குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு தமிழகம் வருகை; ஸ்ரீபுரம் பொற்கோயில் பகுதியில் ‘ரெட் ஜோன்’ அறிவிப்பு
குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு வருகையை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : December 14, 2025 at 4:58 PM IST
வேலூர்: குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு ஸ்ரீபுரம் பொற்கோயிலுக்கு வரவுள்ள நிலையில், கோயில் வளாகம் முழுவதும் 'ரெட் ஜோன்' பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு வரும் டிசம்பர் 17 ஆம் தேதி ஆன்மீக பயணமாக வேலூர் மாவட்டம், ஸ்ரீபுரத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற பொற்கோயிலுக்கு வருகை தர உள்ளார். இதனையொட்டி மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை சார்பில் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
டிசம்பர் 17 ஆம் தேதி காலை டெல்லியில் இருந்து விமானம் மூலம் புறப்படும் குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு ஆந்திர மாநிலம் ரேணிகுண்டா விமான நிலையம் வந்து அடைகிறார். இதன் பின்னர் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான MI-17 ஹெலிகாப்டர் மூலம் வேலூர் ஸ்ரீபுரம் ஹெலிபேடிற்கு காலை 11.05 மணிக்கு வருகை தர உள்ளார்.
ஹெலிபேடில் தரையிறங்கியதும், தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலட்சுமி, காவல் கண்காணிப்பாளர் மயில்வாகனன் உள்ளிட்டோர் குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்முவுக்கு வரவேற்பு அளிக்க உள்ளனர். இதைத்தொடர்ந்து ஸ்ரீபுரம் ஹெலிபேடில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக கமலா நிவாஸ் விருந்தினர் மாளிகைக்கு செல்கிறார்.
பின்னர் அங்கிருந்து பொற்கோயிலில் நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு பங்கேற்கிறார். காலை 11.30 மணி முதல் 12.15 மணிக்குள் தரிசனம், தியான மண்டப திறப்பு விழா மற்றும் மரம் நடுதல் நிகழ்ச்சிகளில் அவர் பங்கேற்கிறார்.
நிகழ்ச்சிகள் நிறைவடைந்த பின்னர், மதியம் 12.15 மணிக்கு கமலா நிவாஸ் விருந்தினர் மாளிகையில் இருந்து புறப்பட்டு 12.25 மணிக்கு ஸ்ரீபுரம் ஹெலிபேடிற்குச் சென்று 12.35 மணிக்கு MI-17 ஹெலிகாப்டர் மூலம் மீண்டும் திருப்பதி புறப்பட்டு செல்கிறார்.
குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு வருகையையொட்டி ஸ்ரீபுரம் பொற்கோயில் வளாகம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் முழுவதும் “Red Zone” என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பாதுகாப்பு காரணங்களால் 17.12.2025 அன்று மத்திய அரசு பணிகள், மாநகராட்சி/நகராட்சி சார்பாக பணிகள், தனியார் நிறுவனப் பணிகள் அல்லது எந்த வகையான விழாக்களுக்காகவும் டிரோன் (Drone) மற்றும் Civil Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) பயன்பாட்டிற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் தடை விதித்துள்ளார்.
இதற்கான முன்னேற்பாடுகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருவதுடன், காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.