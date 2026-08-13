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தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை தடுக்க களமிறங்கும் புதிய படை!

போதைப்பொருள் தடுப்புச் சிறப்புப் படை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் நேரடி கண்காணிப்பில் செயல்படக் கூடிய வகையில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வை மாரத்தானை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் விஜய் (ஜூன் 26)
போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வை மாரத்தானை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் விஜய் (ஜூன் 26) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 9:00 AM IST

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By பாண்டியராஜ். ப

தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை தடுக்க புதிய படை களமிறங்க உள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய்யின் நேரடி கண்காணிப்பின் கீழ் செயல்பட உள்ள இந்த புதிய படையின் திட்டம், செயல்பாடுகள் குறித்து விளக்குகிறது இந்த தொகுப்பு.

இன்று இந்தியா மட்டுமல்லாது உலகெங்கும் உள்ள நாடுகளின் வளர்ச்சியை தடுப்பதில் முக்கிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ள போதைப் பொருள் பயன்பாடு. போதைப்பொருளால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்க்க உலக நாடுகள் போராடி வருகின்றன.

உலக அச்சுறுத்தல்

குறிப்பாக இந்தியாவில் சுமார் 37 கோடி பேர் ஏதேனும் ஒரு வடிவத்தில் போதைப் பொருளை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற புள்ளி விவரம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் வேதனையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
போதைப்பொருள் பயன்பாடு என்பது அதனை பயன்படுத்தும் தனி நபரை மட்டும் பாதிக்காமல், அவர் சார்ந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் அந்த சமுதாயத்தையே உடல் மற்றும் மனரீதியாகவும் குறிப்பாக பொருளாதார ரீதியாகவும் பெரும் இழப்பை உண்டாக்குகிறது.

சர்வதேச மாபியா

ஒவ்வொரு நாட்டிலும் பல்வேறு வகையான போதைப் பொருள்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. இந்தியாவை பொருத்தமட்டில் இந்தியாவிலேயே விளைவிக்கப்படும் கஞ்சா, போதை காளான் உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்களும் அதே போல சர்வதேச சந்தையில் இருந்து சட்ட விரோதமாக இந்தியாவிற்குள் கடத்தப்பட்டு வரும் போதைப்பொருள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. அவை இளைஞர்களையும் மாணவர்களையும் போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாக்க சர்வதேச கும்பல்கள் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்தியாவை சூழ்ந்துள்ள ஆபத்து

புவியியல் ரீதியாக இந்தியா ஆபத்தான இரண்டு போதைப்பொருள் உற்பத்தி பகுதிகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது. ஒன்று Golden Crescent எனப்படும் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான், மற்றொன்று Golden Triangle எனப்படும் மியான்மர் லாவோஸ் தாய்லாந்து. இந்த சர்வதேச எல்லையை கடந்து பல்வேறு வழிகளிலும் திட்டமிட்டு இந்தியாவிற்கு போதைப்பொருள்கள் கடத்தப்படுகின்றன.

பயன்பாட்டில் கண்டறியப்பட்டுள்ள போதைப்பொருட்கள்

போதைப்பொருள் என்றாலே கஞ்சா கொக்கைன் என்பதைத் தாண்டி, இன்றைக்கு சமூகத்தில் மெத்தபெட்டமைன், ஹெராயின், ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா, எல்.எஸ்.டி ஸ்டாம்ப், போதை மாத்திரைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு உயர்வாக செயற்கை போதை பொருட்களால் நிரம்பி உள்ளது. இவை சமீபத்தில் காவல்துறையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதை பொருட்கள் மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு நடவடிக்கை

தமிழ்நாட்டில் சென்னை மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் கடந்த ஆறு மாதத்தில் மட்டும் 2892.35 கிலோ கஞ்சா, 87.64 கிலோ ஹஷிஷ் ஆயில், 1.045 கிலோ ஆம்பெட்டமைன் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

போதை இல்லா தமிழ்நாடு

நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் குற்றச் சம்பவங்களின் பின்னணியில் போதைப்பொருள் பயன்பாடு இருப்பதை தொடர்ந்து, போதையில்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்க, கடந்த ஜூன் மாதம் 26 ஆம் தேதி நடைபெற்ற சர்வதேச போதைப் பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு மாரத்தானில் கலந்து கொண்டு ஓடிய முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சர், முன்னதாக Sports-ah Edu, Drugs-ah Vidu என எழுதியது வைரலானது.

அதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை மாநிலக் கல்லூரியில் Drug Against Drugs (போதைப் பொருட்களுக்கு எதிரான இயக்கம் - DAD) நேற்று தொடங்கப்பட்டு மாநிலம் முழுவதும் பள்ளி கல்லூரிகளில் உறுதிமொழி ஏற்கும் நிகழ்வுகளும் நடத்தப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை தடுக்க புறப்படும் புதிய படை

தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசு, போதைப்பொருள் நடமாட்டம் மற்றும் பயன்பாட்டை தடுக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை முழுமையாகத் தடுக்க ரூபாய் 264.14 கோடி நிதியில், போதைப் பொருள் தடுப்புச் சிறப்புப் படை (Anti-Narcotics Task Force) உருவாக்கப்பட்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மாநிலத்தில் போதைப் பொருள் கடத்தல், உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையை முற்றிலும் ஒழிக்க கூடிய வகையில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த சிறப்பு படை (ANTF) முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் நேரடி கண்காணிப்பில் செயல்படக் கூடிய வகையில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ANTF கட்டமைப்பு

கூடுதல் காவல் துறை இயக்குனர் (ADGP) தலைமையில், ஒரு ஐஜி தலைமையில், இரண்டு காவல் கண்காணிப்பாளருடன் போதைப்பொருள் தடுப்பு படை அலுவலகத்தின் தலைமையகம் சென்னையில் செயல்படும்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைத்து மேற்கொள்ளக் கூடிய வகையில், 37 மாவட்டங்கள் மற்றும் 9 மாநகராட்சிகளுக்கு உட்பட்ட 28 காவல் மாவட்டங்கள் என மொத்தம் 65 சிறப்பு போதைப்பொருள் தடுப்பு படை காவல் நிலைய பிரிவுகள் உருவாக்கப்பட உள்ளன. 65 சிறப்பு காவல் நிலைய பிரிவுகளுக்காக 65 காவல் ஆய்வாளர்கள் 260 உதவி ஆய்வாளர்கள் மற்றும் 10300 காவலர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.

ANTF-யின் செயல்பாடு

சைபர் ஆய்வகம், குற்ற ஆவணப் பணியகம், சட்ட பிரிவு, பயிற்சி பிரிவு, மோப்பநாய் படை பிரிவு, இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கட்டுப்பாட்டு அறை உள்ளிட்ட நவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் புலனாய்வு வசதிகளுடன் 10 சிறப்பு பிரிவுகள் செயல்பட உள்ளன. தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நடைபெறும் போதைப்பொருள் வருகையை கட்டுப்படுத்தவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் இருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு அல்லது பிற மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்திற்கு நடைபெறும் போதைப் பொருள் கடற்கரை தடுக்கும் வகையில் பிற மாநில காவல் துறைகள் மற்றும் மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளுடன் இணைந்து ANTF செயல்படும்.

கடத்தல் வலையமைப்பை அடியோடு ஒழிக்க வேண்டும்

தமிழ்நாடு அரசின் புதிய போதைப்பொருள் தடுப்புப் படை தொடர்பாக, ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை உதவி ஆணையர் ராஜாராம், ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில், "போதைப் பொருள் நடமாட்டத்தை முற்றிலும் தடுக்க தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துள்ள இந்த படை வரவேற்கத்தக்க நல்ல முயற்சி.

நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ள இப்படை, போதைப் பொருள் கடத்தல் காரர்களின் கிரிப்டோ கரன்சி டார்க் நெட் மற்றும் சைபர் வழிகளை பயன்படுத்தி பண பரிமாற்றம் செய்வதை துல்லியமாக கண்காணிக்கும் முயற்சி வரவேற்கத்தக்கது.

மேலும், காவல் நிலையங்களில் இருந்து தற்காலிக அடிப்படையில் இதுபோன்ற தடுப்பு பிரிவுக்கு அனுப்பப்பட்ட நிலையில், இந்த சிறப்பு படைக்காக தனியாக பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டு தனி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது வரவேற்கத்தக்கது.

இந்த சிறப்புப் படை, ஆந்திரா, தெலங்கானா, ஒடிசா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில். அம்மாநில காவல்துறையினருடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதன் மூலம் போதைப்பொருள் கடத்தலை ஆரம்பத்திலேயே தடுத்து நிறுத்த முடியும். மேலும் முக்கிய கடத்தல்காரர் யார் என்றும் கடத்தல் வலையமைப்பின் மூளையாக செயல்படும் முக்கிய நபரை கண்டறிந்து கைது செய்ய முடியும்.

வெளிநாடுகளில் இருந்து துறைமுகங்கள் வழியாக கடத்தி வரப்படும் போதைப்பொருட்களை தடுக்க சைபர் குற்றப்பிரிவின் உதவியுடன் பணப்பரிமாற்ற கணக்குகளை கண்காணித்து அடியோடு ஒழிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

சுங்கத்துறை, வருவாய் புலனாய்வுத்துறை மத்திய தடுப்பு பிரிவு ஆகியவற்றுடன் இணைந்து செயல்படுவதும், அவர்களுடன் தகவல்களை பகிர்ந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே போதைப்பொருள் நுழைவதை திறம்பட தடுக்க முடியும்" என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தற்போது போதைப்பொருள் இன்று டார்க் நெட் மற்றும் சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக நேரடியாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

எனவே தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துள்ள சிறப்பு படையில் நவீன சைபர் உட்கட்டமைப்பு அமைப்புகளையும், கண்காணிப்பு கருவிகளையும் முறையாக பயன்படுத்தினால் ஆன்லைன் மூலம் நடைபெறும் போதைப்பொருள் வலை அமைப்பை முடக்க முடியும். தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டால் அதுவே காவல் துறையினருக்கும் பொது மக்களுக்கும் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்" என்றார்.

சென்னையை நுழைவு வாயிலாக பயன்படுத்தும் கடத்தல் கும்பல்

போதைப்பொருள் நடமாட்டம், பயன்பாடு மற்றும் உற்பத்தி தொடர்பாக சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த பிரத்யேக தரவுகளில், தமிழ்நாட்டில் தலைநகரான சென்னை தகவல் தொழில்நுட்பம், கல்வி, தொழில் வளர்ச்சியில் முன்னணியில் இருந்தாலும், மறுபடியும் போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல்களின் முக்கிய இலக்காகவும் மாறி வருகிறது என்ற அதிர்ச்சி தகவலை தெரிவித்தார்.

இந்த சூழலில் கடந்த ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை, சென்னை மாநகர காவல் துறை மேற்கொண்ட நடவடிக்கையில், போதைப்பொருள் தொடர்பாக 742 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும், அதில் 62 கஞ்சா வழக்குகள், 34 செயற்கை போதைப்பொருள் வழக்குகள், 16 போதை மாத்திரை வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் 1,116 கிலோ ஓ.ஜி கஞ்சா, 3.06 கிலோ செயற்கை போதைப்பொருட்கள், 22,656 போதை மாத்திரைகள், 24 எல்.எஸ்.டி. ஸ்டாம்புகள் மற்றும் 102 எம்.டி.எம்.ஏ மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார்.

இதில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 157 பேர் மற்றும் ஒடிசா, பீகார், மேற்குவங்கம், திரிபுரா, ஜார்கண்ட், ஆந்திரா, அசாம், உத்தரப்பிரதேசம், ராஜஸ்தான், டெல்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களை சேர்ந்த 90 பேரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

NARCOTICS
TAMIL NADU
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