'எதற்காக விசாரணை என காவல்துறைக்கே தெரியவில்லை' 4 மணி நேர போலீஸ் விசாரணைக்கு பிறகு ஆ.ராசா பேட்டி
தவெக அரசுக்கு திமுக பற்றி தெரியாது, திமுகவினரை தவெகவினர் எதுவும் செய்ய முடியாது என ஆ.ராசா ஆவேசமாக தெரிவித்தார்.
Published : October 27, 2026 at 5:59 PM IST
சென்னை: "எதற்காக விசாரணை நடத்துகிறோம் என காவல் துறைக்கே தெரியவில்லை” என அவதூறு வழக்கு விசாரணைக்கு பிறகு திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா எம்பி தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரில் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை, தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் உடல் பாவனை மூலமாக கேலி செய்ததாக கூறி, கடந்த செப்டம்பர் மாதம் திமுக சார்பில் சைதாப்பேட்டையில் கண்டன ஆர்பாட்டம் நடைபெற்றது.
அதில் திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா எம்பி, முன்னாள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இதில் முதல்வரை அவதூறாக பேசியதாக ஆ.ராசா மீது பல்வேறு பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது.
மேலும், இந்த ஆர்பாட்டம் அனுமதி இல்லாமல் நடைபெற்றதாக கூறி மா.சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக இருவரையும் நேரில் விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி சைதாப்பேட்டை போலீசார் சம்மன் அனுப்பி இருந்தனர். இதனை தொடர்ந்து இன்று காலை 10.30 மணி தொடங்கி பிற்பகல் 2.15 வரை இருவரிடமும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. நான்கு மணி நேரம் நடைபெற்ற விசாரணைக்கு பிறகு திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா செய்தியாளர்கள் சந்தித்து பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர், "விசாரணை சிறப்பாக நடைபெற்றது. விசாரணையில் என் அப்பா பெயர் என்ன? எத்தனை குழந்தைகள்? உற்றார், உறவினர், சொந்த ஊர் எது? என்பன போன்ற பொதுவான கேள்விகளை 25 நிமிடம் கேட்டனர். மீதமுள்ள விசாரணையில், சைதாப்பேட்டையில் பேசியபோது கலவரம் ஏதேனும் நடைபெற்றதா? தொண்டர்கள் கொந்தளித்தார்களா? என்றரீதியில் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. வேறு ஏதும் புதிதாக கேட்கப்படவில்லை.
எதற்காக இந்த விசாரணை நடைபெற்றது என்று காவல் துறையினருக்கே தெரியவில்லை. விசாரணை முடிந்து ஒரு மணி நேரம் ஆகியும் இப்போதுதான் வெளியே வருகிறோம். விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்ட என்னிடம், எந்த விதமான எஃப்ஐஆர் மற்றும் புகார் சான்றிதழும் வழங்கப்படவில்லை. புகார் மனுவும் வழங்கப்படவில்லை. பொதுவெளியிலும் எந்த புகாரின் கீழ் நான் விசாரிக்கப்படுகிறேன் என்று வெளியிடப்படவில்லை. தவெக அரசுக்கு திமுக பற்றி தெரியாது. திமுகவினரை தவெகவினர் எதுவும் செய்திட முடியாது.
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தமிழ்நாட்டில் சட்டம் - ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது. விலைவாசி உயர்வு ஆகியவற்றை கண்டுகொள்ளாமல் சிறுபிள்ளைத்தனமான ஆட்சி நடைபெறுகிறது. இதை அனைத்தையும் மூடி மறைக்கவே இதுபோன்ற திசை திருப்பல்கள் நடைபெறுகின்றன.
நாங்கள் எந்த விதமான மனஉளைச்சலும் ஆளாகவில்லை. எங்களை அழைத்துச் சென்ற காவல் துறையினருக்குத்தான் மன உளைச்சல்" என்றார்.
17 கைதிகள் தப்பித்து சென்றது தொடர்பாக கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு, "இவர்களே கைதிகளை தப்ப வைத்துவிட்டு இவர்களே பிடிப்பது போல் தோன்றுகிறது" என்று ஆ.ராசா கூறினார்.