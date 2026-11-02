தொடரும் ஜிஎஸ்டி வரி ஏய்ப்பு சம்பவங்கள்; ரூ.4.45 கோடி செலுத்துமாறு பெண் தொழிலாளிக்கு வந்த கடிதம்
வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்பட்டதால், அவசர தேவைக்கு பணம் எடுக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுவதாக யாஸ்மின் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 2, 2026 at 3:57 PM IST
திருப்பத்தூர்: கூலி வேலை செய்து வரும் பெண்ணுக்கு ரூ.4.45 கோடி ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்த வேண்டும் என வணிகவரித் துறை அலுவலகத்தில் இருந்து கடிதம் அனுப்பப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடி, நியூ டவுன் பகுதியை சேர்ந்தவர் யாஸ்மின். இவர், அந்த பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் வீட்டு வேலைகளை செய்து வருகிறார். இவரது கணவர் ஆட்டோ ஓட்டுநராக பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில், இவருக்கு சென்னை பூந்தமல்லியில் உள்ள வணிக வரித் துறை அலுவலகத்தில் இருந்து ரூ.4.75 கோடி ஜி.எஸ்.டி. வரி நிலுவையை செலுத்துமாறு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
அதில், சென்னை முகப்பேர் கிழக்கு பகுதியில் 'டி.வி.எல். யாஸ் டிரேடர்ஸ்' என்ற பெயரில் நிறுவனம் நடத்தி, 2024-25 ஆம் நிதியாண்டிற்கான ஜிஎஸ்டி வரியை செலுத்தாமல் நிலுவையில் வைத்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், வரி நிலுவை தொகைக்காக தங்களின் வங்கி கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக யாஸ்மின் கூறுகையில், "இந்த பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் நான் கூலி வேலை செய்து வருகிறேன். எனது ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு உள்ளிட்டவற்றை யாரே மர்ம நபர்கள் தவறாக பயன்படுத்தி போலியாக 'டி.வி.எல். யாஸ் டிரேடர்ஸ்' என்ற நிறுவனத்தை நடத்தியுள்ளனர். மேலும் ஜிஎஸ்டி வரியும் முறையாக செலுத்தாமல் இருந்துள்ளனர்.
எங்களின் ஆவணங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், ஜிஎஸ்டி அலுவலகத்தில் இருந்து என் வீட்டிற்கு ஜிஎஸ்டி வரி செலுக்கக்கோரி கடிதம் வந்துள்ளது. மேலும், என்னுடைய வங்கிக் கணக்கையும் முடக்கியுள்ளனர். இதனால் அவரச தேவைக்கு கூட எங்களால் பணம் எடுக்க முடியவில்லை" என வேதனை தெரிவித்தார்.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக, ஆம்பூர் மற்றும் வாணியம்பாடி அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில், ஏழை கூலித் தொழிலாளிகளை குறி வைத்து, இது போன்ற மோசடி சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. கூலித்தொழிலாளிகளின் ஆவணங்களை வைத்து மோசடியில் ஈடுப்படும் நபர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, கடந்த மாதம் கூலி தொழிலாளி இக்பால் என்பவருக்கு ரூ.29 கோடி ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்த வணிகவரித்துறை அலுவலகத்தில் இருந்து கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. கடிதம் தொடர்பாக அவர் போலீசில் புகார் அளித்த நிலையில், அவரின் பெயரை பயன்படுத்தி மர்ம நபர்கள் நிறுவனம் நடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.