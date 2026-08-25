நவீன வசதிகளுடன் சுரங்கக் கட்டுப்பாடு மற்றும் கண்காணிப்பு மையம் - அமைச்சர் பிரபு அறிவிப்பு
அரவைக் கற்கள் (ஆட்டுக்கல், அம்மிக்கல்) மற்றும் கற்சிலைகளை தயாரிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் சிறு தொழில்முனைவோருக்கு முக்கிய அறிவிப்பை அமைச்சர் பிரபு வெளியிட்டுள்ளார்.
Published : August 25, 2026 at 8:39 PM IST
சென்னை: மாநில அளவிலான சுரங்கக் கட்டுப்பாடு மற்றும் கண்காணிப்பு மையம் நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் ரூ. 2 கோடியில் நிறுவப்படும் என அமைச்சர் பிரபு அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் இயற்கை வளங்கள் துறை சார்ந்த பல்வேறு அறிவிப்புகளை இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சர் பிரபு வெளியிட்டார். அதன் விவரம் வருமாறு:
1. சுரங்கம் மற்றும் கனிமவளத் துறை புதிய கொள்கைகள்
சுரங்கம் மற்றும் கனிமவளத் துறையை உலகத்தரத்திற்கு இணையாக மேம்படுத்தும் வகையில், சிறு கனிமங்கள், முக்கிய கனிமங்கள், கடற்கரை மணல் கனிமங்கள், கனிமக் கழிவு மறுசுழற்சி மற்றும் பழுப்பு நிலக்கரி வாயுமயமாக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு இனங்களில் தற்போதைய நடைமுறைகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு புதிய கொள்கைகள் வகுக்கப்படும்.
2. ஆளில்லா விமானம் மற்றும் செயற்கைகோள் கண்காணிப்பு சுரங்க கண்காணிப்பு
அறிவியல்ரீதியிலான கனிம மேலாண்மையை உறுதி செய்வதற்கும் சட்டவிரோத சுரங்க நடவடிக்கைகளைத் தீர்க்கமாகத் தடுப்பதற்கும், கனிம குத்தகை விடப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் கனிம குத்தகைக்கு விடப்படாத பகுதிகளில் இருந்து, கனிமங்களின் வெட்டியெடுக்கப்படும் சரியான அளவை கண்டறியும் பொருட்டு, மேம்பட்ட LiDAR (Light Detection and Ranging) பொருத்தப்பட்ட ஆளில்லா விமானம் மூலம் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும்
3. ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பு மறுஆய்வு
அரவைக் கற்கள் (ஆட்டுக்கல், அம்மிக்கல்) மற்றும் கற்சிலைகளை தயாரிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் சிறு தொழில்முனைவோர்க்கு தேவையான சாதாரணக் கற்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் தற்போதுள்ள ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பு மறுஆய்வு செய்யப்பட்டு, தேவையான மாற்றங்கள் செய்யப்படும்.
4. தமிழ்நாடு கனிம வள மேம்பாட்டுக் கழகம்
தமிழ்நாடு கனிம வள மேம்பாட்டுக் கழகம் என்ற பெயரில் பொதுத்துறை நிறுவனம் அமைக்கப்படும். இந்த நிறுவனம் சுரங்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல், கனிமங்களை பிரித்தெடுத்தல், தர மேம்படுத்துதல், இறக்குமதி செய்தல், மதிப்புக் கூட்டுதல், சந்தைப்படுத்துதல் மற்றும் கனிமங்களை விற்பனை செய்தல் ஆகிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்.
5. ஒருங்கிணைந்த மின்னணு கனிம மேலாண்மைத் தளம்
புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறையில், கனிம வள செயல்பாடுகளின் உற்பத்தி முதல் பயன்பாடு வரை அனைத்து நிலைகளையும் நிகழ்நேர அடிப்படையில் கண்காணித்து, திறம்பட நிர்வகிக்கும் வகையில், அதிநவீன டிஜிட்டல் கட்டமைப்பாக "ஒருங்கிணைந்த மின்னணு கனிம மேலாண்மைத் தளம்" அமைக்கப்படும்.
6. குறை தீர்ப்பு மையம்
பொதுமக்கள், மற்றும் கனிமம் சார்ந்த தொழில்முனைவோருக்கு உதவிடவும், அவர்களது குறைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையிலும், குறை தீர்ப்பு மையம் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை இயக்குநரகத்தில் அமைக்கப்படும்.
7. கண்காணிப்பு பிரிவு
புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறையின் அலுவலர்களுக்கு எதிரான புகார்கள் மீது உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதை உறுதி செய்ய, கண்காணிப்புப் பிரிவு அமைக்கப்படும். இப்பிரிவு விசாரணை அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைந்து, வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புணர்வை மேம்படுத்தும் வகையில் செயல்படும்.
8. தாவர புதைப்படிம பூங்கா
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், திருப்பெரும்புதூர் வட்டம், குண்டுபெரும்பேடு, வெள்ளரை கிராம ஏரியில் 60 கோடி ஆண்டுகள் பழமையான தாவர புதைப்படிமங்களை பாதுகாக்க தாவர புதைப்படிம பூங்கா அமைக்கப்படும். கைவிடப்பட்ட சுரங்கங்கள் மற்றும் கல் குவாரிகளில் பொது-தனியார் கூட்டாண்மை முறையின் மூலம் சுரங்கச் சுற்றுலா மையங்கள் அமைப்பதற்காக விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்படும்
9. மாநில அளவிலான சுரங்கக் கட்டுப்பாடு மற்றும் கண்காணிப்பு மையம்
நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் கூடிய மாநில அளவிலான சுரங்கக் கட்டுப்பாடு மற்றும் கண்காணிப்பு மையம் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை இயக்குநரகத்தில் ரூ. 2 கோடியில் நிறுவப்படும். செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களின் உதவியுடன் அனைத்து சுரங்க செயல்பாடுகளும் நிகழ்நேர கண்காணிப்பின் கீழ் கொண்டு வரப்படும்.