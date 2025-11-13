ETV Bharat / state

தேசிய நெடுஞ்சாலையில் திடீரென தரையிறங்கிய பயிற்சி விமானம்; புதுக்கோட்டை அருகே பரபரப்பு!

தனியார் நிறுவனத்தின் சிறிய ரக விமானம் புதுக்கோட்டை அருகே தேசிய நெஞ்சாலையில் திடீரென தரையிறங்கியதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தரையிறங்கிய சிறிய ரக விமானம்
தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தரையிறங்கிய சிறிய ரக விமானம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 13, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுக்கோட்டை: தனியாருக்கு சொந்தமான சிறி ரக பயிற்சி விமானம், புதுக்கோட்டை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் திடீரென தரையிறங்கியதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சேலத்தைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமான சிறிய ரக பயிற்சி விமானம் (Cessna) ஒன்று இன்று மதியம் காரைக்குடி சென்றுவிட்டு மீண்டும் சேலம் நோக்கி கீரனூர் அருகே அம்மாச்சத்திரம் பகுதிக்கு அருகே வந்து கொண்டிருந்தது.

அப்போது திடீரென விமானத்தின் ஒரு இறக்கை உடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் கட்டுப்பாட்டை இழந்த விமானத்தை பாதுகாப்பாக தரையிறக்குவதற்காக, விமானி ராபர்ட் என்பவர் திருச்சி விமான நிலையம் நோக்கி அதனை இயக்க தொடங்கியுள்ளார். தொடர்ந்து தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக விமானம் விபத்துக்குள்ளாக இருந்த நிலையில் விமானி சாதுரியமாக செயல்பட்டு அம்மா சத்திரம் அருகே உள்ள திருச்சி - புதுக்கோட்டை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விமானத்தை பாதுகாப்பாக தரையிறக்கினார். அப்போது விமானி ராபர்ட் உடன் பயிற்சி விமானி ஹாசிம் என்பவர் உடனிருந்துள்ளார்.

இந்த சம்பவத்தில் விமானி மற்றும் பயிற்சி விமானிக்கு அதிர்ஷ்டவசமாக எந்த ஆபத்தும் ஏற்படவில்லை. சாலையில் திடீரென விமானம் தரையிறங்கியதால் அப்பகுதி மக்கள் அதனை வியப்புடன் பார்த்துச் சென்ற வண்ணம் இருந்தனர். மேலும் அப்பகுதி மக்கள் கூட்டமாக திரண்டு விமானத்தை பார்வையிட்டனர். தொடர்ந்து விமானத்தின் நிலை குறித்து விமானி, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தார்.

நெடுஞ்சாலையில் தரையிறங்கிய பயிற்சி விமானம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

உடனே விமானத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறை சரிசெய்து அதனை திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். திருச்சி விமான நிலைய அதிகாரிகள் தற்போது அந்தப் பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஆய்வுக்கு பின்னர், திருச்சி விமான நிலைய இயக்குநர் ராஜு செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, "வானில் சென்று கொண்டிருந்த சிறிய ரக தனியார் பயிற்சி விமானத்தின் இன்ஜினில் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டதை எடுத்து திருச்சி விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. விமானம் தரையிறக்கும்போது அதன் முன்பகுதி சேதமடைந்துள்ளது.

விமானம் வானில் சென்று கொண்டிருந்தபோது பழுதானதையடுத்து, அது திருச்சி விமான நிலையத்தில் தரையிறங்க இருந்த நிலையில், விமானம் அவசரமாக அவசரமாக திருச்சி புதுக்கோட்டை - தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தரையிறக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: தாம்பரம் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் மிதமான மழை! முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து பாதிப்பு!

இந்திய விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகத்தின் அதிகாரிகள் சென்னையில் இருந்து வந்து, இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த உள்ளனர். இதையடுத்து அந்த விமானம் திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும். சம்பந்தப்பட்ட பயிற்சியாளர்கள் விமானத்தை இயக்கும் முன் அதனை உரிய சோதனை செய்தார்களா? சம்பந்தப்பட்ட தனியார் விமானத்திற்கு உரிமம் உள்ளதா? என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கான விடை விசாரணைக்குப் பின் தெரியவரும்" என்று அவர் கூறினார்.

TAGGED:

புதுக்கோட்டை
AIRCRAFT EMERGENCY LANDING
விமானம் திடீர் தரையிறக்கம்
PUDHUKOTTAI
PUDHUKOTTAI AIRCRAFT LANDING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.