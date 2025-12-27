'தகாத உறவு விவகாரம்' தாய் தடம் மாறினால் அது சமூகத்தின் அடித்தளத்தை அசைத்து விடும்: உயர் நீதிமன்றம்
ஒரு தாயின் முக்கிய கடமை குழந்தைகளை பாதுகாப்புடன், ஒழுக்கத்துடன் வளர்ப்பது தான் என உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர்.
Published : December 27, 2025 at 6:18 PM IST
சென்னை: குழந்தைகளை ஒழுக்கமாக வளர்க்கும் பொறுப்பை தாய் கைவிட்டால், அது குடும்பம் மற்றும் சமுகத்தின் அடித்தளத்தை வீழ்த்திவிடும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
கோவை மாவட்டத்தை சேர்ந்த திருமணமான பெண் ஒருவர் கணவனை பிரிந்து, தனது 14 வயது சிறுமியுடன் வசித்து வந்தார். மேலும், அதே பகுதியை சேர்ந்த வேறு ஒருவருடன் திருமணத்தை மீறிய உறவிலும் இருந்துள்ளார். இதனிடையே கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு அந்த சிறுமியை சுப்புராஜ் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். இது தொடர்பாக தாயிடம் சிறுமி புகார் தெரிவித்த நிலையில், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வெளியில் சொன்னால் தற்கொலை செய்துகொள்வேன் என சிறுமியின் தாய் மிரட்டியுள்ளார்.
தாயின் காதலன் சிறுமிக்கு தொடர்ந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்த நிலையில், இது தொடர்பாக தனது தந்தையிடம் சிறுமி கூறியுள்ளார். இதைத்தொடர்ந்து சிறுமி அளித்த பேரில் அவரது தாய், அவரது காதலர் சுப்புராஜ் மீதும் கோவையில் உள்ள அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த கோவை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் சிறுமியின் தாய்க்கும், சுப்புராஜுக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதித்து கடந்த 2020இல் தீர்ப்பளித்தது. இந்த தண்டனையை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் இருவரும் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், எம்.ஜோதிராமன் அடங்கிய அமர்வு, குற்றச்சாட்டுகளை சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி காவல்துறை நிரூபித்துள்ளது என்றும், ஆயுள் தண்டனை விதித்து சிறப்பு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவில் தலையிட எந்த காரணமும் இல்லை என்று கூறி மேல்முறையீடு மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.
மேலும் நீதிபதிகள் தங்கள் உத்தரவில், நமது கலாச்சாரத்தில், தந்தை, ஆசிரியர், தெய்வம் ஆகியோருக்கு மேலாக, தாய் முதலிடத்தில் உள்ளார். ஒரு தாயின் முக்கிய கடமை குழந்தைகளை பாதுகாப்புடன், ஒழுக்கத்துடன் வளர்ப்பது தான். புனிதமான இந்த கடமையை கைவிட்டு விட்டால், அது குடும்பம் மற்றும் சமுகத்தின் அடித்தளத்தை வீழ்த்திவிடும் என தெரிவித்துள்ளனர்.