சுனாமியின் போது ஆட்சியில் இல்லாத திமுக தான் பம்பரமாக சுழன்று மக்கள் பணி செய்தது - ஆ.ராசா எம்.பி பேச்சு
2006 ஆம் ஆண்டு திமுக தலைவர் கருணாநிதி தலைமையில் ஆட்சி அமைந்த உடன் தான் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட்டது என ஆ. ராசா எம்பி கூறினார்.
Published : December 26, 2025 at 4:54 PM IST
சென்னை: கடந்த 2004 சுனாமியின் போது ஆட்சியில் இல்லாத திமுக தான் பம்பரமாகச் சுழன்று மக்கள் பணி செய்தது என்று ஆ.ராசா எம்.பி தெரிவித்தார்.
சென்னை திருவொற்றியூர் குப்பம் மற்றும் கே.வி.கே.குப்பம் பகுதிகளில் சுனாமி நினைவு நாளையொட்டி இன்று நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. திருவொற்றியூர் மண்டல குழு தலைவர் தி.மு. தனியரசு ஏற்பாட்டில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் திமுக துணை பொதுச்செயலாளரும், சென்னை மண்டல தேர்தல் பொறுப்பாளருமான ஆ.ராசா எம்பி கலந்து கொண்டார்.
அப்போது ஆ. ராசா தொண்டர்களுடன் பேரணியாகச் சென்று, திருவொற்றியூர் கடற்கரையில் பூங்கொத்து வைத்து மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். இதில் மாவட்ட செயலாளர் சுதர்சனம் உள்பட மீனவ பெண்கள் பால்குடம் ஏந்தி, பால் ஊற்றி சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களை நினைவுகூர்ந்தனர்.
இதே போன்று திருவொற்றியூர் கே.வி.கே.குப்பம் பகுதியில் திருவொற்றியூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சங்கர் ஏற்பாட்டில் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியும், 3 ஆயிரம் பேருக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா 3 ஆயிரத்திற்கு அதிகமான மீனவர்களோடு பேரணியாக சென்று கடலில் மலர்தூவி, பால் ஊற்றி மரியாதை செலுத்தினார்.
நிகழ்ச்சியில் ஆ.ராசா எம்பி பேச்சு
கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு சுனாமியின் போது நான் மத்திய அமைச்சராக இருந்தேன். சுனாமி வந்த பிறகு அப்போதைய திமுக தலைவர் கருணாநிதி மத்திய அமைச்சர்களாக இருந்த எங்களுக்கு பல பகுதிகளை பிரித்து கொடுத்து சேதங்களை கணக்கிட உத்தரவிட்டார். அவருடைய உத்தரவிற்கிணங்க முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட நாங்கள் அனைவரும் தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்து சேதங்களை கணக்கிட்டோம். ஆட்சியில் இல்லாத திமுக தான் பம்பரமாக சுழன்று மக்கள் பணி செய்தது
அதே நேரத்தில் அப்போது ஆட்சியில் இருந்த ஜெயலலிதா தலைமையிலான அதிமுகவினர் எந்தவிதமான மக்கள் பணியையும் செய்யவில்லை. மேலும் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எந்தவித நிவாரணமும் வழங்கவில்லை. 2006 ஆம் ஆண்டு திமுக தலைவர் கருணாநிதி தலைமையில் ஆட்சி அமைந்த உடன் தான் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட்டது. இவ்வாறு ஆ. ராசா கூறினார்.
இதை தொடர்ந்து படகு, படகு என்ஜின், தையல் இயந்திரம், லேப்டாப், அரிசி உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் 3 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு வழங்கப்பட்டது. இதே போல் திருவொற்றியூர் பாரதியார் நகர் பகுதியில் திமுக பகுதி செயலாளர் அருள்தாசன் தலைமையில் மீனவர்கள் கடலில் மலர் தூவி, பால் ஊற்றி, மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.