சிதறிக் கிடக்கும் பொருட்கள்... துருப்பிடித்த பழைய கார்... எம்ஜிஆர் புகைப்படங்கள் - அசோக் நகரையே அதிர வைக்கும் அமானுஷ்ய வீடு
இளைஞர்கள் அந்த வீட்டிற்குள் நுழையாதபடி உரிய பாதுகாப்பை போலீசார் ஏற்படுத்த வேண்டுமென அந்த பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : February 17, 2026 at 2:39 PM IST
சென்னை: அசோக் நகரில் அமைந்துள்ள பாழடைந்த வீடு ஒன்றில் நிற்க வைத்திருக்கும் பழைய கார், பழைய போட்டோக்கள், பொருட்கள் சிதைந்த நிலையில் கிடப்பதை இளைஞர்கள் வீடியோவாக எடுத்து சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். இந்த வீடியோ காட்சிகள் மக்களிடையே பீதியை கிளப்பி வருகின்றன.
சென்னையின் பரபரப்பான இடங்களில் ஒன்று அசோக் நகர். போக்குவரத்து நெரிசல்மிக்க இந்த பகுதியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், அரசு அலுவலங்கள், வங்கிகள் என நிறைந்திருக்கின்றன. அடுத்தடுத்த குடியிருப்புகளுக்கு நடுவே கிட்டத்தட்ட 2 தசாப்தங்களாக ஒரு வீடு பூட்டியே கிடக்கிறது. வீட்டின் முன்பு துருப்பிடித்த பழைய கார், ஒட்டடை படிந்து சிதைந்த சுவற்றில் பழைய புகைப்படங்கள், வீடு முழுக்க சிதறிக் கிடக்கும் பொருட்கள் என பார்ப்பதற்கே திகிலூட்டும் வண்ணம் அமைந்திருக்கிறது அந்த வீடு.
இத்தனை ஆண்டுகளாக இந்த வீடு பற்றி யாரும் கண்டுகொள்ளாத நிலையில், திடீரென தற்போது சமூக ஊடகங்களில் டிரண்டாகி வருகிறது. அதற்கு காரணம், அங்குள்ள இளைஞர்கள் அந்த வீட்டின் முன்பு வெளியிடும் ரீல்ஸ்கள்தான்.
அசோக் நகரில் ஒரு டிமாண்டி காலனி என்று பயமுறுத்தும் அளவிற்கு உண்மையிலேயே அந்த வீட்டில் என்ன நடந்தது? எதற்காக பொருட்கள் சிதறி கிடக்கின்றன? உள்ளிட்டவை அறிந்து கொள்ள 2008ஆம் ஆண்டிற்கு செல்ல வேண்டும்.
எம்.ஜி.ஆர் காலத்தில் கனிமவளத்துறை அதிகாரியாக பணியாற்றி ஓய்வுபெற்றவர் சரவணன். இவர் தனது மனைவி கஸ்தூரியுடன் அசோக் நகரில் உள்ள இந்த பங்களாவில் வசித்து வந்ததாகவும் இவருக்கு குழந்தைகள் இல்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.
அதிகப்படியான பணம் மற்றும் நகையை சரவணன் தனது வீட்டில் சேர்த்து வைத்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு சரவணன், அவரது மனைவி கஸ்தூரி, பணிப்பெண் அன்பரசி ஆகியோர் மர்ம நபர்களால் கழுத்து அறுக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டு வீட்டிற்குள் இறந்து கிடந்துள்ளனர். வீட்டில் இருந்த நகைகள், அமெரிக்க டாலர்கள், பணம் ஆகியவை கொள்ளையடிக்கப்பட்டு இருந்தது.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டிற்கு திரும்பும் பொக்கிஷங்கள் - திருடப்பட்ட 5 சிலைகளை ஒப்படைக்க ஆஸி., அமெரிக்கா ஒப்புதல்!
தமிழகத்தையே உலுக்கிய இந்த கொலை சம்பவம் குறித்து முதலில் அசோக் நகர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். ஆனால் குற்றவாளிகள் குறித்து ஒரு துப்புக்கூட கிடைக்கவில்லை. இதனையடுத்து வழக்கானது சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டு தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டதில் 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். பணம் மற்றும் கொலைக்காக மட்டுமே இந்த கொலை நடந்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
ஒரே நாளில் நடைபெற்ற 3 கொலைகளுக்கு பிறகு அந்த வீட்டில் யாரும் காலடி எடுத்து வைக்கக்கூட அஞ்சினர். அங்கு கொலைகள் நடந்து 18 வருடங்களாகியும் வீடு அப்படியே பாழடைந்து கிடக்கிறது. கொலையின்போது வீட்டிலிருந்த பொருட்கள் எப்படி சிதறிக் கிடந்ததோ அவை இன்றும் அப்படியே கிடக்கின்றன. வீட்டின் முன்பு கார் துருப்பிடித்த நிலையில் நிற்கிறது. வீட்டிற்குள் எம்ஜிஆருடன் சரவணன் எடுத்திருந்த புகைப்படங்கள் ஆங்காங்கே கிடக்கின்றன.
இத்தனை நாட்களாக அந்த வீட்டிற்குள் போக யாருக்கும் தைரியம் இருக்கவில்லை. ஆனால் இப்போதுள்ள சில இளைஞர்கள் ரீல்ஸ் மோகத்தால் அந்த வீட்டிற்குள் சென்று அந்த வீட்டின் நிலையை வீடியோவாக பதிவு செய்து சமூக ஊடகங்களில் வெளியிட்டு வருகின்றனர். மேலும் அந்த வீட்டில் அமானுஷ்யம் இருப்பதாக கூறி பார்ப்போரை பீதியடைய செய்துவருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இளைஞர்கள் அந்த வீட்டிற்குள் நுழையாதபடி உரிய பாதுகாப்பை போலீசார் ஏற்படுத்த வேண்டுமென அந்த பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.