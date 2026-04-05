ஆடியோ விவகாரம்: இபிஎஸ் பேச்சுக்கு ஆ.ராசா கண்டனம்

தலைவர் கலைஞர் அவர்களைப் பற்றியும், மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களை பற்றியும் தேர்தல் நேர அரசியல் ஆதாயத்திற்காக அவதூறாகப் பேசுவது அரசியல் அநாகரிகமானது என ஆ.ராசா தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
Published : April 5, 2026 at 10:02 AM IST

Updated : April 5, 2026 at 10:24 AM IST

சென்னை: ஆடியோ விவகாரம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமியின் பேச்சுக்கு ஆ.ராசா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மறுபுறம் தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த சூழ்நிலையில், யூடியூபர் ஒருவர் தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் திமுக எம்.பி. ஆ.ராசா பேசியதாக ஆடியோ ஒன்றை சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியிட்டிருந்தார். அதில், திமுக தலைவரை ஆ.ராசா விமர்சிப்பது போன்ற ஒரு குரல் பதிவு இடம் பெற்றிருந்தது. அந்த ஆடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானது. இதை முன்வைத்து எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தல் பரப்புரையிலும் ஈடுபட்டார்.

இந்நிலையில், இந்த ஆடியோ விவகாரம் தொடர்பாக ஆ.ராசா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது, "நான் பேசியதாகச் சொல்லி பரப்பப்பட்ட ஆடியோ கிளிப் வெட்டப்பட்டு, ஒட்டப்பட்டு, செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்தி, பொய்யாகப் புனைந்து உருவாக்கப்பட்டது என்று எனது வழக்கறிஞர் மூலம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளேன். அந்த ஆடியோவின் உண்மைத்தன்மையே கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில் அதையே அடிப்படையாக வைத்து மண்டியிட்டு, யாசித்து, பிச்சையாக பதவி பெற்ற – அரசியலுக்கும், பொதுவாழ்க்கைக்கும் அருகதையற்ற எடப்பாடி பழனிச்சாமி, தலைவர் கலைஞர் அவர்களைப் பற்றியும் மாண்புமிகு முதல்வர், கழகத் தலைவர் அவர்களைப் பற்றியும் தேர்தல் நேர அரசியல் ஆதாயத்திற்காக அவதூறாகப் பேசுவது அரசியல் அநாகரிகமானது மட்டுமல்ல அயோக்கியத்தனமானது. மகாகவி பாரதியின் ‘பாஞ்சாலி சபதம்’ வரிகள்தான் நினைவுக்கு வருகின்றன, “ச்சீ! ச்சீ!! நாயும் பிழைக்கும் இந்தப் பிழைப்பு!!" என பதிவிட்டுள்ளார்.

Last Updated : April 5, 2026 at 10:24 AM IST

