வெளிநாட்டு ஹாக்கி வீரர்களுக்காக சிறப்பு ஜல்லிக்கட்டு.. மதுரையில் தடல்புடலான கறி விருந்துடன் சிறப்பான கவனிப்பு

ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை உற்சாகத்துடன் கண்டு ரசித்த வெளிநாட்டு ஹாக்கி வீரர்களுக்கு மதுரைக்கு உண்டான பாணியில் தடல்புடலான கறி விருந்து வழங்கப்பட்டது.

ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை கண்டுகளித்த வெளிநாட்டு ஹாக்கி வீரர்கள்
ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை கண்டுகளித்த வெளிநாட்டு ஹாக்கி வீரர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 5, 2025 at 9:33 PM IST

1 Min Read
மதுரை: சர்வதேச ஹாக்கிப் போட்டியில் பங்கேற்க வந்துள்ள வெளிநாட்டு வீரர்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சிறப்பு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை அவர்கள் உற்சாகமாக கண்டுகளித்தனர்.

மதுரையில் சர்வதேச இளையோர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டிகள் கடந்த 28ஆம் தேதி முதல் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், இந்த போட்டியில் பங்கேற்க 8 நாடுகளைச் சேர்ந்த ஹாக்கி வீரர்கள் மதுரையில் உள்ள நிலையில், அவர்களுக்காக சிறப்பு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. தமிழர்களின் பாரம்பரியமிக்க வீர விளையாட்டு குறித்து அறிந்து கொள்ளும் வகையில், அலங்காநல்லூர் அருகே கீழக்கரை கிராமத்தில் அமைந்துள்ள கலைஞர் நூற்றாண்டு ஏறு தழுவுதல் அரங்கத்தில் அதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

அதன்படி, இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை காண்பதற்காக ஓமன், ஆஸ்திரியா, சீனா, வங்கதேசம் உள்ளிட்ட 8 நாடுகளைச் சேர்ந்த ஹாக்கி விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் அவர்களது அணி நிர்வாகிகள் பேருந்து மூலம் அரங்கத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.

ஹாக்கி வீரர்களுக்கு பரிமாறப்பட்ட கறி விருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழர் பாரம்பரிய உடைகளான வேஷ்டி, சட்டையுடன் வந்த வீரர்கள் அரங்கத்தின் முன்பாக உள்ள ஜல்லிக்கட்டு சிலை முன்பு குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர். பின்னர் பிரத்யேகமாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்ட 104 ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் மற்றும் அவற்றினை பிடிப்பதற்காக சிறந்த மாடுபிடி வீரர்கள் 50 பேர் அழைத்து வரப்பட்டனர். போட்டிக்கு முன்னதாக வீரர்கள் அனைவரும் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர். அதனை தொடர்ந்து ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் பி.மூர்த்தி கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.

அதனை தொடர்ந்து விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் 50 பேர் கொண்ட வீரர் குழுவினர் காளைகளை மடக்கிப் பிடித்தனர். இவ்வாறு சிறந்து விளையாடிய மாட்டுக்கும், அதனை மடக்கிப் பிடித்த மாடுபிடி வீரர்களுக்கும் சைக்கிள், தங்கக் காசுகள் உள்ளிட்ட பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

இதனிடையே ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை உற்சாகத்துடன் கண்டு ரசித்த வெளிநாட்டு ஹாக்கி வீரர்களுக்கு மதுரைக்கு உண்டான பாணியில் தடல்புடலான கறி விருந்து வழங்கப்பட்டது.

அதன்படி மதுரையின் சிறப்புமிக்க மட்டன் சுக்கா, காடி சாப்ஸ், சிக்கன் வறுவல், உப்புக்கறி, வஞ்சிரம் மீன், அயிரை மீன் குழம்பு என வெளிநாட்டு வீரர்கள் வியக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு உணவு பரிமாறப்பட்டது.

இந்த உணவுகளை வீரர்கள் ஆர்வத்துடன் உண்டு ரசித்தனர். அதனை தொடர்ந்து விழா முடிவுற்ற பின்பு அனைவரும் பாதுகாப்பாக மீண்டும் அவர்கள் தங்கும் விடுதிகளுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

