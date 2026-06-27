தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமனம்: சிபிஐ மு.வீரபாண்டியன் கருத்து
பள்ளி மாணவர்கள் அடையாள அட்டையில் சாதிப்பெயர் குறிப்பிடுவது ஏற்புடையது அல்ல என சிபிஐ மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : June 27, 2026 at 4:25 PM IST
தஞ்சாவூர்: தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமனம் செய்யப்பட்டிருப்பது தவெக அரசின் உரிமை என சிபிஐ மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய கம்யூ கட்சியின் தமிழ் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் கும்பகோணத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கும்பகோணத்தை தலைமையிடமாக கொண்ட புதிய வருவாய் மாவட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திட வேண்டும். மத்திய ரயில்வே துறை, கும்பகோணத்தில் இருந்து விருத்தாசலத்திற்கு ஜெயங்கொண்டம் வழியாக புதிய ரயில் பாதை திட்டத்தை செயல்படுத்திட வேண்டும். வீட்டு மனை பட்டா இல்லாத ஏழை எளிய மக்களுக்கு அரசு வீட்டு மனை பட்டா வழங்கிட முன்வர வேண்டும். கோயில் இடங்களில் வசிக்கும் ஏழை, எளிய மக்களிடம் சதுர அடியில் வாடகை வசூலிப்பதை தவிர்த்து, ஏற்கனவே உள்ளபடி பகுதி முறையில் தமிழ்நாடு அவற்றை வசூலிக்க வேண்டும்" என கோரிக்கை விடுத்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "வரும் 29ம் தேதி திங்கட்கிழமை, தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும், தமிழக அரசு வேளாண் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தியும், இதுவரை நிறுத்தி வைத்துள்ள தமிழகத்திற்கான நிதிகளை மத்திய அரசு உடனடியாக வழங்கிட வேண்டியும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது.
அதேபோல், என்எல்சி பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் 3 சதவீத பங்குளை தனியாருக்கு விற்பனை செய்வது கண்டிக்கத்தக்கது. காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில், புதிய அணை கட்ட வேண்டும் என்ற சிந்தனையே கர்நாடக அரசுக்கு வரக்கூடாது. இந்த விவகாரத்தில் ஒன்றிய அரசு, பார்வையாளராக வேடிக்கை பார்க்க கூடாது. ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகமும், கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு, ஒன்றுபட்டு, ஒற்றுமையாக இருந்து இதனை எதிர்க்க வேண்டும்.
திமுக, அதிமுக இரண்டுமே இரு ஜனநாயக சக்திகள், இவை இணைவதையோ, அல்லது ஒன்று சேர்ந்து ஏதேனும் பிரச்சனைக்காக போராடுவதையோ இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எதிர்க்கவில்லை. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு, பாஜக தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதே அரசியல் நிலைப்பாடு.
தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி பிரதிநிதியாக, ஜனநாயகன் பட தயாரிப்பாளர் கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த வெங்கட நாராயணா நியமனம் செய்யப்பட்டிருப்பது, தவெகவின் உரிமை. அதேவேளையில், தமிழ், தமிழ் கலாச்சாரம், பண்புகள் உள்ள ஒருவரை தேர்வு செய்வது நல்லது. இல்லை என்றால் அது நெருடல் தான் என்பது எங்கள் கட்சியின் நிலைப்பாடு.
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40, 50, ஆண்டு காலம் ஆண்டவர்களுடன், 40 நாட்களே ஆகும் தவெக அரசை ஒப்பிட கூடாது. திருப்பரங்குன்றம், மேகதாது இது தான் உயிர் பிரச்சனை முக்கிய பிரச்சனை. இந்த விவகாரத்தில் இவர்கள் தெளிவாகவும், முந்தைய அரசின் நிலைப்பாட்டையும் கடைபிடிக்கிறார்கள். இது நல்லது, வரவேற்கிறோம்" என தெரிவித்தார்.
முன்னதாக பேசிய அவர், "பள்ளி மாணவர்கள் அடையாள அட்டையில் சாதிப்பெயர் குறிப்பிடுவது ஏற்புடையது அல்ல. இருப்பினும் இதுகுறித்த முழுமையாக விவரம் வந்த பிறகு பேசுவோம். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நெருப்பாற்றையும், அடுக்குமுறைகளையும், சிறைச்சாலைகளையும் சந்தித்த கட்சி. ஆகையால், எங்களுக்கு இக்கரையும் தெரியாது, அக்கரையும் தெரியாது. எங்களுடைய ஒரே அக்கரை முதலாளித்துவ சமூகத்தை சோசலிச சமூகமாக மாற்றிட வேண்டும் என்பது தான். இந்திய நாட்டை இடது பக்கமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே அக்கரை தான்" என்றும் தெரிவித்தார்.