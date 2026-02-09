தூத்துக்குடி துறைமுக செயல்பாடுகளில் 'ஏஐ' - சுசாந்த குமார் புரோஹித் தகவல்
தூத்துக்குடி வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில் ஏஐ பயன்பாடு குறித்த கருத்தரங்கு இன்று நடைபெற்றது.
Published : February 9, 2026 at 8:07 PM IST
தூத்துக்குடி: வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுக செயல்பாடுகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுத்தப்பட உள்ளதாக துறைமுக ஆணையத்தின் தலைவர் சுசாந்த குமார் புரோஹித் தெரிவித்தார்.
டெல்லியில் மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சகம் சார்பில் வரும் 16 ஆம் தேதி முதல் 20 ஆம் தேதி வரை ஐந்து நாட்கள் ஏஐ குறித்த உலக அளவிலான உச்சி மாநாடு நடைபெற உள்ளது. இந்த மாநாட்டில் 17 ஆம் தேதி துறைமுகங்களில் செயற்கை நுண்ணறிவை செயல்படுத்துவது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட உள்ளது.
இந்த நிலையில், தூத்துக்குடி வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில் ஏஐ பயன்பாடு குறித்த கருத்தரங்கு இன்று நடைபெற்றது. இதில், துறைமுக உபயோகிப்பாளர்கள், ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி வர்த்தகர்கள், துறைமுக உயர்நிலை அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர். இதில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை துறைமுகத்தில் எங்கே? எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம்? அதன் நன்மைகள் என்ன? என்பது குறித்து செயற்கை நுண்ணறிவு வல்லுனர்களால் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
இந்த மாநாட்டிற்கு பின்பு வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையத்தின் தலைவர் சுசாந்த குமார் புரோஹித் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர், ''துறைமுக செயல்பாடுகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுத்தப்பட உள்ளன. இந்திய துறைமுகங்களில் தூத்துக்குடி துறைமுகம் செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்துவதில் முன்னோடி துறைமுகமாக விளங்கும். துறைமுகத்தின் நிர்வாகம், இயக்கம், கொள்கை ரீதியாக அனைத்திலும் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுத்த கடல் சார் பல்கலைக்கழகத்துடனும் பல ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
துறைமுக செயல்பாடுகளில் ஏஐ எப்போது முதல் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என்று தற்போது கணிக்க முடியாது. இது ஒரு தொடர்ச்சியான செயல்முறையாக இருந்து வருகிறது. இனியும் தொடரும். மேலும், உலகில் உள்ள பல்வேறு துறைமுகங்களில் என்னென்ன புதிய விஷயங்கள் கையாளப்படுகிறது என்பது குறித்தும் இன்று ஆலோசிக்கப்பட்டது. இன்று நடந்தது ஒரு முன்னோட்ட கருத்தரங்கு தான். டெல்லியில் வரும் 16 முதல் 20 தேதி வரை ஐந்து நாட்கள் ஏஐ குறித்த உலக அளவிலான உச்சி மாநாடு நடைபெற உள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு செயல்படுத்துவதால் துறைமுகத்தில் திறன் மேம்பாடு அதிகரிக்கும், அதே வேளையில் வேலைவாய்ப்புக்கும் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது.'' என்று கூறினார்.