ETV Bharat / state

மருத்துவமனை கழிவறை கோப்பையில் மூழ்கடித்து கொல்லப்பட்ட ஆண் சிசு - தாய் கொடூர செயல்

பச்சிளம் குழந்தையை கழிவறை கோப்பையில் மூழ்கடித்து கொலை செய்து விட்டு சென்ற தாய் யார்? என போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 9:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

விழுப்புரம்: அரசு மருத்துவமனை கழிவறையில், பிறந்து சில மணி நேரமே ஆன ஆண் சிசு உயிரிழந்து கிடந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விக்கிரவாண்டி அருகே உள்ள முண்டியம்பாக்கத்தில் விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் புதுச்சேரி மாவட்டங்களை சேர்ந்த நோயாளிகள் தினந்தோறும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவ வார்டு பின்புறம் உள்ள கழிவறை கோப்பையில், பிறந்து சில மணி நேரமே ஆன ‘பச்சிளம் சிசு’ இறந்த நிலையில் கிடந்துள்ளது. குறிப்பாக, தொப்புள்கொடி கூட அறுக்கப்படாத அந்த ஆண் குழந்தை, கழிவறை கோப்பையில் அமுக்கி கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், ரத்த வெள்ளத்தில் சடலமாக இருந்துள்ளது.

அப்போது, கழிவறைக்கு சென்ற ஒருவர் அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து, உடனடியாக மருத்துவ நிர்வாகத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார். அந்த தகவலின் அடிப்படையில் விரைந்து வந்த மருத்துவ நிர்வாகத்தினர், உடனடியாக விக்கிரவாண்டி போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். இதன்பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், கழிவறையில் இருந்த சிசுவின் உடலை மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து, குழந்தை கொலை சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், குழந்தையை கழிவறை கோப்பைக்குள் அழுத்தி கொலை செய்த கல் நெஞ்சம் கொண்ட தாய் யார்? திருமணம் மீறிய உறவால் பிறந்த குழந்தை என்பதால் கொலை செய்தாரா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: 'சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை' - அகில இந்திய இந்து மகா சபா தலைவர் ''கோடம்பாக்கம் ஸ்ரீ'' கைது!

தொடர்ந்து, மருத்துவமனை பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களின் பதிவுகளையும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். பிறந்து சில மணி நேரமே ஆன பச்சிளம் சிசு, மருத்துவமனை கழிவறையில் கொல்லப்பட்டு கிடந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

BABY BODY FOUND IN HOSPITAL TOILET
கழிவறையில் கிடந்த குழந்தை
GOVT VILLUPURAM MEDICAL COLLEGE
விழுப்புரம் அரசு மருத்துவமனை
BORN BABY BODY FOUND IN TOILET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.