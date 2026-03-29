"ஏற்கனவே புண்பட்டு போயிருக்கோம்… கேள்வி கேட்டு மேலும் புண்படுத்தாதீங்க" - டீக்கடையில் ஒட்டப்பட்ட வித்தியாசமான போஸ்டர்

"ஏற்கனவே புண்பட்டு போயிருக்கோம். கேள்வி கேட்டு மேலும் புண்படுத்தாதீங்க. சிலிண்டர் விலை கூடிப்போச்சு" என்றே எழுதியிருக்கின்றார்.

டீக்கடையின் முன் ஒட்டப்பட்ட போஸ்டர்
டீக்கடையின் முன் ஒட்டப்பட்ட போஸ்டர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 29, 2026 at 11:27 AM IST

நெல்லை: விலை உயர்வு குறித்து கேள்வியெழுப்பிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, டீக்கடை உரிமையாளர் எழுதியிருக்கும் வாசகம் இணையத்தில் பரவி வருகின்றது.

அனைத்து தரப்பு மக்களின் முக்கிய பானமாக 'டீ' இருக்கின்றது. ஒரு சிலருக்கு அந்த நாளை தொடக்கக் கூடிய பானமே டீ-தான். இத்தகைய டீயின் விலை தற்போதைய வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக சற்றே உயரத் தொடங்கியிருக்கின்றது. இது 'டீ' பிரியர்களை வேதனையில் ஆழ்த்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

தொடர்ந்து, விலை உயர்வு குறித்து 'டீ' பிரியர்கள் ஆங்காங்கே கேள்வியெழுப்பியும் வருகின்றனர். இத்தகைய சூழலே நெல்லையில் உள்ள பிரபல டீ கடை ஒன்றில் சமீபத்தில் அரங்கேறியிருக்கின்றது. இதனால் மனமுடைந்த அந்த 'டீ' கடையின் உரிமையாளர் வித்தியாசமான வாசகம் ஒன்றை எழுதி தன்னுடைய கடையின் முன் ஒட்டியிருக்கின்றார்.

அது தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி கொண்டிருக்கின்றது. அந்த போஸ்டரில், "ஏற்கனவே புண்பட்டு போயிருக்கோம். கேள்வி கேட்டு மேலும் புண்படுத்தாதீங்க. சிலிண்டர் விலை கூடிப்போச்சு!" என்ற வரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இது சமூக வலைதளங்களில் பரவி, பொதுமக்கள் மத்தியில் பரபரப்பையும், சிரிப்பலையையும் ஏற்படுத்தி வருகிறது.

பாளையங்கோட்டை அருகே உள்ள விஎம் சத்திரம் பகுதியில் உள்ள டீ கடையிலேயே இந்த வாசகம் எழுதி ஒட்டப்பட்டிருக்கின்றது. மேற்கு ஆசிய நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றம் காரணமாக, உலக நாடுகள் எரிசக்தி விநியோகச் சங்கிலியில் பெரும் பாதிப்பைச் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக, இந்தியாவில் இந்த பாதிப்பு சற்றே கூடுதலாகக் காணப்படுகின்றது. முன்பு எப்போதும் இல்லாத அளவில் சமையல் சிலிண்டரின் பற்றக்குறை தற்போது நாட்டில் தலைவிரித்தாடி கொண்டிருக்கின்றது.

முக்கியமாக வணிக சிலிண்டர்கள் சரிவர கிடைக்காத காரணத்தால் ஹோட்டல் தொழில் மிகப் பெரிய அளவில் பாதிப்பைச் சந்தித்து வருகின்றது. இதனால் ஹோட்டல்களை நடத்த முடியாமல் அதன் உரிமையாளர்கள் மூடி வருகின்றனர். ஒரு சிலர் ஹோட்டல்களில் சாப்பாடு வகைகளின் பட்டியலைக் குறைத்திருக்கின்றனர்.

தொடர்ந்து, சிலர் சிலிண்டருக்கு பதிலாக விறகடுப்பு பயன்பாட்டிற்கு மாறி வருகின்றனர். மேலும், சிலிண்டர் விலையுயர்வை சமாளிக்க விலை ஏற்றத்தையும் செய்து வருகின்றனர். இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையிலையே நெல்லையில் இந்த விநோத சம்பவம் அரங்கேறியிருக்கின்றது.

