ETV Bharat / state

அவசர முடிவுகளை எடுக்க ஸ்டாலினுக்கு அதிகாரம்: திமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம்

அரசியல், நிர்வாக நிலைமைகளை ஆராய்ந்து அவசர முடிவுகளை உடனடியாக எடுக்கும் அதிகாரத்தை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு வழங்கி திமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

அண்ணா அறிவாலயம் - கோப்புப்படம்
அண்ணா அறிவாலயம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 7, 2026 at 9:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நிலையான ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்பதே நமது முதன்மை நோக்கம், அதேவேளையில், திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கைகளுக்கு உறுவிளைவிக்கும் மதவாத சக்திகளுக்கு இடமளிக்கக் கூடாது என்று திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

பரபரப்பான அரசியல் சூழலில், சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் இன்று மாலை நடைபெற்றது. திமுக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றிப் பெற்ற 59 எம்எல்ஏக்கள் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.

இதில், திமுக பொதுச்செயளாலர் துரைமுருகன், முதன்மைச் செயலாளர் கே.என்.நேரு, திமுக துணை பொது செயலாளர்கள் ஆ ராசா, எ.வ.வேலு, உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பலர் கலந்து கொண்டுள்ளனர். இந்த கூட்டத்தில் 4 முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

  • நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கு வாக்களித்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும், வெற்றிக்காக பாடுபட்ட தோழமை இயக்கங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இதையும் படிங்க.. தவெகவிற்கு ஆதரவு குறித்து விசிகவின் உயர்நிலை குழு முடிவு செய்யும்- திருமாவளவன்

பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் சூழல் உருவாகாமல் போனாலும் கூடுதல் தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற கட்சி திமுக கூட்டணியை விட 17.43 லட்சம் வாக்குகளை மட்டுமே கூடுதலாகப் பெற்றுள்ளது. எனவே, திமுக கூட்டணிக்கும் அவர்களுக்குமான வாக்கு விழுக்காடு வேறுபாடு என்பது 3.52 விழுக்காடு மட்டுமே. அந்த வகையில் வலிமையான, அதிக அளவிலான நம்பிக்கையை தமிழ்நாட்டு மக்கள் வைத்துள்ளார்கள் என்பதே உறுதியாகிறது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்றும் மக்களுக்கான இயக்கமாகவே செயல்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

  • கடந்த 5 ஆண்டு கால திராவிட மாடல் ஆட்சியில் இந்தியாவின் முதன்மை மாநிலமாகத் தமிழ்நாட்டை உயர்த்திக் காட்டிய திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

சட்டமன்றத் தேர்தல் களத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களின் உழைப்பு மலையளவு என்றும், தினந்தோறும் பொதுக்கூட்டங்கள் வாயிலாக அவர் முழங்கினார் என்றும், நடைபயணங்களின் மூலமாக பல கிலோ மீட்டர் தூரம் நடந்தும் மக்களோடு கலந்துரையாடினார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

  • அவசர முடிவுகளை உடனடியாக எடுக்கும் அதிகாரத்தை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு வழங்குவது என்றும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

அதில், "நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் எந்தக் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை இல்லாத வகையில் முடிவுகள் வந்துள்ளன. இது நெருக்கடியான, சிக்கலான காலகட்டம் ஆகும்.

இன்னொரு தேர்தலுக்கு தமிழ்நாடு தயாராக இல்லாத நிலையில், தமிழ்நாட்டில் நிலையான ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்பதே நமது முதன்மை நோக்கம். அதேவேளையில், திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கைகளுக்கு உறுவிளைவிக்கும் மதவாத சக்திகளுக்கு இடமளிக்கக் கூடாது என்பது உள்ளிட்டவற்றையும் பரிசீலித்தாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம்.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் திமுக அரசு செயல்படுத்திய திட்டங்கள் அப்படியே தொய்வின்றி தொடர்ந்தால் தான் தமிழ்நாடு அதே வேகத்தில் வளர்ச்சியைத் தக்க வைக்க முடியும் என்பது நம் விருப்பம்.

இத்தகைய சூழலில் உருவாகும் அரசியல், நிர்வாக நிலைமைகளை ஆராய்ந்து அவசர முடிவுகளை உடனடியாக எடுக்கும் அதிகாரத்தை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு வழங்குவது என்றும் இக்கூட்டம் ஒருமனதாகத் தீர்மானிக்கிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

  • மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டசியில் இருந்து வெளியேறிய காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கண்டனம் தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

அதில், "அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி எடுத்த நிலைப்பாடு கடும் கண்டனத்துக்குரியது. காங்கிரஸ் தனது பழைய குணத்தை மாற்றிக் கொள்ளவில்லை என்பதையே அதன் முடிவு காட்டுகிறது.

கூட்டணிக் கட்சித் தொண்டர்களின் உழைப்பால் பெற்ற வெற்றியைப் பணயம் வைத்து மாற்று அணிக்கு 3 நாட்களில் காங்கிரஸ் கட்சி மாறியது. கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே கூட்டணிக்கு எதிரான கருத்தை அக்கட்சியினர் சொன்னதை காங்கிரஸ் கட்சி தடுக்கவும் இல்லை; கண்டிக்கவும் இல்லை.

இதையும் படிங்க.. தவெக செய்த சிறு பிழை; ஆட்சி அமைப்பதில் எழுந்த பெரும் சிக்கல்

புதுச்சேரியில் திமுகவுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட கொடுமையும் நடந்தது. அதையெல்லாம் பொறுத்துக் கொண்டு, பெருந்தன்மையோடும் பொறுப்போடும் நடந்துகொண்ட திமுக தலைவருக்கு நேரில் வந்து ஒரு நன்றி கூட தெரிவிக்காது, முதுகில் குத்தி, மாபெரும் துரோகத்தைச் செய்துள்ளது காங்கிரஸ் கட்சி.

பல மாநிலங்களில் பாஜக எதைச் செய்கிறதோ, அதையே காங்கிரஸ் கட்சி தமிழ்நாட்டில் நமக்குச் செய்துள்ளது. தோழமை சக்தியின் காலை வாரி, நட்பு சக்திகளுக்குத் துரோகம் செய்த காங்கிரஸ் கட்சியின் திடீர் மாற்றத்தைக் இக்கூட்டம் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது ஆகிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

அதிமுகவுடன் கூட்டணியா?: திமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்திற்கு பிறகு அக்கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன் சென்னை அறிவாலயத்தில் இன்று மாலை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், அதிமுகவுடன் கூட்டணி என்ற முடிவை திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் இதுவரை எடுக்கவில்லை. அந்த முடிவை அவர் எடுத்தால் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், திமுகவுக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தும், நிலையான ஆட்சி அமைக்க ஸ்டாலினுக்கு அதிகாரம் அளிப்பது உள்ளிட்ட தீர்மானமும் இன்றைய கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது என்று தெரிவித்த இளங்கோவன், மதவாத சக்திகளுக்கு இடமளிக்கக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக உள்ளோம் என்றும் தெரிவித்தார்.

தவெக ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க கேட்பதற்கு திமுக எப்படி காரணமாகும்? என்று கேள்வியெழுப்பிய அவர், அதிமுகவுடன் கூட்டணி என்ற முடிவை ஸ்டாலின் இதுவரை எடுக்கவில்லை. அந்த முடிவை அவர் எடுத்தால் அதனை நாங்கள் ஏற்றுக் கொள்வோம் என்று இளங்கோவன் கூறினார்.

TAGGED:

DMK MLAS MEETING
DMK CONDEMNS CONGRESS PARTY
திமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்
RESOLUTIONS PASSED IN DMK MLA MEET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.