இலங்கையில் கரைக்கு வந்த டால்பின் கூட்டம்: ஆச்சரியத்தில் மீனவர்கள்!

​கடலின் சூழலியல் மாற்றம் காரணமாக டால்பின்கள் கரை பகுதிக்கு வந்திருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.

இலங்கை கடலில் கரைப்பகுதிக்கு அருகில் வந்த டால்பின் கூட்டம்
இலங்கை கடலில் கரைப்பகுதிக்கு அருகில் வந்த டால்பின் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 16, 2025 at 5:45 PM IST

ராமநாதபுரம்: இலங்கை கடற்கரையோரத்தில் டால்பின் கூட்டம் துள்ளிக்குதித்து விளையாடிய சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

​இலங்கையில் மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள இலுப்பைக்கடவை கடற்பரப்பில், அரிய நிகழ்வாக ஏராளமான டால்பின்கள் துள்ளிக் குதித்து விளையாடிய காட்சி மீனவர்களையும், உள்ளூர் மக்களையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த ஆச்சரியமான நிகழ்வு அப்பகுதி மீனவர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

​இலுப்பைக்கடவைக்கு அருகிலுள்ள கடற்பகுதியில் வழக்கத்துக்கு மாறாக பல டால்பின்கள் கூட்டமாக காணப்பட்டன. இவை துள்ளி குதித்து நீந்தி விளையாடியதோடு, மீனவர்களின் படகுகளை நெருங்கி வந்து, அவற்றுடன் சேர்ந்து பயணித்ததாகவும் மீனவர்கள் தெரிவித்தனர். டால்பின்களின் இந்த களிப்பான செயல்பாடு, அவற்றை நேரடியாகக் கண்ட மீனவர்களுக்கு மறக்க முடியாத அனுபவமாக இருந்ததாக கூறுகிறார்கள்.

இலங்கை கடலில் கரைப்பகுதிக்கு அருகில் வந்த டால்பின் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

​இச்சம்பவம் குறித்து அப்பகுதியில் உள்ள மீனவர்கள் கூறுகையில், "பொதுவாக, இலுப்பைக்கடவை கடற்பரப்பு என்பது ஆழ்கடல் இல்லை. ஆனால், இன்று அங்கு வந்த டால்பின்களின் எண்ணிக்கை ஆச்சரியமாக உள்ளது. பல ஆண்டுகளாக இந்தப் பகுதியில் மீன்பிடிக்கும் எங்களுக்கு, டால்பின்கள் இவ்வாறு கூட்டம் கூட்டமாக வந்து விளையாடுவதைப் பார்ப்பது இதுவே முதன்முறை" என பிரமிப்புடன் தெரிவித்தார்.

டால்பின்கள் பொதுவாக ஆழமான பெருங்கடலில்தான் காணப்படும். ஆனால், ஆழ்கடல் இல்லாத இலுப்பைக்கடவை கடல் பகுதியில் டால்பின்கள் அதிகளவில் வந்துள்ளது தொடர்பாக கடல்சார் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ந்து வருகிறார்கள். ​கடலின் சூழலியல் மாற்றம் காரணமாக டால்பின்கள் வந்திருக்காலம் என கருதப்படுகிறது.

