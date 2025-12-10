திருப்பரங்குன்றத்திற்கு அன்று கர்ஜித்த இபிஎஸ்.. பொதுக்குழுவில் பட்டும் படாமல் தீர்மானம்... என்ன காரணம்?
திருப்பரங்குன்ற தீப விவகாரத்தில் தனி நீதிபதியின் தீர்ப்பை செயல்படுத்தத் தவறி, தேவையில்லாத ஒரு பதற்றத்தை உருவாக்க தமிழக அரசு நாடகம் ஆடுவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றஞ்சாட்டி இருந்தார்.
Published : December 10, 2025 at 9:57 PM IST
சென்னை: பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள திருப்பரங்குன்றம் பெயரை எடப்பாடி பழனிசாமி உச்சரிக்காமல் பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருப்பது ஏன் என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறது.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சிப் பிள்ளையார் கோயிலில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. ஆனால், இந்த முறை மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கக் கோரி ரவிக்குமார் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார். ஆனால், தீபத்தூணுக்கு அருகே தர்கா அமைந்துள்ளதால் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படும் எனக் கூறி காவல்துறை இதற்கு அனுமதி மறுத்தது. இதற்கு இந்து முன்னணி உள்ளிட்ட அமைப்புகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், தமிழக அரசின் நடவடிக்கைக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இதனை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், சிஐஎஸ்எப் வீரர்கள் உதவியுடன் தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார். ஆனால் அன்றைய தினமும் காவல்துறை அனுமதி வழங்கவில்லை. மதுரை நீதிமன்ற உத்தரவினை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வதாக கூறி தீபம் ஏற்றச் சென்றவர்களை காவல்துறையினர் தடுத்தி நிறுத்தினர். மேலும், காவல்துறை எச்சரித்தும், அங்கு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளை உத்தரவிட்டும், நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்ற முடியாது என கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு, சட்ட நிர்ணயங்களுக்கு முற்றிலும் விரோதமான அரசாக தன்னை நிரூபித்துள்ள ஸ்டாலின் மாடல் திமுக அரசின் ஏவல்துறை, @BJP4TamilNadu மாநிலத் தலைவர் திரு. @NainarBJP அவர்கள் உள்ளிட்ட…— Edappadi K Palaniswami-SayYEStoWomenSafety&AIADMK (@EPSTamilNadu) December 4, 2025
இந்நிலையில், திருப்பரங்குன்ற தீப விவகாரத்தின் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வரும் 17 ஆம் தேதி மீண்டும் விசாரணைக்கு வருகிறது. அப்போது, தமிழக தலைமைச் செயலாளர், ஏடிஜிபி ஆகியோர் காணொலி வாயிலாக ஆஜராக வேண்டும் என நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். இவ்விவகாரம் குறித்து சமூக வலைதளத்தில் ஏற்கனவே அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து தெரிவித்து இருந்தார்.
அதில், '' மதுரை, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி தீர்ப்பை செயல்படுத்தத் தவறி, இதனால் தேவையில்லாத ஒரு பதற்றத்தை உண்டாக்க கபட நாடகம் ஆடும் விடியா திமுக அரசுக்கு கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
'எம்மதமும் சம்மதம்' - எம்மதத்தையும் சாராமல், நடுநிலையோடு ஆட்சி புரிபவர் சிறந்த ஆட்சியாளர் என்பதை மறந்து தேவையற்ற பிரச்சனைக்கு வழிவகுத்த மாடல் அரசுக்கு மக்கள் விரைவில் தகுந்த பாடம் புகட்டுவார்கள்.'' என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், இன்று சென்னை வானகரத்தில் நடைப்பெற்ற அதிமுக பொதுக்குழுவில் திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி வெளிப்படையாக எந்த கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை. இந்த பிரச்சனை குறித்து சமூக வலைதளத்தில் ஏற்கனவே பதிவிட்ட அவர், பொதுக்குழுவின் உரையிலும், தீர்மானத்திலும் திருப்பரங்குன்றம் பெயரை கூட பயன்படுத்தவில்லை.
குறிப்பாக, அதிமுக இன்று நிறைவேற்றியுள்ள 16 தீர்மானங்களில் 15 வது தீர்மானம் திருப்பரங்குன்ற தீப விவகாரத்தில் நீதிபதியின் உத்தரவு மற்றும் தமிழக அரசின் செயல்பாடு ஆகியவற்றை குறிக்கும் வகையில் உள்ளது.
|இதையும் படிங்க: அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு வராத மாஃபா: தவெகவில் இணைகிறாரா?
தீர்மானம் 15 இல், '' நீதித் துறை சுயமாக செயல்பட வேண்டுமென்றால், அதன் தனித் தன்மை காப்பாற்றப்பட வேண்டும். அப்படிப்பட்ட நிலைமை ஏற்பட வேண்டுமென்றால், ஆட்சியாளர்களின் தலையீடு இருக்கக்கூடாது. மேலும், ஆட்சியாளர்கள் மிரட்டல் போக்கை கைவிட வேண்டும்; நாட்டில் சட்டத்தின் ஆட்சி நடக்க வேண்டும்; அதோடு, நீதித் துறையில் அரசின் தலையீடு இருக்கக்கூடாது என்ற மக்களின் எண்ணத்தை; எதிர்பார்ப்பை இப்பொதுக்குழு பிரதிபலிக்கிறது. நீதித் துறைக்கே சவால் விடும் ஆட்சியாளர்களின் ஆதிக்க மனப்பான்மையை இப்பொதுக்குழு வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது.'' என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தனி நீதிபதியின் உத்தரவை அமல்படுத்தினால், சட்டஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படும் என்று தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற தமிழக அரசு அனுமதிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. ஆனால், ''தனி நீதிபதி தீர்ப்பை செயல்படுத்தத் தவறி, இதனால் தேவையில்லாத ஒரு பதற்றத்தை உருவாக்க தமிழக அரசு நாடகம் ஆடுவதாக'' எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றஞ்சாட்டி இருந்தார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று நடந்த கட்சியின் பொதுக்குழுவில், சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள திருப்பரங்குன்றம் பெயரை எடப்பாடி பழனிசாமி உச்சரிக்காமலும், இந்த விவகாரத்தில் பட்டும் படாமலும் தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருப்பது ஏன்? என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறது.