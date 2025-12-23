தூத்துக்குடி: மிக நீளமான சரக்கு பெட்டக கப்பலை கையாண்டு வ.உ.சி. துறைமுகம் சாதனை
மே 2022-ல் 299.5 மீட்டர் நீளம் கொண்ட எம்.வி. எம்.எஸ்.சி பெட்ரா கப்பல் வ.உ.சி துறைமுகத்திற்கு வந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : December 23, 2025 at 6:18 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 6:48 PM IST
தூத்துக்குடி: அதிக சரக்கு பெட்டகங்களை கையாளும் திறன் உடைய மிக நீளமான சரக்கு கப்பலை கையாண்டு வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம் வரலாறு படைத்துள்ளது.
தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுக ஆணையம் தக்சின் பாரத் கேட்வே முனையத்தில் 304 மீட்டர் நீளம் மற்றும் 40 மீட்டர் அகலம் கொண்ட எம்.எஸ்.சி மைக்கேலா கப்பலை வெற்றிகரமாக நிறுத்தி உள்ளது. இதன் மூலம் மிக நீளமான கொள்கலன் கப்பலைக் கையாண்டு வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம் வரலாறு படைத்துள்ளது. துறைமுகத்தில் இதுவரை நிறுத்தப்பட்டதிலேயே இதுதான் மிக நீளமான கப்பலாகும்.
இது இந்தியாவின் கடல்சார் துறையில் இத்துறைமுகத்தின் வளர்ச்சியை காட்டுகிறது. மே 2022-ல் 299.5 மீட்டர் நீளம் கொண்ட எம்.வி. எம்.எஸ்.சி பெட்ரா கப்பலை கையாண்ட நிலையில், தற்போது எம்.வி.எம்.எஸ்.சி மைக்கேலா கப்பலின் வெற்றிகரமான வருகை வ.உ.சி., துறைமுகத்தின் செயல்பாட்டுத் திறன்களில் ஏற்பட்டுள்ள குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாட்டையும் எடுத்துக்காட்டும் விதமாக உள்ளது.
பனாமாவின் கோலோன் துறைமுகத்திலிருந்து வந்த இந்த எம்.வி. எம்.எஸ்.சி மைக்கேலா கப்பல், இலங்கையின் கொழும்புக்குச் செல்ல திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இக்கப்பல் துறைமுகத்தில் மொத்தம் 3,977 டி.ஐ.யூ கொள்கலன்களைக் கையாள்கிறது. இதில் 2,676 டி.ஐ.யூ இறக்குமதிக் கொள்கலன்கள், 1,104 டி.ஐ.யூ ஏற்றுமதிக் கொள்கலன்கள், மறுசீரமைப்புப் பணிகளில் ஈடுபடும் 148 டி.ஐ.யூ கொள்கலன்கள் மற்றும் 49 டி.ஐ.யூ மாற்றுவழி அனுப்பப்படும் கொள்கலன்கள் ஆகியவை அடங்கும். தற்போதைய 2025-26 நிதியாண்டில் நவம்பர் மாதம் வரை, இத்துறைமுகம் 5,62,928 டி.ஐ.யூ கொள்கலன்களைக் கையாண்டுள்ளது.
இதுகுறித்து துறைமுகத்தின் தலைவர் சுஷாந்த் குமார் புரோஹித் கூறுகையில், ''எம்.எஸ்.சி மைக்கேலா கப்பலின் வருகையானது, அதிகபட்ச ஆழத்தை 14.20 மீட்டராக உயர்த்துதல், துறைமுகப் படுகையின் சுழலும் வட்டத்தை 488 மீட்டரில் இருந்து 550 டிபிஇ வசதியை செயல்பாட்டிற்குக் கொண்டு வருதல் உள்ளிட்ட உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடுகளைப் பிரதிபலிக்கிறது. மேலும், விரைவில் வரவிருக்கும் வெளித் துறைமுகத் திட்டம் தென்னிந்தியாவிற்கான ஒரு முக்கிய கடல்வழி நுழைவாயிலாக வஉசி துறைமுகம் இருக்கும். வரும் காலங்களில் மேலும் அதிக நீளம் கொண்ட கப்பல்களை கையாளும் திறனை வஉசி துறைமுகம் பெறும்'' என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.