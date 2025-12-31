ETV Bharat / state

YEARENDER 2025: சென்னையில் மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய குற்ற சம்பவங்கள்

சென்னை மாநகரில் கடந்த ஓராண்டில் நடந்த முக்கிய குற்ற நிகழ்வுகள் குறித்து இந்தத் தொகுப்பில் காணலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 31, 2025 at 11:02 PM IST

BY - சுபாஷ் தயாளன்

சென்னை: ஒரு நகரத்தின் வளர்ச்சி என்பது பாதுகாப்பான சூழலை பொறுத்துதான் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. தனி மனித ஒழுக்கம் இதில் மிக முக்கிய பங்காற்றுகிறது. சமூகத்தில் ஒழுக்கமும், அமைதியும், பொறுப்பும் ஏற்படும்போது குற்றங்களும் மெல்ல மெல்ல குறைந்துவிடும். இந்த புத்தாண்டு அதற்கான இலக்காக அமையட்டும். 2025 முடிந்து 2026 இல், புதிய கனவுகளோடு அடியெடுத்து வைக்கும் நாம், நமது சென்னையில் கடந்த வருடம் (2025) மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய சில குற்ற நிகழ்வுகள் குறித்து இந்தத் தொகுப்பில் காண்போம்.

தொடர் செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்டவர் என்கவுண்டரில் சுட்டுக்கொலை

திருவான்மியூர், அடையார், கிண்டி, சைதாப்பேட்டை, வேளச்சேரி உள்ளிட்ட இடங்களில் ஏழு பேரிடம் கடந்த மார்ச் 25 அன்று இருசக்கர வாகனத்தில் முகமூடி அணிந்தவாறு சென்ற இருவர் செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்டனர். இந்த சம்பவம் நடந்த இரண்டு மணி நேரத்தில், இருவரையும் சென்னை விமானத்தில் வைத்து காவல் துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.

விசாரணையில், அவர்கள் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சூரஜ், ஜாஃபர் என்பது தெரிய வந்தது. மேலும், இதில் தொடர்புடைய மூன்றாவது நபர் ரயில் மூலம் தப்ப முயன்ற போது போலீசார் கைது செய்தனர். செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட தங்க நகைகளை தரமணி ரயில் நிலையம் அருகில் மறைத்து வைத்திருப்பதாகக் கூறியதை தொடர்ந்து, திருவான்மியூர் ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் ஜாஃபரை தரமணி ரயில் நிலையம் அருகே அழைத்து சென்றனர். அப்போது அங்கு மறைத்து வைத்திருந்த கை துப்பாக்கியை எடுத்த ஜாஃபர், திடீரென போலீசாரை நோக்கி சுட முயற்சித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இதனால், தற்காப்புக்காக போலீசார் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதில் ஜாஃபர் என்கவுண்டரில் சுட்டு கொல்லப்பட்டார். இந்த சம்பவம் சென்னையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் கடன் தொல்லையால் விபரீத முடிவு

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மருத்துவர் பாலமுருகன் (53). இவர் சென்னையில் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வசித்து வந்தார். கொளத்தூரில் இவருக்குச் சொந்தமாக வீடு உள்ளது. சென்னை அண்ணா நகரில் இரண்டு ஸ்கேன் சென்டர், செங்குன்றத்தில் இரண்டு ஸ்கேன் சென்டர் என நான்கு ஸ்கேன் சென்டர்களை நடத்தி வந்தார். தொழில் நிமித்தமாக கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அண்ணா நகரில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வாடகைக்கு குடியேறினார். இவரது மனைவி சுமதி உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர். குடும்ப வேலைப் பளுவால் சமீபகாலமாக நீதிமன்றத்துக்கு செல்வதில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில், கடந்த மார்ச் மாதம் 13ஆம் தேதி வீட்டின் படுக்கை அறையில் சுமதியும் அவரது மூத்த மகனும், மற்றொரு படுக்கை அறையில் பாலமுருகனும், பூஜை அறையில் சிறிய மகனும் தற்கொலை செய்து கொண்டனர். இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த திருமங்கலம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், ஸ்கேன் சென்டர் தொழிலை விரிவாக்க 5 கோடி ரூபாய் வரை வங்கிகளில் மருத்துவர் பாலமுருகன் கடன் பெற்றுள்ளார். இதற்காக மாதம் 6 லட்சம் ரூபாய் வரை EMI செலுத்தி வந்ததும் தெரிய வந்ததுள்ளது. இதுதவிர பாலமுருகன் அவரது நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் என பலரிடமும் தொழில் விருத்திக்காக கடன் வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஸ்கேன் சென்டர் தொழில் நடக்கவில்லை. இதனால் கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாமல் மருத்துவர் பாலமுருகன் குடும்பத்துடன் சேர்ந்து விபரீத முடிவு எடுத்துக்கொண்டதாக தெரிய வந்தது.

எஸ்ஐஆர் விண்ணப்பத்தால் 21 ஆண்டுகள் கழித்து சிக்கிய கொலையாளி

சென்னை எண்ணூர் பகுதியில் 2004 ஆம் ஆண்டு தாஜூதீன் என்பவர் கழுத்தறுத்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு, 21 ஆண்டுகளாக எந்த முன்னேற்றமும் இன்றி நிலுவையில் இருந்து வந்தது. கொலையாளியின் பெயர் தவிர, வேறு எந்த அடையாளமும் கிடைக்காத நிலையில், ஆவடி மாநகர காவல்துறை ஆணையாளர் சங்கர் உத்தரவின் பேரில் நிலுவை வழக்குகள் மீண்டும் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன.

இதனைத் தொடர்ந்து அமைக்கப்பட்ட தனிப்படை போலீசார் விசாரணை பாதையை மாற்றி, வாக்காளர் பட்டியலுக்கான SIR விண்ணப்ப விவரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர். கடலூர் மாவட்டத்தில் பதிவான SIR விவரங்களில் 6 நபர்களின் தகவல்கள் ஒத்துப்போனது. இந்நிலையில், திட்டக்குடி பகுதியை சேர்ந்த ராஜேந்திரனின் விவரங்கள் முழுமையாக பொருந்தியது.

அதை உறுதிப்படுத்த மாறுவேடத்தில் அவரது வீட்டிற்கு சென்ற போலீசார், புகைப்படம் உள்ளிட்ட முக்கிய ஆதாரங்களை சேகரித்தனர். பின்னர் செல்போன் கண்காணிப்பின் மூலம் பெங்களூருவில் தலைமறைவாக இருந்த ராஜேந்திரனை கைது செய்தனர். 21 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, SIR விண்ணப்பம் தான் கொலையாளியை சிக்க வைத்த முக்கிய ஆதாரமாக அமைந்தது.

விஞ்ஞானியை டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டில் வைத்து மோசடி

மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறையின் முன்னாள் செயலாளராக பணிபுரிந்தவர் சென்னையை சேர்ந்த டி.ராமசாமி (77). இவர் தற்போது சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் தோல் தொழில்நுட்ப துறையில் விசிட்டிங் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார்.

இவர், தோல் பதனிடும் துறையில் பல தொழில்நுட்பங்களை கண்டுபிடித்து உள்ளார். புகழ்பெற்ற தோல் விஞ்ஞானி மற்றும் ஆராய்ச்சியாளரான இவருக்கு கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு பத்ம ஸ்ரீ விருது வழங்கியது. தவிர, 2014 ஆம் ஆண்டு பத்ம பூஷன் விருதும் வழங்கியது. இப்படி பல ஆராய்ச்சி துறையில் பல்வேறு விருதுகளை வாங்கி கோலோச்சிய ராமசாமி, சமீபத்தில் 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' எனப்படும் சைபர் மோசடியில் சிக்கி, சுமார் 57 லட்சம் ரூபாயை இழந்தார். இது தொடர்பான விசாரணை நடந்து வருகிறது.

13 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்த இலங்கை போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல் தலைவன் கைது

மத்திய போதை தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள், கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு, சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் திடீர் சோதனை நடத்தி, மதுரைக்கு செல்ல இருந்த ரவிக்குமார், மாலினி என்ற தம்பதியை பிடித்து விசாரித்தனர். அவர்கள் பைகளில் ரூ.33 கோடி மதிப்புடைய 3.3 கிலோ ஹெராயின் போதை பொருள் இருந்ததை கண்டுபிடித்தனர். இதை அடுத்து அவர்களை கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது இலங்கையைச் சேர்ந்த முகமது முனவர் என்பவர் தான், இந்த போதைப் பொருளை தங்களிடம் கொடுத்து, மதுரையில் உள்ள மற்றொரு, இலங்கை நபரிடம் கொடுக்கப்படி கூறினார். அதற்காக முகமது எங்களுக்கு, ரூ.10,000 கொடுத்தார் என்றும் கூறினர்.

அந்த வழக்கில் கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு, கணவனுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், மனைவிக்கு 6 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது. ஆனால் போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலின் தலைவனான இலங்கையை சேர்ந்த முகமது கைது செய்யப்படாமல், தொடர்ந்து தலைமறைவாக இருந்து வந்தார்.

இந்த நிலையில் முகமதுவை தேடப்படும் குற்றவாளியாக, மத்திய போதை தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் அறிவித்தனர். அதோடு அனைத்து சர்வதேச விமான நிலையங்களிலும் எல்ஓசி போடப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 12ஆம் தேதி, இலங்கையில் இருந்து விமான மூலம் சென்னை வந்த போது, விமான நிலையத்தில் வைத்து போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.

போதைப் பொருள் வழக்கில் சிக்கிய முக்கிய நடிகர்கள்

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள மதுபான விடுதியில், சில மாதங்களுக்கு முன்பு இரு தரப்பு இளைஞர்களுக்கு இடையே பயங்கர மோதல் ஏற்பட்டது. இதில், அதிமுக முன்னாள் நிர்வாகி பிரசாத் உள்ளிட்ட சிலர் கைது செய்யப்பட்டனர். விசாரணையில், அவர்களிடம் போதைப்பொருள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அவர்களிடம் இருந்து 11.5 கிராம் கொகைன், 10.3 கிராம் மெத்தபெட்டமைன், 2.75 கிராம் MDMA, 2.4 கிராம் OG கஞ்சா மற்றும் 30 கிராம் கஞ்சா ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதையடுத்து, எங்கிருந்து அவர்களுக்கு போதைப்பொருள் கிடைத்தது? என்ற ரீதியில் போலீசார் விசாரணையை தொடங்கினர்.

அப்போது, போதைப்பொருளை வாங்கியதாக நடிகர் ஸ்ரீகாந்த், ஜவஹர், பயாஸ் அகமது ஆகியோரை சென்னை போலீசார் அடுத்தடுத்து கைது செய்தனர். அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், நடிகர் கிருஷ்ணாவும் போதைப்பொருள் வாங்கி பயன்படுத்தியது தெரிய வந்ததால், அவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகர்களாக இருக்கும் இருவரும் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழ் சினிமா துறையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

சைபர் குற்றவாளிகள் 50 பேர் மீது பாய்ந்த குண்டர் சட்டம்

தமிழ்நாட்டின் இணைய வழி குற்றப்பிரிவு, 2024 டிசம்பர் மற்றும் 2025 ஜூன் காலத்தில் "ஆபரேஷன் திரை நீக்கு" ஐ நடத்தி, மாநிலம் முழுவதும் 193.97 கோடி இழப்பு மற்றும் 654 NCRP வழக்குளோடு தொடர்புடைய 212 சைபர் குற்றவாளிகளை வெற்றிகரமாக கைது செய்தது.

மேலும் 'ஆபரேஷன் ஹைட்ரா' மூலம், உத்தரகண்ட், ஜார்க்கண்ட், அசாம் மற்றும் டெல்லி போன்ற பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து 7 சைபர் குற்றவாளிகளை கைது செய்துள்ளது. சர்வதேச மனித கடத்தல் முகவர்கள், போலி வங்கி கணக்கு முகவர்களை கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இதுவரை 11 முதல் தகவல் அறிக்கைகள் மூலம் 10 சைபர் குற்றவாளிகளைக் கைது செய்தும், 4 சைபர் குற்றவாளிகளைக் குண்டர் தடுப்பு காவலில் அடைத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

2025 ஆம் ஆண்டில், இணைய வழிகுற்றப் பிரிவு, 1,193 சைபர் குற்றவாளிகளை பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நடவடிக்கைகளால் கைது செய்துள்ளது. இதன் விளைவாக 44 SIM box- கள் கைபற்றப்பட்டு, நாடு முழுவதும் 9 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களில் 3 பேர் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். 2025 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் மொத்தம் 50 சைபர் குற்றவாளிகள் அடைக்கப்பட்டனர்.

ஆறு மாதங்களில் 342 வெடிகுண்டு மிரட்டல்

தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னையில் உள்ள பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அரசியல், சினிமா பிரபலங்களின் வீடுகளை குறிவைத்து போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் விடுக்கப்படும் நிகழ்வுகளுக்கு பஞ்சமே இல்லை. இப்படியான வெடிகுண்டு மிரட்டல்களை கையாளுவது காவல் துறைக்கு பெரும் சவாலாகவும், தலைவலியாகவும் மாறியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, கடந்த 6 மாதத்தில் மட்டும், மயிலாப்பூரில் உள்ள டிஜிபி அலுவலகத்துக்கு 342 மிரட்டல் மின்னஞ்சல்கள் வந்துள்ளதாக சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் தெரிவித்துள்ளார். இந்த மிரட்டல்கள் அனைத்தையும் ஒரே குழுவை சேர்ந்தவர்கள் அனுப்பியுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு கொலை குற்றங்கள் குறைவு

காவல்துறையின் தகவலின்படி, சென்னையில் மொத்தம், 4,979 ரவுடிகள் உள்ளனர். அவற்றில் ‘ஏ’ ப்ளஸ், ஏ, பி என வகைப்படுத்தி, ரவுடிகள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

சென்னையில், கடந்த ஆண்டு (2024) 102 கொலைகள் நடந்துள்ளன. இந்தாண்டு 82 கொலைகள் நடந்துள்ளன. கடந்த ஆண்டு 35 செயின் பறிப்பு சம்பவங்கள் நிகழ்ந்த நிலையில், இந்தாண்டு 21 சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட நபர்கள் அனைவரையும் கைது செய்துள்ளதாக சென்னை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. இதேபோன்று, கடந்தாண்டு 275 செல்போன் பறிப்பு சம்பவங்கள் நிகழ்ந்த நிலையில், இந்தாண்டு 144 சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன.

கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு விபத்துகள் 66% குறைவு

சாலை விபத்துகளைக் குறைப்பதற்கும், சாலைப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கும் சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல்துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் மூலம் சென்னை நகரில் கடந்த ஆண்டை விட சாலை விபத்து மற்றும் அதன் மூலம் ஏற்படும் இறப்புகள் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளதாக போக்குவரத்து காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து போக்குவரத்து காவல்துறை சமீபத்தில் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், '' சாலை விபத்துகளின் இறப்பு எண்ணிக்கை கடந்தாண்டை விட இந்தாண்டு 10% குறைந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 15 வரை 519 இறப்புகள் நிகழ்ந்தன. இந்த ஆண்டில் 469 இறப்புகளாக குறைந்துள்ளன. மேலும், கடந்த ஆண்டு 2,093 கொடுங்காய விபத்துகள் பதிவான நிலையில், இந்த ஆண்டில் 721 ஆக குறைந்து பதிவாகியுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட 66% குறைந்துள்ளது.'' என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி நியமனத்தில் தாமதம்

தமிழ்நாட்டின் டிஜிபியாக பொறுப்பு வகித்து வந்த சங்கர் ஜிவால் ஐபிஎஸ், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 31ம் தேதி ஓய்வு பெற்றார். இதையடுத்து தமிழக மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளின் பட்டியல் தயாரித்து அடுத்த டிஜிபி தேர்வு செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன. இதையடுத்து தமிழக டிஜிபி தேர்வு செய்யும் பணிகள் காலதாமதமானதால் தமிழ்நாட்டிற்கு மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரியான வெங்கட்ராமனை பொறுப்பு டிஜிபியாக நியமித்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.

அதன்படி, தமிழ்நாட்டு பொறுப்பு டிஜிபியாக வெங்கட்ராமன் கடந்த சில மாதங்களாக பதவி வகித்து வந்த நிலையில், திடீரென அவருக்கு நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இதனால் தமிழ்நாடு பொறுப்பு டிஜிபி பதவியை கூடுதலாக ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்பு துறை டிஜிபி அபய்குமார் சிங் கவனிப்பார் என தமிழ்நாடு உள்துறை செயலாளர் உத்தரவு பிறப்பித்தார். இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டிற்கு நிரந்தர டிஜிபியை உடனடியாக நியமிக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து பல்வேறு தரப்பினர் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

