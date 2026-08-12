'தென்னிந்தியாவில் இருந்து ஒரு பிரதமர்'| பிரதமர் பதவியை குறி வைக்கிறாரா விஜய்? ஆதவ் அர்ஜுனா கூற வருவது என்ன?
இந்திய வரலாற்றில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஆளுமைகள் நாட்டின் பிரதமர் நாற்காலியை மிக நெருங்கிச் சென்று, நூலிழையில் தவறவிட்ட வரலாறு உண்டு.
Published : August 12, 2026 at 7:00 PM IST
- BY எஸ். சையத் இப்ராஹிம்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிரான தனித் தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று கொண்டு வந்தார். இந்த தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்றுப் பேசிய பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து... தென்னிந்தியாவில் இருந்து ஒரு பாரத பிரதமர் உருவாக்கப்பட வேண்டும்" என்று கூறி தேசிய அரசியலில் புதிய விவாதத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளார்.
2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியைப் பிடித்துள்ள சூழலில், ஆதவ் அர்ஜுனாவின் இந்தப் பேச்சு, முதல்வர் விஜய் எதிர்காலத்தில் பிரதமர் பதவியை அல்லது தேசிய அளவிலான அரசியலை குறிவைக்கிறாரா? என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.
சட்டப்பேரவையில் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசியது என்ன?
மத்திய அரசு கொண்டு வர உத்தேசித்துள்ள தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு எதிராக தனித் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு, அதன் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா, "தற்போதைய அரசியல் சூழலில் 5 முதல் 6 இந்தி பேசும் வடமாநிலங்கள் ஒன்றிணைந்தாலே இந்தியாவின் பிரதமரை தேர்ந்தெடுத்துவிடும் சூழல் உள்ளது. மக்கள்தொகையை கட்டுப்படுத்தி, கல்வி மற்றும் பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி அடைந்த தமிழ்நாடு போன்ற தென் மாநிலங்களின் அரசியல் பிரதிநிதித்துவ உரிமைகள் இதனால் பறிபோகும்" என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு இந்தியாவின் முன்னணி வளர்ந்த மாநிலமாக திகழ்கிறது. ஆனால், நாட்டின் மிக உயரிய அதிகார பீடத்தில் அது இன்னும் முழுமையாக அமரவில்லை. இந்த நிலை மாறி, எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டிலிருந்தே ஒரு பிரதமர் வர வேண்டும். நமது குரல் சட்டமன்றத்தில் ஒலித்தது போல், நாடாளுமன்றத்திலும் ஒருநாள் ஒலிக்க வேண்டும்" என்ற வாதத்தையும் முன்வைத்தார்.
மேலும், நாடாளுமன்றத்தில் இந்த மசோதா வரும்போது திமுக, காங்கிரஸ் உட்பட தமிழகத்தை சேர்ந்த அனைத்து 39 எம்.பி.க்களும் வெளிநடப்பு செய்யாமல், மசோதாவுக்கு எதிராக ஒன்றிணைந்து வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
சட்டப்பேரவையில் தொகுதி மறுவரையறை தீர்மானத்திற்கு அதிமுக, பாஜக, பாமக, தேமுதிக ஆகிய கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. இருந்தபோதும் தவெக, திமுக, காங்கிரஸ், இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விடுதலைச் சிறுத்தைகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
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தமிழர்களுக்கு வந்த 'பிரதமர்' வாய்ப்புகள்
தொகுதி மறுவரையறை தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஒருபுறம் இருக்க, 'தென்னிந்தியாவில் இருந்து ஒரு பிரதமர்' என்ற அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் பேச்சு அரசியல் அரங்கில் கவனம் பெற்றுள்ளது. இந்த நிலையில், இந்திய வரலாற்றில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஆளுமைகள் நாட்டின் பிரதமர் நாற்காலியை மிக நெருங்கிச் சென்று, நூலிழையில் தவறவிட்ட வரலாறு உண்டு என்பது இங்கு நினைவுகூரத்தக்கது.
- 'கிங் மேக்கர்' கே.காமராஜர் (1964 & 1966): ஜவஹர்லால் நேரு மற்றும் லால் பகதூர் சாஸ்திரி ஆகியோரின் மறைவுக்குப் பிறகு, அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்த காமராஜருக்கு பிரதமர் ஆகும் வாய்ப்பு இரண்டு முறை நேரடியாக கிடைத்தது. ஆனால், 'எனக்கு இந்தி தெரியாது' என்று கூறி, லால் பகதூர் சாஸ்திரியையும், இந்திரா காந்தியையும் பிரதமராக்கி 'கிங் மேக்கர்' ஆகவே இருந்து மறைந்தார் காமராஜர்.
- ஜி.கே. மூப்பனார் (1997): ஐக்கிய முன்னணி ஆட்சியின் போது, எச்.டி. தேவகவுடாவுக்கு பிறகு அடுத்த பிரதமர் பதவி யாருக்கு என்ற கேள்வி எழுந்தது. அப்போது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே. மூப்பனாரின் பெயர் தீவிரமாகப் பரிசீலிக்கப்பட்டது. ஆனால், அப்போது கூட்டணியில் இருந்த சில கட்சிகளின் அரசியல் நகர்வுகளால் அந்த வாய்ப்பு தட்டிப் போய், ஐ.கே. குஜ்ரால் பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். அந்த நேரத்தில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸுக்கு 20 எம்பிக்களும், திமுகவுக்கு 17 எம்பிக்களும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 2 எம்பிக்களும் இருந்தனர்.
- ஜெ. ஜெயலலிதா (1999 & 2014): 1999-ல் வாஜ்பாய் அரசை கவிழ்த்தபோதும், 2014 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலின்போதும் 'மூன்றாவது அணி' அமைத்து, மத்தியில் பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் அல்லாத ஒரு ஆட்சியை ஏற்படுத்தி பிரதமராகும் வியூகத்தை ஜெயலலிதா கொண்டிருந்ததாக கூறப்பட்டது. ஆனால், தேர்தல் முடிவுகள் தேசியக் கட்சிகளுக்கு சாதகமாக அமைந்ததால் அது நிறைவேறவில்லை.
தென்னிந்தியாவில் இருந்து முதல் பிரதமர்
தென்னிந்தியாவில் இருந்து பிரதமர் பதவியை அலங்கரித்த முதல் தலைவர் ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பி.வி. நரசிம்ம ராவ். ராஜீவ் காந்தி படுகொலைக்குப் பிறகு 1991இல் நடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று, அந்த ஆண்டு ஜூன் 21 அன்று இந்தியாவின் 9-வது பிரதமராக அவர் பதவியேற்றார். சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் 44 ஆண்டுகள் முழுவதும் வட இந்தியாவை சேர்ந்த தலைவர்களே பிரதமர்களாக இருந்து வந்த நிலையில், 1991-ல் தான் அந்தப் பெருமை முதன்முறையாக தென்னிந்தியாவுக்கு கிடைத்தது.
பிரதமர் பதவி குறித்து கருணாநிதி மற்றும் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியது என்ன?
'மத்தியில் கூட்டாட்சி, மாநிலத்தில் சுயாட்சி' என்ற தத்துவத்தை கொண்ட திமுகவின் முன்னாள் தலைவர் கருணாநிதி, தேசிய அரசியலை தீர்மானிக்கும் 'கிங் மேக்கராக' பலமுறை செயல்பட்டவர். இந்திரா காந்தி, வி.பி. சிங், தேவகவுடா, ஐ.கே. குஜ்ரால் மற்றும் மன்மோகன் சிங் ஆகியோர் பிரதமரானதில் முக்கியப் பங்காற்றியவர்.
தேசிய அரசியலில் கருணாநிதியின் செல்வாக்கு உச்சத்தில் இருந்தபோது, அவரே இந்தியாவின் பிரதமர் நாற்காலியில் அமர வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழுந்தன. அப்போது அதற்கு பதிலளித்த கருணாநிதி, "என் உயரம் எனக்குத் தெரியும்" (I know my height) என்று மிக முதிர்ச்சியாகக் கூறி, அந்தப் பதவியை நிராகரித்தார்.
மேலும், 2023-ம் ஆண்டு ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்த மு.க.ஸ்டாலினிடம், "நீங்கள் தேசிய அளவில் பிரதமர் பதவியைக் குறிவைக்கிறீர்களா?" என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவர், "எங்கள் தலைவர் கலைஞர் அன்று சொன்னது போல, 'எனக்கும் என் உயரம் என்னவென்று நன்றாகத் தெரியும்'. எனக்கு தேசிய அளவில் பிரதமராகும் ஆசை எல்லாம் கிடையாது. பாசிச சக்திகளை வீழ்த்தி, மத்தியில் ஒரு மதச்சார்பற்ற, மாநில உரிமைகளை மதிக்கும் கூட்டாட்சி அரசை உருவாக்குவதே எனது மற்றும் திமுக-வின் ஒரே இலக்கு" என்று திட்டவட்டமாக கூறினார்.
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சினிமா மூலம் விஜய்க்கு கிடைத்த தேசிய அறிமுகம்
தமிழ்நாடு அரசியலில் பெரும்பாலான ஆளுமைகள் திரைத்துறை மூலமாகவே தங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்துள்ளனர். விஜய் நடித்த 'துப்பாக்கி', 'கத்தி', 'மெர்சல்', 'சர்கார்' போன்ற திரைப்படங்கள் இந்தியில் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு, வட இந்திய தொலைக்காட்சிகளிலும், யூடியூப் தளங்களிலும் கோடிக்கணக்கான பார்வைகளைப் பெற்று சாதனை படைத்தன. இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டைத் தாண்டி வட இந்தியா முழுவதும் சாமானிய மக்களுக்கும் தெரிந்த முகமாக விஜய் மாறினார்.
மேலும், 2017-ஆம் ஆண்டு வெளியான 'மெர்சல்' திரைப்படத்தில் மத்திய அரசின் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டங்கள் குறித்த விமர்சன வசனங்கள் இடம்பெற்றன. இதற்கு பாஜக தலைவர்கள் கடுமையான எதிர்ப்புகளை தெரிவித்தபோது, இந்த விவகாரம் தேசிய ஊடகங்களில் விவாதப் பொருளானது. ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட தேசியத் தலைவர்கள் விஜய்க்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்ததால், விஜய்யின் பெயர் டெல்லி அரசியல் வட்டாரம் வரை அழுத்தமாக பதிந்தது.
ஆதவ் அர்ஜுனா கூற வருவது என்ன?
2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வென்று தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக ஆட்சி அமைத்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய், மாநில உரிமைகளுக்கான தனது குரலை தேசிய அளவில் அழுத்தமாக பதிவு செய்யவே தொகுதி மறுவரையறை தீர்மானத்தை கையில் எடுத்துள்ளார் என அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர்.
தென்னிந்தியாவின் உரிமைகளை பேசும் ஒரு மாநில கட்சியின் தலைவராக விஜய் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும்போது, அது 2029 மக்களவை தேர்தலில் தென்னிந்திய மாநிலங்களின் கூட்டமைப்பில் அவருக்குப் பெரிய செல்வாக்கு ஏற்படுத்தும் என கருதப்படுகிறது.
தற்போதைய நாடாளுமன்ற இடங்களின் அடிப்படையில், ஒரு மாநில கட்சியின் தலைவர் பிரதமராவது என்பது 'தொங்கு நாடாளுமன்றம்' ஏற்பட்டு, மாநிலக் கட்சிகளின் ஆதரவோடு மூன்றாவது அணி அமையும் சூழலில் மட்டுமே சாத்தியம். தொகுதி மறுவரையறை அமலுக்கு வந்தால், வட மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயரும் என்பதால், தென் மாநிலத் தலைவர்கள் பிரதமராவது மேலும் கடினமாகும். இதனாலேயே, இந்த தீர்மானம் மற்றும் "தென்னிந்திய பிரதமர்" முழக்கத்தை தவெக இப்போதே தீவிரமாக முன்னெடுத்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஆதவ் அர்ஜுனாவின் பேச்சு குறித்து பாஜக கருத்து
இதனிடையே, சட்டப்பேரவையில் ஆதவ் அர்ஜூனாவின் பேச்சு தொடர்பாக நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் பேசிய பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் போஜராஜன், "இதற்கு முன் தேவகவுடா தெற்கிலிருந்து பிரதமராக இருந்தார். இது அமைச்சர் ஆதவ் ஆர்ஜுனாவிற்கு தெரியவில்லை.
ஏன் தெற்கில் இருந்து பிரதமராக ஒருவர் வர முடியாதா? ஒரு காலத்தில் மூப்பனார் கூட பிரதமராக வாய்ப்பு இருந்தது. அந்த வாய்ப்பு எப்படி பறிபோனது என்பது அன்றைய அரசியல்வாதிகளுக்கு நன்றாக தெரியும். தமிழகத்தில் உள்ள நாம் ஒற்றுமையாக இருந்தால், தமிழரையே பிரதமராக ஆக்கும் காலம் வரும். இந்த முயற்சியை ஒற்றுமையுடன் செய்ய வேண்டும்" என்றார்.
ஆதவ் அர்ஜுனாவின் இந்த 'தென்னிந்திய பிரதமர்' முழக்கம், வெறும் அரசியல் உணர்ச்சிப் பேச்சாக மட்டுமல்லாமல், தென்மாநிலங்களின் ஒட்டுமொத்த அரசியல் தற்காப்பு வியூகத்தின் தொடக்கப் புள்ளியாக பார்க்கப்படுகிறது.