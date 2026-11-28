‘தமிழகத்திற்கு பாதிப்பில்லாததால் தொகுதி மறுவரையறைக்கு ஆதரவு’ - காங்கிரஸுக்கு வழிகாட்டியதே தி.மு.க தான் என ஆ. ராசா ஆதங்கம்
தொகுதி மறுவரையறை குறித்து தி.மு.க தான் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வழிகாட்டியது என்று திமுக பொதுச்செயலாளர் ஆ. ராசா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 28, 2026 at 2:01 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறைக்கு ஆதரவு அளித்ததற்கு இண்டியா கூட்டணியில் தி.மு.க இல்லாதது காரணமில்லை என தி.மு.க பொதுச்செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஆ. ராசா தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டை அண்ணா அறிவாலயத்தில் தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில், மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை உயர்த்தப்பட்டாலும், அவையில் தமிழ்நாட்டிற்கு தற்போதுள்ள 7.18 சதவீத இடங்களின் பங்கு எந்தச் சூழ்நிலையிலும் குறையக் கூடாது. 1971-ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த மாநிலங்களுக்கு இடையிலான நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவ விகிதாச்சாரம், அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு மாற்றப்படாமல் அப்படியே தொடர வேண்டும் எனவும் இரண்டு நிபந்தனைகளை திமுக முன்வைத்தது.
இந்த நிபந்தனைகளை மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொண்டதால், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு தி.மு.க ஆதரவளிப்பதாக கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது என அக்கட்சியின் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
தொகுதி மறுவரையறைக்கு திமுக ஆதரவு
இக்கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தி.மு.க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா கூறியபோது, “நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் எண்ணிக்கை குறித்த மசோதா மீது திமுக நிலைப்பாடு என்ன என நீங்கள் அறிந்து இருப்பீர்கள். ஆழ்ந்த சிந்தனை உடன் தேசத்திற்கு எது நல்லது, தமிழ்நாட்டிற்கு எது நல்லது என ஒரு முடிவு எடுத்து இருக்கிறோம்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவில் அனைத்து மாநில்ஞக்ளுக்கும் இருக்கின்ற நிலையில் இருந்து 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான இடங்கள் வழங்குவது என்ற அந்த நிலைக்கு திமுக ஆதரவு தருவதாக முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டும் விதமாக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருந்தோம்.
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அந்த முடிவுக்கு ஏற்பவும், அப்போதே மற்ற மாநில முதலமைச்சர்களை சென்னை வர வைத்து கூட்டு நடவடிக்கை குழு அமைத்து பல்வேறு முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு, இந்த தீர்மானத்தின் பங்களிப்பில் இருந்து குறைய கூடாது என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி ஆட்சியில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும், கூட்டணியில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் ஒரே மாதிரியான நிலையான முடிவை திமுக எடுத்துள்ளோம்.
இண்டியா கூட்டணியில் இல்லாதது காரணம் இல்லை
இந்த முடிவு ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்டது. திமுக எதோ இண்டியா கூட்டணியில் இல்லை என்பதால் இந்த முடிவை எடுக்கவில்லை. 1971ல் தொகுதி மறுவரையறையின் போது நமக்கு இரண்டு இடங்கள் குறைந்தது. திமுகவிற்கு 2 சீட்டுகள் இழந்தது. ஆனால், இப்போது எந்த இழப்பும் கிடையாது. 7.18 என்பதற்கு பதிலாக 7.21 என்ற அளவிலேயே தற்போது நமக்கு இடம் கிடைத்திருக்கிறது.
இந்த தொகுதி மறுவரையறையால் தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த நட்டமும் இல்லை. இது தொடர்பாக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் விவாதத்தை முன்வைத்துள்ளோம். நாடாளுமன்றத்தில் வேறு எதேனும் திருத்தங்கள் கொண்டுவரப்பட்டால், அது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசுடன் கலந்தாலோசித்து முடிவெடுக்க திமுக தலைவர், எங்களுக்கு முழு அதிகாரம் கொடுத்துள்ளார்.
தொகுதி மறுவரையறையில் வேண்டுமென்றே சிலர் திட்டமிட்டு தொகுதிகளை வரையறுப்பார்கள். இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் அதனால் பாதிக்கப்படலாம் என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார். பாஜக, இஸ்லாமியர்களையும், கிறிஸ்தவர்களையும் உதாசீனப்படுத்த வேண்டும் என்றோ, அவர்களை விளிம்பு நிலைக்கு கொண்டு போக வெண்டும் என்றோ எதேனும் முயற்சியை இந்த சட்டப்பிரிவு வாயிலாக எடுத்தால், அதை தடுப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும், திமுக எடுக்கும்.
தொகுதி மறுவரையறையால் தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை
தொகுதி மறுவரையறை மூலம் தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என மத்திய அரசு கூறவில்லை. ஆனால், அந்த மறுவரையறையில் அப்படிதான் இருக்கிறது. மத்திய அரசின் திட்டங்கள் சரியாக இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதுதானே. தொகுதி மறுவரையறையை காங்கிரஸ் கட்சியினர் எதிர்த்தார்கள்.
எங்களோடு இருக்கும் போது காங்கிரஸ் கட்சியினர் என்ன நிபந்தனை வைத்தார்களோ அந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்து நாங்கள் மாறிவிட்டோம். ஆனால், நாங்கள்தானே காங்கிரஸ் கட்சிக்கே வழி காட்டினோம். நாங்கள்தான் நியாயமான தொகுதி மறுவரையறை வேண்டும் என்று கேட்டோம். தொகுதி மறுவரையறையில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு பங்கு இருக்கிறது.
1971ல் மேற்கொண்ட தொகுதி மறுவரையறையின் போது நமக்கு இரண்டு நாடாளுமன்ற இடங்கள் நட்டமானது. தேசத்தின் நலன் கருதி கடந்த காலங்களில் திமுக அதை ஒப்புக்கொண்டது. இப்போது இரண்டு சீட்டு குறையவில்லை, கூடுதலாக இருக்கிறது” என்று கூறினார்.