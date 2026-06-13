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தேர்தலில் மக்கள் மௌனப்புரட்சி செய்துள்ளனர் - துரை வைகோ பேட்டி

திமுக கூட்டணி இருக்கிறதா, இல்லையா என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டியது திமுக தலைமைதான் என்று துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

மதிமுக முதன்மைச் செயலாளர் துரை வைகோ- செய்தியாளர் சந்திப்பு
மதிமுக முதன்மைச் செயலாளர் துரை வைகோ- செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 6:12 PM IST

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மதுரை: நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் சாதி, மத, பணபல அரசியலைக் கடந்து மக்கள் மௌனப் புரட்சி செய்துள்ளனர் என்று மதிமுக முதன்மைச் செயலாளர் துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சி மக்களவை தொகுதி எம்.பி.யான துரை வைகோ, ரயில்வே துறை சார்பில் திருச்சியில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகள் தொடர்பாக, மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளரை சந்தித்து மனு அளித்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துரை வைகோ, "இடதுசாரி இயக்கங்களின் செயலாளர்கள் திமுக கூட்டணி இல்லை என தெரிவித்துள்ளனர். அவர்களின் கருத்துக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது. எங்களுடைய முடிவை நாங்கள் மதிமுக பொதுக்குழுவில் எடுப்போம். திமுக கூட்டணி இருக்கிறதா? இல்லையா? என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டியது திமுக தலைமை தான்.

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தவெக தலைவர் விஜய்யின் வருகையால் இரண்டு திராவிட கட்சிகளுக்கும் சிறிய பாதிப்பு இருக்கும் என்றுதான் நினைத்தோம். ஆனால், மக்களிடம் மௌன புரட்சி நடந்துள்ளது. திமுக உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளும் தங்கள் தோல்விக்கு காரணம் என்ன என்பது பற்றி தங்களை சுயபரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும். மக்களை மூடர்களாக்கி புறந்தள்ளாமல் உரிய ஆய்வை செய்ய வேண்டும்.

விஜய்யின் முகத்துக்காக கிடைத்த வெற்றிதான் இது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சிறப்பாக பணியாற்றிய மதிமுக உறுப்பினர் உள்ளிட்டோரும் இந்த தேர்தலில் தோல்வியை சந்தித்துள்ளனர். 1967-இல் நடந்ததை போலவே இப்போது சாதி, மத, பண அரசியலைக் கடந்து மக்கள் மௌனப் புரட்சி செய்துள்ளனர்.

நாங்கள் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டது துரதிருஷ்டம் என நான் சொன்னதை வைத்து தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுகின்றன. அடிப்படை ஜனநாயகத்தின்படி, கூட்டணி கட்சிகள் தங்கள் சொந்த சின்னத்தில் போட்டியிட அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில்தான் நான் அவ்வாறு சொன்னேன். உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுங்கள் என திமுக சொல்லும்போது, நாங்கள் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியிருந்தால், அதையும் நாங்கள் வேறு எதையோ எதிர்பார்த்து வெளியேறுவதாக தவறாகத் தான் பேசியிருப்பார்கள்.

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மின்சாரம் மற்றும் போக்குவரத்து துறைகளில் நீண்ட காலமாக பல்வேறு பிரச்சனைகள் உள்ளன. இந்த துறைகளில் உள்ள சிக்கல்களை எல்லாம் உடனே சரி செய்ய முடியாது. இந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் தீர்வு காண தமிழக அரசு மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும். அடிக்கடி ஏற்படும் மின்தடைக்கு 20 வருடங்களுக்கு மேலாக மின்சாரத் துறையில் சீர்திருத்தம் செய்யாதது கூட காரணமாக இருக்கலாம்" என்று அவர் கூறினார்.

TAGGED:

TVK GOVERNMENT CM VIJAY
MDMK DURAI VAIKO
MADURAI RAILWAY DIVISION
மதிமுக துரை வைகோ
DURAI VAIKO VIJAY POLITICAL ENTRY

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