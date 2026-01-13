ETV Bharat / state

சென்னையில் போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்ட பகுதி நேர ஆசிரியரின் செயலால் அதிர்ச்சி

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மண்டபத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

விபரீத முயற்சியில் ஈடுபட்ட ஆசிரியரை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்ட சக ஆசிரியர்கள்
விபரீத முயற்சியில் ஈடுபட்ட ஆசிரியரை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்ட சக ஆசிரியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 13, 2026 at 7:30 PM IST

சென்னை: போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டு வந்த பகுதி நேர ஆசிரியர் ஒருவர் வார்னீஷ் குடித்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னையில் பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், சம வேலைக்கு சம ஊதியம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி டி.பி.ஐ (DPI) பள்ளிக்கல்வி வளாகத்தில் ஜனவரி 8 ஆம் தேதி முதல் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியான வாக்குறுதி எண் 181-ஐ நிறைவேற்ற வேண்டும் எனவும், தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் எனவும் அவர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், தற்போதைய தொகுப்பூதியமான ரூ.12,500-லிருந்து ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர். இதற்காக இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தங்கள் நெற்றியில் 181 என எழுதியும், குடுகுடுப்பைக்காரர் போல வேடமிட்டும், வில்லுப்பாட்டு பாடியும் தங்களின் கோரிக்கைகளை நூதன முறையில் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் 19-வது நாளாக இன்று பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்ட பகுதி நேர ஆசிரியர்களை காவல் துறையினர் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்தனர். அவர்களை அங்கிருந்து வானகரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் மண்டபத்திற்கு கொண்டு சென்று அடைத்து வைத்திருந்தனர்.

அப்போது பெரம்பலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பகுதி நேர உடற்கல்வி ஆசிரியர் கண்ணன் மிகுந்த மன உளைச்சலுடன் இருந்ததாக தெரிகிறது. இந்நிலையில் எதிர்பாராத விதமாக அவர் மண்டபத்தில் வார்னீஷ் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றார். இதைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சக இடைநிலை ஆசிரியர்கள் உடனே அவரை மீட்டு ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மண்டபத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தூய்மைப் பணியாளர்கள், செவிலியர்கள் பிரச்சனைகளில் தீர்வு எட்டப்பட்டிருக்கும் நிலையில், இடைநிலை ஆசிரியர்கள் பிரச்சனைக்கும் அதே போன்று முடிவு எட்டப்பட வேண்டும் என அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வந்தனர். இந்நிலையில் இடைநிலை ஆசிரியர் ஒருவர் போராட்டத்திற்கு மத்தியில் திடீரென தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல.. வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

