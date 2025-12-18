திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்; மதுரையில் ஆடியோ வெளியிட்டு முருக பக்தர் விபரீத முடிவு
பூர்ண சந்திரன் தனது செல்போனில் பதிவு செய்துள்ள ஆடியோக்கள் குறித்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : December 18, 2025 at 11:02 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் அமைந்துள்ள சர்ச்சைக்குரிய தூணில் தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி, மதுரையைச் சேர்ந்த முருக பக்தர் தற்கொலை செய்துகொண்ட அதிர்ச்சி சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம், நரிமேடு மருதுபாண்டியர் தெருவைச் சேர்ந்தவர் பூர்ண சந்திரன் (40). எம்பிஏ பட்டதாரியான இவர், மருந்து விற்பனை பிரதிநிதியாகவும் (MEDICAL REP) அவ்வபோது சிறிய சரக்கு வாகனம் மூலமாக பழங்கள் விற்பனை செய்தும் வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், பூர்ண சந்திரன் இன்று பிற்பகல் (டிச.18) மதுரை அவுட்போஸ்ட் பெரியார் சிலை அருகே தனது சரக்கு வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு அங்குள்ள போலீஸ் பூத்திற்குள் சென்றார். பின்னர் கதவை பூட்டிக்கொண்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார். அப்போது, பூர்ண சந்திரனின் அலறல் சத்தம் கேட்ட அந்த பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் உடனே தல்லாகுளம் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தல்லாகுளம் தீயணைப்புதுறையினர் பூர்ண சந்திரனை சடலமாக மீட்டனர். தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தல்லாகுளம் காவல்துறையினர் உடலை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
முதற்கட்டமாக தல்லாகுளம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், பூர்ண சந்திரன் தற்கொலைக்கு முன்பு அவரது செல்போனில் ஆடியோ பதிவிட்டிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. அதில், '' திருப்பரங்குன்றம் மலை தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்ற உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டும் அது ஏற்றவில்லை. இதனால் நான் உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள போகிறேன். திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தற்கொலை செய்துகொள்ளத்தான் நினைத்தேன், ஆனால் கோயிலுக்கு களங்கம் வந்துவிடக்கூடாது. ஆகையால், கடவுளே இல்லை என்று சொன்ன பெரியார் சிலை முன்பு கடவுளுக்காக எனதுயிரை மாய்த்துக்கொள்ள போகிறேன்'' என்று உருக்கமாக கூறியுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: கஞ்சா புகை பிடித்ததை காட்டி கொடுத்த சிறுவர்கள் மீது சரமாரி தாக்குதல்; 4 மாணவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு
இந்நிலையில், தல்லாகுளம் காவல்துறையினர் பூர்ண சந்திரனின் செல்போனை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல.. வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.