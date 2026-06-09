EXPLAINER: நெடுஞ்சாலை பயணத்தை நெஞ்சை உறைய வைக்கும் அனுபவமாக மாற்றும் பேருந்து தீ விபத்துகள்- காரணங்களும், தடுக்கும் வழிமுறைகளும்
தரமற்ற பொருட்கள், அனுபவமில்லாத பணியாளர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றாத செயல்முறைகள் ஆகியவை பேருந்துகளில் ஏற்படும் தீ விபத்துக்களுக்கு முக்கிய காரணங்களாக இருப்பதாக நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
Published : June 9, 2026 at 10:16 PM IST
-BY எஸ். சிவக்குமார்
நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் அவ்வபோது நிகழ்ந்து வரும் பேருந்து விபத்துகள், நெடுந்தூர பேருந்து பயணங்கள் குறித்து பொதுமக்கள் மத்தியில் அச்சத்தையும் ,பீதியையும் ஏற்படுத்தி வருகின்றன என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அதுவும் நெடுஞ்சாலை பயணங்களில் பேருந்துகள் தீப்பற்றி எரியும் காட்சிகள் பேருந்து பயண பிரியர்களை கலக்கத்தில் ஆழ்த்தி விடுகின்றன. பயணிகளின் நியாயமான இந்த அச்சத்தை போக்கி விபத்தில்லா பேருந்து பயணத்தை மேற்கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன என்பது குறித்து விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு.
அதிர்ச்சி தரும் ஆம்னி பேருந்து விபத்துகள்
இந்தியா முழுவதும் பொதுப் போக்குவரத்தில், ரயில் பயணத்திற்கு அடுத்தபடியாக மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தக்கூடிய போக்குவரத்தாக பேருந்து பயணம் உள்ளது. மாநிலங்களுக்கு உள்ளேயும், மாநிலம் விட்டு அண்டை மாநிலங்களுக்கு செல்லவும் தனியார் ஆம்னி சொகுசு பேருந்துகளையே பொதுமக்கள் அதிகம் விரும்புகின்றனர்.
அதிலும் குறிப்பாக நீண்ட தூர பயணத்தின் களைப்பை தவிர்க்கும் விதமாக படுத்துக் கொண்டே செல்லக்கூடிய ஸ்லீப்பர் வகை பேருந்துகளையே பெரும்பாலான பயணிகளின் விரும்பமாக உள்ளது. இந்த நிலையில், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் பேருந்து விபத்துகள், குறிப்பாக ஸ்லீப்பர் பேருந்துகளில் ஏற்படும் தீ விபத்துக்ள் பேருந்து பயணிகளிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கடந்த சில வருடங்களாக இந்தியாவில் அவ்வபோது நிகழும் தொடர் பேருந்து விபத்துகள் காரணமாக உயிரிழப்புகளும் அதிகரித்து வருவதையும் அறிய முடிகிறது.
சமீபத்திய பேருந்து விபத்துக்களும் உயிரிழப்புகளும்
- கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புல்தானா மாவட்டம் பிம்பால்குடா பகுதியில் பேருந்தில் ஏற்பட்ட இயந்திரக் கோளாறு காரணமாக நேர்ந்த விபத்தில் 25 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
- இதேபோல் 2025 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்சல்மேர் மாவட்டம் தையாட் பகுதியில் பேருந்தில் மின் கோளாறு காரணமாக நேர்ந்த விபத்தில் 22 பேர் உயிரிழந்தனர்.
- 2025-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஆந்திர மாநிலம் குர்னூலில் பேருந்து மோதியதில் 19 பேர் உயிரிழந்தனர்.
- கடந்த மார்ச் மாதம் 26 ஆம் தேதி ஆந்திர மாநிலம் மார்காபுரம் பகுதியில் நேர்ந்த விபத்தில் 14 பேரும் என கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 21 பேருந்து விபத்துக்களில் 151 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
- மேலும் 225 பேர் காயம் அடைந்துள்ளனர் என்று புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
விபத்துக்கான காரணங்கள் என்ன?
இன்றைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கேற்ப பேருந்துகளின் பராமரிப்பு முறைகள் மாற்றம் கண்டுவிட்டன. பேருந்து உடல் அமைப்பு தரநிலைகள் உண்மையில் பாதுகாப்பானவையா? பேருந்துகளில் அனுமதியில்லாத மாற்றங்கள் மற்றும் கூடுதல் பொருத்துதல்களை யார் கண்காணிக்கிறார்கள்? அவசர நேரத்தில் பயணிகள் உயிர் தப்புவதற்கான வெளியேறும் வசதிகள் போதுமானதா? அரசு விதிமுறைகள், தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு, பராமரிப்பு ஒழுங்கு மற்றும் இயக்க கட்டுப்பாடுகள் என இவை அனைத்தும் ஒரே அளவில் இருக்கின்றனவா? இந்த கேள்விகள் தான் இன்று இந்தியப் பொதுப் போக்குவரத்து துறையை உலுக்கிக்கொண்டிருக்கின்றன.
இந்திய பேருந்து போகக்குவரத்தில் உருவாகி வரும் புதிய பாதுகாப்பு சவால்கள், அதன் பின்னாால் உள்ள அமைப்பு சார்ந்த குறைபாடுகள் மற்றும் உடனடியாக தேவைப்படும் பாதுகாப்பு மாற்றங்கள் குறித்து சர்வதேச பொதுப் போக்குவரத்து நிர்வாக நிபுணர் முனைவர்.வளவன் அமுதன், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு முன்வைத்த பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விளக்கம் அளித்துள்ளார். அவை வருமாறு:
நவீன பேருந்துகளில் மறைந்திருக்கும் ஆபத்துகள் என்ன?
இன்றைய ஸ்லீப்பர் பேருந்துகளை நேரடியாக பாதுகாப்பற்றவை என்று கூறிவிட முடியாது. இப்போது பேருந்துகள் நாளுக்கு நாள் அதிக தொழில்நுட்பத்தை சார்ந்தவையாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன. அதிக வெப்பத்தை உருவாக்கும் இயந்திர அமைப்புகள், அடர்த்தியான மின்வயர்களின் இணைப்புகள், புகை வெளியேற்ற கட்டுப்பாட்டு தொழில்நுட்பங்கள் என பலவகை அமைப்புகளை தற்போதைய நவீன பேருந்துகள் கொண்டுள்ளன.
மேலும் நீண்ட நேர நெடுஞ்சாலை இயக்கம், தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டிருக்கும் காலநிலை சூழல், இவை அனைத்தும் சேர்ந்து நவீன ஸ்லீப்பர் பேருந்துகளை மிகுந்த கவனத்துடன் பராமரிக்க வேண்டிய, சிக்கலான நகரும் அமைப்புகளாக மாற்றியுள்ளன. இங்கே பிரச்சனை தொழில்நுட்பத்தில் இல்லை. அந்த தொழில்நுட்பத்தை பாதுகாப்பாக கையாளும் பராமரிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்புகள் தயாராக உள்ளனவா என்பதில் தான் உள்ளது.
நவீன பேருந்துகளில் உள்ள அதீத மாற்றங்கள் அவசியமானவைதானா? அதில் உள்ள பராமரிப்பு சிக்கல்கள் என்ன?
சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க இந்த மாற்றங்கள் அவசியமானவை. அதே நேரத்தில், இவற்றின் பராமரிப்பில் ஏற்படும் சிறிய பிழைகள் கூட பெரிய விளைவுகளை உருவாகும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. முன்பு பேருந்தில் ஒரு கோளாறு ஏற்பட்டால் அதன் பாதிப்பு மெதுவாக வெளிப்படும். ஆனால் இப்போது அதிக வெப்ப அறிகுறிகள், அடைபட்ட பில்ட்டர்கள், தரமற்ற மின்வயர்களின் இணைப்புகள் அல்லது அனுமதியில்லாத மாற்றங்கள் போன்றவை சில நிமிடங்களிலேயே பெரிய ஆபத்தாக மாறக்கூடிய நிலையில் உள்ளன.
இந்தியாவின் உண்மையான சவால் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் இல்லை. அந்த வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப பணிமனைகள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், பழுதுகளை துல்லியமாக கண்டறியும் திறன், பராமரிப்பு ஒழுங்குகள் மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்புகள் அனைத்தும் அதே வேகத்தில் முன்னேறியுள்ளனவா என்பதில்தான் இருக்கின்றன.
பேருந்தில் ஏற்படும் தீ விபத்துக்கான காரணங்கள் என்ன?
ஒரு பேருந்து தீப்பிடிக்கிறது என்றால், அது ஒரு வயர் திடீரென தீ பற்றுவதாலோ அல்லது ஒரு உதிரிபாகம் பழுதாவதாலோ மட்டும் நடப்பதில்லை. பெரும்பாலான தீ விபத்துகள் தவறான மின்னிணைப்பு, பராமரிப்பு அலட்சியம், பலவீனமான சான்றளிப்பு நடைமுறைகள், பாதுகாப்பற்ற ரெட்ரோபிட் மாற்றியமைப்புகள், குறுக்குவழி பராமரிப்பு இயக்க செயல்பாட்டு கலாச்சாரம் போன்ற குறைபாடுகள் மூலமாக தான் நடைபெறுகிறது.
அங்கீகரிக்கப்படாத மாற்றங்கள், தரமற்ற மின்சார இணைப்புகள் பேருந்துகளில் ஆபத்துகளை எந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கின்றன?
பேருந்துகளில் சேர்க்கப்படும் கூடுதல் விளக்குகள், கைப்பேசி மின்சார இணைப்புகள், பொழுதுபோக்கு வசதிகள், காற்றோட்ட மாற்றங்கள், கூடுதல் மின்கம்பி இணைப்புகள் போன்ற மாற்றங்கள் பல இடங்களில் முறையான பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் இல்லாமல் செய்யப்படுகின்றன. இங்கே பிரச்சனை 'மாற்றங்கள் செய்வதில்' இல்லை. அவை பாதுகாப்பு மதிப்பீடு இல்லாமல், அசல் வடிவமைப்பை புரிந்துகொள்ளாத அணுகுமுறை உள்ளிட்ட காரணத்தால் இந்த மாற்றங்கள் ஆபத்தாக முடிகின்றன.
இன்றைய நவீன பேருந்துகள் மிகவும் நுணுக்கமாக சமநிலைப்படுத்தப்பட்ட மின் மற்றும் வெப்ப அமைப்புகளின் மீது இயங்குகின்றன. ஒரு மின்கம்பியின் பாதை தவறாக அமைந்தாலும், தரமற்ற கம்பிகள் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், வெப்பத் தடுப்பு சரியாக இல்லாவிட்டாலும், அவை மெதுவாக அதிக வெப்பத்தையும், மின்கசிவு ஆபத்தையும் உருவாக்கத் தொடங்கும். இதனுடன் தரமற்ற பொருட்கள், அனுபவமில்லாத பணியாளர்கள், மற்றும் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றாத செயல்முறைகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் விபத்துக்கள் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இன்று யாரும் பெரிதாக கவனிக்காத ஒரு சிறிய மாற்றம்கூட நாளை பெரிய பேரழிவாக மாறிவிடக்கூடும்.
நவீன பேருந்துகளின் வெப்பம் மற்றும் மின் அமைப்புகளைக் கையாள்வதற்கு, இந்தியாவின் பராமரிப்புச் சூழல் போதுமானதாக உள்ளதா
இந்தியாவில் வாகன தொழில்நுட்பம் மிக வேகமாக முன்னேறி வருகிறது. ஆனால், முறையாக பயிற்சி பெற்ற தொழில்நுட்ப நிபுணர்கள் பற்றாக்குறை, பழுதுகளை துல்லியமாக கண்டறியும் திறனின்மை, எச்சரிக்கை குறியீடுகளை சரியாகப் புரிந்துகொள்ளாத நிலை ஆகியவை பல இடங்களில் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன.
அவற்றை சரியான நேரத்தில் கண்டறிந்து சரிசெய்யாமல் விடுவதால்தான் பின்னர் அவை கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆபத்துகளாக மாறுகின்றன.
படுக்கை வசதி கொண்ட பேருந்துகளில் தீ விபத்து ஏற்பட்டால் பயணிகளை வெளியேற்றுவது ஏன் சவாலாக உள்ளது?
சாதாரண இருக்கை வசதி கொண்ட பேருந்துகளுடன் ஒப்பிடும்போது, ஸ்லீப்பர் பேருந்துகளில் அவசர நேர வெளியேற்றம் மிகவும் சிக்கலானதாக மாறுகிறது. காரணம், பெரும்பாலான பயணிகள் இரவு நேரத்தில் தூக்கத்தில் இருப்பார்கள். அவர்கள் திடீரென என்ன நடந்தது என்பதை உடனடியாக புரிந்துகொள்ள முடியாத சூழல் உருவாகிறது.
மூடிய உட்புற அமைப்பு, மங்கலான வெளிச்சம், குறுகிய நடைபாதைகள், பயணப்பெட்டிகள் இடையூறாக இருப்பது என இவை அனைத்தும் சேர்ந்து அவசர நேரங்களில் குழப்பத்தை அதிகரிக்கின்றன. அதிலும் தீ மற்றும் புகை மிக வேகமாக பரவத் தொடங்கினால், சில நிமிடங்களிலேயே நிலைமை கட்டுப்பாட்டை மீறிவிடும். குறிப்பாக அதிக வெப்பம் உருவாகும் தீ விபத்துகளில், புகை முதலில் உட்புறத்தை நிரப்புகிறது. அதன் பிறகு பயணிகளின் பார்வை, சுவாசம், மற்றும் நகரும் திறன் அனைத்தும் வேகமாக பாதிக்க தொடங்குகின்றது. அந்த சில நிமிடங்களிலான தாமதம்தான் பல நேரங்களில் உயிருக்கும், மரணத்திற்கும் இடையிலான வித்தியாசமாக மாறிவிடுகிறது.
மின்சார பேருந்துகளில் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் எவ்வாறு உள்ளது? மின்சார பேருந்துகளில் ஏற்படும் தீ விபத்துகளுக்கான காரணங்கள் என்ன?
மின்சார பேருந்துகளில் பயணிகள் மற்றும் வாகனப் பாதுகாப்பிற்காக பல்வேறு அதிநவீன பாதுகாப்பு அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. பேட்டரி மேலாண்மை அமைப்பு, வெப்பநிலை கண்காணிப்பு, மின்கசிவு கண்டறிதல், தானியங்கி மின்தடை வசதி, தீ கண்டறிதல் மற்றும் எச்சரிக்கை அமைப்பு, அவசர வெளியேற்ற வாயில்கள், காணொளி கண்காணிப்பு மற்றும் நிகழ்நேர கண்காணிப்பு வசதிகள் ஆகியவை முக்கிய பாதுகாப்பு அம்சங்களாகும்.
மின்சார பேருந்துகளில் தீ விபத்துகள் ஏற்படுவதற்கு பேட்டரி செல்களின் உட்கோளாறு, அதிக வெப்பமடைதல், மின்குறுக்கு இணைப்பு (short circuit), தரமற்ற அல்லது சேதமடைந்த பேட்டரிகள் முக்கிய காரணங்களாகும். மேலும் பேட்டரி உற்பத்தி குறைபாடுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை முறையாகப் பின்பற்றாததும் தீ விபத்துகளுக்கான அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன.
பேருந்து பாதுகாப்பு குறித்து பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்த நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?
அங்கீகாரம் இல்லாத கூடுதல் மாற்றங்களுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் தேவை. பேருந்துகளில் வெப்ப ஆபத்து குறித்த காலமுறை ஆய்வுகள் நடத்தப்பட வேண்டும். தீயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறியும் அமைப்புகள் கட்டாயப்படுத்தப்பட வேண்டும். தொழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கு முறையான சான்றளிப்பு மற்றும் பயிற்சி அவசியம்.
அதேபோல், பேருந்து கூண்டு அமைக்கும் நிறுவனங்கள் மீது வலுவான மேற்பார்வை தேவை. பராமரிப்பு பதிவுகள் மின்னணு முறையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு முக்கிய தீ விபத்துக்கும் தனித்துவமான தொழில்நுட்ப விசாரணை கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும்.
குறிப்பாக ஸ்லீப்பர் பேருந்துகளுக்கு தனித்த பாதுகாப்பு, காற்றோட்டம், அவசர வெளியேற்றம் மற்றும் தீ கண்டறிதல் போன்ற தரநிலைகள் வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு பெரிய விபத்தும் முழுமையான தொழில்நுட்ப ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும். அதன் காரணங்கள் தெளிவாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். அதிலிருந்து கிடைக்கும் பாடங்கள் அரசுப் போக்குவரத்து நிறுவனங்கள், பேருந்து உடல் அமைக்கும் நிறுவனங்கள், பராமரிப்பு பணிமனைகள் மற்றும் இயக்குநர்கள் ஆகியோரிடம் பகிரப்பட வேண்டும். பாதுகாப்பு என்பது கோப்பில் இருக்கும் சான்றிதழ் அல்ல; அது சாலையில் உயிரைக் காக்கும் ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும் என்கிறார் வளவன் அமுதன்.