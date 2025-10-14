மருத்துவமனை கழிவறை கோப்பையில் மூழ்கடித்து கொல்லப்பட்ட ஆண் சிசு - தாய் கொடூர செயல்

மருத்துவமனை கழிவறை கோப்பையில் மூழ்கடித்து கொல்லப்பட்ட ஆண் சிசு - தாய் கொடூர செயல்
பச்சிளம் குழந்தையை கழிவறை கோப்பையில் மூழ்கடித்து கொலை செய்து விட்டு சென்ற தாய் யார்? என போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.
Published : October 14, 2025 at 9:57 PM IST
விழுப்புரம்: அரசு மருத்துவமனை கழிவறையில், பிறந்து சில மணி நேரமே ஆன ஆண் சிசு உயிரிழந்து கிடந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விக்கிரவாண்டி அருகே உள்ள முண்டியம்பாக்கத்தில் விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் புதுச்சேரி மாவட்டங்களை சேர்ந்த நோயாளிகள் தினந்தோறும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவ வார்டு பின்புறம் உள்ள கழிவறை கோப்பையில், பிறந்து சில மணி நேரமே ஆன ‘பச்சிளம் சிசு’ இறந்த நிலையில் கிடந்துள்ளது. குறிப்பாக, தொப்புள்கொடி கூட அறுக்கப்படாத அந்த ஆண் குழந்தை, கழிவறை கோப்பையில் அமுக்கி கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், ரத்த வெள்ளத்தில் சடலமாக இருந்துள்ளது.
அப்போது, கழிவறைக்கு சென்ற ஒருவர் அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து, உடனடியாக மருத்துவ நிர்வாகத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார். அந்த தகவலின் அடிப்படையில் விரைந்து வந்த மருத்துவ நிர்வாகத்தினர், உடனடியாக விக்கிரவாண்டி போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். இதன்பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், கழிவறையில் இருந்த சிசுவின் உடலை மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, குழந்தை கொலை சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், குழந்தையை கழிவறை கோப்பைக்குள் அழுத்தி கொலை செய்த கல் நெஞ்சம் கொண்ட தாய் யார்? திருமணம் மீறிய உறவால் பிறந்த குழந்தை என்பதால் கொலை செய்தாரா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தொடர்ந்து, மருத்துவமனை பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களின் பதிவுகளையும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். பிறந்து சில மணி நேரமே ஆன பச்சிளம் சிசு, மருத்துவமனை கழிவறையில் கொல்லப்பட்டு கிடந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.