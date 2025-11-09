ரயில் இன்ஜின் மோதி 19 ஆடுகள், மூதாட்டி உயிரிழப்பு; மேய்ச்சலுக்கு விட்டபோது சோகம்!
இது போன்ற விபத்து அடிக்கடி நடப்பதால் ரயில் தேனிக்குள் வரும்போது ஒலி எழுப்பி எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
தேனி: தேனி மாவட்டம், அரண்மனைபுதூர், விளக்கு மேம்பாலம் அருகே சோதனை ரயில் இன்ஜின் மோதியதில் மூதாட்டி மற்றும் மேய்ச்சலுக்கு விட்டிருந்த 19 ஆடுகள் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரையில் இருந்து காலை 9.30 மணிக்கு போடிநாயக்கனூர் வரை தினசரி பயணிகள் ரயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், புதிய இன்ஜின்கள் செயல்திறனை சரி பார்க்கவும், ரயில் தண்டவாளத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் அவ்வப்போது ரயில் இன்ஜின் சோதனை ஓட்டம் நடைபெறுவது வழக்கம்.
அந்தவகையில் தேனி மாவட்டம், அரண்மனைபுதூர் விளக்கு மேம்பாலம் அருகே சோதனை ரயில் இன்ஜின் மதுரையில் இருந்து போடிநாயக்கனூர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது ரயில்வே தண்டவாளம் அருகே அரண்மனைபுதூர் பகுதியை சேர்ந்த பத்ரகாளி (55) என்ற மூதாட்டி ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்துள்ளார். அப்போது ரயில் இன்ஜின் வருவது தெரியாமல் அவர் தனது ஆடுகளுடன் சேர்ந்து தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அப்போது எதிர்பாராதவிதமாக சோதனை ரயில் இன்ஜின் மூதாட்டி பத்ரகாளி மற்றும் அவரது ஆடுகள் மீது பயங்கரமாக மோதியது. இதில் மூதாட்டியும், ஆடுகளும் தூக்கி வீசப்பட்டுள்ளனர். இந்த விபத்தில் மூதாட்டி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி தூக்கி வீசப்பட்ட 19 ஆடுகளும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தன.
இது குறித்த தகவல் அறிந்து மூதாட்டியின் உறவினர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். பின்னர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து உயிரிழந்த மூதாட்டியின் உடலையும், அவர் ஆசை ஆசையாக வளர்த்த ஆடுகளின் உடல்களையும் கண்டு கதறி அழுதனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
இதற்கிடையே இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வந்த ரயில்வே போலீசார் உடனடியாக தேனி போலீசாருக்கு தெரியப்படுத்தனர். அதனடிப்படையில் விபத்து நடந்த பகுதிக்கு வந்த தேனி போலீசார், மூதாட்டி பத்ரகாளியின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தேனி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து ரயில் தண்டவாளத்தில் சிதறிக் கிடந்த ஆடுகளின் உடல்களையும் அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினர். மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தேனியில் ரயில் வரும் சமயத்தில் பொதுமக்கள் மற்றும் கால்நடைகளின் உயிர்கள் பறிபோவது அவ்வப்போது அரங்கேறி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ரயில் தேனிக்குள் வரும்போது ஹாரன் ஓசை எழுப்பப்பட்டு எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.