நெல்லையில் 10 வாக்காளர்களுக்காக 4,500 அடி மலை உயரத்தில் வாக்குச்சாவடி: சவால்களை கடந்து தேர்தல் பணிகள் தீவிரம்

நெல்லையில் 10 வாக்காளர்களுக்காக 4,500 அடி மலை உயரத்தில் வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட்ட சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

பிபிடிசி தொடக்கப்பள்ளி மாஞ்சோலை
பிபிடிசி தொடக்கப்பள்ளி மாஞ்சோலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 19, 2026 at 12:13 PM IST

திருநெல்வேலி: நெல்லையில் 10 வாக்காளர்களுக்காக 4,500 அடி மலை உயரத்தில் வாக்குச்சாவடி மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சவால்களைக் கடந்து அங்கு தேர்தல் நடத்தப்படும் என தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து தேர்தலை சுமூகமாக நடத்தி முடிக்க தமிழக தேர்தல் ஆணையம் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. ஏற்கனவே, இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், அடுத்தகட்டமாக வாக்குச்சாவடிகளை தயார் செய்யும் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில் வெறும் 10 வாக்களர்களுக்காக ஓர் வாக்குச்சாவடி மையத்தை நெல்லை தேர்தல் அதிகாரிகள் அமைத்திருக்கின்றனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நெல்லை, பாளையங்கோட்டை, அம்பாசமுத்திரம், நாங்குநேரி, ராதாபுரம் ஆகிய ஐந்து சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு மொத்தம் 12 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 264 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களுக்காக மாவட்டம் முழுவதும் மொத்தம் 1,678 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

அத்துடன், நெல்லை மாவட்டத்திற்கான தேர்தல் பொது பார்வையாளர்களாக ஹிருஷிகேஷ் பாஸ்கர் யசோத், அனுபா ஸ்ரீ வஷ்தவா ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த இருவர் அடங்கிய குழுவானது தற்போது வாக்குச்சாவடிகளை தயார் செய்யும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த சூழலில் ஊத்து எஸ்டேட்டில் 10 வாக்காளர்களுக்காக ஓர் வாக்குச்சாவடி மையத்தை அமைத்திருக்கின்றனர். அத்துடன், இந்த வாக்குச்சாவடிக்கான தேர்தல் அலுவலர்கள் மற்றும் தேவையான பொருட்களும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக இந்த வாக்குச்சாவடியானது காடு, மலைகளைத் தாண்டி மிகவும் சவாலான பகுதியில் அமைத்திருப்பதாக தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கின்றனர். ஏனென்றால் சுமார் 4,500 அடி மலை உயரத்தில் வாக்குச்சாவடி மையம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

முந்தைய தேர்தல்களில் ஊத்து, மாஞ்சோலை மற்றும் நாலுமுக்கு என மூன்று எஸ்டேட்டுகளுக்கும் சேர்த்து 5 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனால், தற்போது இதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் செயல்பட்டு வந்த பெரும்பாலான தேயிலை தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் உற்பத்தியை நிறுத்திவிட்டன. எனவே, அங்கு பணியாற்றி வந்த தொழிலாளர்கள் பலர், மாற்று வேலைக்காக அந்த பகுதிகளை விட்டு வெளியேற தொடங்கி இருக்கின்றனர்.

இதன் விளைவாக சென்ற தேர்தலின்போது ஐந்தாக இருந்த வாக்குச்சாவடி மையங்கள் தற்போது மூன்றாக குறைந்திருக்கிறது. குறிப்பாக, கடந்த தேர்தலில் சுமார் 1,900-ஆக இருந்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது 78 ஆக குறைந்துள்ளது கவனிக்கத்தக்கது.

