாடகா மாநிலம் சென்னாப்பட்டினத்தில் இருந்து மரக்கடசல் தொழில் அம்பாசமுத்திரத்திற்கு அறிமுகமானது.

பம்பரம் (கோப்புப்படம்)
பம்பரம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 3:41 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 3:52 PM IST

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-By இரா.மணிகண்டன்

"என்னை உங்களுக்கு தெரியுமா? என தெரியவில்லை. உங்கள் அப்பாவின் அலமாரிகளிலோ அல்லது தாத்தாவின் நினைவுகளிலோ நான் ஏதோ ஒரு மூலையில் ஒளிந்திருப்பேன். ஒரு காலத்தில் இந்த உலகையே ஒற்றைக் காலில் சுழல வைத்தவன் நான். ஆனால், இன்று இருக்கும் இடம் தெரியாமல், இறுதி மூச்சுக் காற்றை சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ஒரு காலத்தில் புழுதி மண்ணின் ராஜாவாக வலம் வந்த நான்..." என்று வேதனையுடன் பேசத் தொடங்கியது ஒரு பம்பரம்.

உலகெங்கிலும் அறியப்பட்டதும், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய மற்றும் கிராமிய விளையாட்டுகளில் மிக முக்கியமான ஒன்றாக விளங்கியது பம்பர விளையாட்டு. வட்ட வடிவிலான ஒரு மரத்துண்டில் கூர்மையான இரும்பு ஆணியை பொருத்தி, சாட்டையின் உதவியால் அதனை தரையில் சுழல விட்டு விளையாடப்பட்டது. ஆன்லைன் விளையாட்டுகளால் அழிவின் விளிம்புக்கு சென்ற பம்பரம் என்ன கூறுகிறது என்பதை இப்போது பார்க்கலாம்.

நான் ஒரு சாதாரண மரத்துண்டு

"நான் ஒரு சாதாரண மரத்துண்டு தான். ஆனால், ஒரு கைவினைஞனின் உளி என் உடலில் பட்டு, செதுக்கப்பட்டு, ஒரு கூர்மையான இரும்பு ஆணியை என் காலடியில் தாங்கிய போது எனக்குள் உயிர் வந்தது. என்னை வாங்கிய அந்த சிறுவனின் கண்கள் மின்னின. என் உடம்பில் அவன் சாட்டை கயிற்றை இறுக்கமாக சுற்றும் போது எனக்கு வலிக்கவில்லை. மாறாக, களத்திற்கு போகப் போகிறோம் என்ற பெருமை தான் வந்தது.

அவன் என்னை லாவகமாக வீசிய போது, நான் தரையில் 'கிர்ரென்று' சத்தமிட்டு சுழன்றேன். ஆடாமல் அசையாமல் நான் ஆடிய அந்த 'நெய் ஆட்டத்தை' கண்டு சுற்றியிருந்த சிறுவர்கள் கைதட்டி ஆரவாரம் செய்தார்கள். உள்ளங்கையில் என்னை ஏந்தி, என் அச்சாணி அவனது சதையை குத்திய போதும், அந்த சிறுவன் அதை வலியாக நினைக்கவில்லை. தன் சாகசமாக கருதினான்" என பெருமையாக பேசுகிறது பம்பரம்.

பம்பரம் தயாரிக்கும் காட்சி
பம்பரம் தயாரிக்கும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பம்பரத்தின் பூர்வீகம் எது?

மேலும் தனது பூர்வீகம் குறித்து கூறுகையில், "எனது வரலாறு 4,000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது. மெசபடோமியா நாகரிக காலத்திலேயே நான் இருந்தேன் என்று எனது முன்னோர்கள் கூறுகின்றனர். ஆனால், அதற்கு வரலாற்றுப்பூர்வமான ஆதாரங்கள் இல்லை. தமிழ்நாட்டிற்கு 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் அறிமுகம் ஆனேன். கர்நாடகா மாநிலம் சென்னாப்பட்டினத்தில் இருந்து மரக்கடசல் தொழில் அம்பாசமுத்திரத்திற்கு வந்த போது நானும் வந்துவிட்டேன்.

இந்த பகுதியில் தான் நான் அதிக அளவில் தயாரிக்கப்பட்டு தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகிறேன். இந்த பகுதி சொப்பு சாமான்களுக்கு புகழ் பெற்றது. இதனால் அம்பாசமுத்திரம் சொப்பு சாமான்களுக்கு கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் மத்திய அரசு புவிசார் குறியீடு கொடுத்து கௌரவித்துள்ளது என்றால் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்" என்றது.

செல்போன்களால் காணாமல் போன பம்பரம்

தொடர்ந்து பேசிய பம்பரம், "சீனா போன்ற வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் விளையாட்டு சாதனங்கள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மீதான மோகம் அம்பாசமுத்திரம் சொப்பு சாமான்கள் தொழிலை நிலை குலைய செய்து விட்டது. இது போதாது என்று செல்போன்கள் வேறு.

'ஆண்ட்ராய்டு போன்கள்' வருகைக்கு பிறகு, சிறுவர்கள் என்னை அடியோடு மறந்து போய் விட்டனர். 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எங்கு பார்த்தாலும் சிறுவர்கள் விளையாடும் காட்சிகளை பார்க்கலாம். இப்போதும் பார்க்க முடிகிறது. ஆனால் கையில் ஸ்மார்ட் போனுடன்.

குறிப்பாக, தெருக்களில் எங்கு பார்த்தாலும் சிறுவர்கள், இளைஞர்கள் தலையை குனிந்தபடி செல்போனில் கேம் விளையாடுவதை பார்க்கவே வேதனை அளிக்கிறது. இதனால், பம்பர தயாரிப்பையும் அம்பாசமுத்திரம் கைவினைஞர்கள் குறைத்துவிட்டனர். அவர்களுக்கு போதிய வருமானம் கிடைக்காததால், வேறு தொழிலை நோக்கி சென்று விட்டனர்" என்று கண்ணீர் விட்டது பம்பரம்.

மேலும், "தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு கிராமங்களில் சிறுவர்கள் இன்றும் உற்சாகமுடன் பம்பரம் விளையாடுவதை பார்க்கலாம். இது எனது கண்களுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது. அதே சமயம் அருகிலேயே சில சிறுவர்கள் செல்போனிலும் மூழ்கிக் கிடப்பதையும் பார்க்கும் போது எனக்கு வேதனையாக இருக்கிறது" என்றது.

பம்பரம்
பம்பரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அழிவின் விளிம்பில் அம்பாசமுத்திரம் பம்பரம் தயாரிப்பு தொழில்

தனது வேதனை கதையை கூறிக் கொண்டே ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் குழுவை அம்பாசமுத்திரத்திற்கு அழைத்துச் சென்றது. அப்போது செல்லும் வழியில் உள்ள மன்னார்கோயில் என்ற கிராமத்திற்கு முதலில் சென்றோம். நாம் சென்ற போது, மதிய வெயில் தணிந்த அந்த அரசமரத்து நிழலில், புழுதிப் பறக்கும் களம் தயாராக இருந்தது. சிறுவர்களின் சப்தத்தில் அந்த இடமே திருவிழா போல காட்சியளித்தது.

தரையில் கீறப்பட்ட வட்டத்திற்குள் நாலைந்து பம்பரங்கள் 'கிர்ரென்று' சத்தமிட்டுச் சுழன்று கொண்டிருந்தன. சுழலும் வேகத்தில் அவற்றின் வண்ணக் கோடுகள் மறைந்து, ஏதோ ஒரு மாயவட்டம் போலக் காட்சியளித்தது. பம்பரத்தின் அச்சாணி மண்ணைக் குடைந்து குடைந்து சிறு பள்ளத்தை உருவாக்கிக் கொண்டிருந்தது. ஒரு சிறுவன் குனிந்து, சுழலும் பம்பரத்தை கயிற்றால் லாவகமாகத் தூக்கித் தன் உள்ளங்கையில் மாற்றிய போது, சுற்றியிருந்தவர்களின் கைதட்டல் காதைத் துளைத்தது.

பம்பரம் எப்படி தயார் செய்யப்படுகிறது?

அப்படியே நம்மை அம்பாசமுத்திரத்திற்கு அழைத்து சென்றது பம்பரம். அங்கு ரயில்வே பீடர் ரோடு பகுதியில் ஆங்காங்கே சில மரக்கடசல் பட்டறைகள் இருந்தன. அங்கு காலை முதலே தொழிலாளர்கள் ஆர்வமுடன் செப்பு சாமான்களை தயார் செய்வதை நமக்கு காட்டியது பம்பரம். அருகில் சென்ற போது யூகலிப்டஸ் மரங்களை கொண்டு நேர்த்தியாக பம்பரம் செய்யும் காட்சியை காண முடிந்தது.

பம்பரத்தை அதற்கேற்ற வடிவத்தில் தயார் செய்து, நேர்த்தியாக பம்பரத்தின் மேல் பக்கத்தில் லேக்கர் என்று அழைக்கப்படும் அரக்கு மூலம் வண்ணம் தீட்டுவதையும் கண்டோம். அதில் பச்சை, மஞ்சள், சிவப்பு என பல வண்ணங்களில் நிறைந்திருந்தது.

பம்பரம் தொழிலின் நிலை குறித்து இசக்கிராஜன் என்ற உற்பத்தியாளரிடம் பேசினோம். அப்போது அவர், “தமிழ்நாட்டில் 95% மரக்கடசல் தொழில் இங்கு தான் நடக்கிறது. சொப்பு சாமான்களுக்கு 2025 ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் புவிசார் குறியீடு கிடைத்தது. 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கொடி கட்டி பறந்த பம்பரம் தயாரிப்பு தொழில் தற்போது மிகவும் தேக்க நிலையில் உள்ளது.

முன்பு பம்பரம் தயாரிப்பில் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வரை இருந்தனர். தற்போது, வெறும் 60 முதல் 70 தொழிலாளர் மட்டுமே உள்ளனர். எனவே, பம்பரம் தொழிலுக்கு அரசு மானியம் வழங்கி, தொழிலாளர்களை பாதுகாக்க வேண்டும்“ என்றார்.

சிறுவர்கள் பம்பரம் விளையாடும் காட்சி
சிறுவர்கள் பம்பரம் விளையாடும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பம்பரம் விளையாட்டு அல்ல உடற்பயிற்சி

அம்பாசமுத்திரத்தில் தயாரிக்கப்படும் பம்பரம் குறைந்தபட்சம் 7 ரூபாயிலிருந்து அதிகபட்சம் 13 ரூபாய் வரை உற்பத்தியாளர்களால் கடைகளுக்கு விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. கடைகளில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் பத்து ரூபாயிலிருந்து அதிகபட்சம் 20 ரூபாய் வரை பம்பரம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கர்நாடக மாநிலம் சென்னாப்பட்டினத்தில் தயாரிக்கும் பம்பரத்திற்கு எப்போதும் கிராக்கி அதிகம். அதற்கு காரணம் பயன்படுத்தப்படும் அரக்குகள் தான். இந்த பம்பரம் அதிகபட்சம் 100 ரூபாய் வரை விற்பனையாவது குறிப்பிடத்தக்கது.

அப்போது பம்பரம், தான் ஒரு விளையாட்டு அல்ல உடற்பயிற்சி என்பதை இசக்சிராஜனே கூறுவார் என தெரிவித்தது. அதே போல் பேசிய இசக்கிராஜன், ”பம்பரம் என்பது விளையாட்டு மட்டுமல்ல... அது ஒரு உடற்பயிற்சி. கயிறு சுற்றுவதில் தொடங்கி தரையில் பம்பரத்தை அடித்து அதை கையில் எடுப்பது வரை 6 வகையான உடற்பயிற்சி நமக்கு கிடைக்கின்றன. ஆனால், இன்று சிறுவர்களுக்கு பம்பரம் எப்படி விளையாடுவது என கற்றுக் கொள்வதை விட்டு விட்டு, பம்பரம் எப்படி விளையாண்டர்கள் என செல்போனில் தேடுகிறார்கள்” என வேதனையுடன் விவரித்தார்.

பம்பரம் சுற்றுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன?

இந்த சமயத்தில் குறுக்கிட்ட பம்பரம், தன்னை சுற்றி விளையாடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பது குறித்து பட்டியலிட தொடங்கியது.

பம்பரத்தில் கயிற்றைச் சுற்றுவதற்கும், அதை தரையில் வீசி துல்லியமாக இழுப்பதற்கும் கண்களும் கைகளும் ஒரே நேரத்தில் மிகச் சரியாகச் செயல்பட வேண்டும். இது மூளையின் செயல்திறனையும், நரம்புகளின் ஒருங்கிணைப்பையும் பலப்படுத்துகிறது.

கயிற்றைப் பம்பரத்தில் இறுக்கமாக சுற்றுவது மற்றும் பம்பரத்தை விரல்களால் கச்சிதமாகப் பிடிப்பது, கையின் விரல் தசைகளுக்கும் மணிக்கட்டிற்கும் நல்ல வலிமையைத் தருகின்றன.

பம்பரம் சரியாகச் சுழல வேண்டும் என்றால், வீசும் கோணமும் வேகமும் மிகத் துல்லியமாக இருக்க வேண்டும். இதனால் இந்த விளையாட்டு குழந்தைகளின் கவனிப்புத் திறனையும், ஒருமுகப்படுத்தும் ஆற்றலையும் இயல்பாகவே அதிகரிக்கிறது.

பம்பரம் சுழல்வதைப் பார்ப்பதே ஒரு தனி அழகாகும். அது தடையின்றி ஒரே இடத்தில் சுழலும் போது மனதிற்கு அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கிறது. இது டிஜிட்டல் திரைகளில் இருந்து குழந்தைகளைத் திசைதிருப்பும் சிறந்த வழி.

பம்பரம் முதல் முறையிலேயே அனைவருக்கும் சுற்ற வந்து விடாது. பலமுறை விழுந்து, சாட்டை கழன்ற பிறகே பழக முடியும். இந்தத் தொடர் முயற்சி குழந்தைகளுக்கு பொறுமையையும், தோல்விகளை எதிர்கொள்ளும் பக்குவத்தையும் கற்றுக் கொடுக்கிறது என்று பெருமிதத்துடன் பேசியது.

தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் மாயமான உடற்பயிற்சி

இதனையடுத்து பேசிய இசக்சிராஜன், “தொழில்நுட்பம் நம் கலாச்சாரத்தை மாற்றி விட்டது. அதில் பம்பரமும் ஒன்று. விளையாட்டுகளை அனுபவரீதியாக விளையாட இளைஞர்கள் தயாராக இல்லை. அதனால், அவர்களுக்கான உடற்பயிற்சி வாய்ப்பு குறைகிறது. அதற்கு முக்கிய காரணம், வாழ்க்கையில் பாதி நேரத்தை செல்போனில் கழிப்பது தான். மாறி வரும் சூழலுக்கு ஏற்ப தொழில்நுட்பம் தேவை தான். ஆனால், அதில் ஒரு அளவு இருக்க வேண்டும். தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மக்களின் அழிவுக்கு வழிவகுக்கக் கூடாது” என்றார்.

உற்பத்தி நிலவரம் குறித்து இசக்கிராஜனிடம் நம்மை கேட்கக் கூறியது பம்பரம். இது தொடர்பாக அவரிடம் பேசிய போது, அவர் தெரிவித்த புள்ளிவிவரம் பெரும் அதிர்ச்சியை தந்தது. அவர், ”30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், அனைத்து சிறுவர்களும் பம்பரம் விளையாடினார்கள். பம்பரத்திற்கு நல்ல கிராக்கி இருந்தது. அப்போதெல்லாம், ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் பம்பரம் தயாரித்தோம். தற்போது, அதிகபட்சமாகவே, வெறும் 10 ஆயிரம் பம்பரம் தான் தயார் செய்கிறோம்.

செல்போன் வந்த பிறகு, பம்பரம் தொழில் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மரம் மற்றும் மூலப்பொருட்களை அரசு மானிய விலையில் கொடுக்க முன் வர வேண்டும். அப்போது தான் மீதமுள்ள தொழிலையாவது பாதுகாக்க முடியும்” என்றார்.

தொடர்ந்து மன்னார்கோயில் பகுதியை சேர்ந்த சஞ்சய் என்ற இளைஞரிடம் பேசினோம். அப்போது அவர், “இப்போதெல்லாம் யாரும் பம்பரம் விளையாடுவதில்லை. எல்லோரும் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறார்கள். செல்போனிலும் விளையாடுகிறார்கள். கல்லூரியில் படிக்கும் நான் சிறு வயதில் இருந்தே பம்பரம் விளையாடி வருகிறேன். நானே சில நேரங்களில் செல்போனிலும் கேம் விளையாடுகிறேன். ஆனால், சிறுவர்கள் அதிகமாக செல்போனில் மூழ்கியுள்ளதால், பம்பரம் விளையாடுவது என்பது அழிந்து வருகிறது” என ஆதங்கத்தை கொட்டினார்.

பிரிக்க முடியாத பம்பரமும் சாட்டையும்

ரயிலையும், தண்டவாளத்தையும் பிரிக்க முடியாதது போல், பம்பரத்தையும் சாட்டையையும் பிரிக்க முடியாது. சாட்டை குறித்து பேசிய பம்பரம், "அம்பாசமுத்திரம் பகுதியில் அதிக அளவில் என்னை தயாரித்தாலும், சாட்டை தயாரிக்கப்படுவது மதுரையில் தான்" என்றது. இது தொடர்பாக நாம் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே உள்ள புது மண்டபம் குன்னத்தூர் சத்திரத்தில் இயங்கி வரும் கடையின் நிர்வாகி குமரன் என்பவரை தொடர்பு கொண்டோம்.

அப்போது அவர், "பம்பரம் சுற்றுகின்ற சாட்டைக்கு பெயர் போனது மதுரை தான். இந்த பகுதியில் மட்டும் ஏறக்குறைய 60 கடைகள் சாட்டைகளை விற்பனை செய்கின்றன. கருப்பு, சிவப்பு, மஞ்சள், நீலம் என பல வண்ணங்களில் தயாராகும் இந்த சாட்டைகள் கிலோ கணக்கில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதனை வாங்கிச் செல்லும் விற்பனையாளர்கள், சிறுவர்கள் கேட்கும் அளவுக்கு சாட்டையை வெட்டி விற்பனை செய்கிறார்கள். ஒரு கிலோ ரூ.200 என்ற அளவில் இங்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இங்கிருந்து தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. சென்னையில் உள்ள சில முகவர்கள் மொத்தமாக பெற்று வெளிநாடுகளுக்கும் அனுப்பி வருகின்றனர். பம்பர விற்பனை தற்போது குறைந்துவிட்டதால், சாட்டை விற்பனையும் அதற்கேற்றால் போல் சரிந்து விட்டது" என்கிறார்.

இதனை நம்முடன் நின்று பொறுமையாக கேட்டுக் கொண்டிருந்த பம்பரம், "இனி வரும் தலைமுறைக்கு 'சாட்டை' என்றால் அடிக்கப் பயன்படும் பொருள் மட்டுமே. அதற்குள் ஒரு விளையாட்டும், ஒரு சமூகத்தின் வாழ்வியலும் ஒளிந்திருந்தது என்பது தெரிய வாய்ப்பில்லை" என்று கூறி வேதனையுடன் விடை பெற்று சென்றது.

Last Updated : June 10, 2026 at 3:52 PM IST

TAGGED:

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